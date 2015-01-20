У Яндекса с 2010 года есть Народная карта — карта, которую может рисовать любой пользователь.
Людей, которые активно участвуют в её создании, мы называем народными картографами. Они наносят на Народную карту дома и дороги, отмечают границы населённых пунктов, указывают, где находится детский сад, а где почта, и следят за тем, чтобы данные были актуальными.
Мы поговорили о составлении карт с пятью народными картографами, которые практически в одиночку создали народные карты Волгореченска, Вышнего Волочка, Донского, Шарьи и Щучина.
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У Яндекса с 2010 года есть Народная карта — карта, которую может рисовать любой пользователь.
Сегодня ориентироваться по Картам стало еще удобнее. Теперь по запросам, содержащим географию, можно увидеть подсветку районов, областей и городов:
Вологда:
Москва, Северо-Восточный административный округ:
Владивосток:
Берлин:
При поиске организаций, с указанием района или города, в первую очередь будут показаны объекты внутри заданной области:
Кафе Коломны:
Аптеки Калуги:
Отели в Новгороде:
Обновление доступно для России, Беларуси, Украины и Казахстана на Яндекс.Картах.
В марте 2014 года мы запустили приложение Яндекс.Транспорт.
Это справочник по наземному транспорту: он подсказывает, где находится ближайшая остановка, какой транспорт от неё отходит, куда он следует и с каким интервалом. Кроме того, в некоторых городах приложение позволяет наблюдать за транспортом «вживую» — вы можете посмотреть на карте, где сейчас едет нужный маршрут, и узнать, как скоро он будет на остановке. С сегодняшнего дня это работает и в Москве.
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