Яндекс обновил панорамы Кирова, Архангельска, Новодвинска, Великого Новгорода и Пскова, а также впервые опубликовали снимки Северодвинска. Панорамомобиль побывал в городах летом 2016 года и заново сфотографировал большинство районов. Новые панорамы охватывают более 230 километров улиц и дорог Кирова, 320 километров улиц и дорог Архангельской области, 122 километра улиц и дорог Великого Новгорода и 122 километра улиц и дорог Пскова.

На сервисе можно увидеть, например, палаты Меншикова в Пскове

Гостиный двор в Архангельске

набережную Вятки в Кирове

музей деревянного зодчества «Витославлицы» в Великом Новгороде

Панорамы доступны на maps.yandex.ru и в мобильном приложении Яндекс.Карты. Также любой владелец сайта может встроить панорамы Яндекса на свой сайт.