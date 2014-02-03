Мы ищем дизайнера веб-интерфейсов, который сможет сделать интерфейс, с помощью которого Яндекс.Карты могли бы стать умнее. Мы хотим, чтобы карты научились нас узнавать и запоминать. Какие места мы искали и какие маршруты построили, чтобы карты знали, где мы живем и как добраться на работу кратчайшим путём в объезд пробок. А самое главное, чтобы карты умели перебрасывать все эти знания в мобильное приложение и обратно.

Если вы и есть этот человек или вы с ним знакомы, заходите на страничку вакансии. Возможно, мы мы ищем именно вас!

Свои портфолио можно отправлять на адрес ninavard@yandex-team.ru