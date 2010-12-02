Сегодня Народная карта появилась в API Яндекс.Карт. Это значит, что теперь вы можете опубликовать на своем сайте созданную вами или другими пользователями Яндекса карту. Все нарисованные объекты будут доступны не только в режиме просмотра, но и для поиска.
Как известно, далеко не для всех городов существуют подробные карты. Например, на Яндексе пока нет карт таких больших городов, как Кемерово, Барнаул или Томск. А на Народной карте эти города уже есть, вот, например, как выглядит Кемерово, нарисованное его жителями:
Даже самые подробные карты не успевают за тем, что происходит в реальности. Допустим, открылся новый торговый центр – традиционные карты покажут новостройку с большим опозданием. А в Народной карте вы можете нарисовать объект за несколько минут и заодно рассказать о том, какие организации расположены в этом здании.
Чтобы отредактировать или нарисовать объект, каких-то специальных навыков не требуется. Вы рисуете прямо в браузере, сохраняете изменения – и вот они уже на карте и на вашем сайте. А если вы что-то указали неточно, то народ (то есть пользователи вашего сайта и Яндекс.Карт) поправит.
Самый простой и быстрый способ разместить Народную карту на своем сайте – воспользоваться конструктором схем проезда. А для более сложных задач рекомендуем ознакомиться с документацией.
Посмотрите, как используется Народная карта на городском портале города Кемерова.
Вадим Францев, Илья Субботин и команда Яндекс.Карт
декабрь 2010
2 декабря 2010, 16:36
Народная карта для всех
16 декабря 2010, 17:20
Опубликована новая версия API Яндекс.Карт.
Добавлено:
- Методы YMaps.Polygon.getEditingOptions и
YMaps.Polyline.getEditingOptions, возвращающие опции режима
редактирования для соответствующего графического объекта.
- Добавлены события YMaps.Placemark.AddToMap,
YMaps.Placemark.RemoveFromMap, YMaps.Polyline.AddToMap,
YMaps.Polyline.RemoveFromMap, YMaps.Polygon.AddToMap,
YMaps.Polygon.RemoveFromMap.
- Распознавание быстрой прокрутки при масштабировании карты с помощью
колеса мыши. При быстрой прокрутке коэффициент масштабирования карты
изменяется на 1.
- Возможность выделения области карты правой кнопкой мыши поверх перетаскиваемых оверлеев.
- В объект-информер о местоположении пользователя YMaps.location добавлено
поле zoom, указывающее оптимальный коэффициент масштабирования карты
для отображения данного местоположения.
Исправлено:
- Ошибка, в результате которой при перезадании курсора мыши в режиме
рисования редактора графических объектов, предыдущий курсор не удалялся с
карты.
- Ошибка, приводившая к возможности возникновения исключений при работе с опциями редактора графических объектов.
- Для среды Adobe AIR теперь используется Server Side Graphics (SSG) в виду отсутствия поддержки векторной графики (SVG).
Изменено:
- Улучшен алгоритм защиты от дрожания рук при щелчке на перетаскиваемом объекте.
- В события YMaps.Placemark.Drag, YMaps.Polyline.Drag, YMaps.Polygon.Drag смещение передается в пикселах.
Для
всех пользователей API, которые в вызове указывают версию 1.1
перечисленные изменения применены автоматически. Никаких дополнительных
действий не требуется.
Подробнее о версионировании API Яндекс.Карт вы можете прочитать здесь.