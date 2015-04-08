Миллионы людей пользуются Яндекс.Картами в интернете, но почти не встречают их на улицах. Мы решили это исправить и разместить в городах печатные карты — чтобы они помогали прохожим ориентироваться.

Подобные проекты делаем не только мы. Иногда к нам приходят общественные организации или компании, которые хотят напечатать карту с расположением определенных объектов. И мы с удовольствием помогаем всем, кто делает полезные для городов проекты. А чтобы с нами было удобнее работать, мы создали сайт «Карты в городе». Там есть примеры уже готовых проектов и удобные формы для отправки запроса.





Подробнее в блоге Яндекса