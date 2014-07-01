Блог API Яндекс.Карт

июль 2014
Система версионирования API Яндекс.Карт 2.1
1 июля 2014, 14:38

С выходом версии API Яндекс.Карт 2.1 мы решили изменить существующую в 2.0 систему версионирования API.

В API 2.1 мы решили отказаться от версий stable.

Каждая новая версия API 2.1 становится релиз-кандидатом с отдельной веткой документации и доступна либо напрямую api-maps.yandex.ru/2.1.х (например api-maps.yandex.ru/2.1.11), либо при подключении api-maps.yandex.ru/2.1-dev.

api-maps.yandex.ru/2.1 переключается на новую версию API через некоторое время после публикации релиз-кандидата, если за это время пользователи не сообщили нам об ошибках, приводящих к деградации функциональности.

Рекомендуем в продакшене подключать api-maps.yandex.ru/2.1, а для разработки использовать api-maps.yandex.ru/2.1-dev.

 

Тип проектаРекомендуемая версия в production-окруженииРекомендуемая версия в разработке
Небольшие проектыКонструктор картКонструктор карт
Средние и крупные проекты, с простой картойПоследняя версия api-maps.yandex.ru/2.1Релиз-кандидат версия api-maps.yandex.ru/2.1-dev для проверки функциональности
Средние и крупные проекты, со сложной функциональностью картыФиксированная версия api-maps.yandex.ru/2.1.xРелиз-кандидат версия api-maps.yandex.ru/2.1-dev для проверки функциональности

 

Уверены, что благодаря этим изменениям работа карты в вашем проекте станет еще более стабильной.

Команда разработчиков API Яндекс.Карт.

1 комментарий
API 2.1,версионирование
Использование кнопок «Поделиться» в балуне метки
3 июля 2014, 15:31

Вовлекайте еще больше пользователей. Мы подготовили пример, который показывает, как можно легко делиться метками в социальных сетях прямо с карты. Каждая метка содержит набор кнопок социальных сетей. Сам набор кнопок, а также другая информация, включая тексты и ссылки в сообщениях, может меняться в зависимости от настроек блока «Поделиться». В этом примере использована технология API Ya.share.

Код примера доступен на JSFiddle.

Пользуйтесь этим примером и присылайте свои собственные в комментариях. Напоминаем, что в нашем клубе разработчиков, на страничках в Facebook и ВКонтакте можно задавать вопросы на которые отвечают разработчики команды API Яндекс.Карт.

примеры,API 2.0
API Яндекс.Карт 2.1. Почему и зачем мы меняем API?
4 июля 2014, 15:24

Видео доклада руководителя службы разработки API Яндекс.Карт Сергея Константинова на конференции UWDC 2014 в Челябинске. Сергей рассказал о жизненном цикле API и почему мы продолжаем развиваться.

Отдельно Сергей коснулся темы обратной совместимости. Когда, зачем и почему ей приходится жертвовать и почему нам от этого очень больно. А также про технологические изменения и новые вызовы времени: новые устройства, новые технологии и новые требования пользователей, систем и времени.

Видеозаписи других докладов доступны по тегу «видео».

API 2.1,видео,конференции
API Яндекс.Карт версия 2.1.12
8 июля 2014, 18:18

Сегодня мы опубликовали новую версию API Яндекс.Карт 2.1 — 2.1.12. Она доступна по адресу api-maps.yandex.ru/2.1.12 и api-maps.yandex.ru/2.1-dev.

Мы переключили api-maps.yandex.ru/2.1 на версию API 2.1.11.

Добавлено:

— В параметре onload можно указывать вложенные неймспейсы.

— Метод util.defineClass.

Исправлено:

— На планшетах после выхода из полноэкранного режима срабатывал эмулируемый системой клик в той же точке.

— В некоторых случаях клик на кнопках срабатывал дважды.

— Ошибки асинхронного добавления объектов в geoQuery.

— В определенных случаях не загружались тайлы после fitToViewport.

— Передвижение карты останавливалось за пределами окна в FireFox.

— Ошибки при передвижении карты в iframe.

— Ошибки установки фильтров для objectManager.

— Не закрывалась подсказка на метке кластера, если курсор мыши покинул кластер раньше открытия подсказки.

— Клик по карте в IE не устаналивал фокус окна.

— Добавление объекта в кластеризатор не удаляло его с карты.

— В некоторых случаях показывалось некорректное время в панели пробок.

— Неправильно определялся getBounds карты при добавлении мультимаршрута.

— Геообъекты исчезали с карты при приближении к границам контейнера в IE.

— В некоторых случаях переставала отображаться всплывающая подсказка на геообъектах.

Команда разработчиков API Яндекс.Карт

2 комментария
API 2.1,обновление
Адаптивные элементы управления
9 июля 2014, 15:09

Одна из особенностей API Яндекс.Карт версии 2.1 — адаптивные элементы управления, которые подстраиваются под размер контейнера карты и размер экрана пользователя. Мы подготовили статью в разделе Элементы управления про адаптивность. В ней также рассказывается, как сделать собственный адаптивный элемент управления. 

Эта статья поможет разобраться с принципами работы адаптивных элементов управления. Например, элемент управления масштабом изменяет свой внешний вид в зависимости от высоты карты, а остальные элементы — в зависимости от ее ширины.

 Читать статью полностью. 

Кроме этого, для тех, кто переходит на новую версию API с версии 2.0 доступно руководство по переходу на API Яндекс.Карт версии 2.1.

API 2.1,статьи,элементы управления
Мультимаршруты в API
14 июля 2014, 15:10

С выходом из беты API Яндекс.Карт версии 2.1 в ней появились мультимаршруты. Если есть возможность построить более одного маршрута с похожими качественными характеристикам — они строятся и пользователь может выбрать сам, какой из них ему подходит больше. Как и раньше маршруты могут строиться с учетом и без учёта пробок. Кроме этого, для каждого маршрута рассчитывается время в пути и доступен маршрутный лист.

Мы подготовили и разместили в Песочнице пример работы мультимаршрутизатора. После того как все маршруты были построены, самый короткий из них автоматически становится активным. Он отображается на карте фиолетовым цветом. Альтернативные отображаются серым цветом. Для переключения активного маршрута достаточно кликнуть левой кнопкой мыши по нужному маршруту.

Код примера доступен в Песочнице.

Пользуйтесь этим примером и присылайте свои собственные в комментариях. Напоминаем, что в нашем клубе разработчиков, на страничках в Facebook и ВКонтакте можно задавать вопросы на которые отвечают разработчики команды API Яндекс.Карт.

11 комментариев
API 2.1,примеры,маршрутизация,маршруты
Собственный стиль метки
17 июля 2014, 15:23

Метки на карте — это один из самых частых кейсов использования API Яндекс.Карт. Метками отмечают офисы, точки самовывоза, дома, достопримечательности и многое другое. Кроме использования предустановленных стилей в качестве метки можно задавать любое изображение, например логотип компании, для отметки офиса. Таким образом карту можно делать более индивидуальной и интересной для пользователей.

Код примера доступен в Песочнице. Статья в документации подробно рассказывает, как можно задать собственный стиль метки.

Пользуйтесь этим примером и присылайте свои собственные в комментариях. Напоминаем, что в нашем клубе разработчиков, на страничках в Facebook и ВКонтакте можно задавать вопросы на которые отвечают разработчики команды API Яндекс.Карт.

API 2.1,метки
Генеральный план посёлка на основе API Яндекс.Карт с геопривязкой
21 июля 2014, 16:44

Как создать собственную карту с геопривязкой на базе API Яндекс.Карт? В свой статье на Хабрахабре автор Даниил Коноплицкий подробно рассказал о том как он сделал карту посёлка на основе генерального плана, а специально для тех, кто пойдёт его дорогой, предоставил файл со скриптом и ссылку на репозиторий.

Если вы написали статью или хотите рассказать о своей реализации, пишите нам в КлубFacebookВКонтакте или на почту ymapsapi@ya.ru.

статьи,статьи пользователей
API Яндекс.Карт для сайтов. Доклад в Калининграде
24 июля 2014, 15:53

13-14 августа в Калининграде пройдет конференция по интернет-маркетингу BalticDigitalDays. Мероприятие посвящено вопросам правильного развития и продвижения интернет-проектов.

Во второй день конференции 14 августа в 13:45 состоится доклад маркетолога API Яндекс.Карт Андрея Чеботарева. Андрей расскажет о том, как сделать сайт более удобным для посетителя, быстрее и лучше решать задачи пользователей при помощи визуальных географических карт, а также строить вокруг карт отдельные уникальные пользовательские сервисы. Из доклада слушатели узнают какие задачи решает API Яндекс.Карт и как его можно использовать.

Подробная программа и регистрация на конференцию.

Готовьте интересные вопросы и приходите!

конференции,анонсы
Новые маршруты в бете Яндекс.Карт
25 июля 2014, 17:32

Сегодня в бета-версии Яндекс.Карт появились новые маршруты для автомобилистов и пешеходов на общественном транспорте. Для построения маршрутов используется мультимаршрутизатор, который был разработан в API Яндекс.Карт версии 2.1.

В новом интерфейсе можно строить маршруты до нескольких точек, добавлять и менять местами пункты прибытия назначения и указывать до 10 точек в одном маршруте. Кроме этого, маршрутизатор предлагает альтернативные маршруты, если их возможно построить. Подробнее про новые маршруты можно прочитать в блоге Яндекс.Карт.

Лучшие маршруты к паркам Москвы

Новая версия интерфейса экспериментальная, поэтому если вы заметите какие-то неточности или ошибки, пожалуйста, сообщите нам об этом.

3 комментария
API 2.1,маршрутизация,маршруты,обновления карт
Новый дизайн блога и клуба API Яндекс.Карт
28 июля 2014, 17:06

Сегодня прекратил своё существование хостинг блогов Ya.Ru. Наш блог и клуб, которые также располагались на базе Я.ру претерпели изменения, но как мы и говорили, никуда не делись.

Вы все так же можете читать новости сервиса в блоге API Яндекс.Карт и задавать свои вопросы и общаться в клубе. Основные изменения коснулись дизайна. Как и раньше, можно авторизоваться в клубе, писать свои посты, отвечать на комментарии и делиться записями в социальных сетях.

Новый дизайн блога 

Новый дизайн клуба

обновление
Карта капитального строительства Москвы
31 июля 2014, 13:43

Хотите знать, что именно строят возле вашего дома и когда это закончится? Единая карта всех строек Москвы, реализованная при помощи API Яндекс.Карт. Сведения про объекты капитального строительства публикуются на основе документов органов исполнительной власти города Москвы. Кроме этого, на карте отображаются будущие и планируемые стройки, то есть объекты на которые разрешения на застройку еще не получено.

Присылайте свои собственные реализации основанные на API Яндекс.Карт в комментариях. Напоминаем, что в нашем клубе разработчиков, на страничках в Facebook и ВКонтакте можно задавать вопросы на которые отвечают разработчики команды API Яндекс.Карт.

2 комментария
примеры,примеры пользователей
API Яндекс.Карт версия 2.0.39
31 июля 2014, 16:47

Несмотря на релиз версии API Яндекс.Карт 2.1, мы продолжаем поддерживать прошлые ветки API. Сегодня мы опубликовали новую версию API Яндекс.Карт — 2.0.39. Она доступна по адресу api-maps.yandex.ru/2.0.39. В четверг, 7 августа, мы переключим на нее api-maps.yandex.ru/2.0 и api-maps.yandex.ru/2.0-stable.

Пожалуйста, прочтите статью о системе версионирования API.

Исправлено:

— В определенном случае не загружались тайлы после fitToViewport.

— Некорректно срабатывал setBounds с установкой опций preciseZoom и zoomMargin и включенной опцией avoidFractionalZoom у карты.

— Закрытие балуна метки местоположения скрывало метку в Opera 12.16.

— Некорректное значение опции avoidFractionalZoom по умолчанию в IE 10-11.

Команда разработчиков API Яндекс.Карт

обновление,API 2.0