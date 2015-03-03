Блог Карт

март 2015
Новые панорамы Минска на Яндекс.Картах
3 марта 2015, 14:40

Первые панорамы Минска появились на картах Яндекса в 2011 году. За это время некоторые улицы города сильно изменились: появились новые дома, открылись большие развязки и многое другое. Сегодня мы дополнили и обновили панорамы. Город в пределах кольцевой дороги отснят более подробно, добавлены также панорамы пригородов. Съемки проходили осенью 2014 года. Всего было сделано 140 тысяч фотографий, из которых получилось 34 тысячи круговых панорам.
Планетарий, усадьбу Лошица, музей Янки Купалы и многие другие достопримечательности, парки и скверы теперь можно увидеть на панорамах Яндекс.Карт.





На сервисе появились панорамы Заславля, Лесного, Ратомки, Щомыслицы, СеницыЮбилейного и Привольного. Теперь не обязательно выходить из дома, чтобы увидеть Спасо-Преображенскую церковь или водохранилище Криница.




Некоторые районы Минска появились на панорамах впервые. Это Сокол, новостройки на улицах Радищева, Авакяна и Пензенской. Подробно отснят микрорайон-новостройка Каменная горка.





 

Панорамы доступны на maps.yandex.ru и в мобильном приложении Яндекс.Карты. Также любой владелец сайта может встроить панорамы Яндекса на свой сайт.

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Неземная красота
6 марта 2015, 13:30

Первые фотографии Земли из космоса появились на Яндекс.Картах восемь лет назад. Сейчас на сервисе доступны снимки почти всей поверхности Земли, из них более 11,7 миллиона квадратных километров (7,8% поверхности суши) — это изображения высокого разрешения.  Контент-менеджеры Яндекс.Карт нашли на этих снимках несколько мест, которые стоит увидеть с высоты.

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Яндекс.Карты обновили панорамы Уфы, Челябинска, Тюмени и Перми.
25 марта 2015, 12:56

Последний раз съемки Уфы, ЧелябинскаТюмени и Перми проходили в 2011 году. С тех пор многое изменилось, поэтому чтобы Вам было еще легче ориентироваться, мы обновили и дополнили панорамы. Съемки проходили в конце лета - осенью прошлого года. Сейчас на панорамах Яндекс.Карт можно увидеть в общей сложности 550 км улиц Уфы, 675 км улиц Челябинска, 470 км улиц Тюмени и 710 км улиц Перми и пригородов.

На сервисе появились новые снимки, например, отреставрированного Зала камерной и органной музыки "Родина" в Челябинске



 


отреставрированной Вознесенско-Феодосиевской церкви в Перми



новых жилых кварталов в Уфе



новой развязки на Тобольском тракте – Объездной Дороге в Тюмени



Панорамы доступны на maps.yandex.ru и в мобильном приложении Яндекс.Карты. Также любой владелец сайта может встроить панорамы Яндекса на свой сайт.

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