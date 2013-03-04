15 марта в 12:50 в Москве Антон Корзунов, разработчик интерфейсов API, выступит на конференции HTML5 Camp с докладом «Все что можно и нельзя нарисовать на Canvas в API Яндекс.Карт». Антон уже рассказывал о возможностях графики во второй версии API (видеозапись и презентация), но для HTML5 Camp он подготовил новый, более полный и интересный доклад.

Тезисы выступления:

— 3,5 технологии отображения графики.

— Наш опыт использования Canvas в Яндекс.Картах: какие проблемы решали, чего достигли.

— Дополнительные возможности для тех, кому нужно больше.

К сожалению, запись участников на конференцию уже закончилась, но в день конференции на сайте HTML5 Camp можно будет подключиться к онлайн-трансляции.