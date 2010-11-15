Блог API Яндекс.Карт

ноябрь 2010
API Яндекс.Карт – 2 года
15 ноября 2010, 18:20
API Яндекс.Карт – 2 года

Сегодня ровно два года, как мы открыли API Яндекс.Карт и начали делиться картами с разработчиками и владельцами сайтов. Этот сервис уже пригодился более чем 50 тысячам интернет-проектов, а ежедневная аудитория, которая пользуется нашими картами на других ресурсах, уже превысила аудиторию самих Яндекс.Карт – и нас это только радует!

Среди этих 50 000 часто попадаются очень интересные, а порой и неожиданные проекты. Например, владельцы проекта "Город Керчь" создали собственную карту города. На основе маршрутизации работают проекты Таксовик и его украинский аналог – Таксометр. А некоторые используют карту как элемент оформления своего сайта.

На старте сервиса мы предоставили возможность встраивать интерактивную карту с метками, сервис геокодирования и собственный формат для описания географических данных YMapsML.

В 2009 году
  • Появилось Static API – возможность вставить карту в качестве статичной картинки.
  • Сделали маршруты – сейчас проложить маршруты можно для Москвы, Московской области и всей Украины.
  • Заработал конструктор схем проезда – он позволяет быстро и без специальной разработки показать, как к вам добраться.
В 2010 году

Спасибо разработчикам, которые работали эти два года на нашем API и помогали сделать сервис лучше. Надеемся, что третий год жизни принесет новые интересные проекты.

Вадим Францев и команда API Яндекс.Карт. Открываем шампанское!

API Яндекс.Карт версия 1.1.16
16 ноября 2010, 16:06

Опубликована новая версия API Яндекс.Карт.

Исправлено:

  • Ошибка, в результате которой на устройствах с сенсорным управлением не работали ссылки и кнопки, размещенные в балуне.
  • Ошибка, в результате которой при значительных сдвигах основной карты центр элемента управления "миникарта" мог быть рассчитан неверно.
  • Для браузера Google Chrome 7: исправлена ошибка, в результате которой не обновлялся размер балуна после загрузки его содержимого.
  • Неверное позиционирование всплывающей подсказки при наличии у тега body свойства position: relative.
  • Ошибка, приводившая к падению элемента управления SearchControl в случаях, когда у результата поиска отсутствовал атрибут name, но присутствовал description.
  • Ошибка, возникавшая при удалении слоя одной карты и добавлении его на другую.
  • Ошибка, в результате которой при прокладке маршрута с учетом пробок, YMaps.Router возвращал неверное время.

Для всех пользователей API, которые в вызове указывают версию 1.1 перечисленные изменения применены автоматически. Никаких дополнительных действий не требуется.

Подробнее о версионировании API Яндекс.Карт вы можете прочитать здесь.

API 1.x,обновление
Встреча клуба состоялась!
29 ноября 2010, 20:12

В прошедшую пятницу состоялось первая встреча нашего клуба, посвященная дню рождения API Яндекс.Карт. Спасибо всем, кто пришел, были рады с вами повидаться и пообщаться.

Отдельную благодарность хочется выразить нашим докладчикам, которые рассказали про проекты Тили-Тесто, Где этот дом и Банкоматор.

В день рождения принято дарить подарки, что мы и сделали, но наши пользователи не остались в стороне.   подарил нам майки и конструктор. А пользователь поразил нас своим подарком! Он подарил нам от имени своего проекта и службы доставки цветов AMF огромный букет цветов!

Спасибо вам большое от имени всей нашей команды!


О деталях реализации проектов ГдеЭтотДом и Тили-Тесто:


О проекте Банкоматор:


Немного статистики про API и клуб:


Награждение:

Фотографии со встречи:








 