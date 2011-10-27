Сегодня мы опубликовали карты 23 областей Урала, Сибири и Дальнего Востока.

Теперь карты стали более точными и подробными. Раньше на одном сантиметре карты в этих областях умещалось десять километров, а теперь - всего два. Их качество не только не уступает, а местами даже превосходит карты европейской части России.

На карте появилось множество новых объектов. Например, в окрестностях Уссурийска теперь можно найти поселок Дубовый Ключ. В районе Тобольска – озеро Большое Дикое. Неподалеку от Бийска – остров Паршивый. Возле Таштагола – реки Белая и Черная Солдатки. А севернее сахалинского города Оха – мыс Орлиный клюв.

Таким образом, сейчас на Яндекс.Картах есть подробные карты 79 регионов Российской Федерации.