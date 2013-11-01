Опубликована новая версия API Яндекс.Карт 2.1-beta — 2.1.3. Она доступна по адресу api-maps.yandex.ru/2.1.3 и api-maps.yandex.ru/2.1-dev. Обновление документации будет чуть позже.
Добавлено:
— Поддержка IE11.
— Поддержка iOS7.
— Новые режимы работы метода panTo.
— Кнопки изменения масштаба карты теперь становятся неактивными при достижении крайних масштабов.
— Объект STOP_ITERATION в интерфейсе IIterator.
Исправлено:
— Ошибки в IE.
— Не работало изменение zIndex-ов геообъектов в обработчике событий наведения мыши, открытия балуна, перемещения карты.
— Ошибки в верстке элемента управления «Пробки».
— Некорректная работа при вызове метода Balloon.autoPan во время плавного движения карты.
— Не удалялась иконка из кнопки при использовании метода options.unset.
— Невозможно было сделать кнопку линейки недоступной.
— Слой активных областей кидал событие defaultaction два раза.
— Переменная YMaps утекала в глобальную область видимости.
— В некоторых ситуациях удаление кнопки с карты приводило к исключению.
— Ошибки при перетаскивании точек линейки.
— Пустая подсказка над первой точкой линейки.
— Не приходили события с содержимого SVG-меток.
— Ошибка в верстке тянущихся иконок.
— Некорректное перетаскивание меток в webkit-браузерах под Windows 8.
— Не приходило событие contextmenu при двойном клике правой кнопки.
— Конфликт поведения ruler и routeEditor.
— Не генерировались mouseenter и mouseleave на карте.
— Не генерировалось событие press для FullscreenControl и GeolocationControl.
— Перед contextmenu не генерировалось событие mousedown.
— Неправильная активная область у тянущейся метки.
— На тач-устройствах не пропадала подсказка геообъекта после перетаскивания.
— Не отображалась подсказка при открытом балуне.
— Событие userclose в балуне срабатывало дважды.
— В некоторых ситуациях не срабатывал элемент управления Fullscreen.
— Неправильный расчет размеров элементов в Firefox.
Команда разработчиков API Яндекс.Карт.