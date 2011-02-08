Команда сервиса Яндекс.Карты рада сообщить об очередном обновлении спутниковых снимков.

На этот раз на почти 50 тысячах квадратных километров новых снимков нашлось место 70 городам из России, Украины, Латвии и Литвы. При этом 50 из них появились на сервисе впервые. Среди новичков есть и совсем маленькие (Угнев, Украина) и большие (Клайпеда, Литва) .

Полный список городов можно посмотреть здесь.

Изборск - Изборская крепость - одна из древнейших (XIV век) и наиболее сохранившихся русских крепостей.