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июль 2011
Яндекс.Карты: плюс 200 тысяч километров Земли
12 июля 2011, 16:17
Яндекс.Карты: плюс 200 тысяч километров Земли

Сегодня на Яндекс.Картах опубликованы новые спутниковые снимки 108 российских и 49 зарубежных городов. Этот релиз побил рекорд по километражу: общая площадь опубликованных подробных снимков – почти 200 000 км2.

В числе опубликованных городов крупные региональные центры - Киров, Чебоксары и Грозный. А также множество средних и малых городов в самых разных регионах России - Балахна и Белозерск, Муром и МурашиЧерногорск и Белогорск, Краснокаменск и Хасавюрт, Шилка и Нерчинск, Горняк и Оса, Выкса и Нытва, Отрадный и Свободный, Лагань и Тамань, Усть-Кут и Красный Кут, Пугачев и Куйбышев, и многое, многое другое.

Частично или полностью обновились снимки Екатеринбурга, Казани, Кургана, Сочи и Абакана. Подробно отснята 2200-километровая федеральная трасса от Владивостока до Забайкалья со всеми прилегающими городами.

Более чем в пять раз - с 995 тыс. км2 до 5283 тыс. км2 – увеличилась площадь неподробного спутникового покрытия улучшенного качества. Теперь оно доступно на всей европейской части России, а также в Зауралье и, частично, в Западной Сибири.

Существенно пополнились и зарубежные территории. Три балканские столицы - Белград, Сараево и Скопье – получили подробные снимки. Обновился снимок столицы Казахстана – Астаны. В числе новинок – всё черноморское побережье Болгарии, адриатическое побережье от итальянского Триеста до хорватского Задара, абхазские курорты Гагра и Пицунда, турецкие курорты Анталья, Кемер, Фетхие и др.

Полный список городов релиза с привязкой к карте:

Карта спутниковых снимков релиза 12.07.2011


Яндекс.Карты. Намереваемся продолжать в том же духе.

спутники
80 000 квадратных километров Украины
19 июля 2011, 16:23
80 000 квадратных километров Украины

…  на новых спутниковых снимках появилось сегодня на Яндекс.Картах.

Вот так из космоса выглядит, например, средневековая крепость Аккерман в Белгород-Днестровском:



А вот – так и не запущенная Крымская АЭС:

или прекрасный мыс Казантип, расположенный к северу от станции:



Такую причудливую форму имеет затерянное в украинских Карпатах озеро Синевир:

Теперь на Яндекс.Картах можно детально рассмотреть Цареградское гирло Днестра, парк «Александрия» в Белой Церкви, Вилково – «украинскую Венецию», станции единственного в Украине метротрама в Кривом Роге,  известную по советским фильмам Белую Скалу и многие другие интересные места.

Новыми спутниковыми снимками сегодня могут похвастаться 86 украинских городов, а еще  15  - обновленными (среди них Керчь, Одесса, Николаев, Мелитополь, Херсон).

Вместе с космическими фотографиями Украины появились снимки и некоторых городов в других странах: в Австрии, Беларуси, Венгрии, Литве, Молдове, Польше, России, Хорватии и Чехии.

Например, теперь вы можете в деталях рассмотреть старый город в Варшаве, попытаться разобраться в хитросплетениях улочек хорватских Сплита или Трогира  или виртуально пройтись по рыночной площади в Пшемысле.

Все-все города, у которых сегодня появились или обновились снимки со спутника, можно посмотреть здесь.

А для краеведов и любителей картографии сегодняшнее пополнение спутников –  также хорошая возможность проявить свои способности, присоединившись к созданию карт городов на сервисе Народная карта


Команда Яндекс.Карт, исследуем всё новые и новые территории