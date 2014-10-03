История создания ВДНХ началась в 1935 году, когда было принято решение об организации на землях Останкинского лесопарка и полях располагавшегося неподалеку села Алексеевского Всесоюзной сельскохозяйственной выставки (ВСВХ).



Выставка-город была открыта 1 августа 1939 года, и уже за первые три месяца работы ее посетили свыше 3,5 миллионов человек.



Вскоре после начала Великой Отечественной войны выставка была закрыта, а ее экспозицию эвакуировали в Челябинск. В начале 1950-х годов на территории выставки началась масштабная реконструкция, и 1 августа 1954 года, ровно через 15 лет после своего первого открытия, выставка вновь распахнула двери для посетителей. С тех пор она стала не только демонстрацией достижений сельского хозяйства, но и излюбленным местом отдыха москвичей и гостей столицы.



После реконструкции ее облик сильно изменился: были обновлены уже существовавшие павильоны и возведены новые; значительно увеличилась и территория выставки - с 136 до 207 гектаров.



Построена Арка Главного входа





Достроен Главный павильон





Открыты фонтаны «Дружба народов»





«Каменный цветок»





В 1958 году с объединением сельскохозяйственной, промышленной и строительной (на Фрунзенской набережной) выставок ВСНХ получила новое название – Выставка достижений народного хозяйства СССР (ВДНХ СССР). Это название она сохраняла до 23 июня 1992 года, когда указом президента и постановлением правительства была переименована в Государственное акционерное общество «Всероссийский выставочный центр» (ГАО ВВЦ). А весной 2014 года прежнее название – ВДНХ – вернулось выставочному комплексу.



С момента своего создания выставка неоднократно меняла не только свое название, но и облик.

Так, например, павильон №11 «Казахская ССР» в 1965–1967 гг. павильон был реконструирован и расширен, получив название «Металлургия».





Исторический павильон №12 «Грузинская ССР» 1939 года не сохранился вовсе – сейчас на его месте можно увидеть павильон «Профсоюзы», построенный в 1987 году.





А павильон «Кролиководство и пушное звероводство» отреставрирован совсем недавно, и белоснежные фартуки работниц еще не успели запылиться.





Совершите виртуальную прогулку по ВДНХ вместе с Яндекс.Картами.

Протяженность панорам составляет около 36 км, а это почти равно протяженности Москвы в рамках МКАД севера на юг. Всего было сделано 8000 фотографий, из которых получилось 2000 панорам. при этом качество панорам ВДНХ и всех вновь отснятых теперь в 8 раз выше.



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