На панорамах Яндекса появились стадионы Минска, где проходит чемпионат мира по хоккею. Пользователи Яндекс.Карт могут, не выходя из дома, посетить такие спортивные объекты, как «Чижовка-Арена»:
или «Минск-Арена»:
Также в Минске впервые проводились съемки интерьерных панорам. Теперь можно виртуально побродить по «Чижовке-Арене», заглянуть в буфет или оказаться на трибунах «Минск-Арены». Помимо этого, у пользователей Яндекс.Карт есть возможность рассмотреть площадки для других видов спорта: например, велодром и теннисные корты «Минск-Арены»:
Всего за время съемок было сделано более 2000 фотографий, из которых получилось около 500 панорам. Съемки проходили совсем недавно, в середине апреля. Дорожки вокруг стадионов снимали с велосипеда с прикрепленной к нему камерой, а трибуны, саму ледовую площадку и всё остальное — вручную, с помощью штатива.
Панорамы стадионов Минска доступны на сервисе maps.yandex.ru и в мобильных Яндекс.Картах. Напоминаем, что теперь любой владелец сайта может встроить панорамы Яндекса на свой сайт.