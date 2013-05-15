Блог API Яндекс.Карт

май 2013
Видео докладов с APIшника в Киеве: Pointer-события в IE10, активные области и интересные фишки в API
15 мая 2013, 13:03

27 апреля мы провели APIшник в Киеве, на котором было три очень интересных доклада о возможностях API Яндекс.Карт.

Марина Степанова (, @ya_mstepanova) рассказывает о том, как нам пришлось помучаться, чтобы в API корректно отрабатывались Pointer-события в IE10. Наш опыт будет полезен всем разработчикам, перед которыми рано или поздно встанет проблема адаптации своего проекта под этот браузер. 

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Александр Зинчук (@ajaxy_ru) рассказывает о фишках API Яндекс.Карт, о которых вы, возможно, даже не догадывались: как анимировать движение карты или объектов и применять спрайт-анимацию, как одновременно открыть несколько балунов и что делать с балуном, выходящим за границу карты. Вы узнаете о геодезическом представлении геообъектов, заливке кругов и многоугольников фоновой картинкой или паттерном. А в финале вас ждет рассказ о новых функциях кластеризатора. Эти возможности позволят вам более эффективно использовать API для реализации ваших идей.

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Алексей Емелин (@aemelin) рассказывает о технологии активных областей в API. Эта технология позволяет разместить на карте огромное число объектов не перегружая браузер.

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Мы надеемся, что вам также будет интересно посмотреть видеозаписи других докладов с APIшника и с Я.Субботника.

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видео,конференции,апишник,активные области,APIшник,API 2.0,презентации,Я.Субботник
API Яндекс.Карт версия 2.0.29
21 мая 2013, 15:54

Опубликована новая версия API Яндекс.Карт. Она доступна по адресу api-maps.yandex.ru/2.0.29. В четверг, 23 мая, мы переключим на нее api-maps.yandex.ru/2.0. Если вы хотите продолжить использование предыдущей версии, указывайте api-maps.yandex.ru/2.0.28.

Пожалуйста, прочтите статью о системе версионирования API.

Новые возможности:

— Режим groupByCoordinates кластеризатора, в котором кластеризуются только геообъекты с идентичными координатами.

Добавлено:

— Опция checkbox у контрола ListBoxItem, которая включает в стандартном макете отображение галочки слева от текста.

— Классы Collection, collection.Item для реализации собственных коллекций и объектов.

— Фреймворк domEvent.manager для кроссбраузерной работы с dom-событиями.

— Метод getBounds кластеризатора.

— Опция checkZoomRange метода setType карты.

Исправлено:

— VML-графика неправильно работала с опцией fillImage.

— Переполнение стека при изменении данных во время перестроения макетов.

— Исключение в IE8 при некоторых операциях со слоями.

— Слои не бросали событие optionschange.

— В опции zoomMargin в кластеризаторе right был перепутан с left.

— В IE после перетаскивания карты могла ломаться интерактивность графических объектов.

— «Моргание» подложки в Firefox при перетаскивании карты.

Команда разработчиков API Яндекс.Карт.

обновление,кластеризатор,API 2.0
Возможности последних WEB-стандартов на примере их использования в API Яндекс.Карт
23 мая 2013, 13:19

С 24 мая в Екатеринбурге состоится конференция DUMP, на которой выступит Всеволод Шмыров, разработчик API Яндекс.Карт.

Всеволод расскажет о возможностях последних WEB-стандартов, а также о том, какие возможности мы используем для решения наших задач и почему.

Выступление Всеволода состоится в рамках секции «Frontend», которая состоится в зале Опал А.

Узнать условия участия в конференции и информацию о ее программе можно на сайте dump-it.ru.

Приходите, слушайте, задавайте вопросы!

vsesh
конференции,анонсы,API 2.0
2.0 переключен на 2.0.29
24 мая 2013, 15:11

Мы переключили ссылку api-maps.yandex.ru/2.0 на версию API 2.0.29. Если вы хотите продолжить использование предыдущей версии, указывайте api-maps.yandex.ru/2.0.28.

Рекомендуем прочитать статью о системе версионирования и использовать наиболее подходящую для ваших задач ссылку для подключения API.

Команда разработчиков API Яндекс.Карт.

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обновление,API 2.0
Создание меню для переключения между маршрутами
27 мая 2013, 16:00

Мы уже написали статью о том, как создавать меню для отображения коллекций геообъектов. Теперь мы хотели бы ее дополнить еще одним примером, в котором меню используется для переключения между различными маршрутами.

Route

Посмотреть пример в новом окне.

P.S.: Если вы написали статью, сделали полезный пример или модуль, пишите нам в клубfacebook или на почту ymapsapi@ya.ru.

2 комментария
примеры,маршрутизация,меню,API 2.0
API Яндекс.Карт версия 2.0.30
29 мая 2013, 13:46

Опубликована новая версия API Яндекс.Карт. Она доступна по адресу api-maps.yandex.ru/2.0.30. В четверг, 30 мая, мы переключим на нее api-maps.yandex.ru/2.0. Если вы хотите продолжить использование предыдущей версии, указывайте api-maps.yandex.ru/2.0.29.

Пожалуйста, прочтите статью о системе версионирования API.

Добавлено:

— Поле isotime в данных о пробках.

Исправлено:

— Ошибки верстки в браузере IE.

— Некорректная работа control.RollupButton в тач-версии IE10.

— Неправильно выбирался день при переключении в режим статистики пробок в элементе управления «Пробки».

— Редактор маршрутов перезаписывал свойства PathIndex via-точек построенного маршрута.

— Элементы управления не учитывали опцию visible до добавления на карту.

— Состояние линейки нельзя было сбросить вызовом setState(“”).

— Невозможность остановить panTo в режиме flying.

— С помощью метода map.setZoom можно было выставить уровень масштабирования за пределами диапазона [minZoom, maxZoom].

— Некорректная работа опции autoFitToViewport в некоторых ситуациях в браузерах IE.

— map.zoomRange не следил за изменением опций minZoom, maxZoom.

Команда разработчиков API Яндекс.Карт.

обновление,API 2.0
Переключение 2.0 и 2.0-stable
30 мая 2013, 14:53

Мы переключили ссылку api-maps.yandex.ru/2.0 на версию API 2.0.30. Если вы хотите продолжить использование предыдущей версии, указывайте api-maps.yandex.ru/2.0.29.

Во вторник мы планируем переключить api-maps.yandex.ru/2.0-stable на версию API 2.0.28.

Рекомендуем прочитать статью о системе версионирования и использовать наиболее подходящую для ваших задач ссылку для подключения API.

Команда разработчиков API Яндекс.Карт.

обновление,API 2.0
Картографический дизайн Яндекса
31 мая 2013, 14:59

Андрей Кармацкий, руководитель службы дизайна геосервисов, выступил на конференции CodeFest с рассказом об особенностях дизайна карт. Смотрите видео выступления и презентацию, а если вы дизайнер интерфейсов, то приходите к нам работать!




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презентации,видео