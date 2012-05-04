2 июня 2012 года в 9:30 утра приглашаем всех на Я.Субботник в Минске.

За чашкой кофе в дружеской обстановке мы поговорим о современных технологиях, которые важны и интересны разработчикам.

Мы расскажем про методы классификации документов в поиске, зачем нужен поиск для сайта, как с ним работать и его улучшать.

Раскроем подробности про историю создания методологии БЭМ (Блок. Элемент. Модификатор), остановимся на использовании кастомных шрифтов и AJAX в поиске по вебу.

Кроме этого поделимся опытом, как мы делаем code review, расскажем новости про JS API Яндекс.Карт 2.0 и затронем архитектуру Яндекс.Диска.

Мобильным разработчикам посвящаются – доклады про то, как начать разработку под WP7 и как «не прострелить себе ногу», локализуя приложения для iOS.

Дополнительно вас ждет рассказ Алексея Сикорского, руководителя разработки в Беларуси, про офис Яндекса в Минске.

Программа Я.Субботника.

Тезисы Я.Субботника.

Участие, как всегда, бесплатное, но зарегистрироваться необходимо.

Приходите – будем рады видеть! А если это может быть также интересно вашим друзьям и коллегам – отправьте им ссылку.



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