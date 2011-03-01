Сегодня стала доступна новая версия API Яндекс.Карт, получившая номер 1.1.18.
Хочется отметить два усовершенствования.
Во-первых, появилась возможность создавать полигоны с внутренними контурами. Их можно создавать как визуально, так и программно.
Такой формы объекты можно использовать для указания определенных зон доставки в интернет-магазинах (Московская область, не включая Москву). Или же можно обозначать здания специфической формы, например, знаменитые питерские "колодцы".
Во-вторых, в API появился редактор маршрутов.
Одно из возможных применений - создание усовершенствованной схемы проезда до какого-нибудь объекта. Предложите пользователю указать его текущее местоположение кликом по карте и для него будет проложен оптимальный маршрут к определенному дому, офису или складу. Также редактор маршрутов позволяет указывать промежуточные точки маршрута.
Не забывайте, что маршруты прокладываются сквозь пробки или в объезд, а еще вы можете получить длину маршрута в километрах и расчетное время в пути.
Полный список изменений.
Добавлено:
- Классы YMaps.CoordPath и YMaps.CoordVertex, позволяющие управлять вершинами контуров графических объектов.
- Опция YMaps.PolygonOptions.interiors, позволяющая задать множество внутренних контуров многоугольника.
- Опции YMaps.PolygonOptions.coordRenderer и YMaps.PolylineOptions.coordRenderer, позволяющие определить метод расчета пиксельных координат вершин фигуры.
- Методы YMaps.Polygon.getCoordPath и YMaps.Polyline.getCoordPath, позволяющие получить доступ к объекту контура вершин соответствующего геообъекта.
- Опция YMaps.PolygonEditingOptions.drawNewInteriors, позволяющая добавлять в многоугольник новые внутренние контуры.
- Опция YMaps.PolygonEditingOptions.drawingCoordPath, позволяющая задать контур многоугольника, в который будут добавляться точки в режиме добавления новых вершин.
- Опция YMaps.GraphicsEditingOptions.visibilityZoomForNewPoints, позволяющая задать коэффициент масштабирования карты, начиная с которого будут отображаться вершины, добавленные в процессе редактирования фигуры.
Исправлено:
Полная история версий доступна в документации.
- Ошибка, приводившая к неправильному расчету геодезических отрезков линий и многоугольников, если расстояние между крайними точками этих отрезков очень мало.
- Для браузера Opera исправлено исчезновение SVG-отображения графического объекта при щелчке по нему с нажатой клавишей Ctrl.
- Исправлено некорректное поведение всплывающей подсказки при перетаскивании ломаных линий и многоугольников.