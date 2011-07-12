Сегодня на Яндекс.Картах опубликованы новые спутниковые снимки 108 российских и 49 зарубежных городов. Этот релиз побил рекорд по километражу: общая площадь опубликованных подробных снимков – почти 200 000 км2.
В числе опубликованных городов крупные региональные центры - Киров, Чебоксары и Грозный. А также множество средних и малых городов в самых разных регионах России - Балахна и Белозерск, Муром и Мураши, Черногорск и Белогорск, Краснокаменск и Хасавюрт, Шилка и Нерчинск, Горняк и Оса, Выкса и Нытва, Отрадный и Свободный, Лагань и Тамань, Усть-Кут и Красный Кут, Пугачев и Куйбышев, и многое, многое другое.
Частично или полностью обновились снимки Екатеринбурга, Казани, Кургана, Сочи и Абакана. Подробно отснята 2200-километровая федеральная трасса от Владивостока до Забайкалья со всеми прилегающими городами.
Более чем в пять раз - с 995 тыс. км2 до 5283 тыс. км2 – увеличилась площадь неподробного спутникового покрытия улучшенного качества. Теперь оно доступно на всей европейской части России, а также в Зауралье и, частично, в Западной Сибири.
Существенно пополнились и зарубежные территории. Три балканские столицы - Белград, Сараево и Скопье – получили подробные снимки. Обновился снимок столицы Казахстана – Астаны. В числе новинок – всё черноморское побережье Болгарии, адриатическое побережье от итальянского Триеста до хорватского Задара, абхазские курорты Гагра и Пицунда, турецкие курорты Анталья, Кемер, Фетхие и др.
Полный список городов релиза с привязкой к карте:
Строительство олимпийских объектов в Адлере.
Валы Белозерска – одного из древнейших русских городов
Центр Екатеринбурга
Президентский парк в Астане
Город Зея. Плотина Зейской ГЭС
Болгарский курорт Слънчев Бряг
Город-курорт Белек. Отели и поля для гольфа
Древнеримский амфитеатр в хорватском городе Пуле
Крепость Калемегдан в Белграде
Яндекс.Карты. Намереваемся продолжать в том же духе.
… на новых спутниковых снимках появилось сегодня на Яндекс.Картах.
Вот так из космоса выглядит, например, средневековая крепость Аккерман в Белгород-Днестровском:
А вот – так и не запущенная Крымская АЭС:
или прекрасный мыс Казантип, расположенный к северу от станции:
Такую причудливую форму имеет затерянное в украинских Карпатах озеро Синевир:
Теперь на Яндекс.Картах можно детально рассмотреть Цареградское гирло Днестра, парк «Александрия» в Белой Церкви, Вилково – «украинскую Венецию», станции единственного в Украине метротрама в Кривом Роге, известную по советским фильмам Белую Скалу и многие другие интересные места.
Новыми спутниковыми снимками сегодня могут похвастаться 86 украинских городов, а еще 15 - обновленными (среди них Керчь, Одесса, Николаев, Мелитополь, Херсон).
Вместе с космическими фотографиями Украины появились снимки и некоторых городов в других странах: в Австрии, Беларуси, Венгрии, Литве, Молдове, Польше, России, Хорватии и Чехии.
Например, теперь вы можете в деталях рассмотреть старый город в Варшаве, попытаться разобраться в хитросплетениях улочек хорватских Сплита или Трогира или виртуально пройтись по рыночной площади в Пшемысле.
Все-все города, у которых сегодня появились или обновились снимки со спутника, можно посмотреть здесь.
А для краеведов и любителей картографии сегодняшнее пополнение спутников – также хорошая возможность проявить свои способности, присоединившись к созданию карт городов на сервисе Народная карта.
Команда Яндекс.Карт, исследуем всё новые и новые территории