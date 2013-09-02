Блог API Яндекс.Карт

сентябрь 2013
Приглашаем на первый Хакатон Яндекса
2 сентября 2013, 18:05

14-15 сентября в московском офисе Яндекса состоится первый Хакатон Яндекса. У вас будет два дня и целая ночь, чтобы создать собственный проект с помощью технологий Яндекса на основе данных, раскрываемых государством.

На Хакатон приглашаются разработчики, менеджеры продуктов и дизайнеры. Можно прийти сразу командой или объединиться на месте. Вы сами придумываете проект, который будете делать, главное условие, чтобы ваш проект был общественно полезным.

От API Яндекс.Карт на Хакатоне будут дежурить Всеволод Шмыров (разработчик) и Катя Текунова (маркетолог). К ним можно будет обращаться за любыми советами и идеями по использованию API.

Для участия в мероприятии необходимо зарегистрироваться. Подробную информацию вы можете узнать на сайте Хакатона.

хакатон,API,анонсы
Масштабный релиз Яндекс.Карт в Украине
3 сентября 2013, 14:23

Ну очень много новых городов на карте Украины для ваших сайтов! Эту же новость можно прочитать на украинском.

Масштабный релиз Яндекс.Карт в Украине

На украинских Яндекс.Картах произошло масштабное обновление.

Во-первых, появились карты 40 городов в 16 регионах Украины, в частности АлчевскаЧервоноградаКовеляПрилук, Белгорода-Днестровского и многих других, добавлены детальные схемы 125 небольших населенных пунктов и сел Украины.

Волынская область:
Владимир-Волынский 
Ковель 

Днепропетровская область:
Марганец 

Донецкая область:
Артемовск 
Константиновка 

Закарпатская область:
Берегово 
Виноградов 
Свалява 
Хуст
Чоп 

Запорожская область:
Энергодар

Киевская область:
Березань 
Богуслав 
Кагарлык 
Мироновка 
Ржищев 
Сквира 

Тараща 
Тетиев 
Узин 
Украинка Яготин

Крым:
Джанкой 

Луганская область:
Алчевск
Лисичанск 
Северодонецк
Стаханов
Золочев
Самбор
Червоноград 

Одесская область:
Белгород-Днестровский 

Полтавская область:
Комсомольск 
Лубны 

Херсонская область:
Геническ
Скадовск

Хмельницкая область:
Нетешин

Черкасская область:
Золотоноша

Черниговская область:
Прилуки

Черновицкая область:
Хотин

 

Во-вторых, были обновлены существующие схемы. Особенно это заметно на картах Киева, Краматорска, Новомосковска, Судака и Черкасс. В столице, например, можно рассмотреть новую эстакаду на Днепровском спуске и здание вертолетной площадки


В-третьих, кардинально изменился дизайн самой карты. Наши специалисты кропотливо работали над тем, чтобы она одновременно оставалась привычной для пользователя, отражала важную именно сейчас информацию и удобно распечатывалась на черно-белом принтере
Вот как выглядел раньше и выглядит сейчас Аквапарк в Судаке:

 

Подробнее о реализации нового дизайна карты в разных масштабах можно прочесть в корпоративном блоге Яндекса.


Кроме того, в новом релизе исправлены ошибки, в том числе и присланные пользователями через форму обратной связи. Например, нанесен адрес Международного выставочного центра в Киеве и отредактирован маршрутный граф в Одессе. Кстати, обновленный граф по Украине мы запустили только что, так что вы можете уже сейчас заметить улучшения.


А впрочем, высказывание «лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать» ― это точно о нашем случае. Спасибо всем, кто присоединился к исправлению ошибок, пишите нам еще. А если детальной схемы вашего города еще нет – нарисуйте ее на Народной карте.

Ваши навсегда,
Яндекс.Карты

обновления карт
Карты Яндекса на станциях Велобайка
4 сентября 2013, 15:50

На всех автоматизированных станциях проката велосипедов в Москве появилась схемы от Яндекс.Карт – специальная конструкция размером A2. С помощью схемы можно определить текущее местоположение, найти близлежащие станции проката и маршруты велосипедных дорожек.

Проект реализован совместно c нашим партнером - компанией Велобайк. На данный момент установлено 77 станций и закуплено около 1000 велосипедов. В ближайшее время появится еще 20 велопарковок.

Благодаря проекту взять велосипед на прокат можно в одном районе города, а вернуть – в другом. При этом Яндекс.Карты всегда помогут сориентироваться. Чтобы увидеть расположение станций проката на Яндекс.Картах, достаточно ввести запрос [велобайк].

Если вам нужна будет карта Яндекса не для сайта, а для какого-нибудь оффлайн-проекта, пожалуйста, не нужно пытаться распечать карту просто с maps.yandex.ru. Мы готовы поддерживать подобные проекты, поэтому если у вас появится интересная идея – обращайтесь support@api-maps.yandex.ru.

карты,примеры проектов,дизайн
Компонент Improve My City для Joomla и Яндекс.Карты
5 сентября 2013, 16:18

В блоге «Занимательная веб-картография» опубликована информация об адаптированном для работы с Яндекс.Картами компоненте Improve My City, позволяющем организовывать сбор геопривязанных обращений пользователей.

improve my city

Сайтов, на которых организован прием пользовательских сообщений немало. Среди них, например, ГИС «Краснодар» и StreetJournal. С помощью готового компонента сделать свою реализацию теперь намного проще.

Если вы написали статью или хотите рассказать о своей реализации, пишите нам в клубfacebook или на почту ymapsapi@ya.ru.

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Пример и много полезного о кластеризаторе
6 сентября 2013, 17:56

Несмотря на то, что кластеризатор в API Яндекс.Карт появился полтора года назад, вопросы, связанные с этой технологией постоянно появляются у нас в клубе разработчиков (вы можете найти их по метке «кластеризатор»). Прежде всего это связано с тем, что кластеризатор — это сейчас, пожалуй, самая популярная функциональность API. 

Мы подготовили базовый пример использования кластеризации и собрали в этой статье полезные ссылки на дополнительную информацию, связанную с этим инструментом. 

Прежде всего рекомендуем вам посмотреть примеры сайтов, которые уже используют кластеризацию, затем почитайте руководство разработчика. В коде примера, который мы сегодня публикуем, вы найдете подсказки, которые помогут вам сделать нужные настройки. В Песочнице на сайте API также есть полезные примеры: общий пример, макет стандартного балуна кластера, макет балуна кластера «Аккордеон», макет балуна кластера «Карусель».

Кластеризация

Помимо документации и примеров вы можете изучить всю дополнительную информацию по метке «кластеризатор» в нашем блоге.

Если вы написали статью или хотите рассказать о своей реализации, пишите нам в клубfacebook или на почту ymapsapi@ya.ru.

1 комментарий
примеры,статьи,кластеризатор,API 2.0
Онлайн-урок по работе с API Яндекс.Карт для начинающих
12 сентября 2013, 15:23

Мы подготовили онлайн-урок для тех, кто только-только начинает программировать и хочет изучить JavaScript API Яндекс.Карт. Разработчик API, Марина Степанова (@ya_mstepanova), просто и понятно рассказывает о том, что такое API вообще и зачем они нужны, дает подробную инструкцию, как добавлять на сайт карту, а также создавать метки и балуны.

Смотреть это видео на Youtube.

Продолжить изучать API Яндекс.Карт вы можете с помощью Руководства разработчика, а разобраться с примерами кода поможет Песочница.

Не забывайте, что любые вопросы об использовании API Яндекс.Карт вы можете задать не только в комментариях к видео, но и в клубе разработчиков.

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Московский марафон на Яндекс.Картах 2013
13 сентября 2013, 16:06

Яндекс поддерживает первый настоящий городской марафон в Москве, который пройдёт 15 сентября 2013 года. 42 километра 195 метров по этому маршруту не бегал еще никто. 

Мы нарисовали маршрут, по которому побегут марафонцы на нашей карте, а также сделали видеоролик, чтобы можно было заранее «пролететь» этот маршрут по нашим панорамам.

Этот же ролик на Youtube и Vimeo.

Марафон

Команда API Яндекс.Карт желает удачи дачи всем участникам и болельщикам!

марафон,анонсы
Доклады от команды API Яндекс.Карт на YaC 2013
17 сентября 2013, 19:53

Мы уже писали, что 2 октября в Москве состоится четвертая технологическая конференция Яндекса Yet another Conference. Команда API Яндекс.Карт готовит два доклада в разные секции конференции.

На секции Frontend от нашей команды выступят Александр Кудымов, дизайнер, и Денис Хананеин, разработчик интерфейсов. Ребята расскажут об адаптивном дизайне API Яндекс.Карт и особенностях его реализации. Неожиданно? Регистрируйтесь на конференцию, приходите в 16:15 на секцию Frontend послушать и узнаете кое-что новое.

YaC

В 11:30 на секции API Марина Степанова, разработчик интерфейсов, даст ряд рекомендаций по проектированию архитектуры API на основе опыта нашего сервиса. Марина затронет практически все аспекты проектирования: начиная с того, о ком должен думать разработчик в начале работы, и до секретов «безболезненного» рефакторинга. От общей культуры формирования интерфейсов до правки багов и поддержки обратной совместимости. 

Участие конференции бесплатное, но нужно зарегистрироваться. Спешите, регистрация скоро закрывается!

YaC,конференции,анонсы
Добавлена маршрутизация по Беларуси
18 сентября 2013, 15:18

Яндекс.Карты научились строить автомобильные маршруты по Беларуси. Пользователи могут планировать поездки и внутри одного города, и через всю страну. Сервис найдет оптимальный вариант проезда, покажет расстояние и время в пути.

Minsk

Яндекс.Карты строят маршруты с учётом ситуации на дороге и предлагают тот вариант проезда, который займёт меньше времени. Так что водители смогут добраться до места в кратчайший срок.

Разумеется, строить автомобильные маршруты по Беларуси вы теперь можете и на карте на вашем сайте. Достаточно подключить маршрутизацию.

1 комментарий
маршрутизация,обновления карт
Секретный доклад Яндекс.Карт на WhaleRider
23 сентября 2013, 14:43

30 сентября и 1 октября в Москве пройдет очередная конференция по управлению проектами и предпринимательству WhaleRider. На этой конференции выступит Андрей Кармацкий с секретным докладом о Яндекс.Картах.

К сожалению, мы не можем раскрыть сейчас тезисы выступления, но обещаем, что вы не только получите ряд рекомендаций по управлению продуктовыми требованиями, но и узнаете кое-что новое о наших картах.

Узнать об условиях участия в конференции и зарегистрироваться, можно на сайте мероприятия.

Приходите, будет очень интересно!

Кармацкий
карты,конференции,анонсы
Поиск по карте + сервис «КЛАДР в облаке»
24 сентября 2013, 18:11

У нас есть два популярных примера поиска адресов на карте: геокодирования адреса из внешней HTML-формы и использование собственного макета формы поиска. Не так давно появился открытый и бесплатный сервис «КЛАДР в облаке». Подключение этого API позволяет реализовать саджест в нашей поисковой форме. Мы добавили эту функциональность в оба наших примера.

 

Также рекомендуем посмотреть примеры на сайте сервиса «КЛАДР в облаке».

Если вы написали статью, пример или хотите рассказать о своем решении, пишите нам в клубfacebook или на почту ymapsapi@ya.ru.

6 комментариев
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Обновленные карты Владимира, Челябинска, Краснодара, Нижнего Новгорода с Дзержинском
30 сентября 2013, 13:15

Картографами Яндекса были составлены и обновлены карты Владимира, Челябинска, Краснодара, Нижнего Новгорода с Дзержинском. Теперь карта Нижнего Новгорода расширена до соседних городов: Бор и Кстово; посёлков: Октябрьский, Ждановский и др.

Также в большинстве городов значительно улучшена адресная база и отрисовка улиц, изменения видны сразу (стало/было):

Челябинск — адресная база улучшилась в три раза.

 

Краснодар — адресная база улучшилась в два раза.

 

Нижний Новгород — адресная база улучшилась в 1,5 раза.

 

Владимир — адресная база изменилась незначительно, зато улучшилась отрисовка улиц.

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обновления карт