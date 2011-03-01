Блог API Яндекс.Карт

март 2011
Ближайшие мероприятия: Питер, Донецк (Украина), Иркутск, Архангельск
1 марта 2011, 15:19

Мы продолжаем участие в семинарах в различных городах России и Украины. Расскажем об использовании Яндекс.Карт для решения различных типов зада. В ближайшее время у нас запланировано:

Как всегда ждем вас на мероприятиях слушать, задавать хорошие вопросы и, конечно, для живого общения!

P.S. время проведения CityCamp с Санкт-Петербурге до сих пор не определено, ждите анонсов.

семинары
Семинары в Тюмени и Перми
10 марта 2011, 18:32

Анонсируем еще два доклада про API Яндекс.Карт на семинарах компании 1С-Битрикс из серии "Формула сайта: интернет-магазин. Начинаем зарабатывать!".

На этот раз мы посетим:

От имени Яндекса будет выступать Павел Козлов, наш уральский представитель.

Как обычно, мероприятия бесплатные. Ждем всех желающих!

семинары
API Яндекс.Карт версия 1.1.18
10 марта 2011, 20:48

Сегодня стала доступна новая версия API Яндекс.Карт, получившая номер 1.1.18.

Хочется отметить два усовершенствования.

Во-первых, появилась возможность создавать полигоны с внутренними контурами. Их можно создавать как визуально, так и программно.

Такой формы объекты можно использовать для указания определенных зон доставки в интернет-магазинах (Московская область, не включая Москву). Или же можно обозначать здания специфической формы, например, знаменитые питерские "колодцы".

Во-вторых, в API появился редактор маршрутов.

Одно из возможных применений - создание усовершенствованной схемы проезда до какого-нибудь объекта. Предложите пользователю указать его текущее местоположение кликом по карте и для него будет проложен оптимальный маршрут к определенному дому, офису или складу. Также редактор маршрутов позволяет указывать промежуточные точки маршрута.

Не забывайте, что маршруты прокладываются сквозь пробки или в объезд, а еще вы можете получить длину маршрута в километрах и расчетное время в пути.

Полный список изменений.

Добавлено:

  • Классы YMaps.CoordPath и YMaps.CoordVertex, позволяющие управлять вершинами контуров графических объектов.
  • Опция YMaps.PolygonOptions.interiors, позволяющая задать множество внутренних контуров многоугольника.
  • Опции YMaps.PolygonOptions.coordRenderer и YMaps.PolylineOptions.coordRenderer, позволяющие определить метод расчета пиксельных координат вершин фигуры.
  • Методы YMaps.Polygon.getCoordPath и YMaps.Polyline.getCoordPath, позволяющие получить доступ к объекту контура вершин соответствующего геообъекта.
  • Опция YMaps.PolygonEditingOptions.drawNewInteriors, позволяющая добавлять в многоугольник новые внутренние контуры.
  • Опция YMaps.PolygonEditingOptions.drawingCoordPath, позволяющая задать контур многоугольника, в который будут добавляться точки в режиме добавления новых вершин.
  • Опция YMaps.GraphicsEditingOptions.visibilityZoomForNewPoints, позволяющая задать коэффициент масштабирования карты, начиная с которого будут отображаться вершины, добавленные в процессе редактирования фигуры.


Исправлено:

  • Ошибка, приводившая к неправильному расчету геодезических отрезков линий и многоугольников, если расстояние между крайними точками этих отрезков очень мало.
  • Для браузера Opera исправлено исчезновение SVG-отображения графического объекта при щелчке по нему с нажатой клавишей Ctrl.
  • Исправлено некорректное поведение всплывающей подсказки при перетаскивании ломаных линий и многоугольников.
Полная история версий доступна в документации.
API 1.x
В Санкт-Петербург 14 апреля
22 марта 2011, 21:34

Коллеги, 14 апреля мы в очередной раз выступаем в Санкт-Петербурге.

На семинаре "Формула сайта: Эффективный бизнес онлайн!" о бизнес-возможности геоинформационных сервисов Яндекса расскажет Евгений Николаев, представитель Яндекса в Северо-Западном регионе.

Если кто-то еще не знает о том, для каких задач можно использовать карты, а также интересуется тем, как работают Яндекс.Пробки, приходите пообщаться с Евгением.

Как всегда, мероприятие бесплатное. Для участия необходимо зарегистрироваться.

семинары
Снимки Москвы и Подмосковья - новый уровень подробности
24 марта 2011, 20:57
Снимки Москвы и Подмосковья - новый уровень подробности

На Яндекс.Картах опубликованы новые, более подробные спутниковые снимки Москвы и соседних городов. Благодаря большему разрешению снимков удалось увеличить и масштаб их отображения на карте. Теперь можно во всех деталях рассмотреть купола и башенки, бульвары и переулки, дворы и даже дорожки нашей столицы.

Снимки с новым разрешением получили:

  • Москва
  • Московский
  • Люберцы
  • Щербинка
  • Одинцово
  • Дзержинский
  • Реутов
  • Красногорск
  • Химки
  • Долгопрудный
  • Мытищи
  • Королев
  • Юбилейный
  • Котельники

Еще пять городов получили обычное обновление снимков:
  • Климовск
  • Подольск
  • Апрелевка
  • Дедовск
  • Краснознаменск



Останкинская Телебашня


Башня на набережной


Воссозданный дворец Алексея Михайловича в Коломенском


Соборная площадь в Кремле


Петровский дворец


Храм Христа Спасителя


Офис Яндекса


Яндекс.Карты, добавляем подробностей