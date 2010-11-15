Сегодня ровно два года, как мы открыли API Яндекс.Карт и начали делиться картами с разработчиками и владельцами сайтов. Этот сервис уже пригодился более чем 50 тысячам интернет-проектов, а ежедневная аудитория, которая пользуется нашими картами на других ресурсах, уже превысила аудиторию самих Яндекс.Карт – и нас это только радует!
Среди этих 50 000 часто попадаются очень интересные, а порой и неожиданные проекты. Например, владельцы проекта "Город Керчь" создали собственную карту города. На основе маршрутизации работают проекты Таксовик и его украинский аналог – Таксометр. А некоторые используют карту как элемент оформления своего сайта.
На старте сервиса мы предоставили возможность встраивать интерактивную карту с метками, сервис геокодирования и собственный формат для описания географических данных YMapsML.В 2009 году
В 2010 году
- Появилось Static API – возможность вставить карту в качестве статичной картинки.
- Сделали маршруты – сейчас проложить маршруты можно для Москвы, Московской области и всей Украины.
- Заработал конструктор схем проезда – он позволяет быстро и без специальной разработки показать, как к вам добраться.
- Выпустили модули «Активные области» (много точек на карте одновременно) и «Регионы» (регионы можно выбирать прямо на карте).
- Научили геокодер понимать несколько языков.
- Подружили карты с мобильными устройствами (iPhone, Android), что позволило использовать карты не только на сайте «Вконтакте», но и в его мобильной версии.
- Начали показывать пробки.
Спасибо разработчикам, которые работали эти два года на нашем API и помогали сделать сервис лучше. Надеемся, что третий год жизни принесет новые интересные проекты.
Вадим Францев и команда API Яндекс.Карт. Открываем шампанское!
Опубликована новая версия API Яндекс.Карт.
Исправлено:
- Ошибка, в результате которой на устройствах с сенсорным управлением не работали ссылки и кнопки, размещенные в балуне.
- Ошибка, в результате которой при значительных сдвигах основной карты центр элемента управления "миникарта" мог быть рассчитан неверно.
- Для браузера Google Chrome 7: исправлена ошибка, в результате которой не обновлялся размер балуна после загрузки его содержимого.
- Неверное позиционирование всплывающей подсказки при наличии у тега body свойства position: relative.
- Ошибка, приводившая к падению элемента управления SearchControl в случаях, когда у результата поиска отсутствовал атрибут name, но присутствовал description.
- Ошибка, возникавшая при удалении слоя одной карты и добавлении его на другую.
- Ошибка, в результате которой при прокладке маршрута с учетом пробок, YMaps.Router возвращал неверное время.
Для всех пользователей API, которые в вызове указывают версию 1.1 перечисленные изменения применены автоматически. Никаких дополнительных действий не требуется.
Подробнее о версионировании API Яндекс.Карт вы можете прочитать здесь.
В прошедшую пятницу состоялось первая встреча нашего клуба, посвященная дню рождения API Яндекс.Карт. Спасибо всем, кто пришел, были рады с вами повидаться и пообщаться.
Отдельную благодарность хочется выразить нашим докладчикам, которые рассказали про проекты Тили-Тесто, Где этот дом и Банкоматор.
В день рождения принято дарить подарки, что мы и сделали, но наши пользователи не остались в стороне.
Спасибо вам большое от имени всей нашей команды!
О деталях реализации проектов ГдеЭтотДом и Тили-Тесто:
О проекте Банкоматор:
Немного статистики про API и клуб:
Награждение:
Фотографии со встречи: