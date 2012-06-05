Дорогие друзья!



26 апреля в московском офисе Яндекса прошел первый APIшник Яндекс.Карт — мероприятие, на котором разработчики представили новую версию API Яндекс.Карт и рассказали, как наиболее эффективно использовать возможности интерфейса.

Большое спасибо всем за активность, заинтересованность, желание развиваться и узнавать что-то новое!

Хотим поделиться с вами презентациями и видео докладов:

1. «Представляем API Яндекс.Карт 2.0» — Илья Субботин, руководитель сервиса API Яндекс.Карт.

Презентация и Видео



2. «Координаты, слои и тайлы в API 2.0» — Сергей Константинов, руководитель группы разработки алгоритмов API Яндекс.Карт.

Презентация и Видео



3. «Архитектура 2.0» — Александр Чупахин, руководитель группы разработки визуальных компонент API.

Презентация и Видео



4. «Настройка карты: внешний вид и поведение» — Александр Зинчук, разработчик интерфейсов API Яндекс.Карт.

Презентация и Видео



5. «Как отобразить много точек на карте. Кластеризатор» — Марина Степанова, разработчик интерфейсов API Яндекс.Карт.

Презентация и Видео



6. «Графика на карте в API 2.0» — Антон Корзунов, разработчик интерфейсов API Яндекс.Карт.

Презентация и Видео



7. «API 2.0 для touch-устройств» — Сергей Константинов, руководитель группы разработки алгоритмов API Яндекс.Карт.

Презентация и Видео

Вся видео-коллекция по ССЫЛКЕ>>>

Все презентации >>>



Хэш-тег API Яндекс.Карт в Твиттере — #yamapsapi, подписаться на новости Яндекс.Карт можно на @yandexmaps, узнавать о новых мероприятиях на @ya_events.



Яндекс.Мероприятия, делимся знаниями