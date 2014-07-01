С выходом версии API Яндекс.Карт 2.1 мы решили изменить существующую в 2.0 систему версионирования API.

В API 2.1 мы решили отказаться от версий stable.

Каждая новая версия API 2.1 становится релиз-кандидатом с отдельной веткой документации и доступна либо напрямую api-maps.yandex.ru/2.1.х (например api-maps.yandex.ru/2.1.11), либо при подключении api-maps.yandex.ru/2.1-dev.

api-maps.yandex.ru/2.1 переключается на новую версию API через некоторое время после публикации релиз-кандидата, если за это время пользователи не сообщили нам об ошибках, приводящих к деградации функциональности.

Рекомендуем в продакшене подключать api-maps.yandex.ru/2.1, а для разработки использовать api-maps.yandex.ru/2.1-dev.

Тип проекта Рекомендуемая версия в production-окружении Рекомендуемая версия в разработке Небольшие проекты Конструктор карт Конструктор карт Средние и крупные проекты, с простой картой Последняя версия api-maps.yandex.ru/2.1 Релиз-кандидат версия api-maps.yandex.ru/2.1-dev для проверки функциональности Средние и крупные проекты, со сложной функциональностью карты Фиксированная версия api-maps.yandex.ru/2.1.x Релиз-кандидат версия api-maps.yandex.ru/2.1-dev для проверки функциональности

Уверены, что благодаря этим изменениям работа карты в вашем проекте станет еще более стабильной.

Команда разработчиков API Яндекс.Карт.