Блог API Яндекс.Карт

ноябрь 2013
Переключение 2.0 и 2.0-stable
1 ноября 2013, 13:40

Мы переключили api-maps.yandex.ru/2.0 на версию API 2.0.34. Если вы хотите продолжить использование предыдущей версии, указывайте api-maps.yandex.ru/2.0.33. Также мы переключили api-maps.yandex.ru/2.0-stable на версию API 2.0.33.

Пожалуйста, прочтите статью о системе версионирования API.

Команда разработчиков API Яндекс.Карт.

2 комментария
обновление,API 2.0
Построение маршрута от местоположения пользователя до указанной точки
1 ноября 2013, 16:16

Продолжаем серию примеров с геолокацией. Сегодня определяем местоположение пользователя и строим ему маршрут до нашего офиса.

Геолокация+маршрут

Посмотреть пример в новом окне.

Реализация такой функциональности может очень здорово улучшить раздел с контактной информацией любой организации, прежде всего магазина. Вашим потенциальным клиентам будет гораздо удобнее планировать посещение вашего офиса.

Этот пример использует версию 2.0 JS API. Другие примеры использования геолокации для версии 2.0 можно посмотреть в Песочнице на сайте API. Также рекомендуем вам обратить внимание на новую бета-версию 2.1. В ней мы значительно улучшили геолокацию. Примеры кода для API 2.1 уже сейчас можно изучить в Песочнице.

Пользуйтесь и присылайте свои примеры в комментариях, в клубе или на нашей страничке в Фейсбуке.

9 комментариев
геолокация,примеры,маршрутизация,API 2.0
+82 до списку українських міст на Яндекс.Картах
5 ноября 2013, 16:27

На Яндекс.Картах появились подробные схемы еще 82 украинских городов для ваших сайтов. Весь список на украинском языке под катом.

+82 до списку українських міст на Яндекс.Картах

На Яндекс.Картах з’явилися схеми ще 82 міст України, зокрема Конотопа, Красного Луча, Первомайська, Красноармійська, Стрия, Лозової, Новоград-Волинського, Нововолинська та багатьох інших дрібніших населених пунктів. Усього на сервісі зараз розміщено карти 204 міст, сотень селищ та сіл, і це лише українських.

 

АР Крим:
Красноперекопськ
Щолкіне

Вінницька:
Бар
Могилів-Подільський
Тульчин

Волинська:
Нововолинськ

Дніпропетровська:
Жовті Води
Орджонікідзе
Першотравенськ
Підгородне

Донецька:
Авдіївка
Артемове
Дзержинськ
Димитров
Добропілля
Дружківка
Зугрес
Красний Лиман
Красноармійськ
Сніжне
Торез
Харцизьк
Шахтарськ
Ясинувата

Житомирська:
Андрушівка
Новоград-Волинський

Закарпатська:
Тячів

Запорізька:
Василівка
Вільнянськ
Гуляйполе
Дніпрорудне
Кам'янка-Дніпровська
Молочанськ
Пологи
Оріхів
Токмак

Івано-Франківська:
Надвірна
Яремча
Кіровоградська:
Світловодськ

Луганська:
Антрацит
Брянка
Ірмине
Красний Луч
Краснодон
Молодогвардійськ
Первомайськ
Перевальськ
Ровеньки
Рубіжне
Свердловськ

Львівська:
Борислав
Новий Розділ
Новояворівськ
Стебник
Стрий

Миколаївська:
Очаків
Первомайськ
Южноукраїнськ

Одеська:
Арциз
Котовськ

Полтавська:
Хорол

Рівненська:
Здолбунів
Костопіль
Кузнецовськ

Сумська:
Конотоп
Лебедин
Охтирка
Ромни

Харківська:
Ізюм
Лозова
Красноград
Куп'янськ
Первомайський
Чугуїв

Херсонська:
Каховка
Нова Каховка
Таврійськ

Чернігівська:
Славута
Старокостянтинів
Шепетівка

Черкаська:
Звенигородка
Чигирин

 

Крім того, відтепер ми оновлюватимемо карти України оперативно й регулярно ― раз на місяць-два. Яндекс викупив права на карту у постачальника і тепер стежитиме за повнотою схем. Тож не бійтеся писати у фідбек: це пишний яр, а не сумне провалля ваші зауваження не залишаться непоміченими.


Аліса Недашковська і команда Карт,

радіємо за кожне нове місто

 

Инструменты Яндекса для интернет-магазинов на Вебмастерской в Санкт-Петербурге
7 ноября 2013, 16:58

16 ноября в Санкт-Петербурге пройдёт вторая «Вебмастерская». Это конференция Яндекса для тех, кто занимается созданием и развитием сайтов. На этот раз она посвящена интернет-магазинам и будет интересна вебмастерам, маркетологам, веб-аналитикам и владельцам сайтов.

В 15:00 в рамках конференции Катя Текунова, руководитель группы продвижения технологий, расскажет об использовании возможностей Яндекс.Карт для интернет-магазинов. Ведь для пользователя хороший интернет-магазин — это прежде всего удобный магазин. Удобство складывается из многих вещей: от расположения корзины до обозначения пунктов выдачи товара. Катя расскажет, как можно улучшить магазин с помощью карт. Например, как наглядно указать на сайте свои филиалы или стоимость доставки. Вы увидите реальные примеры использования карт и сможете задать свои вопросы.

Также на конференции вы узнаете о других инструментах, которые помогают создавать и развивать интернет-магазины. Специалисты Яндекса и приглашенные эксперты расскажут, как сделать так, чтобы сайт успешно взаимодействовал и с пользователями, и с поисковыми системами.

Изучайте программу и регистрируйтесь. Участие в Вебмастерской традиционно бесплатное.

конференции,анонсы
Кто составляет карты Яндекс.Пробок
8 ноября 2013, 15:14

На сайте Афиша.Город вышла интересная статья о Леониде Медникове, аналитике сервиса Яндекс.Пробки. Просто и понятно Лёня рассказывает о том, как появились Яндекс.Пробки, как они работают, а также немного о «разговорчиках» и личной ответственности.

Не забывайте, что информацию о пробках вы можете отображать на карте на вашем сайте через API.

пробки,интервью
Яндекс опубликовал карту всего мира
12 ноября 2013, 16:30

Теперь для ваших сайтов доступна карта всего мира. Отдельно приятно, что TripAdvisor уже начал использовать нашу карту, пока правда только для турецкой версии сайта.

Яндекс опубликовал карту всего мира

На Яндекс.Картах появилась подробная карта мира. За этим коротким предложением стоит полтора года упорной работы всей команды сервиса, обработка невероятного объёма данных, перевод миллионов географических названий. За всё время существования Яндекс.Карт нам не приходилось делать ничего подобного. Эта работа была для нас чем-то вроде полной пересборки летящего самолёта.

В процессе работы над мировой картой мы полностью переписали ядро Яндекс.Карт. Благодаря этому у нас появилась возможность внедрить единый дизайн, а также инфраструктура для быстрой публикации обновлений. Теперь вносить изменения и исправлять неточности на Яндекс.Картах стало гораздо проще. Наши собственные карты России, Белоруссии, Украины и Казахстана будут обновляться ежемесячно, а карты других стран мира, основанные на данных компании Navteq, — каждые три месяца.

На мировой карте можно увидеть подробные схемы большинства стран. Наиболее проработаны карты России, Украины, Белоруссии и Казахстана, а также Европы и Северной Америки — на них есть подробная дорожная сеть, все основные улицы и дома. Кроме того, Яндекс.Карты позволяют строить автомобильные маршруты внутри стран и между ними. Так что вы легко сможете узнать, как на машине добраться, например, из Лондона в Брюссель.


Названия зарубежных городов и популярных туристических мест на Яндекс.Картах подписаны на понятном пользователю языке. Для посетителей из русскоязычных стран — на русском, для пользователей из других стран — латиницей. Чтобы продублировать топонимы на русском, нужно было перевести с 37 языков названия 7 127 063 объектов, расположенных в 237 странах. Для этого нам потребовалось перенести правила транскрибирования для 37 языков (плюс различные варианты и диалекты) в понятный компьютеру вид и тщательно проверить результаты перевода. Подробнее о том, как мы решали задачу автоматизации перевода топонимов, читайте в блоге Яндекса на Хабрахабре.

Карты всех стран и городов выполнены в едином дизайне — мы подробно рассказывали о нем в блоге на примере Москвы. Мировая карта доступна и в веб-версии, и в мобильных приложениях Яндекс.Карт. Кроме того, мировую карту можно попробовать в новом интерфейсе, запущенном совсем недавно в режиме бета-версии.


Мария Орлова, руководитель отдела геоинформационных данных

примеры проектов,обновления карт
API Яндекс.Карт версия 2.1.3
14 ноября 2013, 19:50

Опубликована новая версия API Яндекс.Карт 2.1-beta — 2.1.3. Она доступна по адресу api-maps.yandex.ru/2.1.3 и api-maps.yandex.ru/2.1-dev. Обновление документации будет чуть позже. 

Добавлено:

— Поддержка IE11.

— Поддержка iOS7.

— Новые режимы работы метода panTo.

— Кнопки изменения масштаба карты теперь становятся неактивными при достижении крайних масштабов.

— Объект STOP_ITERATION в интерфейсе IIterator.

Исправлено:

— Ошибки в IE.

— Не работало изменение zIndex-ов геообъектов в обработчике событий наведения мыши, открытия балуна, перемещения карты.

— Ошибки в верстке элемента управления «Пробки».

— Некорректная работа при вызове метода Balloon.autoPan во время плавного движения карты.

— Не удалялась иконка из кнопки при использовании метода options.unset.

— Невозможно было сделать кнопку линейки недоступной.

— Слой активных областей кидал событие defaultaction два раза.

— Переменная YMaps утекала в глобальную область видимости.

— В некоторых ситуациях удаление кнопки с карты приводило к исключению.

— Ошибки при перетаскивании точек линейки.

— Пустая подсказка над первой точкой линейки.

— Не приходили события с содержимого SVG-меток.

— Ошибка в верстке тянущихся иконок.

— Некорректное перетаскивание меток в webkit-браузерах под Windows 8.

— Не приходило событие contextmenu при двойном клике правой кнопки.

— Конфликт поведения ruler и routeEditor.

— Не генерировались mouseenter и mouseleave на карте.

— Не генерировалось событие press для FullscreenControl и GeolocationControl.

— Перед contextmenu не генерировалось событие mousedown.

— Неправильная активная область у тянущейся метки.

— На тач-устройствах не пропадала подсказка геообъекта после перетаскивания.

— Не отображалась подсказка при открытом балуне.

— Событие userclose в балуне срабатывало дважды.

— В некоторых ситуациях не срабатывал элемент управления Fullscreen.

— Неправильный расчет размеров элементов в Firefox.

Команда разработчиков API Яндекс.Карт.

2 комментария
API 2.1,обновление
API Яндекс.Карт версия 2.0.35
19 ноября 2013, 15:43

Сегодня опубликована новая версия API Яндекс.Карт — 2.0.35. Она доступна по адресу api-maps.yandex.ru/2.0.35. В четверг, 21 ноября, мы переключим на нее api-maps.yandex.ru/2.0. Если вы хотите продолжить использование предыдущей версии, указывайте api-maps.yandex.ru/2.0.34. Наряду с этим в четверг, 21 ноября, мы планируем переключить api-maps.yandex.ru/2.0-stable на версию API 2.0.34.

Пожалуйста, прочтите статью о системе версионирования API.

Исправлено:

— Утечки памяти при работе редактора графики.

Команда разработчиков API Яндекс.Карт

обновление,API 2.0
Использования API Ядекс.Карт для улучшение юзабилити интернет-магазинов
20 ноября 2013, 12:56

С 26 по 28 ноября в Екатеринбурге на базе МВЦ «Екатеринбург-Экспо» пройдет профессиональная выставка Internet Expo 2013 – Интернет и информационные технологии для бизнеса. Это одно из самых масштабных событий в регионе, посвященное интернет-технологиям и интернет-маркетингу.

27 ноября в 11.10 в рамках потока «Интернет-магазин и бизнес в интернете» в конференц-зале №2 маркетолог API Яндекс.Карт Андрей Чеботарев расскажет об использовании технологий Яндекс.Карт для интернет-магазинов. В частности доклад Андрея будет касаться темы улучшения юзабилити конкретных страниц интернет-магазина, а также более удобном и быстром решении задач пользователя на страницах сайта интернет-магазина.

Подробная программа мепроприятия. Посещение выставки бесплатное по предварительной регистрации.

конференции,анонсы
Переключение 2.0 и 2.0-stable
21 ноября 2013, 17:20

Мы переключили api-maps.yandex.ru/2.0 на версию API 2.0.35. Если вы хотите продолжить использование предыдущей версии, указывайте api-maps.yandex.ru/2.0.34. Также мы переключили api-maps.yandex.ru/2.0-stable на версию API 2.0.34.

Пожалуйста, прочтите статью о системе версионирования API.

Команда разработчиков API Яндекс.Карт.

обновление,API 2.0
Как это работает? Маршрутизация на Яндекс.Картах
22 ноября 2013, 13:25

Именно так работает маршрутизация и на картах созданных с помощью API Яндекс.Карт. Главные составляющие — дорожный граф и специальный алгоритм, который рассчитывает маршрут. Автомобильная маршрутизация доступна через API Яндекс.Карт и для ваших сайтов. Более подробно с возможностями маршрутизации в API можно ознакомиться в разделе Маршрутизация у нас на сайте. Примеры программного кода для построения, редактирования и расчета стоимости по маршруту доступны в Песочнице API Яндекс.Карт.

Как это работает? Маршрутизация на Яндекс.Картах

Вчера мы объявили о масштабном обновлении Яндекс.Карт — на них появились подробные схемы большинства стран мира. За этим проектом стоит не просто нанесение на карту новых объектов, но прежде всего технологическая основа, которая позволяет хранить, быстро обрабатывать и обновлять эти данные. В Яндекс.Картах вообще немало интересных технологий, и сегодня мы хотим рассказать об одной из них — технологии построения маршрутов.

Десять-пятнадцать лет назад в бардачке каждого водителя лежал атлас дорог. Он и был главным помощником при планировании маршрута. Сейчас вместо атласа люди всё чаще открывают электронные карты и мобильные приложения. И умные алгоритмы сами строят для человека наилучший маршрут. Яндекс помогает людям планировать поездки на сервисе maps.yandex.ru, в мобильных приложениях Навигатор и Яндекс.Карты. Технология построения маршрута везде одна и та же, различаются только интерфейсы.

Главные составляющие маршрутизации — это дорожный граф и алгоритм, который рассчитывает маршрут.

Что такое граф

Дорожный граф — это сетка дорог. Она состоит из множества фрагментов, которые состыкованы между собой. Например, дорожный граф города Саратова (население — около 840 тысяч человек) состоит из 7592 фрагментов. Каждый из них несёт информацию о своём участке дороги: географические координаты, направление движения, средняя скорость, с которой машины обычно едут на этом участке, и другие параметры. Каждый фрагмент содержит также данные о том, как он стыкуется с соседними участками — есть ли в этом месте поворот направо или налево, можно ли там развернуться в обратную сторону или разрешается ехать только прямо.

Само собой, дорожный граф нельзя сделать раз и навсегда. Транспортная система города имеет обыкновение меняться. Появляются новые дороги и развязки, меняется направление движения. А там, где ещё недавно был поворот, может висеть «кирпич». Чтобы не отставать от жизни, Яндекс регулярно обновляет данные.

Во-первых, постоянно обрабатываются сообщения о неточностях в графе, которые пользователи присылают с помощью мобильных Яндекс.Карт, Навигатора и веб-сервиса Яндекс.Карты. С этими сообщениями работают эксперты Яндекса, которые используют также открытые источники информации о транспортной системе (например, сайты местных администраций).

Во-вторых, для определения неточностей на карте дорог существует специальная система. Она фиксирует все случаи, когда данные о движении машин, которые анонимно передают водители, не совпадают с имеющейся сеткой дорог. Если это не случайный нарушитель, который выехал на газон или развернулся в неположенном месте, возможно, на этом участке изменилась схема движения. Все такие случаи разбираются, и потом изменения вносятся в граф.

Дорожный граф хранится на серверах Яндекса в нескольких экземплярах — если какой-то из серверов будет временно недоступен, маршрутизация все равно будет работать.
 

Как строится маршрут

Маршрут рассчитывается по алгоритму Дейкстры. С его помощью система вычисляет самый быстрый вариант проезда — исходя из длины каждого отрезка графа и скорости движения на этом участке. Если пользователь строит маршрут проезда без учёта пробок, то алгоритм использует среднюю скорость движения на участке. А если пользователь хочет знать, как быстрее всего добраться до места с учётом ситуации на дороге, то алгоритм задействует данные о текущей ситуации на дороге.

Как это происходит, можно разобрать на примере. Представим, что нужно проложить маршрут из точки А в точку B. Алгоритм начинает методично перебирать все возможные варианты. Первым делом он прокладывает маршрут на один шаг (фрагмент графа) во все стороны от точки А. И затем вычисляет, сколько времени потребуется на преодоление этих участков (тут все просто — расстояние делится на скорость). Дальше он выбирает точку, до которой удалось бы добраться быстрее всего. Это точка С.


Затем алгоритм строит маршрут ещё на один шаг — во все стороны от точки С. И снова анализирует, в какую из точек можно было бы попасть быстрее всего. На этот раз это точка D. На следующем шаге алгоритм будет строить маршрут уже от неё.


Продолжая в том же духе, маршрутизатор находит вариант проезда, который оказывается самым коротким по времени.

Особая тема — дворы. Как известно, сквозной проезд через дворы запрещён. Кроме того, на петляния по дворам зачастую уходит больше времени, чем на проезд по прямой. Чтобы сервис не строил маршруты через дворы, за них начисляются дополнительные минуты (они не влияют на время в пути, которое видит пользователь). Поэтому в большинстве случаев алгоритм выбирает другие варианты проезда — они занимают меньше времени. Однако если конечная точка маршрута находится во дворе, алгоритму в любом случае придётся туда «въехать».

Построение маршрута происходит очень быстро. Пока вы читаете эти несколько абзацев, сервис уже несколько раз успел бы оплести паутиной маршрутов всю Россию. Чтобы добиться такой скорости, всю карту автоматически поделили на множество областей, для каждой из которых можно посчитать оптимальные варианты её пересечения. Такой областью может быть, например, небольшой городок, через который проходит всего одна междугородняя трасса — въехать и выехать из города можно только по ней. Это значит, что Яндекс может заранее рассчитать оптимальный вариант проезда через этот город.

Если на пути пользователя лежат несколько таких областей, Яндекс просто складывает маршрут из уже готовых кусочков.

Всевозможные варианты проезда внутри каждой области и между ними Яндекс строит заранее — при каждом обновлении графа. Дальше, когда пользователь просит построить маршрут, сервис просто вытаскивает его из памяти. Правда, это срабатывает, только если человеку нужен маршрут без учёта пробок — заранее построенные маршруты рассчитаны на основе средней скорости движения, которая заложена в графе. Если же пользователь хочет построить маршрут с учетом ситуации на дороге и внутри области в данный момент есть пробки, Яндекс построит для него маршрут заново.

 

маршрутизация,статьи,API 2.0
Адаптивный дизайн JS API Яндекс.Карт 2.1-beta
26 ноября 2013, 14:26

Предлагаем вам посмотреть видео доклада дизайнера интерфейсов Яндекс.Карт Александра Кудымова. Он рассказал о том, как делать сервис без конечного вида на примере редизайна API Яндекс.Карт на секции «Design Weekend» Фестиваля 404, который прошел 12-13 октября в Самаре. 

В докладе вы узнаете почему адаптивный дизайн для API наилучшее решение, как работать над таким дизайном, а также о том, какие есть тонкости и нюансы в работе, например с прототипированием.



Видео также доступно на странице доклада на сайте Фестиваля 404.

API 2.1,видео,конференции,дизайн
Добавляем новую категорию меток на существующую карту
28 ноября 2013, 13:57

Хоть и с задержкой, но не можем не поделиться новой статьей в блоге «Занимательная веб-картография». Статья о том, как добавлять новую категорию меток на уже существующую карту, созданную с помощью API Яндекс.Карт 2.0. Тема добавления новых категорий родилась в результате статьи про создание меток пользователелями и вывод их по категориям и актуальна для проектов, которые собирают пользовательские метки или развивают свои карты.

Если вы написали статью или хотите рассказать о своей реализации, пишите нам в КлубFacebook или на почту ymapsapi@ya.ru.

статьи,API 2.0,примеры пользователей,метки,статьи пользователей
API Яндекс.Карт через директивы AngularJS
29 ноября 2013, 17:12

Почти месяц назад на Хабре была опубликована статья про то, как подружить API Яндекс.Карт с AngularJS. За это время автор достаточно успешно развил свой проект и теперь это полностью автономный модуль, который поддерживает все возможности API Яндекс.Карт 2.0 через директивы AngularJS.

Репозиторий на GitHub.

Демонстрационная страница работы модуля.

Если вы написали статью или хотите рассказать о своей реализации, пишите нам в КлубFacebook или на почту ymapsapi@ya.ru.

статьи,API 2.0,AngularJS,статьи пользователей