Мы серьёзно поработали над обновлением мобильного приложения Яндекс.Карт по под iOS. Теперь приложение работает стабильнее и быстрее, изменился внешний вид. Эти изменения были внесены во многом благодаря вашим отзывам и пожеланиям.

В частности, мы обновили дизайн практически всех экранов и улучшили карточки организаций: информация о режиме работы, контактах и услугах стала нагляднее, а панорама улицы позволит посмотреть и запомнить, как выглядит нужное вам место, чтобы было проще его найти.

Было: Стало:

Рейтинг организаций стал цифровым, с максимальной оценкой в 10 баллов. Например, если раньше у трех находящихся рядом ресторанов рейтинг был одинаковый – 4 звезды, то теперь у одного заведения рейтинг будет показывать 6.8 баллов, у второго – 7.2, а у третьего – 7.4. Это сделано для того, чтобы облегчить не только поиск, но и выбор нужного вам заведения.

Было: Стало:

Поисковая строка теперь всегда находится на экране поиска – для быстроты и удобства ввода нового запроса и уточнений. А история предыдущих поисков появляется по тапу на поисковой строке. Кнопка голосового поиска стала заметнее, и в неё будет проще попасть, когда вы за рулём и хотите набрать запрос голосом.

Помимо этого, мы существенно улучшили интерфейсы прокладки маршрутов как на автомобиле, так и на общественном транспорте. А знаете ли вы, что наше приложение учитывает дорожную ситуацию при построении маршрута на общественном транспорте? Если по вашему маршруту всё "стоит", то будут предложены альтернативные маршруты в объезд пробок, которые позволят существенно сэкономить вам время. Попробуйте, это действительно удобно!





Обновили мы и дизайн карты всего мира. Не забудьте взять наше приложение в путешествие по своей стране или за ее пределы.





Также вы можете скачивать офлайн-карты в более чем 200 городах России, Беларуси, Казахстана и Украины в фоне и ставить загрузку на паузу.





Это, конечно, не всё. Но мы боимся, что вы устанете от перечисления, так что другие приятные мелочи и обновления просто ждут вас в самом приложении — http://clck.ru/3rUcn