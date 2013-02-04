20 и 21 февраля в Челябинске Сергей Константинов, руководитель группы разработки API, выступит на конференции UWDC 2013 с докладом «Работа с pointer-событиями в IE10 на примере API Яндекс.Карт».
В API Яндекс.Карт поддержка тач-версии Internet Explorer 10 появилась в версии 2.0.22, так что нам есть о чем рассказать. Кратко тезисы доклада можно сформулировать так:
— общая концепция pointer-событий в IE10;
Узнать подробную информацию о конференции и условиях участия можно на сайте 2013.uwdc.ru.
Опубликована новая версия API Яндекс.Карт. Она доступна по адресу api-maps.yandex.ru/2.0.23. Во четверг, 7 февраля, мы переключим на нее api-maps.yandex.ru/2.0. Если вы хотите продолжить использование предыдущей версии, указывайте api-maps.yandex.ru/2.0.22.
Пожалуйста, прочтите статью о системе версионирования API.
Исправлено:
— Исключение при модификации поля из обработчика изменения этого поля в классе Monitor.
— Не бросаются события на миникарте, пока она не добавлена на карту.
— Ошибки верстки в IE7.
C этой версии в API изменился механизм определения браузера. Если вы увидите какие-то артефакты, которых не было в версии 2.0.22, пишите нам, пожалуйста, сразу в клуб, facebook или в комментариях к посту.
Команда разработчиков API Яндекс.Карт.
Мы переключили ссылку api-maps.yandex.ru/2.0 на версию API 2.0.23. Если вы хотите продолжить использование предыдущей версии, указывайте api-maps.yandex.ru/2.0.22.
C версии 2.0.23 в API изменился механизм определения браузера. Если вы увидите какие-то артефакты, которых не было в версии 2.0.22, пишите нам, пожалуйста, сразу в клуб, facebook или на в комментариях к посту.
Рекомендуем прочитать статью о системе версионирования и использовать наиболее подходящую для ваших задач ссылку для подключения API.
Команда разработчиков API Яндекс.Карт.
Мы уже писали о том, как реализовать добавление меток пользователями сайта. Этому было посвящено три статьи в блоге «Занимательная веб-картография». (1, 2, 3). Также мы публиковали пример добавления меток через drag-n-drop HTML5. Но иногда нужно, чтобы один пользователь сайта мог создать только одну метку. В этом вам поможет наш новый пример. Для удобства мы также сделали подтверждение добавления метки.
Посмотреть пример в новом окне.
Пользуйтесь и присылайте свои примеры в комментариях, в клубе или на нашей страничке в Фейсбуке
В четверг, 14 февраля мы планируем переключить ссылку api-maps.yandex.ru/2.0-stable на версию API 2.0.21.
Пожалуйста, прочтите статью о системе версионирования, чтобы использовать наиболее подходящую для ваших задач ссылку для подключения API.
Команда разработчиков API Яндекс.Карт.
120 тысяч квадратных километров новых спутниковых снимков для ваших сайтов.
Первый в новом году спутниковый релиз – не только масштабный, но и очень интересный. На Яндекс.Картах обновились снимки из космоса для ряда региональных центров России, а еще появилось немало небольших городов с богатой историей.
Общая площадь новых снимков — 120 тысяч квадратных километров — относительно небольшая: всего в четыре Бельгии или, например, две Ирландии, можно еще сравнить с одной КНДР или половиной Габона. Сюда «поместились» 29 обновленных городов и 35 новых.
Прежде всего, упомянем обновление Москвы и Московской области, новые снимки охватывают большую часть территории от Лобни до Климовска и от Красногорска до Мытищ. Обновился вид из космоса и для важных областных и районных центров, таких как Кемерово, Пенза, Томск, Калуга, Вологда, Петрозаводск, Великий Новгород, Йошкар-Ола, Бийск, Нижневартовск.
Новые города на спутниковых картах расположены в основном в Центральном и Поволжском федеральных округах России. Многие из них очень древние – например, Мценск на год старше Москвы, а Ростов вообще в прошлом году отмечал 1150 лет со дня основания. Ряд городов просто замечателен уже своими названиями, вслушайтесь – Алатырь, Россошь, Кулебаки, Лиски. А самые крупные новые города это Великие Луки и Бугульма.
Отдельно отметим появление Карачаевска в Карачаево-Черкессии, теперь все города Северо-Кавказского федерального округа имеют подробные снимки на Яндекс.Картах.
Спутниковыми картами обзавелись и два крупных города в Турции – Сивас и Ван. А так же множество небольших, такие как Карс и Синоп.
Посмотрите полный список новых спутниковых карт. Особенно советуем обратить на него внимание любителям картографии, которые могут дополнить схемы городов на сервисе Народная карта.
А напоследок предлагаем посмотреть попавшие в кадр достопримечательности:
1. Карская крепость (Турция)
2. Дивногорский пещерный монастырь:
3. Ростовский кремль:
Команда Яндекс.Карт
Как и обещали, переключили ссылку api-maps.yandex.ru/2.0-stable на версию API 2.0.21. Пожалуйста, прочтите статью о системе версионирования, чтобы использовать наиболее подходящую для ваших задач ссылку для подключения API.
Обязательно пишите, если заметите какие-то ошибки в работе карт на своем сайте.
Команда разработчиков API Яндекс.Карт.
По просьбам в клубе (1, 2), сделали пример выделения меток на карте. Он показывает, как работать с событийной моделью в API, и как работают модели интерактивности слоев.
Посмотреть пример в новом окне.
Пользуйтесь и присылайте свои примеры в комментариях, в клубе или на нашей страничке в Фейсбуке
В блоге «Занимательная веб-картография» опубликована статья «Инструмент для определения координат». Автор блога сделал сервис для определения координат метки, текущего масштаба и центра карты на базе API Яндекс.Карт 2.0. Помимо ссылки на сам инструмент, автор подробно описывает этапы его создания.
Аналогичный сервис есть и на официальном сайте API, но он работает на версии 1.х.
P.S.: Если вы написали статью или хотите рассказать о своей реализации, пишите нам в клуб, facebook или на почту ymapsapi@ya.ru.
Рисовать карты – очень увлекательное занятие! Берется свежий спутниковый снимок, на него кладется сетка дорог, после чего слой за слоем наносятся строения, парки и леса, реки и озера, различные достопримечательности и, наконец, придумывается дизайн.
Картографам Яндекса так нравится их работа, что они в буквальном смысле не могут остановиться. И вот – свежий релиз. 8 140 км дорог и 91 587 зданий. Сюда вошли новые карты для городов Белгород, Улан-Удэ, Якутск, Комсомольск-на-Амуре и Ухта, а также значительные обновления для Омска, Калининграда, Тюмени, Вологды и Курска.
Мы думаем не только о жителях больших городов, но и о тех, кто живет неподалеку. Так, в Белгороде подробная карта города с поиском адресов и организаций включает близлежащие населенные пункты – Северный, Стрелецкое, Таврово, Разумное. А в Комсомольске-на-Амуре подробно показана пригородная и сельская застройка, добавлены поселки Малая Хапсоль, Огнеупорный, Таежный.
То же самое касается и обновленных карт – мы расширяем границы карт и не ограничиваемся непосредственно городом. Например, на обновленной карте Калининграда подробно нарисован город Гурьевск и район аэропорта Храброво. Карту Омска дополнили поселки Энергетиков и Николаевка. Для Тюмени отрисован поселок Новотуринский и село Каскара.
Карты городов доступны не только в веб-версии сервиса, но и в мобильном приложении Яндекс.Карты. А в приложении для iPhone и Android есть возможность посмотреть панорамы.
А с помощью API Яндекс.Карт данные схемы можно использовать и на своем сайте.
Команда Яндекс.Карт
Опубликована новая версия API Яндекс.Карт. Она доступна по адресу api-maps.yandex.ru/2.0.24. В четверг, 21 февраля, мы переключим на нее api-maps.yandex.ru/2.0. Если вы хотите продолжить использование предыдущей версии, указывайте api-maps.yandex.ru/2.0.23.
Пожалуйста, прочтите статью о системе версионирования API.
Новые возможности:
— Два новых макета балуна кластера: cluster#balloonCarouselContent, cluster#balloonAccordionContent.
— Наборы разноцветных иконок кластеров.
— Карту можно инициализировать из bounds.
— Карте можно задать ограничение области просмотра (опция restrictMapArea).
— Автоматическое слежение за размером и видимостью dom-элемента с картой.
Добавлено:
— Возможность корректировки события drag геообъекта.
— Методы map.layers.add и map.layers.remove могут принимать ключ из хранилища слоев.
— Можно задавать коррекцию плавных движений карты (метод map.action.setCorrection).
— Статический метод getZoomRange определения диапазона доступных уровней масштабирования в указанной точке.
— В событиях карты и геообъектов добавлены алиасы coords, globalPixels, pagePixels для координат события в географических координатах, глобальных пикселях и пикселях окна браузера соответственно.
— Опция zoomMargin в кластеризаторе.
— Точки линейки можно ставить сквозь хинты самой линейки.
Исправлено:
— Нельзя было задавать опцию imageHref без задания опции imageSize в геообъектах.
— Можно было создать пустой внутренний контур многоугольника.
— Невозможно развернуть RollupButton на тач-устройствах.
— Ошибки верстки в IE10.
— Некорректная работа опции drawOver.
— Тянущаяся голубая иконка (twirl#blueStretchyIcon) меняла цвет, если в ней был задан контент.
— Некорректная анимация при перетаскивании единственной точки контура.
— Некорректная работа настройки drawingFrom в редакторе геообъектов.
— На тач-устройствах не работал первый клик сразу после перетаскивания карты.
— Не обновлялся параметр hover состояния геообъекта при открытом балуне.
— Некорректная работа movableOuters pane в iOS.
— Неправильное позиционирование текста внутри метки кластера для меток, ширина которых не совпадала с высотой.
— Открытие балуна на кластере не порождало клик на геообъекте.
Команда разработчиков API Яндекс.Карт.
Мы переключили ссылку api-maps.yandex.ru/2.0 на версию API 2.0.24. Если вы хотите продолжить использование предыдущей версии, указывайте api-maps.yandex.ru/2.0.23.
Рекомендуем прочитать статью о системе версионирования и использовать наиболее подходящую для ваших задач ссылку для подключения API.
Команда разработчиков API Яндекс.Карт.
В связи с выходом Internet Explorer 10 под Windows 7 опубликована новая версия API Яндекс.Карт. Она доступна по адресу api-maps.yandex.ru/2.0.25. Так как в релиз вошло лишь одно критичное исправление, ссылка api-maps.yandex.ru/2.0 уже переключена на эту версию.
Пожалуйста, прочтите статью о системе версионирования API.
Исправлено:
— Ошибки в IE10 под Windows 7.
Команда разработчиков API Яндекс.Карт.