Блог API Яндекс.Карт

июнь 2011
API Яндекс.Карт версия 1.1.20
2 июня 2011, 15:57

Мы постоянно продолжаем улучшать API Яндекс.Карт. На этот раз мы сделали одно, но очень востребованное улучшение: при обратном геокодировании добавлена возможность указывать тип интересующего топонима.

Теперь у разработчиков появилась возможность указать интересующую координату и получить в ответ список ближайших топонимов по отдельности:

  • house - здание;
  • street - улица;
  • metro - станция метро;
  • locality - населенный пункт.

Подробности читайте в документации. Список всех изменений API доступен здесь

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API 1.x,геокодирование
В отпуск на спутнике
7 июня 2011, 19:32
В отпуск на спутнике

Сезон отпусков и заграничных поездок в самом разгаре. Поддерживая летне-туристическую тему, мы публикуем новые спутниковые снимки столиц юго-восточной Европы: Софии, Бухареста, Братиславы, Любляны, Загреба, Тираны и Никосии.

Любителям Адриатики предлагаем осмотреть побережье от черногорского Бара до хорватского Дубровника.

Кое-что новое смогут найти и любители коротать летние вечера в Турции. Помимо столичной Анкары, добавились два города-миллионника: Измир и Адана. Также обновился снимок Стамбула и добавились два курортных города – Кушадасы и Чешме.

А еще можно виртуально посетить столицу Туркменистана Ашхабад и древнейший город Узбекистана Самарканд.

Любопытным предлагаем небольшую экскурсию по местным достопримечательностям. Как известно, регион юго-востока Европы и Малой Азии имеет древнюю историю. Неудивительно, что во многих городах, попавших на наши снимки, сохранились старинные крепости и замки:

Старый город внутри крепостных стен Дубровника. Внесен в список всемирного наследия ЮНЕСКОМедведград – старинный город-крепость, расположенный в окрестностях Загреба на склоне горы Медведницы Братиславский Град – центральный замок Братиславы. Символ словацкой столицыЛюблянский град – замок в центре Любляны, основанный в IX веке
Цитадель Старого Бара – черногорская крепость XI-XIX вековСтарый город в Никосии, окруженный венецианской стеной XVI векаРумелихисар – крепость XV века, расположенная на европейском берегу Стамбула Средневековая крепость в Чешме, рядом с которым в 1770 г. состоялось победоносное для русского флота сражение


Команда Яндекс.Карт

API Яндекс.Карт версия 1.1.21
15 июня 2011, 11:03


Сегодня выпущено небольшое обновление API. В версии 1.1.21 мы исправили
ошибку, в результате которой миникарта могла передавать свой коэффициент
мастабирования в основную карту.


Команда API Яндекс.Карт. Улучшаем сервис!


API 1.x