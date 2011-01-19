В нашем API доступно два http-сервиса для поиска данных на карте: геокодирование и поиск по народной карте. До недавнего времени эти сервисы отдавали результаты поиска только в формате XML.

С сегодняшнего дня помимо XML можно использовать альтернативный формат - JSON. Для представления результатов поиска в этом формате в строке запроса необходимо указать дополнительный параметр format со значением json. Например, результаты поиска по запросу "Тверская, 6" можно посмотреть в формате XML или JSON.

За более подробной информации обращайтесь в документации по геокодированию и поиску по народной карте.