В конце сентября на Яндекс.Картах появилась возможность строить маршруты с учетом пробок по всей России. Сегодня силами нашего картографического подразделения выпущено первое обновление сервиса.

Всего мы исправили 1180 ошибок – неверно запрещенных и разрешенных поворотов, а также неправильно обозначенных односторонних улиц. Больше 700 изменений было внесено в Санкт-Петербурге, по 60 исправлений сделано в Нижнем Новгороде и Екатеринбурге, исправлены неточности в Ярославле, Краснодаре, Курске и других городах.

Большой вклад в улучшение сервиса внесли наши пользователи, которые присылают отзывы через форму обратной связи. Большое спасибо вам! Мы ждем от вас новых отзывов и сообщений. Кстати, сообщить об ошибке при построении маршрута теперь можно не только на веб-версии Яндекс.Карт, но и в мобильном приложении на платформе Android, что удобно, если вы хотите оставить отзыв, находясь в пути.

Для улучшения качества сервиса мы используем не только ваши отзывы, но и специально разработанные алгоритмы автодетекции ошибок. С помощью приложения мобильные Яндекс.Карты автомобилисты анонимно передают нам данные о своих координатах и траектории движения (GPS-треки). В программе автодетекции полученные треки слоем накладываются на текущую версию дорожного графа. Детектор автоматически выявляет все случаи несоответствия GPS-треков и графа, например, таких участков дорожной сети, где неверно запрещен или разрешен маневр. Каждое несоответствие мы проверяем вручную с помощью дополнительных источников, например, Панорам улиц и спутниковых снимков.

Один из примеров работы автодетектора – исправленный поворот налево со Старо-Петергофского проспекта на набережную реки Фонтанки в Санкт-Петербурге. В предыдущей версии графа этот поворот был неверно разрешен. Автодетектор проанализировал 17 000 треков, переданных нам автомобилистами, проехавшими по Старо-Петергофскому проспекту в направлении Фонтанки. Только 44 из них повернули на набережную налево. Нетрудно догадаться, что вероятнее всего эти 44 поворота были нарушением правил. Этот подозрительный маневр был зафиксирован автодетектором и впоследствии исправлен:

Мы продолжаем работу над повышением качества сервиса маршрутизации, поэтому обновления будут производиться регулярно.

Команда Яндекс.Карт и Пробок,

Стремимся к совершенству