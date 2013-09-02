14-15 сентября в московском офисе Яндекса состоится первый Хакатон Яндекса. У вас будет два дня и целая ночь, чтобы создать собственный проект с помощью технологий Яндекса на основе данных, раскрываемых государством.

На Хакатон приглашаются разработчики, менеджеры продуктов и дизайнеры. Можно прийти сразу командой или объединиться на месте. Вы сами придумываете проект, который будете делать, главное условие, чтобы ваш проект был общественно полезным.

От API Яндекс.Карт на Хакатоне будут дежурить Всеволод Шмыров (разработчик) и Катя Текунова (маркетолог). К ним можно будет обращаться за любыми советами и идеями по использованию API.

Для участия в мероприятии необходимо зарегистрироваться. Подробную информацию вы можете узнать на сайте Хакатона.