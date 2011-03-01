Мы продолжаем участие в семинарах в различных городах России и Украины. Расскажем об использовании Яндекс.Карт для решения различных типов зада. В ближайшее время у нас запланировано:

Как всегда ждем вас на мероприятиях слушать, задавать хорошие вопросы и, конечно, для живого общения!

P.S. время проведения CityCamp с Санкт-Петербурге до сих пор не определено, ждите анонсов.