Мы постоянно продолжаем улучшать API Яндекс.Карт. На этот раз мы сделали одно, но очень востребованное улучшение: при обратном геокодировании добавлена возможность указывать тип интересующего топонима.

Теперь у разработчиков появилась возможность указать интересующую координату и получить в ответ список ближайших топонимов по отдельности:

house - здание;

street - улица;

metro - станция метро;

locality - населенный пункт.

Подробности читайте в документации. Список всех изменений API доступен здесь

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