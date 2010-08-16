Блог API Яндекс.Карт

август 2010
Обновление карты Украины и маршрутизация в API
16 августа 2010, 13:56

В марте мы рассказывали про дополнительный параметр нашего геокодера – prefLang, который позволяет задавать язык выдачи результатов геокодирования. Ранее возможность выбирать язык ответа — русский или украинский — была доступна лишь для 14 городов Украины. С сегодняшнего дня вы можете не задумываясь искать на украинском языке населенные пункты и улицы по всей стране.

Изменения на карте Украины коснулись не только языка поиска :

  • появились подробные схемы еще 18 городов;
  • значительно обновились карты почти всех имеющихся городов;
  • подписи на карте теперь выполнены на двух языках (русском и украинском);
  • появилась возможность строить маршруты как по всей Украине, так и в пределах отдельных городов.

Теперь вы можете смело использовать на своих сайтах и маршрутизатор по Украине, который позволяет автоматически прокладывать маршрут движения  между заданными пунктами и получать информацию о нем. 

Подробнее об изменениях на карте Украины читайте в корпоративном блоге Яндекса.

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маршрутизация,обновления карт
Вакансия менеджера проектов в сервисе API Яндекс.Карт
16 августа 2010, 19:10
Нашему сервису уже почти два года и сегодня им пользуются десятки тысяч сайтов. При этом, работа кипит, мы продолжаем развивать API Яндекс.Карт настолько же активно.

Число задач и сложность вместе с развитием увеличивается и для их реализации мы развиваем нашу дружную команду. Особенно не хватает нам менеджера проектов, технически подкованного, целеустремленного человека с горящими от идей глазам.

Если вы или ваши знакомые, как вам кажется, ощущаете готовность примкнуть к нашей команде, чтобы вместе развивать сервис -- добро пожаловать на страницу с подробным описанием вакансии!


Андрей Кармацкий, менеджер сервиса API Яндекс.Карт
вакансии
API Яндекс.Карт версия 1.1.13
17 августа 2010, 17:05

Опубликована новая версия API Яндекс.Карт.

Добавлено:

  • Улучшена поддержка сенсорного управления для устройств под управлением iPhoneOS и Android
  • Добавлены события мультисенсорного ввода BeforeMultiTouchStart, BeforeMultiTouchMove, BeforeMultiTouchEnd, MultiTouchStart, MultiTouchMove, MultiTouchEnd.
  • Улучшен алгоритм плавного масштабирования карты при использовании колеса прокрутки.

Исправлено:

  • Ошибка, в результате которой при удалении элемента управления YMaps.Zoom с опцией noTips = true возникало исключение.
  • Ошибка, приводившая к исключению при вызове метода YMaps.ListBox.collapse сразу после добавления элемента управления на карту.
  • Ошибка, из-за которой при перетаскивании упрощенных многоугольников и ломаных линий терялась информация о коэффициентах масштабирования точек фигуры.
  • Ошибка, в результате которой не отображалась графика на устройствах под управлением Android.
  • Для Internet Explorer: решена проблема слишком медленной перерисовки графики при перетаскивании.

Для всех пользователей API, которые в вызове указывают версию 1.1 перечисленные изменения применены автоматически. Никаких дополнительных действий не требуется.

Подробнее о версионировании API Яндекс.Карт вы можете прочитать здесь.

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API 1.x,обновление
Делимся картой пробок
25 августа 2010, 15:23
Делимся картой пробок

Чем ближе осень, тем длиннее пробки, и ситуация на дороге все больше интересует горожан. С сегодняшнего дня все, кто хотел бы показывать на своем сайте загруженность дорог, могут совершенно бесплатно встроить карту пробок Яндекса на свой ресурс. Это можно сделать с помощью API Яндекс.Карт, и некоторые уже так и поступили:


http://www.taxovik.ru/ – сервис строит маршруты с учетом пробок и оценивает стоимость проезда на такси;


http://www.otkudaikuda.ru/ – онлайн-гид по транспорту Рязани и сервис продажи электронных билетов;


http://car.ua/traffics/ – украинский автомобильный портал;


http://drivecar.com.ua/map.php – сайт взаимопомощи автолюбителей Украины;


http://www.idrive.kz/places – сообщество автомобилистов Казахстана и людей, которые мечтают ими стать;


http://myastana.kz/maps/citymap/ – портал для жителей Астаны и гостей города.


Карта пробок может понадобиться не только автомобильным, но и, например, новостным ресурсам или городским порталам. Возможно, кто-то захочет установить пробки на сайт компании — чтобы клиенты видели, что происходит на подъездах к офису. Тогда страница с контактной информацией вашего сайта будет выглядеть так же, как наша http://company.yandex.ru/contacts/redrose/.


Сейчас Яндекс.Пробки показывают загруженность дорог в 49 городах России и ближнего зарубежья. Данные нашего аналитического центра регулярно транслируются  в новостных и специальных выпусках 24 радиостанций. Кроме того, с недавнего времени на карте Петербурга появились данные о дорожных событиях — например, ремонтных работах и перекрытиях дорог. Документацию об API Яндекс.Карт разработчики и владельцы сайтов могут найти на странице http://api.yandex.ru/maps/doc.


Зеленого света и свободной дороги!


Вадим Францев и команда API Яндекс.Карт