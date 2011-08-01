С сегодняшнего дня спутниковое покрытие Яндекс.Карт увеличилось еще на 30 000 квадратных километров России, Украины и дальнего зарубежья.

Самые крупные города в текущем релизе; Ноябрьск, Ялта, Ханты-Мансийск, а самые маленькие – Алупка, Пучеж и Микунь.

Обновления затронули Коми, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа, Нижегородскую и Ивановскую области, Крым в Украине. Предлагаем посмотреть полный список на карте релиза. Особенно советуем обратить на него внимание всем любителям картографии, которые могут поделиться своими знаниями о местности, создавая схемы городов на сервисе Народная карта.

Что касается дальнего зарубежья, то предлагаем прямо сейчас взглянуть на обновленный снимок Статуи Свободы в многомиллионном Нью-Йорке:

Или знаменитый небоскреб в Дубае – одну из самых потрясающих построек в истории мировой архитектуры:



Можно отправиться на берега Темзы, которые от ваших глаз не сможет скрыть даже густой лондонский туман, побывать в шумном Бангкоке, осмотреть мемориал Ватерлоо в Бельгии:









Во вновь добавленных российских городах можно в деталях разглядеть, например, главную площадь древнего Юрьевца с собором и колокольней, Центр Заволжья – великолепный ансамбль послевоенной советской архитектуры, с четкой планировкой и ярко выраженными зданиями-доминантами или разноцветные крыши новостроек Ханты-Мансийска – нефтяной столицы России.

Команда Яндекс.Карт