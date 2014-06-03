Несмотря на релиз версии API Яндекс.Карт 2.1, мы продолжаем поддерживать прошлые ветки API. Сегодня мы опубликовали новую версию API Яндекс.Карт — 2.0.38 с обновленным модулем Регионы. Она доступна по адресу api-maps.yandex.ru/2.0.38. В четверг, 10 июня, мы переключим на нее api-maps.yandex.ru/2.0 и api-maps.yandex.ru/2.0-stable.
Пожалуйста, прочтите статью о системе версионирования API.
Добавлено:
— Поддержка дисплеев высокой четкости в части подложки карт.
Изменено:
— Обновлен модуль Регионы.
Исправлено:
— Некорректная сортировка меток в балуне кластера, если часть заголовков меток была задана числами.
— В IE 10-11 при долгом нажатии на контейнер карты появлялось контекстное меню.
— Задание стиля line-height на странице могло приводить к ошибкам отображения элементов управления.
— Переполнение стека при подписке на ymaps.ready внутри другого обработчика ymaps.ready.
— В некоторых ситуациях показывались неправильные подсказки к пробкам.
— Ошибка при разборе запроса в geoQuery.search, если знак равенства не был отбит пробелами.
— Ошибки в браузерах IE и Safari Mobile.
— Не работала опция tremor в behavior.Drag.
— Переполнение стека в некоторых ситуациях при клике в mapTools.
— Исключение при попытке динамически задать опцию overlayFactory в IE 9-11.
Команда разработчиков API Яндекс.Карт