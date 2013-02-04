Блог API Яндекс.Карт

февраль 2013
О pointer-событиях в IE10 на примере API Яндекс.Карт на UWDC в Челябинске
4 февраля 2013, 17:35

20 и 21 февраля в Челябинске Сергей Константинов, руководитель группы разработки API, выступит на конференции UWDC 2013 с докладом «Работа с pointer-событиями в IE10 на примере API Яндекс.Карт».

В API Яндекс.Карт поддержка тач-версии Internet Explorer 10 появилась в версии 2.0.22, так что нам есть о чем рассказать. Кратко тезисы доклада можно сформулировать так:

— общая концепция pointer-событий в IE10;
— скрещиваем ежа с ужом;
— инструменты разработки и тестирования;
— «живые» устройства: «Империя наносит ответный удар»;
— подводные грабли и выводы.

Узнать подробную информацию о конференции и условиях участия можно на сайте 2013.uwdc.ru.

Константинов
IE10,конференции,анонсы,API 2.0
API Яндекс.Карт версия 2.0.23
5 февраля 2013, 16:44

Опубликована новая версия API Яндекс.Карт. Она доступна по адресу api-maps.yandex.ru/2.0.23. Во четверг, 7 февраля, мы переключим на нее api-maps.yandex.ru/2.0. Если вы хотите продолжить использование предыдущей версии, указывайте api-maps.yandex.ru/2.0.22.

Пожалуйста, прочтите статью о системе версионирования API.

Исправлено:

— Исключение при модификации поля из обработчика изменения этого поля в классе Monitor.

— Не бросаются события на миникарте, пока она не добавлена на карту.

— Ошибки верстки в IE7.

C этой версии в API изменился механизм определения браузера. Если вы увидите какие-то артефакты, которых не было в версии 2.0.22, пишите нам, пожалуйста, сразу в клубfacebook или в комментариях к посту.


Команда разработчиков API Яндекс.Карт.

обновление,API 2.0
2.0 переключен на 2.0.23
7 февраля 2013, 16:43

Мы переключили ссылку api-maps.yandex.ru/2.0 на версию API 2.0.23. Если вы хотите продолжить использование предыдущей версии, указывайте api-maps.yandex.ru/2.0.22.

C версии 2.0.23 в API изменился механизм определения браузера. Если вы увидите какие-то артефакты, которых не было в версии 2.0.22, пишите нам, пожалуйста, сразу в клубfacebook или на в комментариях к посту.

Рекомендуем прочитать статью о системе версионирования и использовать наиболее подходящую для ваших задач ссылку для подключения API.

Команда разработчиков API Яндекс.Карт.

обновление,API 2.0
Пример: создание одной метки от одного пользователя с подтверждением
8 февраля 2013, 13:18

Мы уже писали о том, как реализовать добавление меток пользователями сайта. Этому было посвящено три статьи в блоге «Занимательная веб-картография». (1, 2, 3). Также мы публиковали пример добавления меток через drag-n-drop HTML5. Но иногда нужно, чтобы один пользователь сайта мог создать только одну метку. В этом вам поможет наш новый пример. Для удобства мы также сделали подтверждение добавления метки.

 

Посмотреть пример в новом окне.

Пользуйтесь и присылайте свои примеры в комментариях, в клубе или на нашей страничке в Фейсбуке

примеры,API 2.0
2.0-stable будет переключен на 2.0.21
11 февраля 2013, 12:56

В четверг, 14 февраля мы планируем переключить ссылку api-maps.yandex.ru/2.0-stable на версию API 2.0.21.

Пожалуйста, прочтите статью о системе версионирования, чтобы использовать наиболее подходящую для ваших задач ссылку для подключения API.

Команда разработчиков API Яндекс.Карт.

обновление,API 2.0
35 новых городов на спутниковых картах Яндекса
12 февраля 2013, 15:23

120 тысяч квадратных километров новых спутниковых снимков для ваших сайтов.

35 новых городов на спутниковых картах Яндекса

Первый в новом году спутниковый релиз – не только масштабный, но и очень интересный. На Яндекс.Картах обновились снимки из космоса для ряда региональных центров России, а еще появилось немало небольших городов с богатой историей.

Общая площадь новых снимков — 120 тысяч квадратных километров — относительно небольшая: всего в четыре Бельгии или, например, две Ирландии, можно еще сравнить с одной КНДР или половиной Габона. Сюда «поместились» 29 обновленных городов и 35 новых.

Прежде всего, упомянем обновление Москвы и Московской области, новые снимки охватывают большую часть территории от Лобни до Климовска и от Красногорска до Мытищ. Обновился вид из космоса и для важных областных и районных центров, таких как КемеровоПензаТомскКалугаВологдаПетрозаводск, Великий Новгород, Йошкар-ОлаБийскНижневартовск.

Новые города на спутниковых картах расположены в основном в Центральном и Поволжском федеральных округах России. Многие из них очень древние – например, Мценск на год старше Москвы, а Ростов вообще в прошлом году отмечал 1150 лет со дня основания. Ряд городов просто замечателен уже своими названиями, вслушайтесь – АлатырьРоссошьКулебакиЛиски. А самые крупные новые города это Великие Луки и Бугульма.

Отдельно отметим появление Карачаевска в Карачаево-Черкессии, теперь все города Северо-Кавказского федерального округа имеют подробные снимки на Яндекс.Картах.

Спутниковыми картами обзавелись и два крупных города в Турции – Сивас и Ван. А так же множество небольших, такие как Карс и Синоп.

Посмотрите полный список новых спутниковых карт. Особенно советуем обратить на него внимание любителям картографии, которые могут дополнить схемы городов на сервисе Народная карта.

А напоследок предлагаем посмотреть попавшие в кадр достопримечательности:

1. Карская крепость (Турция)


2. Дивногорский пещерный монастырь:


3. Ростовский кремль:



Команда Яндекс.Карт

спутники,обновления карт
2.0-stable переключен на 2.0.21
14 февраля 2013, 17:08

Как и обещали, переключили ссылку api-maps.yandex.ru/2.0-stable на версию API 2.0.21. Пожалуйста, прочтите статью о системе версионирования, чтобы использовать наиболее подходящую для ваших задач ссылку для подключения API.

Обязательно пишите, если заметите какие-то ошибки в работе карт на своем сайте.

Команда разработчиков API Яндекс.Карт.

3 комментария
обновление,API 2.0
Пример: выделение меток с помощью мыши
15 февраля 2013, 15:58

По просьбам в клубе (1, 2), сделали пример выделения меток на карте. Он показывает, как работать с событийной моделью в API, и как работают модели интерактивности слоев.

Выделение меток

 

Посмотреть пример в новом окне.

Пользуйтесь и присылайте свои примеры в комментариях, в клубе или на нашей страничке в Фейсбуке

3 комментария
примеры,метки,API 2.0
Инструмент для определения координат
18 февраля 2013, 17:19

В блоге «Занимательная веб-картография» опубликована статья «Инструмент для определения координат». Автор блога сделал сервис для определения координат метки, текущего масштаба и центра карты на базе API Яндекс.Карт 2.0. Помимо ссылки на сам инструмент, автор подробно описывает этапы его создания.

Аналогичный сервис есть и на официальном сайте API, но он работает на версии 1.х.

P.S.: Если вы написали статью или хотите рассказать о своей реализации, пишите нам в клубfacebook или на почту ymapsapi@ya.ru.

статьи,геокодирование,координаты,API 2.0,статьи пользователей
Новые карты Яндекса: Белгород, Якутск и другие города
19 февраля 2013, 14:01
Новые карты для ваших сайтов.
Новые карты Яндекса: Белгород, Якутск и другие города

Рисовать карты – очень увлекательное занятие! Берется свежий спутниковый снимок, на него кладется сетка дорог, после чего слой за слоем наносятся строения, парки и леса, реки и озера, различные достопримечательности и, наконец, придумывается дизайн.

Картографам Яндекса так нравится их работа, что они в буквальном смысле не могут остановиться. И вот – свежий релиз. 8 140 км дорог и 91 587 зданий. Сюда вошли новые карты для городов Белгород, Улан-УдэЯкутск, Комсомольск-на-Амуре и Ухта, а также значительные обновления для Омска, Калининграда, Тюмени, Вологды и Курска.

Мы думаем не только о жителях больших городов, но и о тех, кто живет неподалеку. Так, в Белгороде подробная карта города с поиском адресов и организаций включает близлежащие населенные пункты – СеверныйСтрелецкоеТавровоРазумное. А в Комсомольске-на-Амуре подробно показана пригородная и сельская застройка, добавлены поселки Малая ХапсольОгнеупорныйТаежный.

То же самое касается и обновленных карт – мы расширяем границы карт и не ограничиваемся непосредственно городом. Например, на обновленной карте Калининграда подробно нарисован город Гурьевск и район аэропорта Храброво. Карту Омска дополнили поселки Энергетиков и Николаевка. Для Тюмени отрисован поселок Новотуринский и село Каскара.

Карты городов доступны не только в веб-версии сервиса, но и в мобильном приложении Яндекс.Карты. А в приложении для iPhone и Android есть возможность посмотреть панорамы.

А с помощью API Яндекс.Карт данные схемы можно использовать и на своем сайте.

Команда Яндекс.Карт

обновления карт
API Яндекс.Карт версия 2.0.24
20 февраля 2013, 00:24

Опубликована новая версия API Яндекс.Карт. Она доступна по адресу api-maps.yandex.ru/2.0.24. В четверг, 21 февраля, мы переключим на нее api-maps.yandex.ru/2.0. Если вы хотите продолжить использование предыдущей версии, указывайте api-maps.yandex.ru/2.0.23.

Пожалуйста, прочтите статью о системе версионирования API.

Новые возможности:

— Два новых макета балуна кластера: cluster#balloonCarouselContent, cluster#balloonAccordionContent.

Carousel1 Carousel2 Accordeon

 

— Наборы разноцветных иконок кластеров.

Метки кластеров

— Карту можно инициализировать из bounds.

— Карте можно задать ограничение области просмотра (опция restrictMapArea).

— Автоматическое слежение за размером и видимостью dom-элемента с картой.

Добавлено:

— Возможность корректировки события drag геообъекта.

— Методы map.layers.add и map.layers.remove могут принимать ключ из хранилища слоев.

— Можно задавать коррекцию плавных движений карты (метод map.action.setCorrection).

— Статический метод getZoomRange определения диапазона доступных уровней масштабирования в указанной точке.

— В событиях карты и геообъектов добавлены алиасы coords, globalPixels, pagePixels для координат события в географических координатах, глобальных пикселях и пикселях окна браузера соответственно.

— Опция zoomMargin в кластеризаторе.

— Точки линейки можно ставить сквозь хинты самой линейки.

Исправлено:

— Нельзя было задавать опцию imageHref без задания опции imageSize в геообъектах.

— Можно было создать пустой внутренний контур многоугольника.

— Невозможно развернуть RollupButton на тач-устройствах.

— Ошибки верстки в IE10.

— Некорректная работа опции drawOver.

— Тянущаяся голубая иконка (twirl#blueStretchyIcon) меняла цвет, если в ней был задан контент.

— Некорректная анимация при перетаскивании единственной точки контура.

— Некорректная работа настройки drawingFrom в редакторе геообъектов.

— На тач-устройствах не работал первый клик сразу после перетаскивания карты.

— Не обновлялся параметр hover состояния геообъекта при открытом балуне.

— Некорректная работа movableOuters pane в iOS.

— Неправильное позиционирование текста внутри метки кластера для меток, ширина которых не совпадала с высотой.

— Открытие балуна на кластере не порождало клик на геообъекте. 

Команда разработчиков API Яндекс.Карт.

3 комментария
обновление,кластеризатор,API 2.0
2.0 переключен на 2.0.24
21 февраля 2013, 15:39

Мы переключили ссылку api-maps.yandex.ru/2.0 на версию API 2.0.24. Если вы хотите продолжить использование предыдущей версии, указывайте api-maps.yandex.ru/2.0.23.

Рекомендуем прочитать статью о системе версионирования и использовать наиболее подходящую для ваших задач ссылку для подключения API.

Команда разработчиков API Яндекс.Карт.

обновление,API 2.0
API Яндекс.Карт версия 2.0.25
28 февраля 2013, 18:57

В связи с выходом Internet Explorer 10 под Windows 7 опубликована новая версия API Яндекс.Карт. Она доступна по адресу api-maps.yandex.ru/2.0.25. Так как в релиз вошло лишь одно критичное исправление, ссылка api-maps.yandex.ru/2.0 уже переключена на эту версию. 
Пожалуйста, прочтите статью о системе версионирования API.

Исправлено:

— Ошибки в IE10 под Windows 7.

 

Команда разработчиков API Яндекс.Карт.

2 комментария
IE10,обновление,API 2.0