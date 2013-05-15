27 апреля мы провели APIшник в Киеве, на котором было три очень интересных доклада о возможностях API Яндекс.Карт.

Марина Степанова ( , @ya_mstepanova) рассказывает о том, как нам пришлось помучаться, чтобы в API корректно отрабатывались Pointer-события в IE10. Наш опыт будет полезен всем разработчикам, перед которыми рано или поздно встанет проблема адаптации своего проекта под этот браузер.

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Александр Зинчук (@ajaxy_ru) рассказывает о фишках API Яндекс.Карт, о которых вы, возможно, даже не догадывались: как анимировать движение карты или объектов и применять спрайт-анимацию, как одновременно открыть несколько балунов и что делать с балуном, выходящим за границу карты. Вы узнаете о геодезическом представлении геообъектов, заливке кругов и многоугольников фоновой картинкой или паттерном. А в финале вас ждет рассказ о новых функциях кластеризатора. Эти возможности позволят вам более эффективно использовать API для реализации ваших идей.

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Алексей Емелин (@aemelin) рассказывает о технологии активных областей в API. Эта технология позволяет разместить на карте огромное число объектов не перегружая браузер.

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Мы надеемся, что вам также будет интересно посмотреть видеозаписи других докладов с APIшника и с Я.Субботника.