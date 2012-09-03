Блог API Яндекс.Карт

сентябрь 2012
Обновление документации: «Руководство разработчика»
3 сентября 2012, 13:28

На прошлой неделе вместе с релизом 2.0.15 мы обновили документацию. Добавили «Руководство разработчика», в котором подробно описаны решения основных задач, связанных с API.

Сейчас в руководстве 11 разделов: Общие сведения, Подключение API, Карта, Объекты на карте, Элементы управления, Макеты и шаблоны, События, Поиск по карте, Определение местоположения пользователя, Geo XML и Маршрутизатор

Тем, кто только начинает работу с нашим API, особенно полезно будет ознакомиться с разделом Общие сведения. Эта информация поможет вам разобраться с основными принципами его работы.

 

Объекты карты

 

Также рекомендуем посмотреть видео выступлений разработчиков на APIшнике Яндекс.Карт.

Разумеется, мы не собираемся на этом останавливаться, и будем продолжать работу над документацией. 

документация,API 2.0
2.0 переключен на 2.0.15
4 сентября 2012, 15:10

Мы переключили ссылку api-maps.yandex.ru/2.0 на версию API 2.0.15. Если вы хотите продолжить использование предыдущей версии, указывайте api-maps.yandex.ru/2.0.14.

Рекомендуем прочитать статью о системе версионирования и использовать наиболее подходящую для ваших задач ссылку для подключения API.

1 комментарий
обновление,API 2.0
API Яндекс.Карт в Фейсбуке
4 сентября 2012, 15:56

Рады вам сообщить, что теперь у API Яндекс.Карт есть своя страничка в Фейсбуке. Нажимайте «Мне нравится» и следите за новостями и обновлениями прямо в своей ленте.

Помимо публикации статей, примеров и анонсов мы планируем делиться с вами интересными сайтами, созданными с использованием нашего API, и рассказывать о нашей внутренней кухне.

Присоединяйтесь!
http://www.facebook.com/ymapsapi

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Пример: анимация движения по маршруту
5 сентября 2012, 15:46

Пользователь  сделал и поделился с нами отличным примером анимации движения по маршруту.



Пример красивый и довольно простой: он не требует ничего, кроме API Яндекс.Карт и браузера. Маршрут расчитывается заранее и сохраняется, поэтому ситуация, когда пользователь переключает вкладку и т.п. не учитывается.

Посмотреть пример в новом окне.

Код на гитхаб.

Спасибо автору примера!

P.S.: Если вы сделали интересный или полезный пример, присылайте его нам в клубfacebook или на почту ymapsapi@ya.ru.

12 комментариев
примеры,примеры пользователей,API 2.0
API Яндекс.Карт на конференции «Современные IT-инструменты для турбизнеса»
10 сентября 2012, 15:03

Осень — активная пора для участия в IT-конференциях, которые проводятся в разных городах почти каждую неделю.

Первым мероприятием в этом сезоне, на котором мы расскажем про API Яндекс.Карт, поделимся идеями и интересными кейсами, станет конференция «Современные IT-инструменты для турбизнеса» в рамках 18-ой международной туристической выставки ОТДЫХ Leisure 2012.

21 сентября Илья Субботин, руководитель сервиса API Яндекс.Карт, расскажет о возможностях Яндекс.Карт для отелей и туристических фирм. В своем докладе Илья обозначит задачи, которые можно решить с помощью нашего API на сайтах о туризме, а также покажет примеры реализации.

Информацию о мероприятии и условия участия вы можете узнать на сайте выставки.

Приходите, будет интересно!


конференции,анонсы
Динамическое содержимое в YMapsML
11 сентября 2012, 16:17
Делимся с вами очередной статьей из блога «Занимательная веб-картография». На этот раз о том, как динамически формировать YMapsML-файл из записей в базе данных.

Огромное спасибо Сергей Угольникову, владельцу блога и автору статей!

P.S.: Если вы сделали интересный или полезный пример, присылайте его нам в клуб, facebook или на почту ymapsapi@ya.ru.
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Профилирование и ускорение сложных JavaScript-систем на примере API Яндекс.Карт
13 сентября 2012, 15:10

1 октября в Москве состоится третья технологическая конференция Яндекса – Yet another Conference.

В 11:40 в зале №2 Александр Чупахин, руководитель группы разработки визуальных компонент API Яндекс.Карт, расскажет всем о том, как мы работаем над скоростью работы нашего API.

Да-да, именно так, с молотом в руках.



Участие в Yet another Conference абсолютно бесплатное, но нужно зарегистрироваться.

Приходите, иначе пропустите что-то очень интересное!

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YaC,конференции,анонсы,API 2.0
Модуль для вывода объявлений из AdsManager на Яндекс.Карту для CMS Joomla
17 сентября 2012, 18:16

Сергей Угольников, владелец блога «Занимательная веб-картография», обычно пишет статьи об использовании API Яндекс.Карт. В своей новой публикации автор описал модуль, который он создал для вывода объявлений из AdsManager для CMS Joomla на Яндекс.Карту.

Модуль платный, но мы надеемся, он сможет сильно упростить вам работу.

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Картографические решения для сайта: смысл внедрения и разбор кейсов
20 сентября 2012, 13:54

28 сентября в Москве на конференции «Сайт 2012» Екатерина Текунова (, @tekunova) поделится со слушателями идеями по использованию карт на различных сайтах. Сначала она расскажет о преимуществах интерактивных карт, а затем рассмотрит ряд примеров, в том числе и необычных, использования Яндекс.Карт на сайтах. 

Доклад будет в рамках секции «Развитие веб-проектов», которая состоится 28 сентября с 15:00 до 17:00 в зале №1.

Приходите, будет интересно!

конференции,анонсы
Отображение балуна на карте
25 сентября 2012, 12:24

В блоге «Ты вебмастер» опубликована статья о работе с балунами. В статье рассмотрены сразу три кейса: балун при клике на метку, балун без метки и балун, выходящий за пределы карты. 

UPD: Чтобы эти примеры работали быстрее, рекомендуем подключать не package.full, как это делает автор, а package.standard.

P.S.: Если вы написали интересную или полезную статью, присылайте нам ссылку или текст в клуб, facebook либо на почту ymapsapi@ya.ru.

8 комментариев
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Как мы тестируем API Яндекс.Карт
26 сентября 2012, 14:33

1 октября на Yet another Conference в 15:20 Алексей Емелин (@aemelin), тестировщик нашего API, выступит с докладом «Тестирование безDOMных объектов современных веб-интерфейсов на примере API Яндекс.Карт».

Алексей так описал тему своего выступления: «О методиках тестирования классических веб-интерфейсов известно многое. А что если наша задача состоит в проверке современного интерфейса, использующего по максимуму возможности языка JavaScript и отображающего графику с помощью технологии canvas. Какие методы тестирования применять в таком случае и как автоматизировать процесс? Я расскажу о том, как мы ответили на эти и другие вопросы, о том, как можно автоматизировать проверку визуального отображения веб-элементов, а также о том, с какими проблемами мы столкнулись при взаимодействии с объектами на странице, которые можно увидеть глазами, но которых при этом нет в DOM-дереве документа. Рассказ будет интересен каждому, кто хочет тестировать взаимодействие со сложными веб-интерфейсами».

Сам он справляется с этой задачей играючи.

Участие в Yet another Conference абсолютно бесплатное, но нужно зарегистрироваться.

Приходите, иначе пропустите что-то очень интересное!

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Всё о кластеризаторе
27 сентября 2012, 13:30

Самый суровый разработчик API Яндекс.Карт,  (@ya_mstepanova) на Я.Субботнике в Москве рассказала о том, зачем был сделан кластеризатор, какой был выбран алгоритм кластеризации и почему, а также о том, почему для нас так важен клуб разработчиков.



 


Скачать презентацию и видео вы можете в клубе Я.Субботник. Там же вы найдете записи других выступлений и анонсы.

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API Яндекс.Карт на Yet another Conference
28 сентября 2012, 13:10

Сегодня заканчивается регистрация на Yet another Conference. Команда API Яндекс.Карт примет самое активное участие в этой конференции.

У нас будет два доклада. Александр Чупахин расскажет о профилировании и ускорении API, а Алексей Емелин — о том, как мы тестируем API.

Также мы организуем собственный стенд. Мы продемонстрируем работу API на мобильных устройствах, а также подробно расскажем про его возможности. Для демонстрации возможностей API и чтобы не было скучно, мы сделали игру на его основе. Вы сможете принять участие в турнире и выиграть приз! А также задать вопросы разработчикам API. Узнать о том, какие еще стенды будут представлены на выставке, можно на сайте Yet another Conference.

Если вы еще сомневаетесь идти ли на конференцию, посмотрите этот ролик и скорее регистрируйтесь!

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API Яндекс.Карт версия 2.0.17
28 сентября 2012, 18:54

Опубликована новая версия API Яндекс.Карт. Она доступна по адресу api-maps.yandex.ru/2.0.17. Во вторник, 2 октября, мы переключим на нее api-maps.yandex.ru/2.0. Если вы хотите продолжить использование предыдущей версии, указывайте api-maps.yandex.ru/2.0.15.

Пожалуйста, прочтите статью о системе версионирования API.

Улучшено:

— Существенно ускорена работа геообъектов.

— В современных браузерах тайловые слои отображаются на canvas.

Новые возможности:

Краткосрочный прогноз пробок.

Добавлено:

— В линейке можно добавлять промежуточные точки.

— Методы contains и getClosest для геометрий «круг», «прямоугольник» и «многоугольник».

— Опция кластера iconContentLayout.

— Балун кластера динамически перестраивается при изменении свойств входящих в него меток.

— Опция «Скрывать метку кластера при открытии балуна».

— data.Manager возвращает undefined для ненайденных объектов.

— У события balloonopen кластеризатора теперь можно взять ссылку на открытый балун.

Исправлено:

— Иногда отключалась инерция при перетаскивании карты в IE9.

— Для одинаковых координат ymaps.coordSystem.geo.getDistance возвращал NaN.

— Не работал двойной клик правой кнопкой мыши через графические объекты.

— В некоторых ситуациях происходила ошибка открытия хинта пробок.

— Событие showresult элемента управления «Поиск по карте» не содержало поле resultIndex.

— Опция interactivityModel не применялась к балунам.

— Ошибка при повторном добавлении typeSelector на карту в IE.

— В кластере могло быть на 1 элемент больше, чем разрешено опцией minClusterSize.

— Кластеризатор требовал наличия поле geoObjects у кластеров.

— Можно было добавить в радиогруппу элементов управления более одной выделенной кнопки.

— Некорректная работа control.RollupButton при добавлении в радиогруппу элементов управления.

— Ошибка при удалении открытого typeSelector.

— Не меняются опции zoomControl после его добавления на карту.

— Ошибка при вызове метода deselect элемента управления control.ListBoxItem, не добавленного на карту.

— Ошибка при повторном удалении или добавлении элемента управления «Поиск по карте».

— Неправильно показывались даты в балунах объектов, загруженных из GPX-файлов.

Команда разработчиков API Яндекс.Карт.

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обновление,API 2.0