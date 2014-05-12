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май 2014
Стадионы Минска на панорамах Яндекса
12 мая 2014, 15:56

На панорамах Яндекса появились стадионы Минска, где проходит чемпионат мира по хоккею. Пользователи Яндекс.Карт могут, не выходя из дома, посетить такие спортивные объекты, как «Чижовка-Арена»:


или «Минск-Арена»:


Также в Минске впервые проводились съемки интерьерных панорам. Теперь можно виртуально побродить по «Чижовке-Арене», заглянуть в буфет или оказаться на трибунах «Минск-Арены». Помимо этого, у пользователей Яндекс.Карт есть возможность рассмотреть площадки для других видов спорта: например, велодром и теннисные корты «Минск-Арены»:


Всего за время съемок было сделано более 2000 фотографий, из которых получилось около 500 панорам. Съемки проходили совсем недавно, в середине апреля. Дорожки вокруг стадионов снимали с велосипеда с прикрепленной к нему камерой, а трибуны, саму ледовую площадку и всё остальное — вручную, с помощью штатива.
Панорамы стадионов Минска доступны на сервисе maps.yandex.ru и в мобильных Яндекс.Картах. Напоминаем, что теперь любой владелец сайта может встроить панорамы Яндекса на свой сайт.

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Яндекс обновил мобильное приложение Карт для iOS
21 мая 2014, 16:05

Мы серьёзно поработали над обновлением мобильного приложения Яндекс.Карт по под iOSТеперь приложение работает стабильнее и быстрее, изменился  внешний вид. Эти изменения были внесены во многом благодаря вашим отзывам и пожеланиям. 

В частности, мы обновили дизайн практически всех экранов и улучшили карточки организаций: информация о режиме работы, контактах и услугах стала нагляднее, а панорама улицы позволит посмотреть и запомнить, как выглядит нужное вам место, чтобы было проще его найти. 

  Было:                                                              Стало:

   

 

Рейтинг организаций стал цифровым, с максимальной оценкой в 10 баллов. Например, если раньше у трех находящихся рядом ресторанов рейтинг был одинаковый  4 звезды, то теперь у одного заведения рейтинг будет показывать 6.8 баллов, у второго – 7.2, а у третьего – 7.4. Это сделано для того, чтобы облегчить не только поиск, но и выбор нужного вам заведения.

Было:                                                               Стало:   

  

 

Поисковая строка теперь всегда находится на экране поиска – для быстроты и удобства ввода нового запроса и уточнений. А история предыдущих поисков появляется по тапу на поисковой строке. Кнопка голосового поиска стала заметнее, и в неё будет проще попасть, когда вы за рулём и хотите набрать запрос голосом. 

Помимо этого, мы существенно улучшили интерфейсы прокладки маршрутов как на автомобиле, так и на общественном транспорте. А знаете ли вы, что наше приложение учитывает дорожную ситуацию при построении маршрута на общественном транспорте? Если по вашему маршруту всё "стоит", то будут предложены альтернативные маршруты в объезд пробок, которые позволят существенно сэкономить вам время. Попробуйте, это действительно удобно!

  


Обновили мы и дизайн карты всего мира. Не забудьте взять наше приложение в путешествие по своей стране или за ее пределы.


Также вы можете скачивать офлайн-карты в более чем 200 городах России, Беларуси, Казахстана и Украины в фоне и ставить загрузку на паузу. 


Это, конечно, не всё. Но мы боимся, что вы устанете от перечисления, так что другие приятные мелочи и обновления просто ждут вас в самом приложении — http://clck.ru/3rUcn

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