Блог API Яндекс.Карт

июнь 2012
35 000 рублей за лучший модуль Яндекс.Карт для Drupal
5 июня 2012, 12:03

С 4 июня по 15 июля разрабатывайте модуль Яндекс.Карт для CMS Drupal и присылайте нам. По итогам строгого отбора разработчик (или команда разработчиков) лучшего модуля получит приз — 35 000 рублей*.

Мы хотим, чтобы разместить карту с нужной информацией было очень просто. Именно поэтому в версии 2.0 API Яндекс.Карт мы отказались от API-ключей. Теперь пользователям вашего модуля не придется переходить на Яндекс для получения ключа.

Чтобы принять участие в конкурсе:
1. До 15 июля разработайте модуль Яндекс.Карт для Друпала. 
2. Выложите модуль на github.com.
3. Напишите письмо по адресу business@yandex-team.ru, в котором:
— укажите название модуля и ссылку на страницу github.com, где он размещен;
— опишите возможности модуля, его отличительные черты, процедуру установки и поддерживаемые версии CMS;
— сообщите свой логин на drupal.ru (если работаете группой, то логины всех участников), а также свою фамилию, имя, отчество и возраст (если работаете группой, то ФИО и возраст всех участников), фактический адрес проживания;
— оставьте нам контактный телефон и адрес электронной почты для связи.
Вся эта информация нам нужна для того, чтобы точно идентифицировать победителя.

Конкурс проводится при поддержке Российской Друпал ассоциации.

Подробная информация о конкурсе, условия, сроки проведения, а также конкурсное задание размещены на сайте drupal.ru.

Участвуйте и выигрывайте!

*К сожалению, нам придется вычесть из этой суммы налог на прибыль в соответствии с законодательством страны, гражданином которой является победитель. Например, для граждан России вычет составит 13% от суммы.

19 комментариев
drupal,конкурс,cms,API 2.0
14 июня, вебинар «Как улучшить сайт с помощью карт: практические советы и примеры»
6 июня 2012, 14:18
Приглашаем на НЕтехнический вебинар. Будет обзор возможностей версии 2.0 API Яндекс.Карт и много примеров использования!
14 июня, вебинар «Как улучшить сайт с помощью карт: практические советы и примеры»

 

Приглашаем вас принять участие в вебинаре API Яндекс.Карт на тему: «Как улучшить сайт с помощью карт: практические советы и примеры» — о том, как без лишних слов рассказать про различные варианты доставки, объяснить, как добраться до вашего офиса или магазина, обозначить места проведения различных мероприятий или организовать флешмоб.

Вебинар состоится в четверг, 14 июня, с 12.00 до 13.00 по московскому времени. Подробности и регистрация.

 

 

вебинар,анонсы,API 2.0
API Яндекс.Карт версия 2.0.9
7 июня 2012, 15:17
Опубликована новая версия API Яндекс.Карт. Она доступна по адресу api-maps.yandex.ru/2.0. Если вы хотите продолжить использование предыдущей версии, указывайте api-maps.yandex.ru/2.0.8.

Добавлено:
— Пакет package.overlays, содержащий пиксельные геометрии и оверлеи.
— Опции hasBalloon и hasHint для слоев активных областей.
— Опция shadowPane для геообъектов.
— На кластеризаторе можно ловить события кластеров.

Исправлено:
— Не применялись стили геообъекта для редактора ломаных и многоугольников.
— Ошибка в iOS 3.1.3.
— Не применялись опции геометрий в методе getPixelGeometry.
— Исключение при удалении включенной панели пробок.
— Ошибка в методе removeAll кластеризатора.
— Неправильная работа опции iconShadowOffset.
— Неправильная работа опции clusterIconLayout.
— Неправильный расчет расстояний линейкой при порядке координат lat-long.
— Ошибка в IE7 при большом количестве видимых на экране тайлов.
— Ошибка в IE при удалении графики.
— Работа кода Конструктора схем проезда в Opera.

Другое:
— Для IE9 отключены CSS transitions из-за некорректного рендеринга.

Команда разработчиков API Яндекс.Карт.
обновление,API 2.0
Видео и презентации с APIшника Яндекс.Карт
8 июня 2012, 17:34

Можно вспомнить как это было или узнать что-то полезное, если не было возможности посетить APIшник лично.

Видео и презентации с APIшника Яндекс.Карт

Дорогие друзья!

26 апреля в московском офисе Яндекса прошел первый APIшник Яндекс.Карт — мероприятие, на котором разработчики представили новую версию API Яндекс.Карт и рассказали, как наиболее эффективно использовать возможности интерфейса.

Большое спасибо всем за активность, заинтересованность, желание развиваться и узнавать что-то новое!

Хотим поделиться с вами презентациями и видео докладов:

1. «Представляем API Яндекс.Карт 2.0» — Илья Субботин, руководитель сервиса API Яндекс.Карт.
Презентация и Видео

2. «Координаты, слои и тайлы в API 2.0» — Сергей Константинов, руководитель группы разработки алгоритмов API Яндекс.Карт.
Презентация и Видео

3. «Архитектура 2.0» — Александр Чупахин, руководитель группы разработки визуальных компонент API.
Презентация и Видео

4. «Настройка карты: внешний вид и поведение» — Александр Зинчук, разработчик интерфейсов API Яндекс.Карт.

Презентация и Видео

5. «Как отобразить много точек на карте. Кластеризатор» — Марина Степанова, разработчик интерфейсов API Яндекс.Карт.
Презентация и Видео

6. «Графика на карте в API 2.0» — Антон Корзунов, разработчик интерфейсов API Яндекс.Карт.
Презентация и Видео

7. «API 2.0 для touch-устройств» — Сергей Константинов, руководитель группы разработки алгоритмов API Яндекс.Карт.

Презентация и Видео

 

Вся видео-коллекция по ССЫЛКЕ>>>

Все презентации >>>


Хэш-тег API Яндекс.Карт в Твиттере — #yamapsapi, подписаться на новости Яндекс.Карт можно на @yandexmaps, узнавать о новых мероприятиях на @ya_events.


Яндекс.Мероприятия, делимся знаниями

 

презентации,видео,апишник,APIшник,API 2.0
Как использовать API Яндекс.Карт без навыков программирования
9 июня 2012, 12:29

API Яндекс.Карт - мощный и сложный инструмент, предназначенный в первую очередь для профессиональных вэб-разработчиков и javascript-программистов.

1

В этой статье, мы расскажем как можно эффективно использовать возможности АПИ не обладая навыками программирования.
Если вы хотите добавить на карту схему проезда, отметить офисы, магазины, нарисовать любые геометрические фигуры, добавить к ним описание, и разместить эту карту на своем сайте, — вы можете это сделать не написав ни строчки кода, в удобном графическом интерфейсе, используя специальные инструменты и сервисы Яндекс.Карт.

 



Конструктор схем проезда

Схемы проезда обычно не меняются, а создаются один раз на продолжительный промежуток времени (например, до переезда офиса). Поэтому для их создания удобно воспользоваться визуальным инструментом «Конструктор схем проезда», который позволяет разметить необходимые объекты на карте и получить готовый код для вставки на страницу.
Недостаток «Конструктора схем проезда» в том, что созданную карту нельзя так же просто отредактировать. Для изменения объектов или их местоположения приходится создавать либо новую карту в конструкторе, либо редактировать JavaScript вручную. Такой проблемы не возникнет при использовании сервиса «Мои карты».

Мои карты

Сервис «Мои карты» позволяет отмечать на карте метки, рисовать геометрические фигуры, а также изменять их внешний вид и описание, после чего можно поделиться ссылкой на созданную карту с друзьями либо разместить ее у себя на сайте. Для этого необходимо воспользоваться возможностью экспорта объектов, размеченных на карте, в виде YMapsML.

Мои карты

Чтобы добавить YMapsML-файл на карту, нужно:
1. Подключить на странице АПИ
для этого в тэг <head> нужно добавить
<script src="http://api-maps.yandex.ru/2.0/?load=package.full&lang=ru-RU" type="text/javascript"></script>


2. Сразу за ним добавить код создания карты

<script type="text/javascript">
    ymaps.ready(function () {
        var map = new ymaps.Map('YMapsID', {
            center: [55.753994, 37.622093],
            zoom: 9,
            behaviors: ['default', 'scrollZoom']
        });

        //
Необходимо подставить свой URL.

        ymaps.geoXml.load("http://maps.yandex.ru/export/usermaps/ydthuh_cw37GmjF39vR9y0WBYIfsK7jX/")
            .then(function (res) {
                // Добавление загруженных из YMapsML-файла объектов на карту.
                map.geoObjects.add(res.geoObjects);
            });
    });
</script>

В этой строчке кода нужно заменить ссылку на карту на свою.
ymaps.geoXml.load("http://maps.yandex.ru/export/usermaps/ydthuh_cw37GmjF39vR9y0WBYIfsK7jX/")


Вы можете воспользоваться готовым примером, просто заменив в нем ссылку на YMapsML-файл.

Объекты, размещенные на карте таким образом, можно редактировать через интерфейс «Моих карт». Другими словами все изменения, внесенные в карту на Яндекс.Картах, автоматически отразятся в соответствующем YMapsML.

При добавлении YMapsML-файла из «Моих карт» вы также можете:
— подобрать центр и масштаб карты таким образом, чтобы все добавленные объекты были видны на карте.
— поменять внешний вид объектов (значки меток, толщину и цвет линий, стиль контура и заливки геометрических фигур).
В коде примера есть подсказки, как это сделать.

С помощью перечисленных инструментов можно решать достаточно обширный круг задач. Создавать карты и делиться ими на страницах своего сайта по силам каждому!
75 комментариев
мои карты,конструктор,YMapsML,API 2.0,примеры,статьи
Интересные статьи
13 июня 2012, 17:09
Мы не только стараемся сами писать полезные статьи, но и следим за тем, что пишут пользователи об использовании API Яндекс.Карт.
Сегодня хотели бы представить подборку материалов, которые могут пригодится при работе с API 2.0 Яндекс.Карт.

В блоге «Занимательная веб-картография» появилось уже 4 публикации:
Начинаем изучать API Яндекс.Карт 2.0
Добавляем метку на карту в API 2.0
Изучаем работу с балунами в API 2.0
Построение автомобильных маршрутов с использованием API 2.0

Также на Хабре пользователь d0lfin опубликовал два поста:
Использование API Яндекс.Карт для работы с произвольными подложками
Создание пользовательского контрола карты с помощью API Яндекс.Карт 2.0

Огромное спасибо авторам статей!

Команда разработчиков API Яндекс.Карт
балун,подложка,собственные контролы,метки,статьи пользователей,маршрутизация,API 2.0,статьи
Пример: коллекции меток на карте
14 июня 2012, 19:47
В документации API Яндекс.Карт есть очень востребованный пример «Создание меню для отображения коллекций объектов» или другими словами «Создание фильтров для объектов на карте». Мы доработали этот пример: добавили второй уровень меню.

Открыть пример в новом окне.

Теперь если выбрать, например, «Оригинальные музейчики» откроется список всех музеев, добавленных в эту группу. При клике на любой пункт в списке будет открываться балун у метки выбранного музея, а карта будет центрироваться на данном объекте.

Создание карты по такому примеру может пригодиться справочным и городским порталам для показа организаций и достопримечательностей и списком на странице, и на карте, а также агентствам недвижимости, которые могут с помощью фильтров давать своим потенциальным клиентам больше информации об инфраструктуре района.

Похожие фильтры уже используются на сайте ГдеЭтотДом (API 1.x). Чуть-чуть по-другому фильтры реализованы на сайте «Опись трапезных» (API 2.0). Правда, ни в одном из этих проектов карта не зумиться на выбранный объект, как в нашем примере.
19 комментариев
примеры,фильтрация,метки,коллекции,API 2.0
Видеозапись вебинара «Как улучшить сайт»
18 июня 2012, 12:01
API Яндекс.Карт — это больше чем просто программный интерфейс. Это сервис с помощью которого можно реализовать множество идей и сделать тысячи интересных проектов.

Сегодня мы провели НЕтехнический вебинар про API Яндекс.Карт. На вебинаре мы поделились с участниками идеями и показали сайты, которые уже используют Яндекс.Карты. В основном мы сосредоточились на необычных проектах.

Для тех, кто не смог участвовать, мы выложили видеозапись вебинара и презентацию (PDF, 5,3 МБ). Все примеры, показанные во время вебинара, можно найти на сайте API Яндекс.Карт.

Рассказчик, Екатерина Текунова
вебинар,видео,презентации,API 2.0
Модули Яндекс.Карт для CMS
18 июня 2012, 16:47

После публикации статьи про простые способы использования API, мы вспомнили про еще один инструмент, который может существенно упростить работу с картой. Это модуль для CMS.

Проверив все модули, которые знали, мы разместили понравившиеся на специальной странице. Там уже есть плагины для 1C-Битрикс, NetCat и WordPress.

Если вы знаете хорошие модули, которых нет в списке, напишите нам о них. Те, которые пройдут строгий отбор наших специалистов, мы обязательно добавим и будем рекомендовать пользователям.

Также напоминаем о конкурсе модулей для Друпала. Работы принимаются до 15 июля.

Спасибо всем разработчикам модулей!

2 комментария
модули,cms,netcat,drupal,wordpress,bitrix
Пример: изменение меток, полученных с помощью сервиса «Мои карты»
20 июня 2012, 16:13

В одной из предыдущих статей мы рассказывали о простых способах сделать карту для своего сайта. Сегодня выкладываем пример того, как изменять стиль иконок меток, полученных через YMapsML.

Посмотреть пример в новом окне.

3 комментария
метки,YMapsML,API 2.0,примеры,статьи,стили
API 2.0: Новые интерфейсы Яндекс.Карт – теперь и на украинском
21 июня 2012, 12:42
Александр Зинчук (@ajaxy_ru), разработчик API Яндекс.Карт на Я.Субботнике в Киеве рассказывает про API 2.0. Смотрите видео и презентацию выступления.

Специальный бонус для читателей блога API Яндекс.Карт — после доклада Александр исполняет вальс из фильма Амели

API 2.0: Новые интерфейсы Яндекс.Карт – теперь и на украинском
фото автора
Александр Зинчук. Киев, 5 мая 2012 года
С апреля 2011 года работает в команде одного из крупнейших JavaScript-проектов – API Яндекс.Карт.

О докладе
API 2.0: Новые интерфейсы Яндекс.Карт – теперь и на украинском.

Brand new Yandex.Maps API 2.0. Рассказ о нововведениях, вкусностях и мультиязычности. О том, как мы использовали паттерны слабой связанности в новой модульной архитектуре, о CSS Transitions и «коробочном» кластеризаторе, о метках на Canvas и о собственной системе событий.





презентации,видео,конференции,Я.Субботник,API 2.0
Пример: поиск по собственным геообъектам
25 июня 2012, 15:03
В API Яндекс.Карт есть стандартная функция: поиск адресов на карте. Помимо этого API позволяет организовать поиск по собственным объектам, добавленным на карту. При этом вы можете использовать стандартный контрол API (SearchControl) для отображения поисковой строки и выдачи результатов поиска. Достаточно добавить стандартному SearchControl свой класс источника данных (provider), который ищет в переданной коллекции меток.

Посмотреть пример в новом окне.

Использование стандартного контрола может сильно упростить вам задачу. Не нужно рисовать и верстать ни поисковую строку, ни выдачу результатов поиска.

На карте покрытия сети Мегафона в Москве можно посмотреть, как выглядит SearchControl и результаты поиска по адресам. Ждем ваших примеров использования поиска по собственным объектам.
16 комментариев
примеры,статьи,коллекции,поиск по карте,API 2.0
Пример: выбор региона для отображения меток
26 июня 2012, 16:25

Если на сайте много меток в разных регионах, пользователям, чтобы найти свой город, приходится долго двигать карту. Было бы гораздо удобнее выбрать свой регион в меню или выпадающем списке, чтобы карта сама показала нужное место.

Мы сделали такой пример с использованием выпадающего списка, немного усложнив условия задачи. В нашем примере можно сначала выбрать область, а затем и город.

Посмотреть пример в новом окне.

Этот пример может быть полезен, например, справочникам организаций или компаниям с филиалами в различных городах, чтобы упростить посетителям сайта выбор региона.

30 комментариев
примеры,статьи,геокодирование,API 2.0
Кластеризация в API Яндекс.Карт 2.0
28 июня 2012, 12:50

В блоге Занимательная веб-картография появилась новая статья об API 2.0 про кластеризацию.

Надеемся статья многим поможет. Спасибо автору!

статьи,API 2.0,кластеризатор,статьи пользователей