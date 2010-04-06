Сегодня у нас в команде произошло небольшое событие - в репозитории API была создана 15000-ая ревизия. Мы захотели это отметить и поделиться праздничным настроением со всеми коллегами.

Решение пришло оригинальное - купить 15000 штук m&m's. Считать мы не захотели, поэтому решили обойтись 15 кг :)

Часть из них поместилась в "рюмку", из которой угощаются все желающие из соседних отделов.

А вот и виновник торжества - Дима Поклонский. 15000-ая ревизия - это его рук дело.

Остальные фотографии можно посмотреть в альбоме "15000-ая ревизия".

