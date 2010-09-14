Мы продолжаем серию докладов, посвященную использованию картографических сервисов в различных интернет-проектах. В этот раз в рамках семинара «Эргономика сайта и интернет-магазина. Как юзабилити влияет на продажи?» я буду рассказывать о том, как Яндекс.Карты помогают интернет-магазинам.

Семинар, организованный компанией 1С-Битрикс, пройдет 5 октября. Мероприятие бесплатное и открыто для всех желающих. Приходите послушать и пообщаться в кулуарах, мы всегда рады видеть наших пользователей!

Подробнее о мероприятии: http://www.1c-bitrix.ru/a bout/life/seminars/239691 /

Бесплатная регистрация: http://www.1c-bitrix.ru/a bout/seminars/form/sem051 010.php

Вадим Францев из команды API Яндекс.Карт