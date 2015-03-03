Первые панорамы Минска появились на картах Яндекса в 2011 году. За это время некоторые улицы города сильно изменились: появились новые дома, открылись большие развязки и многое другое. Сегодня мы дополнили и обновили панорамы. Город в пределах кольцевой дороги отснят более подробно, добавлены также панорамы пригородов. Съемки проходили осенью 2014 года. Всего было сделано 140 тысяч фотографий, из которых получилось 34 тысячи круговых панорам.
Планетарий, усадьбу Лошица, музей Янки Купалы и многие другие достопримечательности, парки и скверы теперь можно увидеть на панорамах Яндекс.Карт.
На сервисе появились панорамы Заславля, Лесного, Ратомки, Щомыслицы, Сеницы, Юбилейного и Привольного. Теперь не обязательно выходить из дома, чтобы увидеть Спасо-Преображенскую церковь или водохранилище Криница.
Некоторые районы Минска появились на панорамах впервые. Это Сокол, новостройки на улицах Радищева, Авакяна и Пензенской. Подробно отснят микрорайон-новостройка Каменная горка.
Панорамы доступны на maps.yandex.ru и в мобильном приложении Яндекс.Карты. Также любой владелец сайта может встроить панорамы Яндекса на свой сайт.