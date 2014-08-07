Сегодня мы опубликовали новую версию API Яндекс.Карт 2.1 — 2.1.14. Она доступна по адресу api-maps.yandex.ru/2.1.14 и api-maps.yandex.ru/2.1-dev.
Добавлено:
— Новые возможности шаблонизатора - elseif и квадратные скобки.
— Возможность отменять предыдущие запросы при задании новых опорных точек и параметров в мультимаршрутизаторе.
— Панель поисковых подсказок.
— Параметр onerror при подключении API.
— Возможность отключить выход из полноэкранного режима по нажатию клавиши Esc.
Изменено:
— Повышена производительность отображения карты на мобильных устройствах.
— Добавлен метод GeoQueryResult.getParent.
— Метод then объекта GeoQueryResult теперь поддерживает контекст исполнения функций обратного вызова.
— Ускорена отрисовка графики с фоновым изображением.
— Возможность указывать фигуру метки кластера в json-формате.
Исправлено:
— Ошибки графики в IE.
— Ошибки мультимаршрутизатора.
— Ошибка подключения двух разных версий API на одной странице.
— В некоторых случаях возникала ошибка при клике по слою пробок в IE8.
— В некоторых случаях возникала ошибка при удалении элемента управления «Пробки» с карты.
— Ошибки отображения полигона с внутренним контуром.
— Ошибки отображения графики с выставленной опцией opacity равной 0 в IE 9-11.
— Ошибочное отображение scrollbar в результатах поиска.
— В некоторых случаях карта становилась неактивной в мобильной версии Chrome под Android.
— Проблемы с драгом на WindowsPhone.
— Ошибка с прокидыванием событий из дочернего макета ItemContent в балуне кластера..
— Ошибки верстки элементов управления в IE8.
— Ошибка повторного добавления элемента в ObjectManager.
— Ошибка отображения балуна при инициализации из скрытого контейнера.
— Ошибка вызова метода autoPan в менеджерах балуна.
— Ошибка драга объектов под слоем событий.
— Балун в режиме панели не сдвигал элемент управления «Линейка».
— Ошибки перехода в полноэкранный режим при нахождении карты в контейнере с динамической шириной.
— Ошибка скрытия подсказки в некоторых случаях.
Команда разработчиков API Яндекс.Карт