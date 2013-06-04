15 июня в Санкт-Петербурге состоится летний Я.Субботник. В 17:00 Алексей Емелин (@aemelin), тестировщик API Яндекс.Карт, расскажет о технологии активных областей.
Каждому разработчику известно, что карта, перегруженная интерактивными объектами, создает огромную нагрузку на браузер и замедляет работу сайта. Но что делать, если отображение большого числа объектов, с которыми нужно взаимодействовать, — это не просто прихоть, а основная функциональность сервиса? В API Яндекс.Карт мы реализовали технологию активных областей, которая эффективно решает такие задачи. Доказательством этому являются, например, сервисы Яндекс.Пробки, Яндекс.Фотки на карте, а также многие сторонние сервисы, использующие API наших карт. В докладе мы расскажем о том, как именно работает эта технология и как вы можете использовать ее в собственных проектах.
Если вы 15 июня будете в Санкт-Петербурге, спешите зарегистрироваться, так как регистрация закрывается сегодня в 18:00. Для всех, кто не сможет попасть на мероприятие, будет организована онлайн-трансляция: http://bit.ly/yasubbotnik_spb_jun.
Переключили api-maps.yandex.ru/2.0-stable на версию API 2.0.28.
Рекомендуем прочитать статью о системе версионирования и использовать наиболее подходящую для ваших задач ссылку для подключения API.
Команда разработчиков API Яндекс.Карт.
14 июня в Москве состоится конференция DevConf, на которой выступит Всеволод Шмыров, разработчик API Яндекс.Карт.
Всеволод расскажет о возможностях последних WEB-стандартов, а также о том, какие возможности мы используем для решения наших задач и почему.
Выступление Всеволода состоится в рамках секции «JavaScript».
Узнать условия участия в конференции и информацию о ее программе можно на сайте devconf.ru.
Приходите, слушайте, задавайте вопросы!
Обновленные спутниковые снимки Украины для ваших сайтов.
На Яндекс.Карти ми сьогодні додали 15 тис. кв. км супутникових знімків. Із них 3,5 тис. км – оновлення вже наявних територій, а решта 11,5 км – нових.
Основний масив оновлень помітять мешканці Донецької області. Там, серед інших, змінилися знімки власне Донецька, Макіївки, Червоноармійська, Димитрова та Ясинуватої. Пролітав наш супутник і над Харковом та Черкасами. Решта оновлених міст:
Тепер у нас є новий проспект 75-річчя ФК «Шахтар» у Донецьку та перебудований аеропорт у Харкові:
На нових знімках багато Західної України та трохи Північної, а саме Старокостянтинів, Броди і ще сім міст:
На супутниках ви тепер можете роздивитися, а на Народній карті позначити замки в Старокостянтинові та Надвірній:
До речі, на Народній карті можна накреслити не лише замок, а й позначити, наприклад, стадіон біля свого дому. Після прийняття змін його зможуть знайти всі, хто шукатиме, на Народній карті або на Яндекс.Картах.
Василина Вдовіна та команда Карт,
продовжуємо політ
14 июня в Москве на конференции DevConf, выступит не только Всеволод Шмыров с рассказом о веб-стандартах, но также Сергей Константинов, руководитель группы разработки API Яндекс.Карт.
Сергей расскажет о нашем опыте разработки под мобильные браузеры. Рассказ Сергея будет состоять из нескольких частей:
1. Система событий имени Safari Mobile
— Работа с браузерами под iOS
— Зоопарк клонов: браузеры Android, Bada, BlackBerry и т.д.
— Пришествие десктопных touch-браузеров: Chrome и Firefox под Win8
2. Система событий имени Microsoft
— Стандарт PointerEvents и его перспективы
— Работа с Pointer-событиями
3. Единый подход к работе с touch-браузерами: скрещиваем ужа с ежом.
Выступление состоится в рамках секции «Mobi».
Узнать условия участия в конференции и информацию о ее программе можно на сайте devconf.ru.
Приходите, слушайте, задавайте вопросы!
Очередное обновление карт для ваших сайтов.
Наша команда ведет непрерывную работу по обновлению и улучшению карт всех городов, регионов и стран, представленных на Яндекс.Картах. Сегодня значительные обновления коснулись Москвы и Московской области, Казани и Казахстана.
В Казахстане были полностью обновлены карты Астаны и Алматы, а также добавлено 13 новых городов: Тараз, Шымкент, Павлодар, Усть-Каменогорск, Семей, Актобе, Караганда, Атырау, Каскелен, Костанай, Актау, Капчагай, Талдыкорган.
Теперь карта содержит 222 056 зданий и 95 788 км дорог.
Стало намного удобнее искать адреса, как при поиске организаций, так и для планирования маршрута для автомобилистов и пешеходов по всему Казахстану. Стрелочки на дорогах визуально покажут направление пути, что очень удобно, учитывая обновленные дороги и развязки.
Также Яндекс.Карты – это дополнительный канал привлечения клиентов, и все благодаря Яндекс.Справочнику, куда можно добавить контактную информацию о своей организации и отметить ее на карте.
А с помощью API Яндекс.Карт можно установить новые карты на своем сайте.
В Москве добавлено 7 040 зданий и 29 563 адресов. Теперь на картах подписывается свыше трех с половиной тысяч садовых товариществ и коттеджных поселков.
К качественным улучшениям на Яндекс.Картах в Москве и МО можно отнести:
новые развязки на Варшавском шоссе и Каширском шоссе, новый мост через Москву-реку в Бронницах.
Теперь показаны крупные кварталы новостроек: в московских жилых районах Люберецкие поля, Солнцево-парк, на юге подмосковного города Видное.
В Казани главными качественными улучшениями стало добавление 28 979 адресов зданий и 3 217 км дорог, а также появление на карте недавно открывшихся станций метро «Авиастроительная», «Северный Вокзал», «Яшьлек (Юность)».
Добавлен соседний город Зеленодольск и несколько крупных поселков и сел – например, Васильево, Высокая Гора, Осиново.
Дороги были отрисованы с учетом последних изменений – например, развязка на проспекте Фатыха Амирхана.
Также на карту нанесены новопостроенные объекты Универсиады:
- Деревня Универсиады
- Стадион «Казань-Арена» и Дворец водных видов спорта.
Команда Яндекс.Карт
В конце мая Всеволод Шмыров, разработчик API Яндекс.Карт, выступил на конференции DUMP с докладом о последних веб-стандартах. Всеволод не только рассказал о современных тенденциях, но и показал примеры их использования в нашем API.
Предлагаем вам посмотреть видеозапись выступления и презентацию.
6 июля в Екатеринбурге состоится очередной Я.Субботник. На мероприятии Сергей Константинов, руководитель группы разработки API Яндекс.Карт, расскажет о новом модуле geoQuery, с помощью которого можно просто обрабатывать группы объектов на карте. Модуль предоставляет собой удобный интерфейс для манипуляции группами геообъектов — попадание объектов в геометрическую область, фильтрация и поиск по выборке и многие другие. Мы расскажем про то, как создавался этот модуль и как использовать его в боевых условиях.
Кратко тезисы выступления Сергея можно сформулировать так:
1. Сложный интерфейс, простой интерфейс — поиск компромисса
2. Как мы проектировали geoQuery
3. Использование модуля geoQuery для групповой обработки геообъектов
Традиционно участие в Я.Субботнике бесплатное, но нужно зарегистрироваться.
Приходите, слушайте, задавайте вопросы!
Не секрет, что карта, перегруженная интерактивными объектами, создает огромную нагрузку на браузер и замедляет работу сайта. Но что делать, если отображение большого числа объектов, с которыми нужно взаимодействовать, — это не просто прихоть, а основная функциональность сервиса? В API Яндекс.Карт реализована технология активных областей, которая эффективно решает такие задачи. Доказательством этому являются, например, сервисы Яндекс.Пробки, Яндекс.Фотки на карте, а также многие сторонние сервисы, использующие API наших карт. На Я.Субботнике в Санкт-Петербурге Алексей Емелин (@aemelin), тестировщик API, рассказал о том, как именно работает эта технология и как вы можете использовать ее в собственных проектах.
Скачать мобильное видео 40,6 МБ
Видеозаписи других докладов с Я.Субботника вы можете посмотреть на сайте events.yandex.ru.