Опубликована новая версия API
Яндекс.Карт.
Добавлено:
- В YMaps.SearchControl
добавлена опция geocodeOptions, позволяющая задать опции геокодирования.
- Для
многоугольника (YMaps.Polygon) добавлены методы
YMaps.Polygon.getClosestPoint и YMaps.Polygon.contains.
- Для
YMaps.Geocoder добавлена опция geocodeProvider, позволяющая задать
сервис геокодирования.
- Для классов YMaps.Polyline и
YMaps.Polygon добавлена опция draggable, позволяющая включить режим
перетаскивания фигуры мышью.
- Добавлена поддержка сенсорного
управления для устройств под управлением iPhoneOS и Android.
- В
список опций режима редактирования графических объектов
YMaps.GraphicsEditingOptions добавлены опции dragging и draggingCursor,
позволяющие включить возможность перетаскивания фигуры во время
редактирования.
- Для элемента управления YMaps.M iniMap добавлено
событие YMaps.MiniMap.VisibilityChange, возникающая при изменении
видимости элемента.
Исправлено:
- Ошибка, приводящая к установке некорректного значения
zIndex для миникарты при ее сворачивании и разворачивании.
- В
разных браузерах одни и те же многоугольники могли отображаться по
разному из-за различий в алгоритмах заливки.
- Ошибка, из-за
которой при завершении редактирования графических объектов могло не
скрываться меню маркеров над вершинами.
- Для IE7: ошибка при
задании css свойства cursor приводящая к возникновению запросов на не
существующие URL.
Изменено:
- В режиме редактирования графических объектов
вспомогательные пунктирные линии скрываются при невозможности добавить
точку.
- Во момент включения режима добавления новых точек в
графическую фигуру режим добавления точек для других фигур принудительно
отключается.
- При создании объекта YMaps.Map в качестве
контейнера карты можно передавать ссылку на jQuery объект.
Для всех пользователей API, которые в вызове указывают версию 1.1
перечисленные изменения применены автоматически. Никаких дополнительных
действий не требуется.
Подробнее о версионировании API
Яндекс.Карт вы можете прочитать здесь.