Сегодня на Яндекс.Картах опубликованы новые спутниковые снимки 108 российских и 49 зарубежных городов. Этот релиз побил рекорд по километражу: общая площадь опубликованных подробных снимков – почти 200 000 км2.

В числе опубликованных городов крупные региональные центры - Киров, Чебоксары и Грозный. А также множество средних и малых городов в самых разных регионах России - Балахна и Белозерск, Муром и Мураши, Черногорск и Белогорск, Краснокаменск и Хасавюрт, Шилка и Нерчинск, Горняк и Оса, Выкса и Нытва, Отрадный и Свободный, Лагань и Тамань, Усть-Кут и Красный Кут, Пугачев и Куйбышев, и многое, многое другое.

Частично или полностью обновились снимки Екатеринбурга, Казани, Кургана, Сочи и Абакана. Подробно отснята 2200-километровая федеральная трасса от Владивостока до Забайкалья со всеми прилегающими городами.

Более чем в пять раз - с 995 тыс. км2 до 5283 тыс. км2 – увеличилась площадь неподробного спутникового покрытия улучшенного качества. Теперь оно доступно на всей европейской части России, а также в Зауралье и, частично, в Западной Сибири.

Существенно пополнились и зарубежные территории. Три балканские столицы - Белград, Сараево и Скопье – получили подробные снимки. Обновился снимок столицы Казахстана – Астаны. В числе новинок – всё черноморское побережье Болгарии, адриатическое побережье от итальянского Триеста до хорватского Задара, абхазские курорты Гагра и Пицунда, турецкие курорты Анталья, Кемер, Фетхие и др.

Полный список городов релиза с привязкой к карте:



Яндекс.Карты. Намереваемся продолжать в том же духе.