Мы открываем сезон 2011 сразу двумя мероприятиями. Оба пройдут в Москве 17 февраля.
- Выступим с докладом "Карты и SVG" на HTML5 Camp, организованный компанией Microsoft.
- На семинаре "Эффективный сайт: раскрываем секреты успеха!", организованном компанией 1С-Битрикс, мы расскажем о возможностях геосервисов Яндекса для бизнеса.
К сожалению, число участников HTML5 Camp ограничено, поэтому предлагаем смотреть онлайн трансляцию.
Тем, кто хочет узнать как карты могут быть полезны его сайту, приходите в конференц-зал 1С по адресу Никоновский пер., 26, стр. 6 (он же Селезневская улица, 54а).