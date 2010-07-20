В данной статье будет рассмотрен вариант получения координат для списка адресов с использованием PHP и MySQL. Полученные координаты можно будет использовать для отображения на карте списка ваших объектов (например, местоположение офисов компании, пользователей и пр.). Если вы хотите обрабатывать массивы адресов на клиенте, обратите внимание на статью «Множественное геокодирование».

Для начала необходимо создать таблицу и занести в нее адреса, для которых требуется определить координаты. Например, назовем ее addresses.

Внимание. Если у вас есть таблица, содержащая адреса, которые необходимо геокодировать, то вы можете добавить в нее поле coords и перейти к настройке скрипта.

Таблица имеет три поля:

id – уникальный идентификатор адреса;

address – адрес, который необходимо геокодировать;

coords – координаты.

Создать таблицу можно, используя любую оболочку управления БД (например, phpMyAdmin ), либо выполнив следующий sql-код:

CREATE TABLE `addresses` ( `id` int(3) NOT NULL auto_increment, `address` varchar(1000) NOT NULL, `coords` varchar(50) NOT NULL, PRIMARY KEY (`id`) ) DEFAULT CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci;

Далее заполните таблицу адресами, например, так:

INSERT INTO `addresses` VALUES (1, 'Москва, ул. Льва Толстого, 16', ''); INSERT INTO `addresses` VALUES (2, 'Санкт-Петербург, Свердловская набережная, 44', ''); INSERT INTO `addresses` VALUES (3, 'Екатеринбург, ул. Хохрякова, 10', ''); INSERT INTO `addresses` VALUES (4, 'Новосибирск, ул. Красноярская, 35', ''); INSERT INTO `addresses` VALUES (5, 'Казань, ул. Спартаковская 6, 11', ''); INSERT INTO `addresses` VALUES (6, 'Киев, ул. Луначарского, 4', ''); INSERT INTO `addresses` VALUES (7, 'Одесса, пр. Шевченко, дом 4-Д', ''); INSERT INTO `addresses` VALUES (8, 'Симферополь, ул. Героев Аджимушкая, 6/13', ''); INSERT INTO `addresses` VALUES (9, 'абракадабра', '');

Геокодирование будем производить с помощью следующего скрипта:

Перед запуском скрипта необходимо прописать ваши параметры доступа к БД, а также указать API-ключ (получить ключ можно с помощью специальной формы

$config = Array( 'host' => 'localhost', 'user' => 'root', 'password' => '', 'dbname' => 'test', 'tablename' => 'addresses', 'apikey' => 'ВАШ API-КЛЮЧ'

После внесения изменений выполните скрипт.

В окно браузера будет выведены найденные координаты и сообщения об ошибках, если некоторые адреса прогеокодировать не удалось. Также скрипт обновит записи в таблице, добавив найденные координаты.

Рассмотренный скрипт демонстрирует пример геокодирования списка адресов. Вы можете его модернизировать и изменять по своему усмотрению.

Если у вас возникли вопросы при использовании предложенного скрипта, то вы их всегда можете задать в нашем клубе разработчиков.