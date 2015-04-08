Сегодня мы представляем новые Яндекс.Карты.Во-первых, сервис сменил интерфейс. Это видно сразу: теперь самое главное — карта — занимает всё окно браузера. Панорамы тоже открываются на полном экране. Карточки объектов научились не только подсказывать адрес, но и показывать, как улица выглядит на панорамах, — так проще найти нужный дом. Заодно карточка поможет построить до места назначения маршрут. Если вариантов проезда несколько, их можно сравнить прямо на карте и выбрать самый удобный.
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Сегодня мы представляем новые Яндекс.Карты.Во-первых, сервис сменил интерфейс. Это видно сразу: теперь самое главное — карта — занимает всё окно браузера. Панорамы тоже открываются на полном экране. Карточки объектов научились не только подсказывать адрес, но и показывать, как улица выглядит на панорамах, — так проще найти нужный дом. Заодно карточка поможет построить до места назначения маршрут. Если вариантов проезда несколько, их можно сравнить прямо на карте и выбрать самый удобный.
Миллионы людей пользуются Яндекс.Картами в интернете, но почти не встречают их на улицах. Мы решили это исправить и разместить в городах печатные карты — чтобы они помогали прохожим ориентироваться.
Подобные проекты делаем не только мы. Иногда к нам приходят общественные организации или компании, которые хотят напечатать карту с расположением определенных объектов. И мы с удовольствием помогаем всем, кто делает полезные для городов проекты. А чтобы с нами было удобнее работать, мы создали сайт «Карты в городе». Там есть примеры уже готовых проектов и удобные формы для отправки запроса.
8 апреля мы анонсировали объединение данных Народной Карты с данными Яндекс.Карт. Подробнее об изменениях сервиса читайте в блоге Яндекса. Благодаря этому обновлению сегодня Яндекс.Карты дополнились большим массивом данных из Народной карты - добавлены 24 региона России и по 3 региона Беларуси и Казахстана.
Подробные карты получили свыше 200 средних и малых городов, общее население которых более 5 миллионов человек. Самые крупные из них в России - Армавир, Ковров и Майкоп. В Беларуси - Бобруйск, Барановичи и Борисов. Общее количество адресных точек и контуров зданий, а также километраж отрисованных дорог выросли на Яндекс.Картах более чем на 10 процентов.
Также теперь в каждом из этих городов стала доступна автомобильная маршрутизация. Чтобы построить маршрут, достаточно указать его начальную и конечную точку. Сервис найдёт оптимальный вариант проезда с учетом ситуации на дороге.
Все обновления учитываются не только на десктопной версии, но и в мобильных приложениях Яндекс.Карт, а также через API Яндекс.Карт.
Теперь принять участие в обновлении Яндекс.Карт могут все желающие с помощью редактора карт.
Регионы, в которых появились данные из Народной Карты:
Россия: республики Калмыкия, Марий Эл, Саха-Якутия, Татарстан, Удмуртия и Чувашия, Краснодарский край и Чукотский автономный округ, а также Амурская, Астраханская, Владимирская, Волгоградская, Кировская, Липецкая, Магаданская, Мурманская, Новгородская, Новосибирская, Омская, Самарская, Смоленская, Тамбовская, Томская, Ульяновская области.
Беларусь: Минская, Брестская и Могилевская области.
Казахстан: Акмолинская, Алматинская и Южно-Казахстанская области.