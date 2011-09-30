Теперь строить автомобильные маршруты на Яндекс.Картах можно по всей России. Сервис поможет спланировать поездку как в пределах города, так и между городами. У украинских водителей такая возможность была и ранее, поэтому теперь вы можете проложить маршрут, например, от Владивостока до Киева.

Кроме того, с сегодняшнего дня Яндекс.Карты показывают пробки везде, где о них имеются данные. Чтобы избежать затруднений движения на своем пути, постройте маршрут в объезд пробок: укажите начальную и конечную точки и включите слой «Пробки». Например, от Петербургской улицы в Казани до Московской улицы в Самаре:





Перед выездом сверьтесь с информацией о дорожных событиях на своем пути (перекрытия улиц, ДТП, ремонты дорог и т.д.).

Cервис маршрутизации запущен в режиме бета-тестирования. Мы будем постоянно развивать и улучшать его, поэтому нам очень нужна обратная связь от наших пользователей. Если вы заметили ошибку, обязательно напишите нам о ней – совсем скоро мы ее исправим. Информация о маршрутах будет обновляться регулярно собственным картографическим подразделением Яндекса.

Строить маршруты можно не только в веб-версии Яндекс.Карт, но и в мобильном приложении, скачать которое можно по этой ссылке.

Владельцы сайтов также могут прочитать об использовании автомобильной маршрутизации в API Яндекс.Карт.

Команда Яндекс.Карт,

Хороших поездок!