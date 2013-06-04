Блог API Яндекс.Карт

июнь 2013
Рассказ о технологии активных областей в Питере
4 июня 2013, 13:56

15 июня в Санкт-Петербурге состоится летний Я.Субботник. В 17:00 Алексей Емелин (@aemelin), тестировщик API Яндекс.Карт, расскажет о технологии активных областей.

Каждому разработчику известно, что карта, перегруженная интерактивными объектами, создает огромную нагрузку на браузер и замедляет работу сайта. Но что делать, если отображение большого числа объектов, с которыми нужно взаимодействовать, — это не просто прихоть, а основная функциональность сервиса? В API Яндекс.Карт мы реализовали технологию активных областей, которая эффективно решает такие задачи. Доказательством этому являются, например, сервисы Яндекс.Пробки, Яндекс.Фотки на карте, а также многие сторонние сервисы, использующие API наших карт. В докладе мы расскажем о том, как именно работает эта технология и как вы можете использовать ее в собственных проектах.

Если вы 15 июня будете в Санкт-Петербурге, спешите зарегистрироваться, так как регистрация закрывается сегодня в 18:00. Для всех, кто не сможет попасть на мероприятие, будет организована онлайн-трансляция: http://bit.ly/yasubbotnik_spb_jun.

Алексей Емелин
анонсы,активные области,Я.Субботник,API 2.0
2.0-stable переключен на 2.0.28
4 июня 2013, 19:02

Переключили api-maps.yandex.ru/2.0-stable на версию API 2.0.28.

Рекомендуем прочитать статью о системе версионирования и использовать наиболее подходящую для ваших задач ссылку для подключения API.

Команда разработчиков API Яндекс.Карт.

обновление,API 2.0
Рассказ про использование современных веб-стандартов на DevConf
6 июня 2013, 15:16

14 июня в Москве состоится конференция DevConf, на которой выступит Всеволод Шмыров, разработчик API Яндекс.Карт.

Всеволод расскажет о возможностях последних WEB-стандартов, а также о том, какие возможности мы используем для решения наших задач и почему.

Выступление Всеволода состоится в рамках секции «JavaScript».

Узнать условия участия в конференции и информацию о ее программе можно на сайте devconf.ru.

Приходите, слушайте, задавайте вопросы!

vsesh
конференции,анонсы,API 2.0
Свіжий погляд з неба: Донбас та інші території України
7 июня 2013, 12:58

Обновленные спутниковые снимки Украины для ваших сайтов.

Свіжий погляд з неба: Донбас та інші території України

На Яндекс.Карти ми сьогодні додали 15 тис. кв. км супутникових знімків. Із них 3,5 тис. км – оновлення вже наявних територій, а решта 11,5 км – нових.
Основний масив оновлень помітять мешканці Донецької області. Там, серед інших, змінилися знімки власне Донецька, Макіївки, Червоноармійська, Димитрова та Ясинуватої. Пролітав наш супутник і над Харковом та Черкасами. Решта оновлених міст:

 

Тепер у нас є новий проспект 75-річчя ФК «Шахтар» у Донецьку та перебудований аеропорт у Харкові:


 

На нових знімках багато Західної України та трохи Північної, а саме Старокостянтинів, Броди і ще сім міст:


На супутниках ви тепер можете роздивитися, а на Народній карті позначити замки в Старокостянтинові та Надвірній:




До речі, на Народній карті можна накреслити не лише замок, а й позначити, наприклад, стадіон біля свого дому. Після прийняття змін його зможуть знайти всі, хто шукатиме, на Народній карті або на Яндекс.Картах.


Василина Вдовіна та команда Карт,
продовжуємо політ

 

спутники,обновления карт
О разработке под мобильные браузеры на DevConf
10 июня 2013, 13:43

14 июня в Москве на конференции DevConf, выступит не только Всеволод Шмыров с рассказом о веб-стандартах, но также Сергей Константинов, руководитель группы разработки API Яндекс.Карт.

Сергей расскажет о нашем опыте разработки под мобильные браузеры. Рассказ Сергея будет состоять из нескольких частей:

1. Система событий имени Safari Mobile

— Работа с браузерами под iOS

— Зоопарк клонов: браузеры Android, Bada, BlackBerry и т.д.

— Пришествие десктопных touch-браузеров: Chrome и Firefox под Win8

2. Система событий имени Microsoft

— Стандарт PointerEvents и его перспективы

— Работа с Pointer-событиями

3. Единый подход к работе с touch-браузерами: скрещиваем ужа с ежом. 

Выступление состоится в рамках секции «Mobi».

Узнать условия участия в конференции и информацию о ее программе можно на сайте devconf.ru.

Приходите, слушайте, задавайте вопросы!

twirl
1 комментарий
конференции,анонсы,API 2.0
Качественные улучшения и новые города на Яндекс.Картах
13 июня 2013, 19:27

Очередное обновление карт для ваших сайтов.

Качественные улучшения и новые города на Яндекс.Картах

Наша команда ведет непрерывную работу по обновлению и улучшению карт всех городов, регионов и стран, представленных на Яндекс.Картах. Сегодня значительные обновления коснулись Москвы и Московской области, Казани и Казахстана.

В Казахстане были полностью обновлены карты Астаны и Алматы, а также добавлено 13 новых городов: Тараз, Шымкент, Павлодар, Усть-Каменогорск, Семей, Актобе, Караганда, Атырау, Каскелен, Костанай, Актау, Капчагай, Талдыкорган.
Теперь карта содержит 222 056 зданий и 95 788 км дорог.
Стало намного удобнее искать адреса, как при поиске организаций, так и для планирования маршрута для автомобилистов и пешеходов по всему Казахстану. Стрелочки на дорогах визуально покажут направление пути, что очень удобно, учитывая обновленные дороги и развязки.
Также Яндекс.Карты – это дополнительный канал привлечения клиентов, и все благодаря Яндекс.Справочнику, куда можно добавить контактную информацию о своей организации и отметить ее на карте.
А с помощью API Яндекс.Карт можно установить новые карты на своем сайте.

В Москве добавлено 7 040 зданий и 29 563 адресов. Теперь на картах подписывается свыше трех с половиной тысяч садовых товариществ и коттеджных поселков.
К качественным улучшениям на Яндекс.Картах в Москве и МО можно отнести:
новые развязки на Варшавском шоссе и Каширском шоссе, новый мост через Москву-реку в Бронницах.
Теперь показаны крупные кварталы новостроек: в московских жилых районах Люберецкие поля, Солнцево-парк, на юге подмосковного города Видное.

В Казани главными качественными улучшениями стало добавление 28 979 адресов зданий и 3 217 км дорог, а также появление на карте недавно открывшихся станций метро «Авиастроительная», «Северный Вокзал», «Яшьлек (Юность)».

Добавлен соседний город Зеленодольск и несколько крупных поселков и сел – например, Васильево, Высокая Гора, Осиново.
Дороги были отрисованы с учетом последних изменений – например, развязка на проспекте Фатыха Амирхана.

Также на карту нанесены новопостроенные объекты Универсиады:
- Деревня Универсиады
- Стадион «Казань-Арена» и Дворец водных видов спорта.

 

Команда Яндекс.Карт

обновления карт
Возможности последних WEB-стандартов на примере их использования в API Яндекс.Карт
20 июня 2013, 12:09

В конце мая Всеволод Шмыров, разработчик API Яндекс.Карт, выступил на конференции DUMP с докладом о последних веб-стандартах. Всеволод не только рассказал о современных тенденциях, но и показал примеры их использования в нашем API.  

Предлагаем вам посмотреть видеозапись выступления и презентацию.

1 комментарий
презентации,видео,конференции,API 2.0
Простая обработка групп геообъектов на карте
24 июня 2013, 18:43

6 июля в Екатеринбурге состоится очередной Я.Субботник. На мероприятии Сергей Константинов, руководитель группы разработки API Яндекс.Карт, расскажет о новом модуле geoQuery, с помощью которого можно просто обрабатывать группы объектов на карте. Модуль предоставляет собой удобный интерфейс для манипуляции группами геообъектов — попадание объектов в геометрическую область, фильтрация и поиск по выборке и многие другие. Мы расскажем про то, как создавался этот модуль и как использовать его в боевых условиях. 

Кратко тезисы выступления Сергея можно сформулировать так:

1. Сложный интерфейс, простой интерфейс — поиск компромисса

2. Как мы проектировали geoQuery

3. Использование модуля geoQuery для групповой обработки геообъектов

Традиционно участие в Я.Субботнике бесплатное, но нужно зарегистрироваться.
Приходите, слушайте, задавайте вопросы!
конференции,Я.Субботник,анонсы,API 2.0
И снова о технологии активных областей
28 июня 2013, 17:54

Не секрет, что карта, перегруженная интерактивными объектами, создает огромную нагрузку на браузер и замедляет работу сайта. Но что делать, если отображение большого числа объектов, с которыми нужно взаимодействовать, — это не просто прихоть, а основная функциональность сервиса? В API Яндекс.Карт реализована технология активных областей, которая эффективно решает такие задачи. Доказательством этому являются, например, сервисы Яндекс.Пробки, Яндекс.Фотки на карте, а также многие сторонние сервисы, использующие API наших карт. На Я.Субботнике в Санкт-Петербурге Алексей Емелин (@aemelin), тестировщик API, рассказал о том, как именно работает эта технология и как вы можете использовать ее в собственных проектах.


Скачать презентацию в .pdf

Скачать видео 1,3 ГБ

Скачать мобильное видео 40,6 МБ

Видеозаписи других докладов с Я.Субботника вы можете посмотреть на сайте events.yandex.ru.

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