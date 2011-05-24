28 мая 2011 года в Киеве пройдет третий по счету Я.Субботник в Украине. Тема этой субботней встречи — разработка интерфейсов. В том числе мы расскажем и о API Яндекс.Карт:

YMaps JavaScript API – програмный интерфейс (JS-приложение), при помощи

которого можно разместить интерактивную карту на сторонние сайты.

Верстка интерактивной карты и ее элементов должна не ломать сторонние

сайты и работать независимо от сайта пользователя. Одним из способов

достижения данной цели является использование кастомных тегов. В докладе

будет рассказано о способах внедрения кастомных тегов. О их

непосредственном применении в верстке YMaps JavaScript API. О проблемах,

с которыми столкнулись, и о будущем использовании кастомных тегов в

верстке.

Приходите, слушайте, задавайте вопросы сотрудникам Яндекса и общайтесь на профессиональные темы за чашкой кофе.



Читайте также подробнее о Я.Субботнике и программу мероприятия.

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