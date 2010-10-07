Опубликована новая версия API Яндекс.Карт.
Добавлено:
- Поддержка Internet Explorer 9.
Исправлено:
- Ошибка, в результате которой при масштабировании карты кратковременно отображались неверные тайлы.
- Ошибка, приводившая к исключению в момент удаления из группы метки с открытой подсказкой.
- Для браузера Firefox: обход ошибки браузера, приводившей к неправильной генерации событий мыши на SVG-элементе при изменении свойств элемента, влияющих на его отрисовку.
- Ошибка, приводившая к неправильному позиционированию карты в процессе ее масштабирования с использованием сенсорного управления.
Изменено:
- Для мобильных устройств уменьшен размер шрифта строки копирайта.
Для всех пользователей API, которые в вызове указывают версию 1.1 перечисленные изменения применены автоматически. Никаких дополнительных действий не требуется.
Подробнее о версионировании API Яндекс.Карт вы можете прочитать здесь.