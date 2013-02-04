20 и 21 февраля в Челябинске Сергей Константинов, руководитель группы разработки API, выступит на конференции UWDC 2013 с докладом «Работа с pointer-событиями в IE10 на примере API Яндекс.Карт».

В API Яндекс.Карт поддержка тач-версии Internet Explorer 10 появилась в версии 2.0.22, так что нам есть о чем рассказать. Кратко тезисы доклада можно сформулировать так:

— общая концепция pointer-событий в IE10;

— скрещиваем ежа с ужом;

— инструменты разработки и тестирования;

— «живые» устройства: «Империя наносит ответный удар»;

— подводные грабли и выводы.

Узнать подробную информацию о конференции и условиях участия можно на сайте 2013.uwdc.ru.