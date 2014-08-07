Как мы и обещали, теперь карты обновляются каждый месяц. Мы добавляем на них строящиеся дома, новые дороги, развязки, а также уточняем детали и исправляем неточности, которые присылают пользователи через форму обратной связи.

В прошлом месяце были внесены изменения в Краснодар, Новосибирск, Пенза, Улан-Удэ, некоторые города Московской области, а также Гродно, Минск и Караганда. А также полностью отрисован город Новотроицк и поселок городского типа Никель Мурманской области, который находится на самой границе России и Норвегии.

Одним из наиболее важных источников обновлений по-прежнему остаются комментарии наших пользователей. За прошедший месяц, благодаря замечаниям и комментариям пользователей в России, Беларуси и Казахстане, было внесено более 11 000 исправлений. На карте Украины было сделано более 1 500 исправлений, значительно улучшена маршрутизация в Киеве, Днепропетровске, Одессе и Николаеве. Продолжайте присылать нам свои замечания и пожелания к исправлению через специальную форму — maps.yandex.ru/feedback и вместе мы сделаем Яндекс.Карты еще лучше.

Все эти обновления также доступны на картах, созданных через API Яндекс.Карт.