Посмотрите видео доклада о том, как команда API использовала jQuery для создания собственного модуля. Доклад прочитал разработчик интерфейсов API Яндекс.Карт Всеволод Шмыров в Москве на международной конференции jQuery.
Команда API проанализировала конкурентные преимущества jQuery и в итоге создала собственный модуль для групповой обработки геообъектов на карте — geoQuery. Модуль предоставляет удобный интерфейс для манипуляции группами геообъектов — попадание объектов в геометрическую область, фильтрация, поиск по выборке и многие другие.
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