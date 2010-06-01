При публикации интерактивной карты на свой проект разработчики отмечают на ней различные объекты: метки, ломаные линии и многоугольники. При росте числа объектов увеличивается количество JavaScript-кода и требуется дополнительная клиентская логика.

API Яндекс.Карт предлагает альтернативное простое решение для добавления объектов на карту – использование YMapsML. Необходимо только добавить YMapsML-файл на карту с помощью встроенных инструментов и объекты, в нем описанные, отобразятся на карте автоматически.

YMapsML позволяет не только описывать геообъекты, но и задавать их внешний вид с помощью стилей и шаблонов. Это позволит в случае необходимости с легкостью перенести данные с одной карты на другую, например, на maps.yandex.ru.

Более подробную информацию по языку YMapsML можно найти в Руководстве разработчика, в котором подробно освещены тонкости при работе с этим языком, а также представлен ряд разобранных примеров, которые помогут быстрее перейти к практике.

Мы надеемся, что использования формата YMapsML облегчит вам решение некоторых задач, возникающих при работе с картами.