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февраль 2011
Открываем сезон. 17 февраля сразу два мероприятия.
8 февраля 2011, 20:35

Мы открываем сезон 2011 сразу двумя мероприятиями. Оба пройдут в Москве 17 февраля.

  1. Выступим с докладом "Карты и SVG" на HTML5 Camp, организованный компанией Microsoft.
  2. На семинаре "Эффективный сайт: раскрываем секреты успеха!", организованном компанией 1С-Битрикс, мы расскажем о возможностях геосервисов Яндекса для бизнеса.

К сожалению, число участников HTML5 Camp ограничено, поэтому предлагаем смотреть онлайн трансляцию.

Тем, кто хочет узнать как карты могут быть полезны его сайту, приходите в конференц-зал 1С по адресу Никоновский пер., 26, стр. 6 (он же Селезневская улица, 54а).

Новые спутниковые снимки: 50 тысяч квадратных километров
15 февраля 2011, 12:48
Новые спутниковые снимки: 50 тысяч квадратных километров

Команда сервиса Яндекс.Карты рада сообщить об очередном обновлении спутниковых снимков.
На этот раз на почти 50 тысячах квадратных километров новых снимков нашлось место 70 городам из России, Украины, Латвии и Литвы. При этом 50 из них появились на сервисе впервые. Среди новичков есть и совсем маленькие (Угнев, Украина) и большие (Клайпеда, Литва) .
Полный список городов можно посмотреть здесь.

Изборск - Изборская крепость - одна из древнейших (XIV век) и наиболее сохранившихся русских крепостей.

Псково-Печерский монастырь - Знаменитый монастырь-крепость, одна из главных святынь не только Псковской земли, но и России.

Дюны Куршской косы - памятника природы, включенного в список ЮНЕСКО.

Алешковские пески - "лунный пейзаж" в окрестностях Херсона - один из крупнейших песчаных массивов Европы, уникальный природный памятник.


Центр города Жолквы - историко-архитектурный заповедник, включающий замок короля Речи Посполитой Яна Собесского, Вечевую площадь, ратушу и несколько храмов в стиле Ренессанса.

 Кафедральный собор, могила Канта - памятник готической архитектуры, у стен которого расположена могила знаменитого философа Канта. Рядом расположена "Рыбная деревня" - квартал, стилизованный под застройку старого Кенигсберга.


Приглашаем всех желающих на Народную карту - рисовать по новым спутниковым снимкам.
Яндекс.Карты. Больше новых снимков!
спутники
Мероприятия: Новосибирск, Питер, Челябинск, Екатеринбург, Казань.
15 февраля 2011, 18:20

Помимо московских мероприятий, в ближайшее время мы запланировали еще ряд докладов по городам России:


Все мероприятия бесплатные, ждем вас послушать, задать вопросы или пообщаться в кулуарах!

UPD! К сожалению, CityCamp в Санкт-Петербурге переносится на неопределенную дату. Новую дату мероприятия мы сообщим вам отдельно.

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