15 марта в 12:50 в Москве Антон Корзунов, разработчик интерфейсов API, выступит на конференции HTML5 Camp с докладом «Все что можно и нельзя нарисовать на Canvas в API Яндекс.Карт». Антон уже рассказывал о возможностях графики во второй версии API (видеозапись и презентация), но для HTML5 Camp он подготовил новый, более полный и интересный доклад.
Тезисы выступления:
— 3,5 технологии отображения графики.
— Наш опыт использования Canvas в Яндекс.Картах: какие проблемы решали, чего достигли.
— Дополнительные возможности для тех, кому нужно больше.
К сожалению, запись участников на конференцию уже закончилась, но в день конференции на сайте HTML5 Camp можно будет подключиться к онлайн-трансляции.
По многочисленным просьбам выкладываем пример того, как сделать собственный макет балуна кластера.
В примере наглядно показано, как в принципе реализовать полностью кастомный макет балуна как для отдельной метки, так и для кластера, а также как настраивать autoPan для своего балуна.
Посмотреть пример в новом окне.
Пользуйтесь и присылайте свои примеры в комментариях, в клубе или на нашей страничке в Фейсбуке.
Опубликована новая версия API Яндекс.Карт. Она доступна по адресу api-maps.yandex.ru/2.0.26. В четверг, 14 марта, мы переключим на нее api-maps.yandex.ru/2.0. Если вы хотите продолжить использование предыдущей версии, указывайте api-maps.yandex.ru/2.0.25.
Пожалуйста, прочтите статью о системе версионирования API.
Добавлено:
— Поддержка IE Mobile.
— Плавное перемещение карты при клике по миникарте.
Исправлено:
— Некорректная отрисовка сложных геодезических полигонов.
— Расчет скорости при импорте GPX-файлов.
— Ошибки верстки в IE10 на тач-устройствах.
— Некорректная работа rollup на тач-устройствах.
— Отсутствовала защита от изменения входных данных в менеджере опций.
— Работа ZoomControl в IE7-IE8.
— Работа линейки в IE8.
— Некорректная обработка событий геообъектов при помещении их в другую коллекцию.
— Направляющие в редакторе скрывались под заливкой.
— На планшетах нельзя было поставить промежуточную точку маршрута.
— Неправильно определялось положение скролла в балуне кластра в Firefox.
— Некорректный вид курсора после клика на карте.
— Некорректное отображение текста в стандартных метках в IE8.
— При клике на кластер некоторые метки не попадали в видимую область карты.
— Стили для шрифтов.
— Инвертированный зум колесом в IE10.
— Не работало динамическое задание опции imageClipRect в метках.
Команда разработчиков API Яндекс.Карт.
30 марта в 12:10 в Новосибирске Андрей Кармацкий выступит на конференции CodeFest с рассказом о картографическом дизайне Яндекса.
Андрей расскажет об особенностях восприятия карт пользователями, о том, какие требования предъявляются к дизайну карт и почему, а также опишет процесс проектирования интерфейсов карт.
Узнать об условиях участия в конференции и зарегистрироваться, можно на сайте 2013.codefest.ru.
Приходите, будет очень интересно!
Мы будем переключать ссылку api-maps.yandex.ru/2.0 на версию API 2.0.26 во вторник 19 марта. Если вы хотите продолжить использование предыдущей версии, указывайте api-maps.yandex.ru/2.0.25.
Рекомендуем прочитать статью о системе версионирования и использовать наиболее подходящую для ваших задач ссылку для подключения API.
Команда разработчиков API Яндекс.Карт.
20 марта в 12:00 в Туле Катя Текунова выступит на конференции «iGovernment & Business // Интернет для государства и бизнеса» с рассказом о возможностях API Яндекс.Карт для различных сайтов.
Катя расскажет о том, как можно улучшить сайт с помощью интерактивной карты, почему не стоит использовать схемы-картинки, а также покажет много интересных и необычных сайтов, которые уже успешно используют карты Яндекса.
Участие в конференции бесплатное, но нужно зарегистрироваться.
Приходите пообщаться!
Сегодня мы кардинально обновили Конструктор карт. У него теперь новый дизайн. Это, безусловно, приятное, но не самое главное изменение. Долгое время карты, созданные с помощью Конструктора, нельзя было редактировать. Теперь вы можете делать любые карты для своих сайтов, а потом легко вносить в них правки: убирать, добавлять и редактировать метки, линии и многоугольники, а также описания к ним.
Чтобы сохранять и редактировать карты обязательно авторизуйтесь в Яндексе или получите новый логин. Учтите, что потом карту не получится перенести на другой аккаунт. Так что для корпоративных целей лучше не использовать личную учетную запись.
Надеемся, что теперь вам станет еще удобнее пользоваться нашими сервисами.
Команда API Яндекс.Карт.
Мы переключили ссылку api-maps.yandex.ru/2.0 на версию API 2.0.26. Если вы хотите продолжить использование предыдущей версии, указывайте api-maps.yandex.ru/2.0.25.
В четверг мы планируем переключить api-maps.yandex.ru/2.0-stable на версию API 2.0.25.
Рекомендуем прочитать статью о системе версионирования и использовать наиболее подходящую для ваших задач ссылку для подключения API.
Команда разработчиков API Яндекс.Карт.
Мы переключили ссылку api-maps.yandex.ru/2.0-stable на версию API 2.0.25. Пожалуйста, прочтите статью о системе версионирования, чтобы использовать наиболее подходящую для ваших задач ссылку для подключения API.
Обязательно пишите, если заметите какие-то ошибки в работе карт на своем сайте.
Команда разработчиков API Яндекс.Карт.
Сделали пример того, как разбивать маршрут на сегменты и рассчитывать стоимость доставки, например, до МКАДа и после.
Поскольку пример довольно сложный и условия могут быть разные, мы для себя составили примерное такое техническое задание.
1. Маршрут расчитывается от фиксированной начальной точки, например от офиса или склада, которую можно указать как координатами, так и адресом.
2. Конечная точка может быть установлена кликом по карте либо найдена через SeachControl.
3. Путь по МКАДу учитывается как путь за МКАДом.
4. Маршрут красим в разные цвета, внутри МКАД один, снаружи другой.
5. Начальную и конечную точки маршрута можно передвигать, маршрут при этом перестраивается.
Посмотреть пример в новом окне.
Пользуйтесь и присылайте свои примеры в комментариях, в клубе или на нашей страничке в Фейсбуке.
Антон Корзунов, разработчик интерфейсов API, выступил на конференции HTML5 Camp с докладом «Все что можно и нельзя нарисовать на Canvas в API Яндекс.Карт».
Тезисы выступления:
— 3,5 технологии отображения графики.
— Наш опыт использования Canvas в Яндекс.Картах: какие проблемы решали, чего достигли.
— Дополнительные возможности для тех, кому нужно больше.
Вы можете посмотреть видео выступления Антона и других участников конференции.
Также рекомендуем вам посмотреть рассказ Антона о возможностях графики во второй версии API (видеозапись и презентация).
Опубликована новая версия API Яндекс.Карт. Она доступна по адресу api-maps.yandex.ru/2.0.27. Во вторник, 2 апреля, мы переключим на нее api-maps.yandex.ru/2.0. Если вы хотите продолжить использование предыдущей версии, указывайте api-maps.yandex.ru/2.0.26.
Пожалуйста, прочтите статью о системе версионирования API.
Добавлено:
— На тач-устройствах увеличена кликабельная область тонких линий (маршрутов, линейки).
— В коллекцию map.geoObjects больше не попадают служебные объекты (точки линейки, редактора графики и т.п.).
— Возможность скрывать элементы управления с помощью опции visible.
— Событие beforedragstart, посредством которого можно отменять перетаскивание геообъекта.
— Дополнительные события в редактор графики: vertexadd, vertexdraw, edgedragstart, edgedrag, edgedragend, vertexdragstart, vertexdrag, vertexdragend. А также их before-варианты.
— В редакторе графики открыт метод getView, предоставляющий доступ к отображению редактора (меткам вершин).
Изменено:
— Метод getClientBoundingRect и событие clientboundingrectchange переименованы в getClientBounds и clientboundschange соответственно. Старые имена оставлены алиасами для обратной совместимости.
Исправлено:
— Некорректная работа map.action.Manager при попытке запустить новое движение из обработчика события end.
— Не работала кнопка закрытия балуна в iOS.
— Некорректный курсор при перетаскивании карты в IE.
— Некорректное поведение map.action.Single при незаданном globalPixelCenter.
— В некоторых браузерах на платформе Android некорректно бросались события multitouchstart, multitouchend.
— При изменении опции gridSize пропадали кластеры.
Команда разработчиков API Яндекс.Карт.
Иногда бывает нужно на разных масштабах показывать разный набор меток. В API 1.x был класс YMaps.ObjectManager, который позволял скрывать и показывать объекты на карте в зависимости от масштаба. В API 2.0 его нет, но написать на нем подобный класс можно самостоятельно.
Мы сделали пример, который поможет вам реализовать такое поведение в вашем проекте. В отличие от YMaps.ObjectManager в нашем примере не реализовано никаких оптимизаций, но API 2.0 позволяет рисовать метки на canvas, который и так быстро работает. Для показа меток на canvas требуется указать им опцию overlayFactory:'default#interactiveGraphics'.
Посмотреть пример в новом окне.
Пользуйтесь и присылайте свои примеры в комментариях, в клубе или на нашей страничке в Фейсбуке.