Блог API Яндекс.Карт

апрель 2012
12 апреля, вебинар API Яндекс.Карт
4 апреля 2012, 14:48

Дорогие друзья!

Приглашаем вас на вебинар «Как улучшить сайт с помощью карт: практические советы и примеры», который состоится в четверг, 12 апреля, с 11:00 до 12:00 (по московскому времени).

К сожалению, регистрация закрыта — число участников на вебинарах ограничено, на мероприятие уже зарегистрировалось максимально возможное количество человек. В следующем месяце мы планируем еще один вебинар Яндекс.Карт — подпишитесь на нашу рассылку анонсов, чтобы узнать о нём заранее.

В ходе вебинара мы:
— расскажем о возможностях API Яндекс.Карт;
— поделимся идеями использования карт для разных типов сайтов;
— дадим советы, как упростить работу службы доставки интернет-магазина;
— расскажем, какие дополнительные геоинформационные сервисы можно создавать на порталах;
— научим пользоваться инструментами, с помощью которых можно самостоятельно, без привлечения технического специалиста, создать карту и разместить ее на своем сайте.

Также мы разберем конкретные примеры внедрения карт на различных сайтах и ответим на вопросы, которые вы сможете задать в чате вебинара.

Вебинар будет интересен:
— владельцам и менеджерам интернет-проектов (магазинов, порталов, корпоративных сайтов),
— интернет-маркетологам;
— всем тем, кто размышляет над повышением эффективности сайта.

Докладчик — Екатерина Текунова, менеджер по маркетингу API Яндекс.Карт.

На вебинаре не будут рассматриваться технические аспекты использования API и другие вопросы, которые непосредственно касаются разработки.

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Вебинар — это онлайн-семинар, на котором вы можете присутствовать, не выходя из дома или офиса, просто подключившись к сети.

Для участия в вебинаре вам потребуются: компьютер со стабильным подключением к интернету, колонки или наушники.

Вопросы о вебинаре вы можете задать через форму обратной связи.

 

вебинар,анонсы
26 апреля, APIшник в Яндексе
18 апреля 2012, 13:01

26 апреля, в четверг, в московском офисе Яндекса пройдет первый APIшник, приуроченный к выходу новой версии API Яндекс.Карт.

Разработчики версии 2.0 сами представят вам свое детище и расскажут о том, как наиболее эффективно использовать его возможности.

 Мероприятие будет полезно и интересно прежде всего техническим специалистам: веб-мастерам, JavaScript программистам, разработчикам.

APIшник предполагает свободный формат общения и обсуждения всех актуальных вопросов, связанных с использованием API Яндекс.Карт. С 12 утра и до 17 вечера вы сможете послушать доклады, задать вопросы разработчикам и обсудить в кулуарах все особенности нового API.

Если вы хотите попасть на APIшник, пожалуйста, напишите нам письмо с темой «APIшник в Яндексе» на ya-events@yandex.ru.

В программе:

  • Об архитектуре API Яндекс.Карт 2.0 расскажет Александр Чупахин, руководитель группы разработки визуальных компонент API. Вы узнаете, из каких частей состоит API, как они работают и взаимодействуют между собой.
  • Как в API 2.0 можно настраивать карту и управлять ее поведением, расскажет Александр Зинчук, разработчик интерфейсов API Яндекс.Карт. Вы узнаете, как можно добавлять, удалять и перемещать контролы на карте, какие типы геообъектов можно использовать, как их настраивать.
  • Про возможности графики в API 2.0 расскажет Антон Корзунов, разработчик интерфейсов API Яндекс.Карт. Вы узнаете, какие новые технологии поддерживаются в API 2.0, как и в каких случаях их лучше применять.
  • О способах размещения множества точек на карте и о том, как использовать новый инструмент в API — кластеризатор, поведает Марина Степанова, разработчик интерфейсов API Яндекс.Карт.
  • Как показывать на сайте собственную карту или любое другое изображение, а также как создавать тайлы и как отображать их с помощью API расскажет Сергей Константинов, руководитель группы разработки алгоритмов API Яндекс.Карт. 


Мероприятие бесплатное.

Подробная программа.

Заявки на участие принимаются на ya-events@yandex.ru до 17:00, 25 апреля.

Следите за новостями по хэштегу: #yamapsapi.

Приходите, будет интересно!

39 комментариев
анонсы,конференции,апишник,APIшник,API 2.0
API Яндекс.Карт, версия 2.0
18 апреля 2012, 14:37
Представляем новую версию!
API Яндекс.Карт, версия 2.0

Более двух лет назад мы открыли API Яндекс.Карт и сейчас наши карты ежедневно используют более 120 тысяч сайтов. Но мир меняется, технологии стремительно развиваются и «чтобы двигаться вперед, нужно бежать в два раза быстрее». Поэтому сегодня мы представляем версию 2.0 JavaScript API Яндекс.Карт.

Мы проделали большую работу.

Во-первых, мы полностью изменили архитектуру API и отказались от API-ключей.

Код модулей был полностью переписан с использованием паттернов композиции и слабой связанности. Теперь модули представляют собой отдельные небольшие компоненты, в большинстве своем с открытыми интерфейсами, что позволит легко и удобно наследовать, переопределять и заменять отдельные классы на пользовательские реализации, а также писать плагины и расширять существующую функциональность. Связи в проекте осуществляются на основе интерфейсов, а также через внутреннюю систему событий. Наряду с этим было решено отказаться от использования сторонних библиотек.

Во-вторых, мы обновили дизайн. Карта стала плавнее двигаться при перемещении или изменении масштаба. Изменился дизайн элементов управления, меток и панели пробок.

В-третьих, мы существенно улучшили поддержку мобильных устройств. В современных мобильных устройствах, где есть поддержка JavaScript, интерактивная карта полностью сохранит свои возможности, а на большинстве тач-устройствах будут работать основные жесты и мультитач.

В-четвертых, мы добавили новые инструменты. Во второй версии API Яндекс.Карт широко используются элементы HTML5 и CSS3. Теперь вы можете размещать множество точек на карте с помощью canvas и рисовать на карте круги и многоугольники с закругленными углами. Также мы создали кластеризатор, чтобы вы могли объединять метки в группы и делать карту более наглядной.

И наконец, мы реализовали загрузку API и карты по HTTPS.

Вся информация об API Яндекс.Карт 2.0, примеры использования и документация собраны на одном сайте. Задать вопросы, обсудить возможности и рассказать о своем опыте использования API Яндекс.Карт вы можете в клубе разработчиков.

Специально для разработчиков 26 апреля мы проведем APIшник Яндекс.Карт. Приходите, иначе пропустите что-то очень интересное!

Команда разработчиков API Яндекс.Карт.

 

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Программа APIшника Яндекс.Карт
24 апреля 2012, 19:12
Дорогие друзья, как мы уже сообщали, 26 апреля, в четверг, пройдет APIшник Яндекс.Карт, посвященный выпуску новой версии API.

Мы сформировали окончательную программу мероприятия. У вас еще есть шанс попасть на APIшник: пишите на ya-events@yandex.ru.

12:00 — 12:30
Регистрация и welcome-кофе

12:30 — 12:45
«Представляем API Яндекс.Карт 2.0» — Илья Субботин, руководитель сервиса API Яндекс.Карт.

12:45 — 13:10
«Геокоординаты и проекции: как отобразить собственную карту с помощью API 2.0» — Сергей Константинов, руководитель группы разработки алгоритмов API Яндекс.Карт.

13:10 — 13:45
«Архитектура 2.0» — Александр Чупахин, руководитель группы разработки визуальных компонент API.

13:45 — 14:15
Обед

14:15 — 14:45
«Индивидуальные настройки карты в API 2.0» — Александр Зинчук, разработчик интерфейсов API Яндекс.Карт.

14:45 — 15:10
«Как отобразить много точек на карте. Кластеризатор» — Марина Степанова, разработчик интерфейсов API Яндекс.Карт.

15:10 — 15:20
Перерыв

15:20 — 15:45
«Графика в API 2.0» — Антон Корзунов, разработчик интерфейсов API Яндекс.Карт.

15:45 — 16:05
«API 2.0 для touch-устройств» — Сергей Константинов, руководитель группы разработки алгоритмов API Яндекс.Карт.

16:05 — 16:25
Закрытие и неформальное общение.

Приходите, иначе пропустите что-то очень интересное!

Следите за нами в твиттере по хештэгу #yamapsapi.
анонсы,конференции,апишник,APIшник,API 2.0
Онлайн трансляция APIшника
26 апреля 2012, 12:44
Присоединяйтесь к онлайн трансляции мероприятия, посвященного API Яндекс.Карт 2.0.

http://events.yandex.ru/public/event/online.xml
конференции,апишник,APIшник,API 2.0
Я.Субботник в Киеве: не заскучаете =)
27 апреля 2012, 14:43
Будет большой обзорный доклад от Александра Зинчука, разработчика интерфейсов API Яндекс.Карт, про API 2.0.

Приходите, будет интересно!
Я.Субботник в Киеве: не заскучаете =)

5 мая 2012 года в Киеве пройдет традиционный майский Я.Субботник.

Коллеги из московского, киевского и симферопольского офисов Яндекса целый день с кофе и плюшками будут рассказывать интересное, а также отвечать на вопросы.

Коснемся темы асессоров Яндекса, дизайнеров в поиске, украинского интерфейса и API 2.0 Яндекс.Карт, использования git и jsLint, поговорим о том, что такое современный станок верстальщика, а также проведем большую секцию докладов про БЭМ: как с помощью БЭМ можно создавать универсальные приложения, bem server, i-bem.js, сайты под iOS/Android на БЭМ.

Регистрация на мероприятие заканчивается 4 мая в 19:00 по московскому времени. Количество мест ограничено.

Подробности и регистрация на сайте.

А пока смотрим видеоприглашение, которое мы записали для вас:

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12 апреля, вебинар «Как улучшить сайт с помощью карт: практические советы и примеры»
28 апреля 2012, 17:46
Видео с вебинара и презентация.
12 апреля, вебинар «Как улучшить сайт с помощью карт: практические советы и примеры»

12 апреля состоялся вебинар «Как улучшить сайт с помощью карт: практические советы и примеры». Докладчиком была Екатерина Текунова — менеджер по маркетингу API Яндекс.Карт.

В ходе вебинара участники узнали о возможностях и вариантах использования API Яндекс.Карт для разных типов сайтов, и как с помощью Карт сделать информацию на сайте наглядной:

  • разметить зоны доставки интернет-магазина с учетом различных условий;

  • нарисовать понятную и красивую схему проезда к офису;

  • обозначить на карте множество точек продаж.

Екатерина рассказала, чем полезны Яндекс.Карты для служб такси, городских порталов, тематических и информационных сайтов, агентств недвижимости, организаторов различных флешмобов и массовых общественных мероприятий.

Участники вебинара также рассмотрели примеры уже существующих проектов с использованием API Яндекс.Карт: сайт с подробной схемой крупнейшего в Европе рынка; схему движения общественного транспорта на городском портале; электронные СМИ, отмечающие на карте места происшествий, и получили ответы на вопросы в чате вебинара.

Мы подготовили видеозапись вебинара и презентацию.

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