В рамках Russian Internet Week 2010 мы выступим с темой «Как ответить на вопрос «где?» и расскажем о том, как решить геоинформационные задачи на сайте при помощи API. Наш доклад будет в секции «API: современные возможности и влияние на веб-разработку», которая пройдет в рамках общей (бесплатной) программы.



Как всегда, ждем всех желающих 21 октября в Экспоцентре на Красной Пресне в павильон №3. Приходите послушать или просто пообщаться.

Вадим Францев из команды API Яндекс.Карт