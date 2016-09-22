Яндекс.Карты обновили и дополнили панорамы сразу нескольких городов: Воронежа, Ульяновска, Оренбурга, Рязани, Тулы, Магнитогорска, Твери, Саранска и Тамбова, а также впервые опубликовали снимки Рузаевки и Щёкино. Теперь любой желающий может увидеть современный облик этих городов и устроить виртуальную прогулку по их улицам.

Съёмки новых панорам проходили летом этого года. Сейчас на панорамах Яндекс.Карт можно увидеть 224 километра улиц и дорог Магнитогорска, 384 километра улиц и дорог Саранска и Рузаевки, 426 километров улиц и дорог Твери, 469 километров улиц и дорог Рязани, 640 километров улиц и дорог Воронежа, 417 километров улиц и дорог Ульяновска, 302 километра улиц и дорог Тамбова, 532 километра улиц и дорог Тулы, а также 459 километров улиц и дорог Оренбурга.

На новых снимках много интересного, например, стадион «Мордовия Арена» в Саранске

Собор Александра Невского в Твери

Воронежский государственный театр оперы и балета

Магнитогорский государственный технический университет

Панорамы доступны на maps.yandex.ru и в мобильном приложении Яндекс.Карты. Также любой владелец сайта может встроить панорамы Яндекса на свой сайт.