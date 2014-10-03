История создания ВДНХ началась в 1935 году, когда было принято решение об организации на землях Останкинского лесопарка и полях располагавшегося неподалеку села Алексеевского Всесоюзной сельскохозяйственной выставки (ВСВХ).
Выставка-город была открыта 1 августа 1939 года, и уже за первые три месяца работы ее посетили свыше 3,5 миллионов человек.
Вскоре после начала Великой Отечественной войны выставка была закрыта, а ее экспозицию эвакуировали в Челябинск. В начале 1950-х годов на территории выставки началась масштабная реконструкция, и 1 августа 1954 года, ровно через 15 лет после своего первого открытия, выставка вновь распахнула двери для посетителей. С тех пор она стала не только демонстрацией достижений сельского хозяйства, но и излюбленным местом отдыха москвичей и гостей столицы.
После реконструкции ее облик сильно изменился: были обновлены уже существовавшие павильоны и возведены новые; значительно увеличилась и территория выставки - с 136 до 207 гектаров.
Построена Арка Главного входа
Достроен Главный павильон
Открыты фонтаны «Дружба народов»
«Каменный цветок»
В 1958 году с объединением сельскохозяйственной, промышленной и строительной (на Фрунзенской набережной) выставок ВСНХ получила новое название – Выставка достижений народного хозяйства СССР (ВДНХ СССР). Это название она сохраняла до 23 июня 1992 года, когда указом президента и постановлением правительства была переименована в Государственное акционерное общество «Всероссийский выставочный центр» (ГАО ВВЦ). А весной 2014 года прежнее название – ВДНХ – вернулось выставочному комплексу.
С момента своего создания выставка неоднократно меняла не только свое название, но и облик.
Так, например, павильон №11 «Казахская ССР» в 1965–1967 гг. павильон был реконструирован и расширен, получив название «Металлургия».
Исторический павильон №12 «Грузинская ССР» 1939 года не сохранился вовсе – сейчас на его месте можно увидеть павильон «Профсоюзы», построенный в 1987 году.
А павильон «Кролиководство и пушное звероводство» отреставрирован совсем недавно, и белоснежные фартуки работниц еще не успели запылиться.
Совершите виртуальную прогулку по ВДНХ вместе с Яндекс.Картами.
Протяженность панорам составляет около 36 км, а это почти равно протяженности Москвы в рамках МКАД севера на юг. Всего было сделано 8000 фотографий, из которых получилось 2000 панорам. при этом качество панорам ВДНХ и всех вновь отснятых теперь в 8 раз выше.
Панорамы доступны как на сервисе maps.yandex.ru, так и в мобильном приложении Яндекс.Картах. Также любой владелец сайта может встроить панорамы Яндекса на свой сайт.
История создания ВДНХ началась в 1935 году, когда было принято решение об организации на землях Останкинского лесопарка и полях располагавшегося неподалеку села Алексеевского Всесоюзной сельскохозяйственной выставки (ВСВХ).
Впервые в истории Гран-при Формулы-1 пройдет на территории России. Трасса, длиной 5832 метра и шириной полотна от 13 до 15 метров, построена вокруг Олимпийского Парка в Сочи.
На пути гонщиков ожидает 16 поворотов, из них 11 правых и 5 левых, а средняя скорость болида составит примерно 216 км/час, при этом примерное время прохождения одного круга - 1 мин. 37 сек.
Посмотрите на трассу глазами гонщика, выберетесь из болида и совершите виртуальную прогулку с помощью панорам на Яндекс.Картах. Для этого мы сняли почти 12 километров трассы и служебных дорог на автодроме. Получилось больше 2000 фотографий, из которых склеили более 500 панорам.
Старт
Старт с главной трибуны
Гараж
Вид на дворец зимнего спорта «Айсберг»
Вид на ледовый дворец «Большой»
Панорамы доступны как на сервисе maps.yandex.ru, так и в мобильном приложении Яндекс.Картах. Также любой владелец сайта может встроить панорамы Яндекса на свой сайт.
Наша команда ведет непрерывную работу по обновлению и улучшению карт, представленных на сервисе. Ежемесячно мы получаем тысячи сообщений об ошибках от пользователей, каждое из которых тщательно проверяем, а потом вносим исправления на карте.
В этот раз, благодаря сообщениям, присланным пользователями, на карте России, Беларуси, Украины и Казахстана исправлено более 6000 замечаний по маршрутам и более 6500 – по карте.
Самые значительные обновления коснулись Воронежа, Екатеринбурга, Минска, Новосибирска, Томска, Челябинска, Саратова и Ставрополя. Весь месяц мы добавляли новостройки, актуализировали адреса и повышали качество маршрутизации, исправляя геометрию и проставляя атрибуты новым дорогам и развязкам. Например, среди заметных изменений можно выделить только что открывшийся мост в Новосибирске.
Бугринский мост в Новосибирске
Отличные новости мы подготовили для жителей Кинеля и Костаная, – для этих городов появились подробные, с точностью до дома, карты от картографов Яндекса. Теперь вы сможете найти интересующие места на карте, а также проложить маршрут в любую точку города.
Новыми развязками обогатились карты Москвы и Санкт-Петербурга.
Например, в свежей версии появились недавно открывшиеся эстакады в Перово, на Новорязанском шоссе и новые развязки на МКАД.
Развязка МКАД-Волгоградский проспект
Эстакада на развязке Можайского шоссе и МКАД
Развязка Пискаревский просп.–просп. Непокоренных в Санкт-Петербурге
Вместе с бурным строительством продолжают обновляться карты Новой Москвы и Подмосковья. На карте появилось множество домов-новостроек, а местами добавились целые жилые кварталы.
Микрорайон Новые Ватутинки
Микрорайон Восточное Бутово
Обновление коснулось и панорамного покрытия. Этим летом были пересняты панорамы подмосковных городов Реутова, Балашихи (микрорайоны Балашиха-3, Николо-Архангельский и Салтыковка), а также московских районов Измайлово, Восточное Измайлово, Северное Измайлово, Гольяново и (частично) районов Богородское и Преображенское - всего 230 км дорог.
Все панорамы снимались в новом качестве - разрешение новых снимков в 8 раз превосходит разрешение ранее опубликованных и составляет 100 мегапикселей. Это позволяет рассмотреть детали изображения в мельчайших подробностях.
Все обновления также доступны в мобильных приложениях Яндекс.Карт, а также через API Яндекс.Карт.
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Сегодня мы сделали ещё один большой шаг в сторону повышения читаемости карты — все здания на Яндекс.Картах стали объёмными.Теперь, находясь на улице рядом с высоким зданием, можно быстро найти его на карте и правильно сориентироваться.
Однако во многих городах есть особенные сооружения, которые служат отличными ориентирами. Рисовать их "коробкой" было бы неправильно. Поэтому такие здания мы отображаем в виде простых 3D-моделей.
Сейчас на картах более 1000 таких моделей в разных городах, со временем их станет больше.
Конгресс-холл в Уфе
Троицкий собор в Санкт-Петербурге
Казанский цирк
Если вам хочется построить объёмный город самостоятельно, приглашаем на Народную карту. С сегодняшнего дня там появилась возможность указывать высоту зданий. Города и посёлки будут расти прямо у вас на глазах: сразу после ввода цифры домик поднимется на нужную высоту на слое "Cхема".
Карты с объёмными домами доступны для России, Беларуси и Казахстана на maps.yandex.ru, в мобильных приложениях Яндекс.Карты и Навигатор, а также через API.