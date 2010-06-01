Блог API Яндекс.Карт

июнь 2010
Загрузка объектов на карту с помощью YMapsML
1 июня 2010, 21:10

При публикации интерактивной карты на свой проект разработчики отмечают на ней различные объекты:  метки, ломаные линии и многоугольники. При росте числа объектов увеличивается количество JavaScript-кода и требуется дополнительная клиентская логика.

API Яндекс.Карт предлагает альтернативное простое решение для добавления объектов на карту – использование YMapsML. Необходимо только добавить YMapsML-файл на карту с помощью встроенных инструментов и объекты, в нем описанные, отобразятся на карте автоматически.

YMapsML позволяет не только описывать геообъекты, но и задавать их внешний вид с помощью стилей и шаблонов. Это позволит в случае необходимости с легкостью перенести данные с одной карты на другую, например, на maps.yandex.ru.

Более подробную информацию по языку YMapsML можно найти в Руководстве разработчика, в котором подробно освещены тонкости при работе с этим языком, а также представлен ряд разобранных примеров, которые помогут быстрее перейти к практике.

Мы надеемся, что использования формата YMapsML облегчит вам решение некоторых задач, возникающих при работе с картами.

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YMapsML
Новый модуль в API: "ВКонтакте"
23 июня 2010, 20:25

Нас неоднократно спрашивали о возможности использования API Яндекс.Карт для приложений популярной социальной сети «ВКонтакте». До сегодняшнего дня этого нельзя было сделать, не нарушая условия обоих сервисов -- не использовать ссылки на внешние ресурсы (требование для приложений ВКонтакте) и не удалять ссылку на Условия использования в API Яндекс.Карт. 

Теперь мы рады объявить, что появилась возможность встраивать карту в приложения «ВКонтакте». При разработке приложения с API Карт необходимо подключить модуль, который исправляет ссылку на условия использования и ссылается на соответствующий текст на странице «ВКонтакте».

Пример приложения с картой: «Карта друзей» -- на ней можно увидеть карту с городами и метками с числом друзей из этого города.

Кроме этого, следует отметить, что и в самой соцсети появилась карта: во Встречах теперь можно увидеть, где проходит назначенная встреча или назначить встречу, указав место на карте.

Подробнее о модуле можно прочитать в соответствующем разделе документации.

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