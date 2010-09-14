Блог API Яндекс.Карт

сентябрь 2010
Привет Новосибирску!
14 сентября 2010, 16:48

21 сентября в рамках Сибирской интернет недели мы собираемся выступить с докладом. В Новосибирск мы едем с темой «Бизнесы на картах. За пределами схемы проезда» и расскажем вот о чем:

  • Бизнесы в интернете. Как пользователю и будущему клиенту найти то, что ему нужно?
  • Яндекс.Адреса, Вебмастер и другие способы сообщить, где вас искать.
  • Схема проезда на сайте – вещь не новая, но нужная. Практические советы по размещению схемы на вашем сайте.
  • Яндекс.Карты как способ решить множество задач для сайтов разного типа.
  • Примеры использования карт на работающих сайтах и идеи для реализации.
  • Что делать, если карты нужного города не существует.
Если вы планировали посетить эту конференцию, приходите на наш доклад или давайте просто пообщаемся в кулуарах.  
Карта

Отмечено на карте:

  • 21 сентября, в 12-00 здесь будут рассказывать про API Яндекс.Карт
 
API Яндекс.Карт версия 1.1.14
14 сентября 2010, 22:24

Опубликована новая версия API Яндекс.Карт.

Добавлено:

  • Добавлены методы YMaps.Balloon.getLayout,
    YMaps.Balloon.getContentLayout, YMaps.Placemark.getIconLayout,
    YMaps.Placemark.getIconShadowLayout, YMaps.Placemark.getContentLayout,
    YMaps.Hint.getLayout, YMaps.Hint.getContentLayout, позволяющие получить
    доступ к макетам метки, балуна и всплывающей подсказки.
  • Для раскрывающегося списка типов в элементе управления "Тип карты" добавлена возможность задавать ширину и заголовок.
  • Добавлено пространство имен YMaps.Utils, включающее ряд вспомогательных методов.
  • В редакторе графических объектов: в формат описания пункта меню
    диспетчера контекстного меню YMaps.GraphicsEditingOptions.menuManager
    добавлено поле hint, позволяющее задать текст всплывающей подсказки.
  • В интерфейс макета YMaps.ILayout добавлен метод getRootNodes, позволяющий получить доступ к DOM-элементам макета.

Исправлено:

  • Ошибка, в результате которой редактирование графики вызывало исключение при использовании пользовательских координатных систем.
  • Ошибка, в результате которой маршрутизатор игнорировал параметры boundedBy и strictBounds.
  • Ошибка в методе getClosestPoint: теперь учитываются все точки фигуры, а не только видимые.
  • Для браузера Firefox: ошибка, в результате которой запрос в элементе управления "Поиск по карте" отправлялся неверно
    при использовании браузерного автодополнения в поле ввода.
  • Ошибка, приводившая к замедлению работы браузера при больших пиксельных сдвигах карты.
  • Ошибка, в результате которой коэффициент мастабирования устанавливался
    неверно, если установка производилась до инициализации карты.
  • Ошибка, в результате которой при перетаскивании графических объектов с помощью мыши возникало исключение.
  • Ошибка, в результате которой при определенных условиях могли не отображаться тайлы слоя.

Изменено:

  • Увеличен интервал двойного нажатия для устройств с сенсорными экранами, теперь приблизить карту двойным нажатием стало проще.
  • Элемент управления "Поиск по карте" теперь игнорирует случайные двойные нажатия кнопки "Поиск".

Для всех пользователей API, которые в вызове указывают версию 1.1 перечисленные изменения применены автоматически. Никаких дополнительных действий не требуется.

Подробнее о версионировании API Яндекс.Карт вы можете прочитать здесь.

2 комментария
API 1.x,обновление
Нужны ли карты интернет-магазину?
27 сентября 2010, 13:57

Мы продолжаем серию докладов, посвященную использованию картографических сервисов в различных интернет-проектах. В этот раз в рамках семинара «Эргономика сайта и интернет-магазина. Как юзабилити влияет на продажи?» я буду рассказывать о том, как Яндекс.Карты помогают интернет-магазинам.

Семинар, организованный компанией 1С-Битрикс, пройдет 5 октября. Мероприятие бесплатное и открыто для всех желающих. Приходите послушать и пообщаться в кулуарах, мы всегда рады видеть наших пользователей!

Подробнее о мероприятии: http://www.1c-bitrix.ru/about/life/seminars/239691/

Бесплатная регистрация: http://www.1c-bitrix.ru/about/seminars/form/sem051010.php

Вадим Францев из команды API Яндекс.Карт



Карта

Отмечено на карте:

Конференц-зал фирмы «1С»
1 комментарий
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