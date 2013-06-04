15 июня в Санкт-Петербурге состоится летний Я.Субботник. В 17:00 Алексей Емелин (@aemelin), тестировщик API Яндекс.Карт, расскажет о технологии активных областей.

Каждому разработчику известно, что карта, перегруженная интерактивными объектами, создает огромную нагрузку на браузер и замедляет работу сайта. Но что делать, если отображение большого числа объектов, с которыми нужно взаимодействовать, — это не просто прихоть, а основная функциональность сервиса? В API Яндекс.Карт мы реализовали технологию активных областей, которая эффективно решает такие задачи. Доказательством этому являются, например, сервисы Яндекс.Пробки, Яндекс.Фотки на карте, а также многие сторонние сервисы, использующие API наших карт. В докладе мы расскажем о том, как именно работает эта технология и как вы можете использовать ее в собственных проектах.

Если вы 15 июня будете в Санкт-Петербурге, спешите зарегистрироваться, так как регистрация закрывается сегодня в 18:00. Для всех, кто не сможет попасть на мероприятие, будет организована онлайн-трансляция: http://bit.ly/yasubbotnik_spb_jun.