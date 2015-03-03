Последний раз съемки Уфы, Челябинска, Тюмени и Перми проходили в 2011 году. С тех пор многое изменилось, поэтому чтобы Вам было еще легче ориентироваться, мы обновили и дополнили панорамы. Съемки проходили в конце лета - осенью прошлого года. Сейчас на панорамах Яндекс.Карт можно увидеть в общей сложности 550 км улиц Уфы, 675 км улиц Челябинска, 470 км улиц Тюмени и 710 км улиц Перми и пригородов.

На сервисе появились новые снимки, например, отреставрированного Зала камерной и органной музыки "Родина" в Челябинске









отреставрированной Вознесенско-Феодосиевской церкви в Перми







новых жилых кварталов в Уфе







новой развязки на Тобольском тракте – Объездной Дороге в Тюмени







Панорамы доступны на maps.yandex.ru и в мобильном приложении Яндекс.Карты. Также любой владелец сайта может встроить панорамы Яндекса на свой сайт.