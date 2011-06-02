Мы постоянно продолжаем улучшать API Яндекс.Карт. На этот раз мы сделали одно, но очень востребованное улучшение: при обратном геокодировании добавлена возможность указывать тип интересующего топонима.
Теперь у разработчиков появилась возможность указать интересующую координату и получить в ответ список ближайших топонимов по отдельности:
- house - здание;
- street - улица;
- metro - станция метро;
- locality - населенный пункт.
Подробности читайте в документации. Список всех изменений API доступен здесь
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