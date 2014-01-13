Как мы и обещали, теперь карты обновляются каждый месяц. Мы добавляем на них появившиеся изменения — строящиеся дома, новые дороги, развязки, а также уточняем детали и исправляем неточности.

В декабре мы внесли несколько десятков тысяч изменений. Только по сообщениям, поступившим от наших пользователей, сделано более шести тысяч исправлений, в том числе около тысячи по дорогам. В обновленной версии значительно улучшилось качество маршрутизации в Новосибирске и Ростове-на-Дону. Из обновленных городов следует выделить Саратов, Омск, Ярославль, Иваново и Пензу. Полноценную схему и маршрутизацию получил ближайший и крупнейший пригород Самары — город Новокуйбышевск. Раньше схема этого города была доступна только в Народной карте.

Продолжайте присылать нам свои замечания и пожелания к исправлению через специальную форму — maps.yandex.ru/feedback и вместе мы сделаем Яндекс.Карты еще лучше.

Все эти обновления также доступны на картах, созданных через API Яндекс.Карт.