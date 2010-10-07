Блог API Яндекс.Карт

октябрь 2010
API Яндекс.Карт версия 1.1.15
7 октября 2010, 16:54

Опубликована новая версия API Яндекс.Карт.

Добавлено:

  • Поддержка Internet Explorer 9.

Исправлено:

  • Ошибка, в результате которой при масштабировании карты кратковременно отображались неверные тайлы.
  • Ошибка, приводившая к исключению в момент удаления из группы метки с открытой подсказкой.
  • Для браузера Firefox: обход ошибки браузера, приводившей к неправильной генерации событий мыши на SVG-элементе при изменении свойств элемента, влияющих на его отрисовку.
  • Ошибка, приводившая к неправильному позиционированию карты в процессе ее масштабирования с использованием сенсорного управления.

Изменено:

  • Для мобильных устройств уменьшен размер шрифта строки копирайта.

Для всех пользователей API, которые в вызове указывают версию 1.1 перечисленные изменения применены автоматически. Никаких дополнительных действий не требуется.

Подробнее о версионировании API Яндекс.Карт вы можете прочитать здесь.

API 1.x,обновление
Встречаемся на RIW
15 октября 2010, 17:52

В рамках Russian Internet Week 2010 мы выступим с темой «Как ответить на вопрос «где?» и расскажем о том, как решить геоинформационные  задачи на сайте при помощи API. Наш доклад будет в секции «API: современные возможности и влияние на веб-разработку», которая пройдет в рамках общей (бесплатной) программы.


Как всегда, ждем всех желающих 21 октября в Экспоцентре на Красной Пресне в павильон №3. Приходите послушать или просто пообщаться.

Вадим Францев из команды API Яндекс.Карт


Карта

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Экспоцентр, павильон №3
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