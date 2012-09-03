На прошлой неделе вместе с релизом 2.0.15 мы обновили документацию. Добавили «Руководство разработчика», в котором подробно описаны решения основных задач, связанных с API.

Сейчас в руководстве 11 разделов: Общие сведения, Подключение API, Карта, Объекты на карте, Элементы управления, Макеты и шаблоны, События, Поиск по карте, Определение местоположения пользователя, Geo XML и Маршрутизатор.

Тем, кто только начинает работу с нашим API, особенно полезно будет ознакомиться с разделом Общие сведения. Эта информация поможет вам разобраться с основными принципами его работы.

Также рекомендуем посмотреть видео выступлений разработчиков на APIшнике Яндекс.Карт.

Разумеется, мы не собираемся на этом останавливаться, и будем продолжать работу над документацией.