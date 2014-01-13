Блог API Яндекс.Карт

январь 2014
Проектирование удобного интерфейса с помощью jQuery
13 января 2014, 15:27

Посмотрите видео доклада о том, как команда API использовала jQuery для создания собственного модуля. Доклад прочитал разработчик интерфейсов API Яндекс.Карт Всеволод Шмыров в Москве на международной конференции jQuery.

Команда API проанализировала конкурентные преимущества jQuery и в итоге создала собственный модуль для групповой обработки геообъектов на карте — geoQuery. Модуль предоставляет удобный интерфейс для манипуляции группами геообъектов — попадание объектов в геометрическую область, фильтрация, поиск по выборке и многие другие. 

Видеозаписи других докладов доступны по тегу «видео».

видео,конференции,API 2.0
Модуль API Яндекс.Карт для AngularJS
15 января 2014, 15:48

AngularJS — это популярный JavaScript-фреймворк с открытым исходным кодом, который предназначен для разработки одностраничных приложений. Борис Сердюк, один из программистов Яндекса, написал для него удобный модуль для упрощенной работы с API Яндекс.Карт. С его помощью можно вставлять карту также просто, как вставлять картинку или кнопку, а также работать с метками, балунами и другими сущностями API.

Исходный код доступен на GitHub.

Документация и примеры работы модуля.

Если вы написали статью или хотите рассказать о своей реализации, пишите нам в клубFacebook или на почту ymapsapi@ya.ru.

модули,AngularJS,API 2.0
Обновление справочника разработчика
17 января 2014, 17:52

Сегодня мы обновили справочник JavaScript API версии 2.0. Проведя анализ, мы выяснили какие классы и методы больше всего интересуют разработчиков. На основе этих данных мы создали навигационные группы для быстрого и удобного доступа к информации. Всего получилось 20 групп: карта, геообъекты, балун и хинт, элементы управления, кластеризатор и другие. Каждая группа объединила в себе список основных классов, необходимых разработчику для реализации своей задачи. Кроме этого, в каждой группе есть ссылки на статьи и примеры реализиации, актуальные для данной группы.

Также мы внесли изменения в справочник версии 2.1-beta. Теперь в описании методов и классов применяются общепринятые сигнатуры. Это позволило уменьшить число столбцов в таблице и сделать справочник более удобным. 

API 2.1,документация,API 2.0
Яндекс обновил карты
21 января 2014, 13:10

Как мы и обещали, теперь карты обновляются каждый месяц. Мы добавляем на них появившиеся изменения — строящиеся дома, новые дороги, развязки, а также уточняем детали и исправляем неточности.

В декабре мы внесли несколько десятков тысяч изменений. Только по сообщениям, поступившим от наших пользователей, сделано более шести тысяч исправлений, в том числе около тысячи по дорогам. В обновленной версии значительно улучшилось качество маршрутизации в Новосибирске и Ростове-на-Дону. Из обновленных городов следует выделить Саратов, Омск, Ярославль, Иваново и Пензу. Полноценную схему и маршрутизацию получил ближайший и крупнейший пригород Самары — город Новокуйбышевск. Раньше схема этого города была доступна только в Народной карте. 

Продолжайте присылать нам свои замечания и пожелания к исправлению через специальную форму — maps.yandex.ru/feedback и вместе мы сделаем Яндекс.Карты еще лучше.

Все эти обновления также доступны на картах, созданных через API Яндекс.Карт.

обновления карт
Панорамы Яндекса на вашем сайте
24 января 2014, 12:55

Теперь любой владелец сайта может встроить панорамы Яндекса на свой ресурс. Панорамы — это удобный способ показать здание, улицу или целый город. Например, новостной портал может таким образом познакомить посетителей с местом события, турфирма — с маршрутами, которые она предлагает туристам, а интернет-магазин — показать фасад здания, в котором находится точка выдачи товара.

Чтобы добавить панораму на собственный сайт необходимо сначала найти ее на Яндекс.Картах. Затем нажать кнопку «Ссылка» в правом верхнем углу и выбрать пункт «Панораму». В итоге будет сформирован JavaScript-код вставки панорамы на сайт. Доступно три предустановленных размера панорам, кроме этого можно задать собственный произвольный размер.

На сайтах панорамы будут работать точно так же, как на Яндекс.Картах: пользователи смогут виртуально перемещаться по городу и рассматривать его улицы.

Сейчас доступны панорамы более 300 городов России, Украины, Беларуси и Казахстана. В каждом из них Яндекс отснял все основные улицы, а также самые известные и красивые места. Около десятка городов, в том числе Петербург и города Золотого кольца, запечатлены с высоты птичьего полета — их можно увидеть на панорамах с воздуха.

39 комментариев
панорамы
API Яндекс.Карт во ВКонтакте
27 января 2014, 16:38

Теперь общаться с командой API Яндекс.Карт стало еще проще. У нас появилась старничка во ВКонтакте. Подписывайтесь, читайте, обсуждайте, задавайте вопросы и не забывайте лайкать.

Адрес страницы: http://vk.com/ymapsapi

На странице — последние новости API, свежие примеры реализации и кейсы, статьи пользователей, объявления о конференциях и вебинарах, видео докладов и многое-многое другое. Специально для разработчиков мы создали тему, в которой можно задавать вопрос о реализации. На вопросы отвечают разработчики команды API. Кроме этого, на страничке можно смело хвастаться своим проектом, который использует API.

Напоминаем также, что у нас есть страница в Facebook и клуб разработчиков, где вы также можете следить за новостями API и задавать свои вопросы.

Пример получения ссылки на удаление метки с карты
30 января 2014, 15:31

Нас часто спрашивают, как решить ту или иную задачу при работе с нашим API. Часто из таких вопросов рождаются примеры использования, которые будут полезны не только тому, кто спрашивал. В новом таком примере показано, как можно получить ссылку на удаление метки с карты в макете балуна для версии API Яндекс.Карт 2.0. 

Посмотреть пример в новом окне. 

Пользуйтесь и присылайте свои собственные примеры в комментариях. Напоминаем, что в нашем клубе разработчиков, на страничках в Facebook и ВКонтакте можно задавать вопросы на которые отвечают разработчики команды API Яндекс.Карт.

1 комментарий
примеры,API 2.0