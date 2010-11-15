Сегодня ровно два года, как мы открыли API Яндекс.Карт и начали делиться картами с разработчиками и владельцами сайтов. Этот сервис уже пригодился более чем 50 тысячам интернет-проектов, а ежедневная аудитория, которая пользуется нашими картами на других ресурсах, уже превысила аудиторию самих Яндекс.Карт – и нас это только радует!

Среди этих 50 000 часто попадаются очень интересные, а порой и неожиданные проекты. Например, владельцы проекта "Город Керчь" создали собственную карту города. На основе маршрутизации работают проекты Таксовик и его украинский аналог – Таксометр. А некоторые используют карту как элемент оформления своего сайта.

На старте сервиса мы предоставили возможность встраивать интерактивную карту с метками, сервис геокодирования и собственный формат для описания географических данных YMapsML.

Появилось Static API – возможность вставить карту в качестве статичной картинки.

Сделали маршруты – сейчас проложить маршруты можно для Москвы, Московской области и всей Украины.

Заработал конструктор схем проезда – он позволяет быстро и без специальной разработки показать, как к вам добраться.

Выпустили модули «Активные области» (много точек на карте одновременно) и «Регионы» (регионы можно выбирать прямо на карте).

Научили геокодер понимать несколько языков.

Подружили карты с мобильными устройствами (iPhone, Android), что позволило использовать карты не только на сайте «Вконтакте», но и в его мобильной версии.

Начали показывать пробки.

Спасибо разработчикам, которые работали эти два года на нашем API и помогали сделать сервис лучше. Надеемся, что третий год жизни принесет новые интересные проекты.

Вадим Францев и команда API Яндекс.Карт. Открываем шампанское!