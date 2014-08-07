Блог API Яндекс.Карт

август 2014
API Яндекс.Карт версия 2.1.14
7 августа 2014, 19:41

Сегодня мы опубликовали новую версию API Яндекс.Карт 2.1 — 2.1.14. Она доступна по адресу api-maps.yandex.ru/2.1.14 и api-maps.yandex.ru/2.1-dev.

Добавлено:

— Новые возможности шаблонизатора - elseif и квадратные скобки.

— Возможность отменять предыдущие запросы при задании новых опорных точек и параметров в мультимаршрутизаторе.

— Панель поисковых подсказок.

— Параметр onerror при подключении API.

— Возможность отключить выход из полноэкранного режима по нажатию клавиши Esc.

Изменено:

— Повышена производительность отображения карты на мобильных устройствах.

— Добавлен метод GeoQueryResult.getParent.

— Метод then объекта GeoQueryResult теперь поддерживает контекст исполнения функций обратного вызова.

— Ускорена отрисовка графики с фоновым изображением.

— Возможность указывать фигуру метки кластера в json-формате.

Исправлено:

— Ошибки графики в IE.

— Ошибки мультимаршрутизатора.

— Ошибка подключения двух разных версий API на одной странице.

— В некоторых случаях возникала ошибка при клике по слою пробок в IE8.

— В некоторых случаях возникала ошибка при удалении элемента управления «Пробки» с карты.

— Ошибки отображения полигона с внутренним контуром.

— Ошибки отображения графики с выставленной опцией opacity равной 0 в IE 9-11.

— Ошибочное отображение scrollbar в результатах поиска.

— В некоторых случаях карта становилась неактивной в мобильной версии Chrome под Android.

— Проблемы с драгом на WindowsPhone.

— Ошибка с прокидыванием событий из дочернего макета ItemContent в балуне кластера..

— Ошибки верстки элементов управления в IE8.

— Ошибка повторного добавления элемента в ObjectManager.

— Ошибка отображения балуна при инициализации из скрытого контейнера.

— Ошибка вызова метода autoPan в менеджерах балуна.

— Ошибка драга объектов под слоем событий.

— Балун в режиме панели не сдвигал элемент управления «Линейка».

— Ошибки перехода в полноэкранный режим при нахождении карты в контейнере с динамической шириной.

— Ошибка скрытия подсказки в некоторых случаях.

Команда разработчиков API Яндекс.Карт

1 комментарий
API 2.1,обновление
Яндекс обновил карты
12 августа 2014, 13:18

Как мы и обещали, теперь карты обновляются каждый месяц. Мы добавляем на них строящиеся дома, новые дороги, развязки, а также уточняем детали и исправляем неточности, которые присылают пользователи через форму обратной связи.

В прошлом месяце были внесены изменения в Краснодар, Новосибирск, Пенза, Улан-Удэ, некоторые города Московской области, а также Гродно, Минск и Караганда. А также полностью отрисован город Новотроицк и поселок городского типа Никель Мурманской области, который находится на самой границе России и Норвегии.

Одним из наиболее важных источников обновлений по-прежнему остаются комментарии наших пользователей. За прошедший месяц, благодаря замечаниям и комментариям пользователей в России, Беларуси и Казахстане, было внесено более 11 000 исправлений. На карте Украины было сделано более 1 500 исправлений, значительно улучшена маршрутизация в Киеве, Днепропетровске, Одессе и Николаеве. Продолжайте присылать нам свои замечания и пожелания к исправлению через специальную форму — maps.yandex.ru/feedback и вместе мы сделаем Яндекс.Карты еще лучше.

Все эти обновления также доступны на картах, созданных через API Яндекс.Карт.

обновления карт
API Яндекс.Карт для коммерческих проектов
14 августа 2014, 10:21

Сегодня мы рады представить вам Платный JavaScript API Яндекс.Карт версий 2.1 и 2.0.

Платная версия API создана для коммерческого использования в закрытых системах, приложениях и программных модулях, ее создание стало возможным благодаря запуску единой карты осенью прошлого года. В платном API Карт сняты ограничения стандартной лицензии, поэтому его можно применять для онлайн-мониторинга транспорта, в закрытых системах учёта и управления или для разработки десктопных приложений. Также в коммерческой версии можно повысить суточный лимит запросов к геокодеру и маршрутизатору.

Пример реализации мониторинга транспорта на карте от одного из первых пользователей платной версии API.

Сейчас в платной версии доступны схемы, народные карты, маршрутизация и геокодирование в пределах России, Украины, Беларуси и Казахстана. Мы постарались сделать работу с платной версией максимально удобной и сохранили обратную совместимость. То есть для того, чтобы перейти с бесплатной на платную версию 2.1 или 2.0 достаточно заключить лицензионный договор, получить ключ и изменить ссылку подключения. 

Для того, чтобы начать работать с платным API, нужно заключить договор с Яндексом и получить ключ в Кабинете разработчика. Там же будет показан статус ключа и срок его действия, статистика запросов к геокодеру и маршрутизатору, а также предупреждение о превышении лимита запросов.

Отправить запрос на получение шаблона лицензионного договора можно через форму обратной связи.

1 комментарий
API 2.1,Платный API,API 2.0
API Яндекс.Карт версия 2.1.15
28 августа 2014, 12:38

Сегодня мы опубликовали новую версию API Яндекс.Карт 2.1 — 2.1.14. Она доступна по адресу api-maps.yandex.ru/2.1.15 и api-maps.yandex.ru/2.1-dev.

Добавлено:

— LoadingObjectManager — модуль, который позволяет добавлять на карту очень большое (действительно очень большое) число меток. При необходимости кластеризует их. Загружает с сервера данные только для тех меток, которые попадают в видимую область карты.

— RemoteObjectManager — модуль, предназначенный для показа большого числа меток с использованием загрузки данных с сервера по тайлам или по области видимости карты. Использует серверную кластеризацию данных.

Исправлено:

— Дублирование текста при вводе с включенными поисковыми подсказками в Android-браузерах.

Команда разработчиков API Яндекс.Карт

API 2.1,обновление
LoadingObjectManager, или Что API Яндекс.Карт забыл на сервере
29 августа 2014, 15:20

Завтра в Минске на Яндекс.Субботнике по бекенду выступит разработчик интерфейсов API Яндекс.Карт Антон Корзунов и расскажет про LoadingObjectManager и RemoteObjectManager. Из доклада вы узнаете, зачем API нужен бэкенд, почему писать его придётся вам и как API Карт будет помогать этой задаче со стороны фронтенда.

Конференция пройдёт в зале King отеля Crown Plaza по адресу: г. Минск, ул. Кирова, 13.

Подбробная программа Субботника.

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