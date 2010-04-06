Блог API Яндекс.Карт

апрель 2010
API Яндекс.Карт версия 1.1.9
6 апреля 2010, 21:15

Опубликована новая версия API Яндекс.Карт.

Добавлено:

  • Поле YMaps.location, содержащее информацию о предположительном географическом местоположении пользователя.

Исправлено:

  • Ошибка при подключении API, в результате которой даже при верно указанном ключе происходил поиск функции с именем, переданным в параметре onerror.
  • Для браузеров Chrome и Safari 4: исправлена ошибка, из-за которой содержимое всплывающей подсказки могло отображаться не полностью.

Изменено:


Для всех пользователей API, которые в вызове указывают версию 1.1 перечисленные изменения применены автоматически. Никаких дополнительных действий не требуется.

Подробнее о версионировании API Яндекс.Карт вы можете прочитать здесь.

7 комментариев
API 1.x,обновление
Внутренние технологии Яндекс.Карт стали доступны всем веб-разработчикам
7 апреля 2010, 15:58
Теперь можно расширять возможности API Яндекс.Карт, подгружая дополнительные модули.
Внутренние технологии Яндекс.Карт стали доступны всем веб-разработчикам

Яндекс открывает в API технологию, которая раньше использовалась только на собственных проектах.

Называется технология "активные области". Её задача очень простая - дать возможность показать на карте столько активных меток, сколько это нужно проекту. Если 10000, значит десять тысяч. Если сто тысяч, то сто! И никаких компромиссов.

API Яндекс.Карт позволяет показывать стандартным способом не более тысячи меток, при добавлении большего числа меток, браузер пользователя начинает работать заметно медленее. Теоретический предел новой технологии измеряется сотнями тысяч активных меток на карте.

На Яндекс.Картах активные области применяются для отображения различных слоёв: пробок, фотографий, дорожных развязок и видеокамер. А теперь эту технологию можно увидеть и на других сайтах. Представляем вам три проекта,  участвовавших в бета-тестировании:

"Банкоматор" - карта банкоматов и терминалов самых популярных сетей.
Вот так выглядит карта банкоматов Сбербанка на территории Москвы, на ней сейчас 1274 метки. Карта терминалов Qiwi выглядит ещё внушительнее. Здесь одновременно отображено 11 309 терминалов.

Проект "4rent.ru" использует активные области для того чтобы показывать объявления о недвижимости. Большое количество объявлений требует использования специальной технологии.

Так же активные области использует портал "Тили-Тесто" с обширным свадебным каталогом на карте.

Подробнее об активных областях читайте в документации.

Кроме активных областей в новой версии API, стали доступны и другие функции:

  • Модуль "Метро" — поиск ближайших станций метро для 11 городов (а это 401 станция метро);
  • Модуль "Регионы" — позволяет организовать выбор региона на карте России, Украины,  Белоруссии и Казахстана;
  • Геотаргетинг — определение координат региона пользователя по его IP адресу;
  • Новый дизайн меток и балунов.



Будем рады вашим отзывам и предложениям!

Команда API Яндекс.Карт

1 комментарий
метро,модули,регионы,активные области
15000-ая ревизия
23 апреля 2010, 18:04

Сегодня у нас в команде произошло небольшое событие - в репозитории API была создана 15000-ая ревизия. Мы захотели это отметить и поделиться праздничным настроением со всеми коллегами.

Решение пришло оригинальное - купить 15000 штук m&m's. Считать мы не захотели, поэтому решили обойтись 15 кг :)

Часть из них поместилась в "рюмку", из которой угощаются все желающие из соседних отделов.

А вот и виновник торжества - Дима Поклонский. 15000-ая ревизия - это его рук дело.

Остальные фотографии можно посмотреть в альбоме "15000-ая ревизия".

5 комментариев
Семинар API Яндекс.Карт – видеозаписи докладов
28 апреля 2010, 16:23

Мы подготовили видеозаписи докладов с киевского семинара про API Яндекс.Карт, который состоялся 9 апреля. Теперь их смогут посмотреть все, кто не попал на мероприятие или хочет вспомнить интересные моменты. Вы можете просмотреть видео в онлайне:

(записи всех выступлений на Яндекс.Видео)

или загрузить записи основных докладов в высоком качестве:

Фотоотчет о мероприятии:

Большое спасибо всем участникам семинара, особенно ребятам, которые рассказали о том, как они используют наше API в своих интернет-проектах. Порадовало обилие интересных вопросов и предложений по нашему сервису – нам было очень важно услышать ваше мнение. Надеемся, что все участники провели время с пользой для себя.

До новых встреч!

семинары