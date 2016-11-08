На Яндекс.Картах появились новые панорамы подъёма на Эверест. Они были сняты в мае 2016 года в ходе второй экспедиции Яндекса на высочайшую горную вершину Земли.
ноябрь 2016
8 ноября 2016, 16:10
23 ноября 2016, 15:49
Яндекс обновил панорамы Кирова, Архангельска, Новодвинска, Великого Новгорода и Пскова, а также впервые опубликовали снимки Северодвинска. Панорамомобиль побывал в городах летом 2016 года и заново сфотографировал большинство районов. Новые панорамы охватывают более 230 километров улиц и дорог Кирова, 320 километров улиц и дорог Архангельской области, 122 километра улиц и дорог Великого Новгорода и 122 километра улиц и дорог Пскова.
На сервисе можно увидеть, например, палаты Меншикова в Пскове
музей деревянного зодчества «Витославлицы» в Великом Новгороде
Панорамы доступны на maps.yandex.ru и в мобильном приложении Яндекс.Карты. Также любой владелец сайта может встроить панорамы Яндекса на свой сайт.