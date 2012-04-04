Более двух лет назад мы открыли API Яндекс.Карт и сейчас наши карты ежедневно используют более 120 тысяч сайтов. Но мир меняется, технологии стремительно развиваются и «чтобы двигаться вперед, нужно бежать в два раза быстрее». Поэтому сегодня мы представляем версию 2.0 JavaScript API Яндекс.Карт.



Мы проделали большую работу.



Во-первых, мы полностью изменили архитектуру API и отказались от API-ключей.



Код модулей был полностью переписан с использованием паттернов композиции и слабой связанности. Теперь модули представляют собой отдельные небольшие компоненты, в большинстве своем с открытыми интерфейсами, что позволит легко и удобно наследовать, переопределять и заменять отдельные классы на пользовательские реализации, а также писать плагины и расширять существующую функциональность. Связи в проекте осуществляются на основе интерфейсов, а также через внутреннюю систему событий. Наряду с этим было решено отказаться от использования сторонних библиотек.



Во-вторых, мы обновили дизайн. Карта стала плавнее двигаться при перемещении или изменении масштаба. Изменился дизайн элементов управления, меток и панели пробок.



В-третьих, мы существенно улучшили поддержку мобильных устройств. В современных мобильных устройствах, где есть поддержка JavaScript, интерактивная карта полностью сохранит свои возможности, а на большинстве тач-устройствах будут работать основные жесты и мультитач.



В-четвертых, мы добавили новые инструменты. Во второй версии API Яндекс.Карт широко используются элементы HTML5 и CSS3. Теперь вы можете размещать множество точек на карте с помощью canvas и рисовать на карте круги и многоугольники с закругленными углами. Также мы создали кластеризатор, чтобы вы могли объединять метки в группы и делать карту более наглядной.



И наконец, мы реализовали загрузку API и карты по HTTPS.



Вся информация об API Яндекс.Карт 2.0, примеры использования и документация собраны на одном сайте. Задать вопросы, обсудить возможности и рассказать о своем опыте использования API Яндекс.Карт вы можете в клубе разработчиков.



Специально для разработчиков 26 апреля мы проведем APIшник Яндекс.Карт. Приходите, иначе пропустите что-то очень интересное!



Команда разработчиков API Яндекс.Карт.