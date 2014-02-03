Блог API Яндекс.Карт

февраль 2014
Яндекс.Карты ищут дизайнера веб-интерфейсов
3 февраля 2014, 18:03

Мы ищем дизайнера веб-интерфейсов, который сможет сделать интерфейс, с помощью которого Яндекс.Карты могли бы стать умнее. Мы хотим, чтобы карты научились нас узнавать и запоминать. Какие места мы искали и какие маршруты построили, чтобы карты знали, где мы живем и как добраться на работу кратчайшим путём в объезд пробок. А самое главное, чтобы карты умели перебрасывать все эти знания в мобильное приложение и обратно.

Если вы и есть этот человек или вы с ним знакомы, заходите на страничку вакансии. Возможно, мы мы ищем именно вас!

Свои портфолио можно отправлять на адрес ninavard@yandex-team.ru

работа
Яндекс обновил карты
6 февраля 2014, 16:56

Как мы и обещали, теперь карты обновляются каждый месяц. Мы добавляем на них появившиеся изменения: строящиеся дома, новые дороги, развязки, а также уточняем детали и исправляем неточности, которые присылают пользователи через форму обратной связи.

В январе было сделано около десяти тысяч изменений в Тюмени, Туле, Пензе и Кирове. В этих городах добавили новые адреса, дома, дороги, исправили ошибки и неточности на которые указывали пользователи. В Туле было добавлено 790 новых зданий, а в Кирове 200 новых дорог и улиц. Также значительно обновились карты Йошкар-Олы, Калуги, Костромы, Краснодара, Минска, Ростова-на-Дону, Сочи, Ставрополя, Сыктывкара, Чебоксар и Читы.

Продолжайте присылать нам свои замечания и пожелания к исправлению через специальную форму — maps.yandex.ru/feedback и вместе мы сделаем Яндекс.Карты еще лучше.

Все эти обновления также доступны на картах, созданных через API Яндекс.Карт.

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обновления карт
Офис Яндекс.Карт в Берлине
7 февраля 2014, 13:20

Вчера в инсторическом центре Берлина открылся новый офис Яндекса. Сотрудники берлинского офиса будут заниматься разработкой и развитием сервисов Яндекса. Первые специалисты начнут работать над мировыми Яндекс.Картами — уже открыты несколько вакансий для разработчиков C++. К концу этого года мы рассчитываем нанять в Берлине 30-40 сотрудников, а в перспективе — ещё больше.

Место для нового офиса было выбрано не случайно — Берлин считается одним из мировых центров дизайна и постепенно становится европейским центром стартап-движения. В этом городе активное IT-сообщество и созданы отличные условия для жизни и развития бизнеса. Кроме того, в Берлине сильные университеты, выпускники которых нам интересны.

CityQuartier DomAquarée (на переднем плане), так называется бизнес-квартал в котором теперь находится берлинский офис компании. Здание примечательно не только своим расположением, оно находится в самом сердце города рядом с Berliner Dom, Кафедральным собором Берлина. В холле расположен AquaDom — это самый большой в мире цилиндрический аквариум с солёной водой в котором живёт примерно 1500 рыб 97 видов.

вакансии,новости
API Яндекс.Карт версия 2.1.5
11 февраля 2014, 15:28

Опубликована новая версия API Яндекс.Карт 2.1-beta — 2.1.5. Она доступна по адресу api-maps.yandex.ru/2.1.5 и api-maps.yandex.ru/2.1-dev.

Добавлено:

— Методы ymaps.ready и ymaps.load возвращают объект класса vow.Promise.

— Позиция выпадающего списка зависит от положения кнопки списка на карте.

— Поддержка вложенных неймспейсов для параметра «ns» загрузчика API.

— Методы класса util.AsyncStorage возвращают объект класса vow.Promise.

— Обновлена реализация vow.Promise для соответствия со стандартом http://dom.spec.whatwg.org/#promises

— Текстовые шаблоны переведены на новый синтаксис. Добавлена поддержка цикла for, обработка вложенных условий и циклов. Подробное описание читайте в документации.

Изменено:

— Ускорено построение макета балуна кластера.

Исправлено:

— Скроллинг длинных списков в Safari iOS7.

— Конфликты верстки при подключении библиотеки bootstrap.

— Конфликты показа результатов поиска и клавиатуры на мобильных устройствах для элемента управления «Поиск по карте».

— Ошибки верстки выпадающего списка в Opera.

— Поведение балунов и подсказок меток в IE8.

— Ошибки при динамическом изменении опций hasHint и hasBalloon кластеризатора.

— Лишнее срабатывание анимации в элементе управления «Поиск по карте».

— Ошибки при удалении элемента управления «Поиск по карте».

— Отсутствует кнопка удаления поискового запроса в IE8.

— Ошибки верстки панели управления «Пробки».

— Убрали эмулирование события contextmenu в браузерах на WinPhone, которые его не поддерживают.

— В некоторых случаях зависал мобильных браузер при смене масштаба карты при включенных пробках.

— Зацикливание кода при вложенной подписке на обработчик ymaps.ready.

— Конфликты при подключении двух версий на одной странице.

— Метод getZoomRange не попадал в package.full.

— Утечки памяти при обработке событий.

— Дублировалось событие balloonopen и balloonclose кластеризатора.

— Ошибки в режиме release при удалении кластеризатора с карты.

— Сбрасывались пресеты меток при повторном закрытии балуна.

— Дублирование событий mouseenter в IE8 и IE9.

— Не приходило событие click на кластере, если на нем при этом открывался балун.

— Отправка поискового запроса по клавише Enter в IE8.

— Не работало масштабирование карты двойным щелчком кнопки мыши при клике на геообъекты без балуна.

— Кластеризатор не генерировал события optionschange.

— Не работала опция pane для точечных геообъектов.

— При редактировании линии и полигона балун смещался.

— Лишние событие close и balloonclose геообъекта и его балуна.

— Лишние события autopanbegin и autopanend балуна геообъекта.

— У программно созданных макетов не вызывался метод destroy.

— В некоторых случаях дублировались события defaultaction в контролах.

— После закрытия балуна геообъекта появлялась всплывающая подсказка.

— Не ставились точки линейки поверх геообъектов.

— Некорректно позиционировались мини-балуны линейки в IE8 и IE9.

— Ошибки панели управления «Пробки» при ее повторном добавлении на карту.

— Ошибки в верстке выпадающих списков в IE8.

— Изменялся центр карты по длинному нажатию по геообъекту в Safari iOS 6.1.

— В некоторых случаях не пропадали всплывающие подсказки кластеров.

— В Windows 8 приходили одновременно события click и contextmenu.

— При автоматическом проваливании в народную карту в Firefox не показывались тайлы для устройств с высокой плотностью пикселей.

— В некоторых случаях пропадала интерактивность геообъектов при изменении масштаба карты.

— При изменении опции pane выставлялось некорректное значение zIndex геообъектов.

Команда разработчиков API Яндекс.Карт

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API 2.1,обновление
API Яндекс.Карт для интернет-магазинов. Доклад на конференции в Киеве
12 февраля 2014, 15:21

Открываем сезон выступлений. 25 февраля в Киеве на базе спортивного комплекса «Олимпийский» пройдет конференция «Интернет-магазины: стратегии роста». Мероприятие посвящено вопросам правильного развития проектов в области электронной коммерции и другим вопросам связанным с интернет-магазинами.

В 16:30 в рамках секции «Кейсы» в зале Альтиус состоится доклад маркетолога API Яндекс.Карт Андрея Чеботарева. Андрей расскажет о том, как сделать интернет-магазин более удобным для посетителя, быстрее и лучше решать задачи пользователей при помощью визуальных географических карт. Из доклада слушатели узнают, как можно переработать карточку товара, страницу доставки, контактов и даже сделать карты одной из фишек вашего интернет-магазина.

Подробная программа и регистрация на конференцию.

конференции,анонсы
Олимпийское обновление карт
15 февраля 2014, 14:56

Наши картографы тоже приготовились к Олимпиаде. Только за последние месяцы на карту Сочи было добавлено 1127 адресов, 535 контуров зданий и более 35 км новых отрезков улиц и дорог. Сейчас на схеме подробно изображены объекты Приморского и Горного кластеров.

Кроме этого мы значительно обновили панорамы Сочи и олимпийских объектов. Всего было сделано более 80 тысяч снимков, включая панорамы девяти спортивных объектов и 1500 километров сочинских улиц и дорог. Пользователи могут, не выходя из дома, прогуляться по улицам курорта и узнать в подробностях, как выглядит Олимпийская площадь горнолыжный комплекс «Роза Хутор». Многие объекты отсняты не только снаружи, но и внутри. Так, например, можно виртуально побродить по вестибюлям и трибунам Дворца зимнего спорта Айсберг или Кёрлингового центра Ледяной Куб. Для гостей Олимпиады — это удобный способ сориентироваться на месте и, например, заранее найти трибуну, на которую куплены билеты на хоккей.

Напоминаем, что теперь любой владелец сайта может встроить панорамы Яндекса на свой сайт, в том числе и панорамы олимпийских объектов.

Все обновления схем также доступны на картах, созданных через API Яндекс.Карт.

панорамы,обновления карт
Яндекс.Метро на базе API Яндекс.Карт
20 февраля 2014, 13:51

Вчера Яндекс запустил новую версию веб-интерфейса сервиса Яндекс.Метро. Она выполнена в новом «островном» дизайне. Сейчас доступны схемы метрополитена пяти городов. В процессе разработки была обновлена не только визуальная часть, но и перенесена вся логика с серверной стороны на клиентскую. Кроме этого новое Яндекс.Метро работает на базе API Яндекс.Карт версии 2.1-beta. По сути это отличный пример создания собственной карты на базе API.

 

API предоставляет возможность создавать собственные карты. Пример создания карты на собственных изображениях есть в песочнице для версии 2.0.

1 комментарий
примеры проектов,примеры,API 2.1
Пример использования обычного и народного геокодера одновременно
25 февраля 2014, 15:53

Нас часто спрашивают, как решить ту или иную задачу при работе с нашим API. Часто из таких вопросов рождаются примеры использования, которые будут полезны не только тому, кто спрашивал. В новом примере показано, как можно использовать обычный и геокодер Народной карты одновременно для версии API Яндекс.Карт 2.0. Подобная связка может быть полезна для того, чтобы дать более точный ответ пользователю. 

Напомним, что API Яндекс.Карт предоставляет возможность поиска по Народной карте, которая нарисована пользователями Яндекса. Пользователи наносят на карту границы объектов, указывают их тип, снабжают названием и описанием, помечают ключевыми словами, то есть присваивают метки. API позволяет производить поиск по этим объектам.

Посмотреть пример в новом окне. 

Пользуйтесь и присылайте свои собственные примеры в комментариях. Напоминаем, что в нашем клубе разработчиков, на страничках в Facebook и ВКонтакте можно задавать вопросы на которые отвечают разработчики команды API Яндекс.Карт.

примеры,API 2.0
Карта кандидатов на местных выборах в Турции
28 февраля 2014, 16:53

Один из самых популярных турецких каналов NTV, при помощью API Яндекс.Карт, создал специальную карту кандидатов по каждому из 957 районов страны. Карта разделена на провинции, которые поделены на районы. Из выпадающего списка можно выбрать любую провинцию, а также отсортировать кандидатов по партиям. Выборы в муниципалитеты в Турции пройдут 30 марта 2014 года.

Посмотреть карту в новом окне. 

Пользуйтесь и присылайте свои собственные примеры в комментариях. Напоминаем, что в нашем клубе разработчиков, на страничках в Facebook и ВКонтакте можно задавать вопросы на которые отвечают разработчики команды API Яндекс.Карт.

1 комментарий
примеры,API 2.0