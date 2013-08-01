Блог API Яндекс.Карт

август 2013
2.0 переключен на 2.0.32
1 августа 2013, 15:02

Мы переключили ссылку api-maps.yandex.ru/2.0 на версию API 2.0.32. Если вы хотите продолжить использование предыдущей версии, указывайте api-maps.yandex.ru/2.0.31.

Рекомендуем прочитать статью о системе версионирования и использовать наиболее подходящую для ваших задач ссылку для подключения API.

Команда разработчиков API Яндекс.Карт.

3 комментария
обновление,API 2.0
Миграция кода создания пользовательского слоя с версии 1.x на 2.0
2 августа 2013, 14:34

В версии 1.х API Яндекс.Карт есть приложение для подготовки тайлов для пользовательских слоев карты. Пока оно генерирует код для старой версии API, но мы подготовили пример миграции этого кода на версию 2.0.

Tiles

Мы написали специальный класс. Все, что вам нужно, это взять объект options сгенрированный этой программой и передать на вход конструктору этого класса.

Открыть класс в новом окне.

Посмотреть итоговый пример в новом окне.

Пользуйтесь и присылайте свои примеры в комментариях, в клубе или на нашей страничке в Фейсбуке.

1 комментарий
примеры,API 2.0,свой слой
Набор в Школу разработки интерфейсов
5 августа 2013, 15:37

До 19 августа Яндекс продолжает принимать заявки в Школу разработки интерфейсов. О том, чему учат в Школе и чем занимаются разработчики интерфейсов в Яндексе, посвящен видеоролик.

Мы приглашаем в ШРИ в первую очередь студентов старших курсов или недавних выпускников вузов. Мы ожидаем, что вы имеете базовые знания и небольшой опыт в области разработки интерфейсов.

Обучение в Школе бесплатное, зачисление в неё – на конкурсной основе. Чтобы попасть в Школу, заполните анкету и отправьте её не позже 19 августа.

Занятия начнутся 7 сентября и будут идти в течение месяца в московском офисе Яндекса. В конце курса вас ожидает экзамен. По результатам экзамена лучшие студенты смогут пройти практику в Яндексе.

Ознакомиться с программой и больше узнать о Школе вы можете здесь. Если у вас останутся вопросы, предлагаем посмотреть видеозаписи лекций прошлогодней Школы.

1 комментарий
видео,анонсы,обучение
API Яндекс.Карт впервые в Иркутске
6 августа 2013, 18:23

16 августа в 16:00 в Иркутске Катя Текунова выступит на Байкальском интернет-форуме с рассказом о возможностях API Яндекс.Карт для различных сайтов. 

Кратко тезисы доклада можно сформулировать так:

1. Преимущества использования интерактивных карт.

2. Какие разделы любого сайта можно улучшить с помощью карт.

3. Карта, как основа сервиса.

4. Обзор простых инструментов по созданию интерактивной карты для сайта.

Конференция будет проходить с 15 по 17 августа. Подробную информацию об участниках, программе и условиях участия смотрите на сайте http://bif2013.ru.

Приходите пообщаться, будем рады!

конференции,анонсы
Геокодирование адреса из формы поиска
9 августа 2013, 13:02

Сделали пример, демонстрирующий процесс геокодирования адреса из внешней HTML-формы. Несмотря на кажущуюся простоту, в ходе реализации подобной функциональности часто возникает ряд вопросов: как убрать прошлый результат геокодирования, как открыть балун у найденной метки, как смаштабировать карту на найденный объект в оптимальных границах и как обрабатывать ошибки геокодирования. Пример решает все эти задачи. 


Geocode

Если вы хотите, чтобы форма поиска располагалась прямо на карте, рекомендуем использовать элемент управления SearchControl.

Посмотреть пример в новом окне.

Если вы написали статью или хотите рассказать о своей реализации, пишите нам в клубfacebook или на почту ymapsapi@ya.ru.

35 комментариев
примеры,геокодирование,поиск по карте,API 2.0
API Яндекс.Карт версия 2.0.33
13 августа 2013, 17:25

Опубликована новая версия API Яндекс.Карт. Она доступна по адресу api-maps.yandex.ru/2.0.33. В четверг, 15 августа, мы переключим на нее api-maps.yandex.ru/2.0. Если вы хотите продолжить использование предыдущей версии, указывайте api-maps.yandex.ru/2.0.32.

Пожалуйста, прочтите статью о системе версионирования API.

Исправлено:

— Не генерировалось событие providerkeychange на элементе управления пробками.

— В некоторых случаях не применялся zoomRange для элемента управления масштабом.

— В некоторых случаях в IE10 на элементах страницы переставали работать жесты scaling и dragging при вызове метода destroy инструмента util.Dragger.

Команда разработчиков API Яндекс.Карт

обновление,API 2.0
Создание собственной карты с использованием API Яндекс.Карт
14 августа 2013, 14:51

Не так давно мы опубликовали класс миграции кода создания пользовательского слоя с версии 1.x на 2.0 и пример реализации. Было приятно обнаружить, что этот класс уже начали использовать. В блоге Занимательная веб-картография опубликована статья «Создание собственной карты с использованием API Яндекс.Карт», в которой разбираются два примера. Один без геопривязки, т.е. используется просто фотография высокого разрешения, а второй с полноценной картой.

Пользуйтесь и присылайте свои примеры в комментариях, в клубе или на нашей страничке в Фейсбуке.

статьи пользователей,свой слой,примеры пользователей,API 2.0,примеры,статьи
Язык до Кембриджа доведёт, или Как я перестал волноваться и полюбил W3C
15 августа 2013, 13:24

В середине июля этого года руководитель группы разработки API Яндекс.Карт, Сергей Константинов, стал одним из девяти участников W3C TAG. О том, что такое W3C TAG, и как Сергею удалось туда попасть, он сам написал в блоге Яндекса на Хабре. Вы можете прочитать ее там или в этом блоге.

Посвящается Чарльзу, sine qua non.



У писателей и сценаристов есть такой художественный приём: в начале книги или фильма герои оказываются в какой-то очень странной и непонятной ситуации, а затем в течение двух часов постепенно проясняется, каким же образом они в эту ситуацию попали.

Сегодня я расскажу тебе, %username%, именно такую детективную историю. И завязкой в этой истории будет внезапное возникновение вот здесь, под номером 5, одной подозрительно русской фамилии:

www.w3.org/2001/tag/

История эта начинается в дождливом марте 2013 года, когда я узнал, что рабочая группа W3C Pointer Events собирает последние комментарии к своей спецификации. (Честно говоря, я совершенно не помню, какая была погода в марте, но мне почему-то хочется, чтобы она была дождливой.)
 

Дело в том, что за полгода до того мы убили на реализацию работы с pointer-событиями в IE10 какое-то несоразмерное количество времени. Я бы даже сказал, какое-то абсурдно несоразмерное количество времени. Сложность реализации этого функционала оказалась гораздо больше оценочной вследствие (а) непродуманности и сырости самого стандарта, (б) наличия кучи тонких и не описанных в документации моментов, (в) существенной разницы в реализации на разных платформах (Win 7 / Win 8).

Да, забыл сказать, «мы» — это, в данном случае, команда API Яндекс.Карт, которую я имею честь возглавлять. Мы в API традиционно уделяем существенное время поддержке разного рода мобильных/тач браузеров, но IE10 превзошел все мыслимые ожидания. Думаю, не сильно покривлю душой, если скажу, что на IE10/IEMobile мы убили больше времени, чем на все остальные мобильные браузеры вместе взятые.

И вот, в конце марта наш консультант по веб-стандартам Чарльз МакКети Невилл aka chaals рассказал, что W3C собирает последние замечания по проекту стандарта Pointer Events, и поинтересовался, есть ли у кого-то комментарии. (Note: если ты ничего не понял из этого предложения, %username%, см. большое интервью Чарльза о том, как работает W3C.)

Я почитал эту спецификацию; как ни удивительно, она представляла собой точную кальку уже реализованного в IE10 функционала, только что без префикса «MS». «Давно я не брал в руки шашку», — подумал я, и сел писать замечания.

За перипетиям этой замечательной переписки вы можете пронаблюдать в официальной рассылке группы Pointer Events, начиная вот с этого письма:lists.w3.org/Archives/Public/public-pointer-events/2013JanMar/0184.html и далее по ссылкам. Исходное письмо написал Чарльз, а вот последующие письма от Sergey Konstantinov — это мои.

Упс, я, кажется, невольно раскрыл своё инкогнито. Впрочем, по итогам всей той истории, что я вам рассказываю, я стал существенно более публичным человеком, чем хотел бы; так что, кажется, пришло время немножко развиртуализироваться и на Хабре. Меня зовут Сергей Константинов, я возглавляю группу разработки API Яндекс.Карт (в Яндексе, как подсказывает нам кэп), а с недавних пор ещё и участвую в деятельности W3C Technical Architecture Group (aka TAG). Но до этого мы ещё дойдём.

У меня, кстати, есть виртуал на Хабре — SergeyKonstantinov — которого я заводил, чтобы постить официальные статьи и новости. Надолго меня не хватило — не моё это Поэтому не стоит воспринимать меня как какого-то официального представителя Яндекса на Хабре. Я здесь занимаюсь тем, чем мне нравится; в основном — троллю и набрасываю, местами довольно эпично. Кстати, пользуясь случаем, хотел бы передать отдельный привет тем, кто минусовал этот комментарий.

Так вот, вернёмся к нашим баранам. Пересказывать здесь длительную и бесплодную переписку с Pointer Events WG я не буду; все ответы на мои замечания выглядели примерно так: либо «хороший пойнт, обязательно запилим во второй версии спецификации», либо «а наши эксперты говорят, что так ок». (Например, вопрос: а как мне отменять реакцию на события браузера через одну часть канваса, а через другую — пропускать? Ответ: заведи два канваса, чо как маленький.) В итоге мне удалось добиться ровно одного: из спецификации убрали требование событиям мыши иметь id = 1. (Что, как вы понимаете, не потребовало внесения никаких изменений в код IE.)

Я бросил эту бесполезную переписку примерно через три недели, когда понял, что (а) никто ничего не будет менять, (б) а если и поменяет, то хуже от этого будет исключительно нам, т.к. нам придётся переписать весь код под IE. Ну и до кучи мне уже начали там немного хамить в стиле «what's wrong with you, man?»



Короче говоря, мой первый заход на более плотное общение с разработчикам стандартов закончился полным фейлом и демотивацией. В реальности повлиять на разработчиков стандартов стороннему человеку оказалось практически невозможно. Пришлось пойти другим путём, а именно — через W3C TAG.

TAG (Technical Architecture Group) — это особая группа в W3C, основной задачей которой является координация всех остальных рабочих групп, решение кросс-стандартных вопросов и — самое главное! — разработка единого архитектурного подхода к веб-стандартам. Подробнее об этом можно почитать в TAG Charter. TAG состоит из 9 участников и председателя, которым является Тим Бёрнерс-Ли. Троих участников назначает председатель, а ещё шестерых избирает W3C Advisory Committee.

В мае один из шести избранных участников досрочно покинул TAG, т.к. перешёл работать в Mozilla, а правила TAG запрещают одной компании делегировать более одного участника в TAG. Таким образом, были объявлены досрочные выборы, и мы (Яндекс) решили принять в них участие.

Признаться честно, ввязываясь во всю эту авантюру, я не очень-то рассчитывал на успех. Я написал несколько «предвыборных» постов, доступных в моём tumblr-блоге:konstantinov.cc/, в которых (довольно мягко) покритиковал невнимание рабочих групп к внешнему фидбеку и общую фрагментированность архитектурных принципов в разных рабочих группах. Кроме того, я написал большой пост о том, как, по моему мнению, следует разрабатывать API. (Спойлер: приходите на YaC, там будет часовой доклад от нашей команды про архитектуру API.)

И вот, 18 июля я вдруг обнаружил в почте письмо от Дэниэла Эппелквиста, со-председателя TAG, с поздравлением и курсом молодого бойца. Признаться, я до сих пор пребываю в некотором шоке, хотя прошел уже месяц, я успел поучаствовать в трёх телеконференциях, одном ревью и сделать первый коммит в гитхаб w3ctag.

У TAG нет каких-то особенных формальных обязанностей; каждый её участник, в основном, сам определяет направления своей деятельности. Я же, как и обещал, вызвался проводить ревью новых спецификаций и разрабатывать API Design Guide, чем и пытаюсь заниматься в меру своих скромных сил.



На этом, кажется, почти детективная история появления моей фамилии в списке W3C TAG закончена. Stay tuned.

P.S. Большая просьба к комментаторам не изгаляться в петросянстве. Меня уже попросили сделать нормальное событие change в инпутах и запретить поддомены www. TAG этим не занимается, не надо писать тут безумных предложений; я интеллигентный человек, могу и матернуть.

P.P.S. Но, при этом, одной из целей моей деятельности является донесение пожеланий русскоязычных разработчиков до W3C (и наоборот), так что фидбек на организацию взаимодействия W3C и разработчиков принимается.
W3C
2.0 переключен на 2.0.33
16 августа 2013, 12:55

Мы переключили ссылку api-maps.yandex.ru/2.0 на версию API 2.0.33. Если вы хотите продолжить использование предыдущей версии, указывайте api-maps.yandex.ru/2.0.32.

Рекомендуем прочитать статью о системе версионирования и использовать наиболее подходящую для ваших задач ссылку для подключения API.

Команда разработчиков API Яндекс.Карт.

обновление,API 2.0
API Яндекс.Карт впервые в Одессе
19 августа 2013, 18:04

25 августа в 14:40 в Одессе Катя Текунова выступит на международной конференции в формате баркемп OdessaCamp с рассказом о возможностях онлайн карт для бизнеса, особенно оффлайнового. 

Кратко тезисы доклада можно сформулировать так:

— какие задачи онлайн и оффлайн бизнеса решает интерактивная карта на сайте;

— как создать карту и разместить ее на вашем сайте: простые и сложные решения наиболее распространенных задач, инструменты для менеджера и разработчика;

— как добавить вашу компанию на карту и как сделать, чтобы вас нашли;

— кто и как уже использует карты.

В ходе доклада будут рассмотрены инструменты разной сложности: многое из того, что мы покажем, можно сделать самостоятельно, без навыков программирования. А также будут показаны реальные кейсы.

Конференция будет проходить с 23 по 25 августа в Одессе. Подробную информацию об участниках, программе и условиях участия смотрите на сайте http://odessacamp.com.

Приходите пообщаться, будем рады!

конференции,анонсы
Создание карты с указанием местоположения пользователя
20 августа 2013, 14:53

У нас уже есть статья про создание кнопки определения местоположения. Однако часто возникают вопросы, как создать карту, изначально отцентрированную по местоположению пользователя.

Геокодирование

 

Мы написали новый класс сервиса геолокации, определяющий местоположение с помощью Geolocation API. Если сервис не поддерживается браузером, или возникает ошибка при определении местоположения, используется ymaps.geolocation (по IP). Для демонстрации работы класса был сделан пример.

Открыть класс в новом окне.

Посмотреть пример в новом окне.

Если вы написали статью или хотите рассказать о своей реализации, пишите нам в клубfacebook или на почту ymapsapi@ya.ru.

23 комментария
геолокация,примеры,API 2.0
Яндекс.Карты ищут менеджера мобильных проектов
22 августа 2013, 14:04

Мы ищем менеджера мобильных проектов в Яндекс.Карты (делать Мобильные карты, Навигатор, и прочие мобильные геоприложения).

Нашей команде не хватает человека, который:

— Работал в проектах на iOS/Android/Windows Phone.

— Фанатеет от мобильных продуктов и отлично знаком с гайдами и лучшими практиками каждой платформы.

— Понимает принципы клиент-серверного взаимодействия и хорошо представляет особенности организации разработки, дизайна и тестирования.

— Знаком с основными методиками управления проектами.

— Сохраняет самообладание и чувство юмора в самых тяжелых проектных ситуациях.

Что хорошего есть у нас для такого человека?

— Команда UX-инженеров, вместе с которой можно проектировать действительно потрясающие продукты. А ещё они рисуют очень красивые картиночки.

— Лучшая команда разработчиков и тестировщиков, с которой вам только доводилось работать.

— Много больших и сложных проектов, которые украсят любое порфтолио.

— Задачи мирового масштаба, и достаточно вменяемый продакт менеджер, который даже знает чего хочет .

— Шаринг опыта и совместное обучение с коллегами по группе управления проектами в Картах (вы в этой группе будете работать).

— Страховка-парковка-печенька, свободные графики и прочие плюшки Яндекса.

Если вы и есть этот человек или вы с ним знакомы, заходите на страничку вакансии. Возможно, мы мы ищем именно вас! 

1 комментарий
работа
Вывод содержимого CSV-файла на Яндекс.Карту
28 августа 2013, 17:38

С большой задержкой, но все-таки делимся с вами статьей, опубликованной в блоге «Занимательная веб-картография», о том, как вывести содержимое CSV-файла на Яндекс.Карту.

 

Если вы написали статью или хотите рассказать о своей реализации, пишите нам в клубfacebook или на почту ymapsapi@ya.ru.

статьи пользователей,csv,примеры пользователей,API 2.0,примеры,статьи
Секция API на Yet Another Conference
29 августа 2013, 17:26

2 октября в Москве состоится четвёртая технологическая конференция Яндекса — Yet Another Conference. В этом году на конференции будет организована секция, целиком посвященная разработке различных API и документации к ним.

В последние годы термин «API» обрел большую популярность, но до сих пор мало кто понимает, зачем, а самое главное, как нужно их делать. В рамках секции мы решили пролить свет на эти вопросы. Представители Яндекса, Github, 500px, Битрикс и Temboo поделятся своим опытом. Вы узнаете о тонкостях разработки и документирования сервисов для сторонних разработчиков, а также о том, с какими проблемами вы можете столкнуться и как их избежать. Мы сняли видео-приглашение, чтобы помочь вам определиться

 

Участие в конференции традиционно бесплатное, но нужно зарегистрироваться. Подробную информацию о мероприятии, месте проведения и участниках ищите на сайте Yet Another Conference, а также смотрите интервью с Григорием Бакуновым.

 

Регистрируйтесь, следите за дальнейшими анонсами, готовьте интересные вопросы и приходите к нам на секцию!

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Пример выбора стиля иконок меток и кластеров
30 августа 2013, 15:00

Сделали наглядный пример, чтобы удобно можно было перебрать разные цвета меток и кластеров и выбрать те, которые наилучшим образом подходят для вашего сайта. Несмотря на то, что все иконки есть в документации, в этом примере подобрать себе подходящие символы гораздо проще и быстрее.

Посмотреть пример в новом окне.

Пользуйтесь и присылайте свои примеры в комментариях, в клубе или на нашей страничке в Фейсбуке.

2 комментария
иконки,примеры,API 2.0