Опубликована новая версия API Яндекс.Карт.
Добавлено:
- Поле YMaps.location, содержащее информацию о предположительном географическом местоположении пользователя.
Исправлено:
- Ошибка при подключении API, в результате которой даже при верно указанном ключе происходил поиск функции с именем, переданным в параметре onerror.
- Для браузеров Chrome и Safari 4: исправлена ошибка, из-за которой содержимое всплывающей подсказки могло отображаться не полностью.
Изменено:
- В обработчики событий YMaps.GraphicsEditingOptions.onPointDrawing и YMaps.GraphicsEditingOptions.onPointDragging третьим параметром теперь передается признак фактического добавления/изменения вершины графической фигуры.
Для всех пользователей API, которые в вызове указывают версию 1.1 перечисленные изменения применены автоматически. Никаких дополнительных действий не требуется.
Подробнее о версионировании API Яндекс.Карт вы можете прочитать здесь.