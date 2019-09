При создании любого оверлея в конструктор класса можно передавать как указатель на стиль, так и ключ.

Ключ – это строка, которая является уникальным идентификатором стиля.

В наименовании ключа можно использовать любые символы, однако рекомендуется создавать свое пространство имен и в нем задавать пользовательские стили. Пространство имен и имя стиля разделятся символом "#" (решетка). Все стандартные стили находятся в пространстве имен “default”. Например, «deafult#greenPoint”, «deafult#redPoint”, «deafult#smallWhitePoint” и т. д.

Продемонстрируем на фрагменте кода оба способа задания стиля.

// Создание стиля// Подробнее о смене значка на любое изображение будет рассказано далееvar style = new YMaps.Style();style.iconStyle = new YMaps.IconStyle();style.iconStyle.href = " http://api-maps.yandex.ru/i/0.3/micro/pmgns.png ";style.iconStyle.size = new YMaps.Point(28, 29);style.iconStyle.offset = = new YMaps.Point(-7, -28);// В конструктор класса передается указатель на стильvar placemark = new YMaps.Placemark(map.getCenter(), {style : emptyStyle});// Стиль задан с помощью ключаvar placemark2 = new YMaps.Placemark(map.getCenter(), {style : "default#greenPoint"});

Ключ используется для того, чтобы выбрать нужный стиль из хранилища стилей YMaps.Styles.

Использовать хранилище стилей удобно, когда необходимо обращаться к стилям до их создания. Например, когда стили создаются в отдельном файле и загружаются после создания меток.

В хранилище можно добавить свои стили с помощью метода add(), а удалять – с помощью метода remove().

Теперь к добавленному стилю можно получить доступ по его ключу:

Стиль можно задавать не только в конструкторе оверлея в виде параметра, но и с помощью метода setStyle().

С помощью метода setStyle() можно менять стиль оверлеев динамически во время выполнения скрипта.

Рассмотрим подробнее механизм стилей на примере смены значка у метки.

В API существует ряд стандартных, предопределенных стилей для значков с различными цветовыми решениями и размерами. Полный их список приведен в Справочнике по программному интерфейсу.

Возьмем стандартный стиль с ключом «deafult#greenPoint» и зададим его метке, тем самым поменяем цвет стандартного значка с светлого-голубого на зеленый.

В качестве значка метки можно использовать любое пользовательское изображение.

Сменим значок на произвольное изображение.

Для этого необходимо создать экземпляр класса YMaps.IconStyle и определить у него три поля: ссылку на изображение (href), размер значка (size) и смещение изображения относительно точки позиционирования значка (offset).

// Создание стиля для меткиvar styleExample = new YMaps.Style();styleExample.iconStyle = new YMaps.IconStyle();styleExample.iconStyle.href = " http://info.maps.yandex.n et/api/i/steelblue/dot.pn g ";styleExample.iconStyle.size = new YMaps.Point(26, 46);styleExample.iconStyle.offset = new YMaps.Point(-22, -46);// Создание метки с измененным значкомvar placemark = new YMasp.Placemark(map.getCenter(), {style : styleExample});map.addOverlay(placemark);

Посмотреть пример на отдельной странице

Создадим пустой стиль:

Если применить вышеприведенный стиль к любому из оверлеев, то их внешний вид не изменится, хотя подстили не были определены.

Дело в том, что недостающие стили наследуются от родительского. Если родительский стиль не указан, то недостающие стили берутся из параметров по умолчанию.

При наследовании дочерний стиль перенимает у родительского все свойства, которые не определены в дочернем. После процедур наследования стиль дополняется недостающими параметрами из значений по умолчанию.

Рассмотрим наследование стилей. Для этого разместим на карте несколько меток со значками футбольного, баскетбольного и теннисного мячей. Их размеры одинаковы и равны 20х20 px. Чтобы не дублировать описание стилей для каждой метки, создадим базовый стиль, который будет содержать информацию о размерах и смещении меток. Стили всех меток унаследуем от базового стиля.

// Создание базового стиля

var baseStyle = new YMaps.Style();

baseStyle.iconStyle = new YMaps.IconStyle();

baseStyle.iconStyle.offset = new YMaps.Point(-10, -10);

baseStyle.iconStyle.size = new YMaps.Point(20, 20);



// Наследуемся от базового стиля

var styleFootBall = new YMaps.Style(baseStyle);

styleFootBall.iconStyle = new YMaps.IconStyle();

styleFootBall.iconStyle.href = "/img/football.png";



// Наследуемся от базового стиля

var styleBasketBall = new YMaps.Style(baseStyle);

styleBasketBall.iconStyle = new YMaps.IconStyle();

styleBasketBall.iconStyle.href = "/img/basketball.png";



// Наследуемся от базового стиля

var styleTennis = new YMaps.Style(baseStyle);

styleTennis.iconStyle = new YMaps.IconStyle();

styleTennis.iconStyle.href = "/img/tennis.png";