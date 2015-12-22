Сегодня Яндекс.Карты значительно обновили и дополнили панорамы Москвы и Московской области. Теперь на сервисе появилось еще больше интересных мест, которые можно посмотреть, не выходя из дома - например, панорамный вид с Москвы-реки на Краснопресненскую набережную







интерьерные панорамы Политехнического музея на ВДНХ







В последний раз съёмки панорам Москвы проходили в 2013 году. С тех пор город сильно изменился, например, открыли развязку на пересечении шоссе Энтузиастов с Северо-Восточной хордой







провели реконструкцию Мясницкой улицы







открыли новую эстакаду на Новорязанском шоссе и станцию метро "Котельники"







Много нового и на панорамах Московской области. Заново сфотографировали территории Подмосковья и впервые сняли ещё девять городов Московской области: Шатуру, Рошаль, Лосино-Петровский, Старую Купавну, Электроугли, Краснозаводск, Пересвет, Хотьково и Озёры, а также многие посёлки.



Съёмки проходили с мая по ноябрь 2015 года. Чтобы получить 280 тысяч новых панорам, понадобилось свыше миллиона снимков. Сейчас на панорамах можно увидеть в общей сложности 18 тысяч километров улиц и дорог Москвы и Подмосковья.



Панорамы доступны на maps.yandex.ru и в мобильном приложении Яндекс.Карты. Также любой владелец сайта может встроить панорамы Яндекса на свой сайт.