Дорогие друзья!
Приглашаем вас на вебинар «Как улучшить сайт с помощью карт: практические советы и примеры», который состоится в четверг, 12 апреля, с 11:00 до 12:00 (по московскому времени).
К сожалению, регистрация закрыта — число участников на вебинарах ограничено, на мероприятие уже зарегистрировалось максимально возможное количество человек. В следующем месяце мы планируем еще один вебинар Яндекс.Карт — подпишитесь на нашу рассылку анонсов, чтобы узнать о нём заранее.
В ходе вебинара мы:
— расскажем о возможностях API Яндекс.Карт;
— поделимся идеями использования карт для разных типов сайтов;
— дадим советы, как упростить работу службы доставки интернет-магазина;
— расскажем, какие дополнительные геоинформационные сервисы можно создавать на порталах;
— научим пользоваться инструментами, с помощью которых можно самостоятельно, без привлечения технического специалиста, создать карту и разместить ее на своем сайте.
Также мы разберем конкретные примеры внедрения карт на различных сайтах и ответим на вопросы, которые вы сможете задать в чате вебинара.
Вебинар будет интересен:
— владельцам и менеджерам интернет-проектов (магазинов, порталов, корпоративных сайтов),
— интернет-маркетологам;
— всем тем, кто размышляет над повышением эффективности сайта.
Докладчик — Екатерина Текунова, менеджер по маркетингу API Яндекс.Карт.
На вебинаре не будут рассматриваться технические аспекты использования API и другие вопросы, которые непосредственно касаются разработки.
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Для участия в вебинаре вам потребуются: компьютер со стабильным подключением к интернету, колонки или наушники.
Вопросы о вебинаре вы можете задать через форму обратной связи.