Опубликована новая версия API Яндекс.Карт 2.1-beta — 2.1.5. Она доступна по адресу api-maps.yandex.ru/2.1.5 и api-maps.yandex.ru/2.1-dev.
Добавлено:
— Методы ymaps.ready и ymaps.load возвращают объект класса vow.Promise.
— Позиция выпадающего списка зависит от положения кнопки списка на карте.
— Поддержка вложенных неймспейсов для параметра «ns» загрузчика API.
— Методы класса util.AsyncStorage возвращают объект класса vow.Promise.
— Обновлена реализация vow.Promise для соответствия со стандартом http://dom.spec.whatwg.org/#promises
— Текстовые шаблоны переведены на новый синтаксис. Добавлена поддержка цикла for, обработка вложенных условий и циклов. Подробное описание читайте в документации.
Изменено:
— Ускорено построение макета балуна кластера.
Исправлено:
— Скроллинг длинных списков в Safari iOS7.
— Конфликты верстки при подключении библиотеки bootstrap.
— Конфликты показа результатов поиска и клавиатуры на мобильных устройствах для элемента управления «Поиск по карте».
— Ошибки верстки выпадающего списка в Opera.
— Поведение балунов и подсказок меток в IE8.
— Ошибки при динамическом изменении опций hasHint и hasBalloon кластеризатора.
— Лишнее срабатывание анимации в элементе управления «Поиск по карте».
— Ошибки при удалении элемента управления «Поиск по карте».
— Отсутствует кнопка удаления поискового запроса в IE8.
— Ошибки верстки панели управления «Пробки».
— Убрали эмулирование события contextmenu в браузерах на WinPhone, которые его не поддерживают.
— В некоторых случаях зависал мобильных браузер при смене масштаба карты при включенных пробках.
— Зацикливание кода при вложенной подписке на обработчик ymaps.ready.
— Конфликты при подключении двух версий на одной странице.
— Метод getZoomRange не попадал в package.full.
— Утечки памяти при обработке событий.
— Дублировалось событие balloonopen и balloonclose кластеризатора.
— Ошибки в режиме release при удалении кластеризатора с карты.
— Сбрасывались пресеты меток при повторном закрытии балуна.
— Дублирование событий mouseenter в IE8 и IE9.
— Не приходило событие click на кластере, если на нем при этом открывался балун.
— Отправка поискового запроса по клавише Enter в IE8.
— Не работало масштабирование карты двойным щелчком кнопки мыши при клике на геообъекты без балуна.
— Кластеризатор не генерировал события optionschange.
— Не работала опция pane для точечных геообъектов.
— При редактировании линии и полигона балун смещался.
— Лишние событие close и balloonclose геообъекта и его балуна.
— Лишние события autopanbegin и autopanend балуна геообъекта.
— У программно созданных макетов не вызывался метод destroy.
— В некоторых случаях дублировались события defaultaction в контролах.
— После закрытия балуна геообъекта появлялась всплывающая подсказка.
— Не ставились точки линейки поверх геообъектов.
— Некорректно позиционировались мини-балуны линейки в IE8 и IE9.
— Ошибки панели управления «Пробки» при ее повторном добавлении на карту.
— Ошибки в верстке выпадающих списков в IE8.
— Изменялся центр карты по длинному нажатию по геообъекту в Safari iOS 6.1.
— В некоторых случаях не пропадали всплывающие подсказки кластеров.
— В Windows 8 приходили одновременно события click и contextmenu.
— При автоматическом проваливании в народную карту в Firefox не показывались тайлы для устройств с высокой плотностью пикселей.
— В некоторых случаях пропадала интерактивность геообъектов при изменении масштаба карты.
— При изменении опции pane выставлялось некорректное значение zIndex геообъектов.
Команда разработчиков API Яндекс.Карт