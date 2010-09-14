21 сентября в рамках Сибирской интернет недели мы собираемся выступить с докладом. В Новосибирск мы едем с темой «Бизнесы на картах. За пределами схемы проезда» и расскажем вот о чем:
- Бизнесы в интернете. Как пользователю и будущему клиенту найти то, что ему нужно?
- Яндекс.Адреса, Вебмастер и другие способы сообщить, где вас искать.
- Схема проезда на сайте – вещь не новая, но нужная. Практические советы по размещению схемы на вашем сайте.
- Яндекс.Карты как способ решить множество задач для сайтов разного типа.
- Примеры использования карт на работающих сайтах и идеи для реализации.
- Что делать, если карты нужного города не существует.
Отмечено на карте:
- 21 сентября, в 12-00 здесь будут рассказывать про API Яндекс.Карт