Мы ищем менеджера мобильных проектов в Яндекс.Карты (делать Мобильные карты, Навигатор, и прочие мобильные геоприложения).
Нашей команде не хватает человека, который:
— Работал в проектах на iOS/Android/Windows Phone.
— Фанатеет от мобильных продуктов и отлично знаком с гайдами и лучшими практиками каждой платформы.
— Понимает принципы клиент-серверного взаимодействия и хорошо представляет особенности организации разработки, дизайна и тестирования.
— Знаком с основными методиками управления проектами.
— Сохраняет самообладание и чувство юмора в самых тяжелых проектных ситуациях.
Что хорошего есть у нас для такого человека?
— Команда UX-инженеров, вместе с которой можно проектировать действительно потрясающие продукты. А ещё они рисуют очень красивые картиночки.
— Лучшая команда разработчиков и тестировщиков, с которой вам только доводилось работать.
— Много больших и сложных проектов, которые украсят любое порфтолио.
— Задачи мирового масштаба, и достаточно вменяемый продакт менеджер, который даже знает чего хочет .
— Шаринг опыта и совместное обучение с коллегами по группе управления проектами в Картах (вы в этой группе будете работать).
— Страховка-парковка-печенька, свободные графики и прочие плюшки Яндекса.
Если вы и есть этот человек или вы с ним знакомы, заходите на страничку вакансии. Возможно, мы мы ищем именно вас!