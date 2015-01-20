В марте 2014 года мы запустили приложение Яндекс.Транспорт.

Это справочник по наземному транспорту: он подсказывает, где находится ближайшая остановка, какой транспорт от неё отходит, куда он следует и с каким интервалом. Кроме того, в некоторых городах приложение позволяет наблюдать за транспортом «вживую» — вы можете посмотреть на карте, где сейчас едет нужный маршрут, и узнать, как скоро он будет на остановке. С сегодняшнего дня это работает и в Москве.



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