С 4 июня по 15 июля разрабатывайте модуль Яндекс.Карт для CMS Drupal и присылайте нам. По итогам строгого отбора разработчик (или команда разработчиков) лучшего модуля получит приз — 35 000 рублей*.
Мы хотим, чтобы разместить карту с нужной информацией было очень просто. Именно поэтому в версии 2.0 API Яндекс.Карт мы отказались от API-ключей. Теперь пользователям вашего модуля не придется переходить на Яндекс для получения ключа.
Чтобы принять участие в конкурсе:
1. До 15 июля разработайте модуль Яндекс.Карт для Друпала.
2. Выложите модуль на github.com.
3. Напишите письмо по адресу business@yandex-team.ru, в котором:
— укажите название модуля и ссылку на страницу github.com, где он размещен;
— опишите возможности модуля, его отличительные черты, процедуру установки и поддерживаемые версии CMS;
— сообщите свой логин на drupal.ru (если работаете группой, то логины всех участников), а также свою фамилию, имя, отчество и возраст (если работаете группой, то ФИО и возраст всех участников), фактический адрес проживания;
— оставьте нам контактный телефон и адрес электронной почты для связи.
Вся эта информация нам нужна для того, чтобы точно идентифицировать победителя.
Конкурс проводится при поддержке Российской Друпал ассоциации.
Подробная информация о конкурсе, условия, сроки проведения, а также конкурсное задание размещены на сайте drupal.ru.
Участвуйте и выигрывайте!
*К сожалению, нам придется вычесть из этой суммы налог на прибыль в соответствии с законодательством страны, гражданином которой является победитель. Например, для граждан России вычет составит 13% от суммы.
С 4 июня по 15 июля разрабатывайте модуль Яндекс.Карт для CMS Drupal и присылайте нам. По итогам строгого отбора разработчик (или команда разработчиков) лучшего модуля получит приз — 35 000 рублей*.
Приглашаем вас принять участие в вебинаре API Яндекс.Карт на тему: «Как улучшить сайт с помощью карт: практические советы и примеры» — о том, как без лишних слов рассказать про различные варианты доставки, объяснить, как добраться до вашего офиса или магазина, обозначить места проведения различных мероприятий или организовать флешмоб.
Вебинар состоится в четверг, 14 июня, с 12.00 до 13.00 по московскому времени. Подробности и регистрация.
Добавлено:
— Пакет package.overlays, содержащий пиксельные геометрии и оверлеи.
— Опции hasBalloon и hasHint для слоев активных областей.
— Опция shadowPane для геообъектов.
— На кластеризаторе можно ловить события кластеров.
Исправлено:
— Не применялись стили геообъекта для редактора ломаных и многоугольников.
— Ошибка в iOS 3.1.3.
— Не применялись опции геометрий в методе getPixelGeometry.
— Исключение при удалении включенной панели пробок.
— Ошибка в методе removeAll кластеризатора.
— Неправильная работа опции iconShadowOffset.
— Неправильная работа опции clusterIconLayout.
— Неправильный расчет расстояний линейкой при порядке координат lat-long.
— Ошибка в IE7 при большом количестве видимых на экране тайлов.
— Ошибка в IE при удалении графики.
— Работа кода Конструктора схем проезда в Opera.
Другое:
— Для IE9 отключены CSS transitions из-за некорректного рендеринга.
Команда разработчиков API Яндекс.Карт.
Можно вспомнить как это было или узнать что-то полезное, если не было возможности посетить APIшник лично.
Дорогие друзья!
26 апреля в московском офисе Яндекса прошел первый APIшник Яндекс.Карт — мероприятие, на котором разработчики представили новую версию API Яндекс.Карт и рассказали, как наиболее эффективно использовать возможности интерфейса.
Большое спасибо всем за активность, заинтересованность, желание развиваться и узнавать что-то новое!
Хотим поделиться с вами презентациями и видео докладов:
1. «Представляем API Яндекс.Карт 2.0» — Илья Субботин, руководитель сервиса API Яндекс.Карт.
Презентация и Видео
2. «Координаты, слои и тайлы в API 2.0» — Сергей Константинов, руководитель группы разработки алгоритмов API Яндекс.Карт.
Презентация и Видео
3. «Архитектура 2.0» — Александр Чупахин, руководитель группы разработки визуальных компонент API.
Презентация и Видео
4. «Настройка карты: внешний вид и поведение» — Александр Зинчук, разработчик интерфейсов API Яндекс.Карт.
Презентация и Видео
5. «Как отобразить много точек на карте. Кластеризатор» — Марина Степанова, разработчик интерфейсов API Яндекс.Карт.
Презентация и Видео
6. «Графика на карте в API 2.0» — Антон Корзунов, разработчик интерфейсов API Яндекс.Карт.
Презентация и Видео
7. «API 2.0 для touch-устройств» — Сергей Константинов, руководитель группы разработки алгоритмов API Яндекс.Карт.
Вся видео-коллекция по ССЫЛКЕ>>>
Все презентации >>>
Хэш-тег API Яндекс.Карт в Твиттере — #yamapsapi, подписаться на новости Яндекс.Карт можно на @yandexmaps, узнавать о новых мероприятиях на @ya_events.
Яндекс.Мероприятия, делимся знаниями
API Яндекс.Карт - мощный и сложный инструмент, предназначенный в первую очередь для профессиональных вэб-разработчиков и javascript-программистов.
В этой статье, мы расскажем как можно эффективно использовать возможности АПИ не обладая навыками программирования.
Если вы хотите добавить на карту схему проезда, отметить офисы, магазины, нарисовать любые геометрические фигуры, добавить к ним описание, и разместить эту карту на своем сайте, — вы можете это сделать не написав ни строчки кода, в удобном графическом интерфейсе, используя специальные инструменты и сервисы Яндекс.Карт.
Конструктор схем проезда
Схемы проезда обычно не меняются, а создаются один раз на продолжительный промежуток времени (например, до переезда офиса). Поэтому для их создания удобно воспользоваться визуальным инструментом «Конструктор схем проезда», который позволяет разметить необходимые объекты на карте и получить готовый код для вставки на страницу.
Недостаток «Конструктора схем проезда» в том, что созданную карту нельзя так же просто отредактировать. Для изменения объектов или их местоположения приходится создавать либо новую карту в конструкторе, либо редактировать JavaScript вручную. Такой проблемы не возникнет при использовании сервиса «Мои карты».
Мои карты
Сервис «Мои карты» позволяет отмечать на карте метки, рисовать геометрические фигуры, а также изменять их внешний вид и описание, после чего можно поделиться ссылкой на созданную карту с друзьями либо разместить ее у себя на сайте. Для этого необходимо воспользоваться возможностью экспорта объектов, размеченных на карте, в виде YMapsML.
Чтобы добавить YMapsML-файл на карту, нужно:
1. Подключить на странице АПИ
для этого в тэг <head> нужно добавить
<script src="http://api-maps.yand
ex.ru/2.0/?load=package.f ull&lang=ru-RU" type="text/javascript"></script>
2. Сразу за ним добавить код создания карты
<script type="text/javascript">Необходимо подставить свой URL.
ymaps.ready(function () {
var map = new ymaps.Map('YMapsID', {
center: [55.753994, 37.622093],
zoom: 9,
behaviors: ['default', 'scrollZoom']
});
//
ymaps.geoXml.load("http:/
/maps.yandex.ru/export/us ermaps/ydthuh_cw37GmjF39v R9y0WBYIfsK7jX/")
.then(function (res) {
// Добавление загруженных из YMapsML-файла объектов на карту.
map.geoObjects.add(res.geoObjects);
});
});
</script>
В этой строчке кода нужно заменить ссылку на карту на свою.
ymaps.geoXml.load("http:/
/maps.yandex.ru/export/us ermaps/ydthuh_cw37GmjF39v R9y0WBYIfsK7jX/")
Вы можете воспользоваться готовым примером, просто заменив в нем ссылку на YMapsML-файл.
Объекты, размещенные на карте таким образом, можно редактировать через интерфейс «Моих карт». Другими словами все изменения, внесенные в карту на Яндекс.Картах, автоматически отразятся в соответствующем YMapsML.
При добавлении YMapsML-файла из «Моих карт» вы также можете:
— подобрать центр и масштаб карты таким образом, чтобы все добавленные объекты были видны на карте.
— поменять внешний вид объектов (значки меток, толщину и цвет линий, стиль контура и заливки геометрических фигур).
В коде примера есть подсказки, как это сделать.
С помощью перечисленных инструментов можно решать достаточно обширный круг задач. Создавать карты и делиться ими на страницах своего сайта по силам каждому!
Сегодня хотели бы представить подборку материалов, которые могут пригодится при работе с API 2.0 Яндекс.Карт.
В блоге «Занимательная веб-картография» появилось уже 4 публикации:
— Начинаем изучать API Яндекс.Карт 2.0
— Добавляем метку на карту в API 2.0
— Изучаем работу с балунами в API 2.0
— Построение автомобильных маршрутов с использованием API 2.0
Также на Хабре пользователь d0lfin опубликовал два поста:
— Использование API Яндекс.Карт для работы с произвольными подложками
— Создание пользовательского контрола карты с помощью API Яндекс.Карт 2.0
Огромное спасибо авторам статей!
Команда разработчиков API Яндекс.Карт
Открыть пример в новом окне.
Теперь если выбрать, например, «Оригинальные музейчики» откроется список всех музеев, добавленных в эту группу. При клике на любой пункт в списке будет открываться балун у метки выбранного музея, а карта будет центрироваться на данном объекте.
Создание карты по такому примеру может пригодиться справочным и городским порталам для показа организаций и достопримечательностей и списком на странице, и на карте, а также агентствам недвижимости, которые могут с помощью фильтров давать своим потенциальным клиентам больше информации об инфраструктуре района.
Похожие фильтры уже используются на сайте ГдеЭтотДом (API 1.x). Чуть-чуть по-другому фильтры реализованы на сайте «Опись трапезных» (API 2.0). Правда, ни в одном из этих проектов карта не зумиться на выбранный объект, как в нашем примере.
Сегодня мы провели НЕтехнический вебинар про API Яндекс.Карт. На вебинаре мы поделились с участниками идеями и показали сайты, которые уже используют Яндекс.Карты. В основном мы сосредоточились на необычных проектах.
Для тех, кто не смог участвовать, мы выложили видеозапись вебинара и презентацию (PDF, 5,3 МБ). Все примеры, показанные во время вебинара, можно найти на сайте API Яндекс.Карт.
Рассказчик, Екатерина Текунова
После публикации статьи про простые способы использования API, мы вспомнили про еще один инструмент, который может существенно упростить работу с картой. Это модуль для CMS.
Проверив все модули, которые знали, мы разместили понравившиеся на специальной странице. Там уже есть плагины для 1C-Битрикс, NetCat и WordPress.
Если вы знаете хорошие модули, которых нет в списке, напишите нам о них. Те, которые пройдут строгий отбор наших специалистов, мы обязательно добавим и будем рекомендовать пользователям.
Также напоминаем о конкурсе модулей для Друпала. Работы принимаются до 15 июля.
Спасибо всем разработчикам модулей!
В одной из предыдущих статей мы рассказывали о простых способах сделать карту для своего сайта. Сегодня выкладываем пример того, как изменять стиль иконок меток, полученных через YMapsML.
Посмотреть пример в новом окне.
Специальный бонус для читателей блога API Яндекс.Карт — после доклада Александр исполняет вальс из фильма Амели
презентация, pdf видео, 1013.09 Мб мобильное видео, 81.83 Мб
Посмотреть пример в новом окне.
Использование стандартного контрола может сильно упростить вам задачу. Не нужно рисовать и верстать ни поисковую строку, ни выдачу результатов поиска.
На карте покрытия сети Мегафона в Москве можно посмотреть, как выглядит SearchControl и результаты поиска по адресам. Ждем ваших примеров использования поиска по собственным объектам.
Если на сайте много меток в разных регионах, пользователям, чтобы найти свой город, приходится долго двигать карту. Было бы гораздо удобнее выбрать свой регион в меню или выпадающем списке, чтобы карта сама показала нужное место.
Мы сделали такой пример с использованием выпадающего списка, немного усложнив условия задачи. В нашем примере можно сначала выбрать область, а затем и город.
Посмотреть пример в новом окне.
Этот пример может быть полезен, например, справочникам организаций или компаниям с филиалами в различных городах, чтобы упростить посетителям сайта выбор региона.
В блоге Занимательная веб-картография появилась новая статья об API 2.0 про кластеризацию.
Надеемся статья многим поможет. Спасибо автору!