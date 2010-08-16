В марте мы рассказывали про дополнительный параметр нашего геокодера – prefLang, который позволяет задавать язык выдачи результатов геокодирования. Ранее возможность выбирать язык ответа — русский или украинский — была доступна лишь для 14 городов Украины. С сегодняшнего дня вы можете не задумываясь искать на украинском языке населенные пункты и улицы по всей стране.

Изменения на карте Украины коснулись не только языка поиска :

появились подробные схемы еще 18 городов;

значительно обновились карты почти всех имеющихся городов;

подписи на карте теперь выполнены на двух языках (русском и украинском);

появилась возможность строить маршруты как по всей Украине, так и в пределах отдельных городов.

Теперь вы можете смело использовать на своих сайтах и маршрутизатор по Украине, который позволяет автоматически прокладывать маршрут движения между заданными пунктами и получать информацию о нем.

Подробнее об изменениях на карте Украины читайте в корпоративном блоге Яндекса.