Блог API Яндекс.Карт

октябрь 2012
2.0 переключен на 2.0.17
3 октября 2012, 17:44

Мы переключили ссылку api-maps.yandex.ru/2.0 на версию API 2.0.17. Если вы хотите продолжить использование предыдущей версии, указывайте api-maps.yandex.ru/2.0.15.

Рекомендуем прочитать статью о системе версионирования и использовать наиболее подходящую для ваших задач ссылку для подключения API.

обновление,API 2.0
Новые карты и решения
4 октября 2012, 14:17
Новые города на Яндекс.Картах.
Новые карты и решения

Москва никогда не будет прежней. Сегодня на Яндекс.Картах крупное обновление Москвы и Московской области. Сразу хотим обратить внимание на новый дизайн карт столицы. Его детали, основные изменения и улучшения прокомментирует отдельным постом Андрей Кармацкий, который руководит службой дизайна геоинформационных сервисов.

Также на Яндекс.Картах появились схемы двух новых крупных городов России. Это Благовещенск, столица Амурской области, и Орск, второй по численности город в Оренбургской области.

Если говорить в цифрах, то новые карты - это 35 000 строений, 25 000 адресов и 2000 километров дорог.

Теперь жители Благовещенска и Орска и гости этих городов могут легко найти нужную улицу или дом на Картах, а заодно посмотреть, какие организации находятся поблизости. Или наоборот, найти на карте, скажем, аптеку и посмотреть, как до нее добраться.



Обновления карт сделаны непосредственно в Яндексе, и наши картографы разместили на них самую полную и актуальную информацию, значительно ее дополнив. Например, в Поволжье вместе с обновленными Чебоксарами подробную карту получил соседний Новочебоксарск, а вместе с Саранском - Рузаевка. Качественно обновились Оренбург и Арзамас. На юге России обновления коснулись ГеленджикаАнапыАстрахани. На Дальнем Востоке обновился Владивосток, а в СЗФО - Сыктывкар и Великий Новгород.

Новые карты и обновления доступны в мобильном приложении Яндекс.Карт.

Команда Яндекс.Карт

обновления карт
Москва больше не будет прежней
4 октября 2012, 15:58

Сегодня мы обновили дизайн карты Москвы и написали подробную статью о том, что и почему поменялось.

Москва больше не будет прежней

Если совсем не заниматься дизайном карты, то она будет выглядеть примерно вот так. И это только всего один слой улиц.



Удобно? Думаю, что нет.

По этой причине мы постоянно занимаемся дизайном карты и с каждым обновлением вносим различные изменения. Сегодня в дизайне карты Москвы произошли значительные изменения, о них мы и расскажем подробнее.


Если коротко, то цель оформления карт звучит очень коротко:
Сделать карту удобнее для использования.

За лаконичностью этой формулировки скрывается множество интересных деталей реализации.

Если бы у нас была волшебная палочка или магическое заклинание, после прочтения которого карта вмиг становилась бы удобнее с каждым взмахом, то эта история закончилась бы немедленно. Или бы вовсе не началась. Однако так не бывает. Волшебство обычно заключается в кропотливой работе.

Мы изучили обратную связь от пользователей и экспертов в области дизайна, систематизировали знания о проблемах и, после серии обсуждений, сформулировали для себя следующие требования к «удобной карте»:

- наша карта должна обеспечить максимальную «читаемость» объектов на карте;

- карта должна быть по-прежнему узнаваемой и привычной для пользователей Яндекса (это было непростое требование – менять дизайн и при этом постараться сохранить то, к чему пользователи привыкли);

- на карте должны хорошо быть различимы слои отображаемых объектов (например, результаты поиска, пробки);

- при распечатке карты на чёрно-белом принтере, карта должна быть достаточно контрастной и объекты разных типов должны быть различимы;

- в новом дизайне для некоторых территорий нужно предусмотреть возможность двуязычных подписей объектов (для карты Киева мы это уже сделали, например);

- сделать карту такой, чтобы наиболее важная для пользователя информация, с учётом его текущей задачи, была более заметна, а менее важная информация на карте отходила на второй план;

- новый дизайн должен предусматривать два варианта использования: просто карту как картинку, по которой уже можно ориентироваться, а также как инструмент для отображения каких-либо данных (например, результатов поиска). При этом дизайн должен быть один;

- дизайн карты будет использоваться на Яндекс.Картах как в браузере, так и в мобильном устройстве, кроме этого карту мы предоставляем сторонним сайтам и мобильным приложениям посредством технологий API и MapKit

На протяжении всего проекта мы не забывали о людях с ограничениями по зрению, о различной цветопередаче мониторов, о солнечной погоде и экранах мобильных устройств, о сложившихся привычках пользователей, о технологических ограничениях, о тенденциях в дизайне, о сроках, о наших собственных привычках, о предпочтениях и о множестве других вещей.

Важно отметить, что картой у нас пользуются и пешеходы, и автомобилисты. Например, для московских автомобилистов самые важные ориентиры города – это магистрали: радиально-кольцевая структура должна легко считываться на всех масштабах карты. Для пешеходов важны районы и станции метро (которые иногда оказываются важнее при ориентировании, чем районы). Непростой задачей было соблюсти баланс этих двух групп пользователей и сохранить удобство использования картой.

Первое, и самое основное – мы упорядочили стили отображения магистралей на наиболее популярных масштабах. Мы стремились прийти к тому, чтобы на одном масштабе было не более трёх стилей магистралей. При этом стили должны были подобраны так, чтобы их можно было бы без труда отличить друг от друга. Во-вторых, мы решили на этом масштабе карты перестать различать промышленные и жилые кварталы, это несущественно для ориентирования на этом масштабе, но делало карту перегруженной. В-третьих, магистрали «сделали» тоньше, так они стали чётче, появилось больше пространства между соседними магистралями.

 

На этом масштабе проработали подписи районов, а вокзалы выделили более заметными значками:

 

И на этом масштабе работа со стилями магистралей сделала картинку «чище». Плюс на этом масштабе появились подписи станций метро – для Москвы это очень важные ориентиры.

 

В одном из прошлых обновлений карты Москвы мы убрали цветные линии метро из дизайна карты, посчитав, что это может помешать автомобилистам смотреть пробки. Мы получили очень много писем от пользователей с просьбой вернуть линии метро. Мы осознали, что ошиблись и исправили дизайн. Мы придумали хороший стиль для линий метро, они теперь плавные и не мешают смотреть пробки.

 

На следующем масштабе мы сделали так, чтобы цвет линии у станций метро не терялся – это очень важно для ориентирования пешеходов.

 

На следующем уровне масштабирования автомобилистов ждёт приятный сюрприз. Мы добавили стрелки направления движения; учитывая многочисленные односторонние улицы в центре, карта стала удобнее. Между прочим, летом подобным нововведением мы порадовали автомобилистов Санкт-Петербурга.

 

Кроме этого, ориентироваться на сложных развязках теперь для автомобилистов будет ещё удобнее. Вот, например, так поменялась на карте сумасшедшей сложности развязка на пересечении МКАД и Ярославского шоссе:

 

В итоге мы сохранили узнаваемость, улучшили читаемость объектов и отображение слоёв. Карта достаточно контрастная и ее легко смотреть на мобильном. Новый стиль, конечно же, будет дорабатываться и внедряться в карты других городов.

Дизайн создавался группой дизайна карт в Яндексе, при активном участии всей команды сервиса. При этом в ходе проекта мы советовались с внешними экспертами, которых хочется поблагодарить за ценные советы и рекомендации. Например, для нас оказался полезным опыт работы с командой Stamen design: получили несколько ценных рекомендаций по улучшению дизайна и воплотили их в этой карте.

Команда Яндекс.Карт

1 комментарий
обновления карт
API Яндекс.Карт версия 2.0.18
4 октября 2012, 19:55

Опубликована новая версия API Яндекс.Карт. Она доступна по адресу api-maps.yandex.ru/2.0.18. В пятницу, 5 октября, мы переключим на нее api-maps.yandex.ru/2.0. Если вы хотите продолжить использование предыдущей версии, указывайте api-maps.yandex.ru/2.0.17.

Пожалуйста, прочтите статью о системе версионирования API.

Исправлено:

— Переставал работать getObjectState после изменения масштаба.

— Некорректная работа Canvas Container на 404 тайлах.

— Мелкие ошибки в IE7.

 

Команда разработчиков API Яндекс.Карт.

обновление,API 2.0
Как устроен краткосрочный прогноз на Яндекс.Пробках
5 октября 2012, 12:36

В прошлую пятницу мы анонсировали версию 2.0.17, в которой стал доступен краткосрочный прогноз пробок. Сегодня наши коллеги из Яндекс.Пробок опубликовали статью на Хабре, в которой подробно рассказали о том, как устроено прогнозирование пробок.

пробки,статьи,обновление,API 2.0
API Яндекс.Карт на iCamp во Львове
5 октября 2012, 13:43

6 октября во Львове в рамках интернет-форума iCamp Катя Текунова (@tekunova) выступит с докладом «Онлайн-карты для реального бизнеса».

Катя расскажет:
— какие задачи онлайн и оффлайн бизнеса решает интерактивная карта на сайте,
— как создать карту и разместить ее на вашем сайте: простые и сложные решения наиболее распространенных задач, инструменты для менеджера и разработчика,
— как добавить вашу компанию на карту и как сделать, чтобы вас нашли,
— кто и как уже использует карты.
В ходе доклада будут рассмотрены инструменты разной сложности: многое из того, что мы покажем, можно сделать самостоятельно, без навыков программирования. А также показаны реальные кейсы.

Приходите, будет интересно! Зарегистрироваться можно на сайте конференции.

конференции,анонсы
2.0 переключен на 2.0.18
9 октября 2012, 12:44

Мы переключили ссылку api-maps.yandex.ru/2.0 на версию API 2.0.18. Если вы хотите продолжить использование предыдущей версии, указывайте api-maps.yandex.ru/2.0.17.

Рекомендуем прочитать статью о системе версионирования и использовать наиболее подходящую для ваших задач ссылку для подключения API.

Команда разработчиков API Яндекс.Карт.

обновление,API 2.0
Плейлист команды API Яндекс.Карт
9 октября 2012, 15:39

Вчера вечером на страничке Яндекса в Фейсбуке был опубликован плейлист, составленный командой API Яндекс.Карт.

Заходите, лайкайте и не забывайте про страничку API.

А для тех, у кого не аккаунта, цитируем пост:

Ответственные за музыкальное настроение понедельника команда API Яндекс.Карт.

Ребята постарались быть максимально честными: отобрали для плейлиста только любимую музыку, под которую им приятно отдыхать или работать.
У нас сегодня в наушних Linkin Park,MadonnaRichard CheeseMidnattsol.

http://music.yandex.ru/#!/users/yandex/playlists/1120. Послушайте и вы!

15 комментариев
неформальное,плейлист
Использование Яндекс.Карт в компоненте бизнес-каталога SOBI2 для Joomla
10 октября 2012, 14:37

В блоге «Занимательная веб-картография» вышла статья о том, как добавить Яндекс.Карты в компонент бизнес-каталога SOBI2 для Джумлы.

Напоминаем, что для Джумлы также есть отдельный модуль для размещения схемы проезда на сайте со встроенным визуальным конструктором. Этот и другие модули можно найти на сайте API в разделе Модули для CMS.

P.S.: Если вы сделали интересный или полезный пример, присылайте его нам в клубfacebook или на почту ymapsapi@ya.ru.

статьи,API 2.0,joomla,статьи пользователей
Более 1000 городов на спутниковых снимках
11 октября 2012, 15:43

Появились новые спутниковые снимки, которые вы можете использовать через API Яндекс.Карт.

К сожалению, после прошлого релиза мы не нашли новых примеров использования спутниковых снимков на ваших сайтах, поэтому призываем вас присылать нам ссылки, а мы при случае обязательно расскажем о ваших проектах и в блоге, и в фейсбуке API Яндекс.Карт.

Более 1000 городов на спутниковых снимках

Сегодня у нас крупное обновление: на Яндекс.Картах появились спутниковые снимки 123 новых городов, а еще 54 были отсняты заново. Таким образом, мы покорили тысячный рубеж — теперь подробные фотографии из космоса есть для 1004 городов России! Это почти 90% городов страны.

Площадь сегодняшнего релиза относительно невелика — 102 тысячи квадратных километров. Но география обширна — от Заполярного на Кольском полуострове до Теберды и Тырныауза на склонах Кавказа, от Опочки у западных границ России до Николаевска-на-Амуре почти на берегу Тихого океана.

Главное обновление на Северо-Западе коснулось Санкт-Петербурга и его окрестностей. Например, теперь можно детально рассмотреть участок КАД, проходящий по дамбе и соединяющий Кронштадт и Ломоносов.

В Центральном федеральном округе обновились спутники крупных областных центров — ЛипецкаРязани и Иваново. А из новых городов добавились, например, Старый ОсколРжев, Гусь-Хрустальный.

Значительные изменения коснулись юга России. Там, наряду с новыми фотографиями Ростова-на-Дону и Краснодара, появились снимки еще трех десятков городов.

В Поволжье и на Урале новые снимки появились в КазаниЕкатеринбургеУльяновскеПерми. В Челябинской области прибавилось сразу 14 городов — в частности, Златоуст и Миасс.

В Сибири, где все города уже имеют подробные снимки, обновились Новосибирск и Красноярск.

В Дальневосточном федеральном округе обновились Владивосток и Благовещенск.

Посмотрите полный список новых и обновленных городов. Особенно советуем обратить на него внимание любителям картографии, которые могут дополнить схемы городов на сервисе Народная карта.

Вот интересные достопримечательности, попавшие в кадр в этом обновлении:

1. Верхотурский Николаевский монастырь



2. Кирило-Белозерский монастырь в Кириллове


3. Военный мемориал во Ржеве


4. Карьер Учалинского горно-обогатительного комбината


5. Руины Танаиса - античного города недалеко от Ростова-на-Дону


6. Чекалин, самый маленький город России, целиком поместился на этой картинке


7. А это не кабалистические знаки, а детский городок "Чудо-Юдо град" в городе Губкине



Команда Яндекс.Карт


5 комментариев
спутники,обновления карт
2.0-stable будет переключен на 2.0.15
22 октября 2012, 14:18

В четверг, 25 октября мы планируем переключить ссылку api-maps.yandex.ru/2.0-stable на версию API 2.0.15.

Пожалуйста, прочтите статью о системе версионирования, чтобы использовать наиболее подходящую для ваших задач ссылку для подключения API.

Команда разработчиков API Яндекс.Карт.

обновление,API 2.0
Профилирование и ускорение сложных JavaScript-систем на примере API Яндекс.Карт
23 октября 2012, 13:10
Долгожданное видео выступления Александра Чупахина на Yet another Conference, в котором он рассказал, что мы делаем для того, чтобы наш API работал быстрее. Александр рассказал о том, как мы анализировали API, на что обращали внимание в первую очередь, какие использовали методики и инструменты измерения скорости. Доклад будет полезен тем, кто сам занимается разработкой масштабных проектов и столкнулся с проблемой быстродействия. Видеозаписи других докладов смотрите на events.yandex.ru.

Также вы можете скачать видео (232,5 МБ) или презентацию (PDF, 5,3 МБ).



Ждем вопросы в комментариях!
презентации,YaC,видео,конференции,API 2.0
Тестирование безDOMных объектов современных веб-интерфейсов на примере API Яндекс.Карт
24 октября 2012, 13:38
Долгожданное видео выступления Алексея Емелина (@aemelin) на Yet another Conference, в котором он рассказал, что мы тестируем наш API. Леша рассказал о проверке современного интерфейса, использующего по максимуму возможности языка JavaScript и отображающего графику с помощью технологии canvas. Его рассказ будет интересен каждому, кто хочет тестировать взаимодействие со сложными веб-интерфейсами. Видеозаписи других докладов смотрите на events.yandex.ru.

Также вы можете скачать видео (187,1 МБ) или презентацию (PDF, 6,4 МБ).



Ждем вопросы в комментариях!
презентации,YaC,видео,конференции,API 2.0
Изменение значка метки при наведении
25 октября 2012, 15:03

В документации к API 1.х был очень востребованный пример: метка меняла свой цвет, когда на нее был наведен курсор. Мы переписали его под версию 2.0.

Посмотреть пример в новом окне.

примеры,метки,API 2.0
2.0-stable переключен на 2.0.15
25 октября 2012, 16:49

Как и обещали, переключили ссылку api-maps.yandex.ru/2.0-stable на версию API 2.0.15. Пожалуйста, прочтите статью о системе версионирования, чтобы использовать наиболее подходящую для ваших задач ссылку для подключения API.

Обязательно пишите, если заметите какие-то ошибки в работе карт на своем сайте.

Команда разработчиков API Яндекс.Карт.

13 комментариев
обновление,API 2.0
Tower Defence на базе API Яндекс.Карт
26 октября 2012, 15:45

Случилось то, чего так долго ждали все посетители стенда API Яндекс.Карт на Yet another Conference. Как раз перед выходными мы делимся с вами ссылкой на игру, которая привлекла столько внимания на стенде. 

Играйте и выигрывайте 

А также немного фоток, чтобы вспомнить, как это было. 


игра,неформальное,API 2.0
Как устроен краткосрочный прогноз на Яндекс.Пробках
29 октября 2012, 15:35

Надавно на Яндекс.Картах появилась возможность посмотреть краткосрочный прогноз пробок. Начиная с версии 2.0.17 он есть и в API Яндекс.Карт.

Предлагаем вам посмотреть видео выступления Михаила Хохлова с Yet another Conference. Михаил рассказал о математической модели, лежащей в основе краткосрочного прогноза пробок, разработанного в Яндексе, а также способах ее оценки и особенности реализации.


пробки,презентации,видео,конференции,YaC
Изменение курсора при наведении на карту
30 октября 2012, 14:50

Продолжаем выкладывать примеры, которые мы делаем на основе вопросов в клубе разработчиков. В сегодняшнем примере мы изменяем значок курсора, когда он оказывается над картой.

Посмотреть пример в новом окне.

Пользуйтесь и присылайте свои примеры реализации в комментариях или на нашей страничке в Фейсбуке.

примеры,курсор,API 2.0
Рисование многоугольников на карте и создание редактора многоугольников
31 октября 2012, 16:58

Очередная публикация в блоге «Занимательная веб-картография» посвящена рисованию многоугольников. В статье рассматриваются шесть примеров: построение фигуры по заданным координатам, с определенным стилем, создание многоугольника с дыркой, включение режима рисования, отрисовка многоугольника с выводом координат и разработка простейшего редактора полигонов.

P.S.: Если вы сделали интересный или полезный пример, присылайте его нам в клубfacebook или на почту ymapsapi@ya.ru.

статьи пользователей,многоугольники,примеры пользователей,API 2.0,примеры,статьи,полигон