Опубликована новая версия API Яндекс.Карт. Она доступна по адресу api-maps.yandex.ru/2.0.17. Во вторник, 2 октября, мы переключим на нее api-maps.yandex.ru/2.0. Если вы хотите продолжить использование предыдущей версии, указывайте api-maps.yandex.ru/2.0.15.
Пожалуйста, прочтите статью о системе версионирования API.
Улучшено:
— Существенно ускорена работа геообъектов.
— В современных браузерах тайловые слои отображаются на canvas.
Новые возможности:
— Краткосрочный прогноз пробок.
Добавлено:
— В линейке можно добавлять промежуточные точки.
— Методы contains и getClosest для геометрий «круг», «прямоугольник» и «многоугольник».
— Опция кластера iconContentLayout.
— Балун кластера динамически перестраивается при изменении свойств входящих в него меток.
— Опция «Скрывать метку кластера при открытии балуна».
— data.Manager возвращает undefined для ненайденных объектов.
— У события balloonopen кластеризатора теперь можно взять ссылку на открытый балун.
Исправлено:
— Иногда отключалась инерция при перетаскивании карты в IE9.
— Для одинаковых координат ymaps.coordSystem.geo.getDistance возвращал NaN.
— Не работал двойной клик правой кнопкой мыши через графические объекты.
— В некоторых ситуациях происходила ошибка открытия хинта пробок.
— Событие showresult элемента управления «Поиск по карте» не содержало поле resultIndex.
— Опция interactivityModel не применялась к балунам.
— Ошибка при повторном добавлении typeSelector на карту в IE.
— В кластере могло быть на 1 элемент больше, чем разрешено опцией minClusterSize.
— Кластеризатор требовал наличия поле geoObjects у кластеров.
— Можно было добавить в радиогруппу элементов управления более одной выделенной кнопки.
— Некорректная работа control.RollupButton при добавлении в радиогруппу элементов управления.
— Ошибка при удалении открытого typeSelector.
— Не меняются опции zoomControl после его добавления на карту.
— Ошибка при вызове метода deselect элемента управления control.ListBoxItem, не добавленного на карту.
— Ошибка при повторном удалении или добавлении элемента управления «Поиск по карте».
— Неправильно показывались даты в балунах объектов, загруженных из GPX-файлов.
Команда разработчиков API Яндекс.Карт.