Яндекс.Расписания — это точные, качественные и всегда актуальные сведения о расписаниях самолетов, поездов, электричек, автобусов, паромов и других видов транспорта. Теперь вы можете использовать эти данные на своих сайтах и в мобильных приложениях. С помощью API Яндекс.Расписаний можно получать информацию для ваших пользователей о том, как добраться от точки А до точки Б, чем вообще можно уехать из точки А и другие полезные данные в удобном формате и месте. API Яндекс.Расписаний — это Расписания, которые работают прямо у вас на сайте.

API Яндекс.Расписаний дает доступ к расписанию всех видов транспорта между двумя станциями, выделить определенный вид транспорта или запросить, например, расписание по одной отдельно взятой станции. Кроме этого, API предоставляет доступ к полному маршруту следования, данным о времени прибытия и отправления и времени в пути. Также доступна контактная информация о компаниях-перевозчиках. Все возможности API подробно описаны в документации.

Даже если пользователь задает просто точку отправления, а не конкретную станцию, API Яндекс.Расписаний может решить эту задачу, выводя ближайшие к заданной точке станции. Таким образом, на базе API Яндекс.Расписаний вы можете создавать удобные сервисы для своих пользователей, решать их задачи и формировать аудиторию.

API Яндекс.Расписаний абсолютно бесплатный, но доступ предоставляется по ключу. Чтобы его получить, необходимо ознакомиться с пользовательским соглашением и отправить на адрес rasp-info@yandex-team.ru описание вашего сайта и доменное имя, с которого ваш сервис будет обращаться к API, а также логин учетной записи на Яндексе. Обращаем ваше внимание на то, что обязательным условием использования API является указание на сайте информации об источнике предоставления данных — сервисе Яндекс.Расписания.

Также вы можете добавлять информацию о расписаниях на свой сайт с помощью виджетов. Для этого вам не нужно уметь программировать. Достаточно просто вставить готовый код на сайт. Сейчас доступно три виджета:

• Информер — показывает расписания рейсов для станций, аэропортов и по направлениям.



• Поисковая строка, в которой пользователь самостоятельно может искать необходимый ему рейс, фильтруя его по различными видам транспорта.



• Поиск авиабилетов — помогает искать и покупать билеты на самолет.