Блог API Яндекс.Карт

июнь 2014
API Яндекс.Карт версия 2.0.38
3 июня 2014, 15:29

Несмотря на релиз версии API Яндекс.Карт 2.1, мы продолжаем поддерживать прошлые ветки API. Сегодня мы опубликовали новую версию API Яндекс.Карт — 2.0.38 с обновленным модулем Регионы. Она доступна по адресу api-maps.yandex.ru/2.0.38. В четверг, 10 июня, мы переключим на нее api-maps.yandex.ru/2.0 и api-maps.yandex.ru/2.0-stable.

Пожалуйста, прочтите статью о системе версионирования API.

Добавлено:

— Поддержка дисплеев высокой четкости в части подложки карт.

Изменено:

— Обновлен модуль Регионы.

Исправлено:

— Некорректная сортировка меток в балуне кластера, если часть заголовков меток была задана числами.

— В IE 10-11 при долгом нажатии на контейнер карты появлялось контекстное меню. 

— Задание стиля line-height на странице могло приводить к ошибкам отображения элементов управления.

— Переполнение стека при подписке на ymaps.ready внутри другого обработчика ymaps.ready. 

— В некоторых ситуациях показывались неправильные подсказки к пробкам.

— Ошибка при разборе запроса в geoQuery.search, если знак равенства не был отбит пробелами.

— Ошибки в браузерах IE и Safari Mobile.

— Не работала опция tremor в behavior.Drag.

— Переполнение стека в некоторых ситуациях при клике в mapTools.

— Исключение при попытке динамически задать опцию overlayFactory в IE 9-11.

Команда разработчиков API Яндекс.Карт

2 комментария
обновление,API 2.0
Загрузка данных с помощью JQuery и добавление их на карту
4 июня 2014, 15:40

Карта с различными метками, которые выводятся из файла — это один из самых распространенных способов использования API. Сегодня мы опубликовали в Песочнице новый пример для API Яндекс.Карт версии 2.1 — вывод данных из файла на карту с помощью функции JQuery.getJSON().

Загруженные данные представлены в формате GeoJSON. Для их добавления на карту необходимо использовать geoQuery. Обратите внимание, что координаты объектов заданы в последовательности «долгота, широта». Поскольку по умолчанию в API принят порядок «широта, долгота», необходимо при подключении API передать параметр coordorder со значением lotlang. Подробнее об этом можно прочесть в разделе подключение API.

Посмотреть пример в Песочнице. 

Пользуйтесь этим примером и присылайте свои собственные в комментариях. Напоминаем, что в нашем клубе разработчиков, на страничках в Facebook и ВКонтакте можно задавать вопросы на которые отвечают разработчики команды API Яндекс.Карт.

6 комментариев
API 2.1,примеры
Сервис Яндекс.Расписания запускает собственный API
6 июня 2014, 11:52

Яндекс.Расписания — это точные, качественные и всегда актуальные сведения о расписаниях самолетов, поездов, электричек, автобусов, паромов и других видов транспорта. Теперь вы можете использовать эти данные на своих сайтах и в мобильных приложениях. С помощью API Яндекс.Расписаний можно получать информацию для ваших пользователей о том, как добраться от точки А до точки Б, чем вообще можно уехать из точки А и другие полезные данные в удобном формате и месте. API Яндекс.Расписаний — это Расписания, которые работают прямо у вас на сайте.

API Яндекс.Расписаний дает доступ к расписанию всех видов транспорта между двумя станциями, выделить определенный вид транспорта или запросить, например, расписание по одной отдельно взятой станции. Кроме этого, API предоставляет доступ к полному маршруту следования, данным о времени прибытия и отправления и времени в пути. Также доступна контактная информация о компаниях-перевозчиках. Все возможности API подробно описаны в документации.

Даже если пользователь задает просто точку отправления, а не конкретную станцию, API Яндекс.Расписаний может решить эту задачу, выводя ближайшие к заданной точке станции. Таким образом, на базе API Яндекс.Расписаний вы можете создавать удобные сервисы для своих пользователей, решать их задачи и формировать аудиторию. 

API Яндекс.Расписаний абсолютно бесплатный, но доступ предоставляется по ключу. Чтобы его получить, необходимо ознакомиться с пользовательским соглашением и отправить на адрес rasp-info@yandex-team.ru описание вашего сайта и доменное имя, с которого ваш сервис будет обращаться к API, а также логин учетной записи на Яндексе. Обращаем ваше внимание на то, что обязательным условием использования API является указание на сайте информации об источнике предоставления данных — сервисе Яндекс.Расписания.

Также вы можете добавлять информацию о расписаниях на свой сайт с помощью виджетов. Для этого вам не нужно уметь программировать. Достаточно просто вставить готовый код на сайт. Сейчас доступно три виджета:

Информер — показывает расписания рейсов для станций, аэропортов и по направлениям. 


Поисковая строка, в которой пользователь самостоятельно может искать необходимый ему рейс, фильтруя его по различными видам транспорта.


Поиск авиабилетов — помогает искать и покупать билеты на самолет.

3 комментария
анонсы
Особенности API Яндекс.Карт версии 2.1
9 июня 2014, 13:05

Видео доклада разработчика интерфейсов API Яндекс.Карт Всеволода Шмырова на конференции Frontend Dev Conf'14 в Минске. Всеволод рассказал про особенности новой версии API Яндекс.Карт 2.1.

В докладе разобраны основные особенности: адаптивное поведение карты, новые наборы элементов управления и сами элементы управления, модульная система, интерфейс асинхронных операций и многое другое.

Видеозаписи других докладов доступны по тегу «видео».

API 2.1,видео,конференции
Переключение 2.0 и 2.0-stable
10 июня 2014, 15:55

Мы переключили api-maps.yandex.ru/2.0 и api-maps.yandex.ru/2.0-stable на версию API 2.0.38. Если вы хотите продолжить использование предыдущей версии, указывайте api-maps.yandex.ru/2.0.36

Пожалуйста, прочтите статью о системе версионирования API.

Команда разработчиков API Яндекс.Карт.

обновление,API 2.0
Яндекс обновил карты
17 июня 2014, 14:46

Как мы и обещали, теперь карты обновляются каждый месяц. Мы добавляем на них появившиеся изменения: строящиеся дома, новые дороги, развязки, а также уточняем детали и исправляем неточности, которые присылают пользователи через форму обратной связи.

Благодаря сообщениям и замечаниям пользователей было внесено более 3 500 исправлений на картах России, Беларуси и Казахстана, а также более 1 000 исправлений на карте Украины. Всего картографы внесли около 330 000 уточнений, правок и дополнений.

На карты добавлены города Петропавловск-КамчатскийМагаданАнадырьБратскКраснокамскАксайПереславль-Залесский и Углич. Значительно обновлены Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Омск, Барнаул, Владивосток, Калининград, Йошкар-Ола, Оренбург, Орск, Магнитогорск, Ухта, Сыктывкар, Биробиджан, Обнинск и некоторые города Московской области. А еще улучшено качество маршрутизации в Казани, Челябинске, Иркутске и Николаеве.

Яндекс.Карты 2014-06-17 14-37-20.jpg

Продолжайте присылать нам свои замечания и пожелания к исправлению через специальную форму — maps.yandex.ru/feedback и вместе мы сделаем Яндекс.Карты еще лучше.

Все эти обновления также доступны на картах, созданных через API Яндекс.Карт.

обновления карт
Новые карты Яндекса: ориентиры на карте
19 июня 2014, 11:23

Сегодня на Яндекс.Картах появились значки объектов и подписи к ним, а также обновился вид пешеходных улиц. Теперь музеи, театры, торговые центры и другие ориентиры видны при одном взгляде на карту. И, если вам кто-то объясняет дорогу словами «после церкви направо», вы сразу сможете понять, где это место района на карте. Почему, как и зачем мы меняем карту в статье «Какой должна быть хорошая карта» в Блоге Яндекса.

Обновлённые карты доступны в России, Украине, Беларуси и Казахстане для всех пользователей API Яндекс.Карт автоматически, также обновления доступны в веб-версии и в мобильных приложениях Карт.

 

Ориентиры на карте

Новый вид пешеходных улиц

Добавление подписей к объектам на картах требует обработки большого количества информации. Поскольку это первый этап работы, на картах могут быть неточности. Мы продолжаем работать над этим, и нам может пригодиться ваша помощь — обо всех найденных ошибках вы можете сообщить через форму обратной связи.

11 комментариев
обновления карт
Изучаем API Яндекс.Карт версии 2.1. Работа с метками
25 июня 2014, 15:02

Что из себя представляет новая версия API Яндекс.Карт, как на нее перейти, в чем ее преимущества и про многое другое читайте в новой статье про API Яндекс.Карт 2.1 в блоге «Занимательная веб-картография».

В статья разбирается пример создания сервиса на базе Instagram и разбираются кейсы по работе с метками, группами меток и геокодирования. Первая статья цикла была посвящена вопросам создания карты, использования локалей и дополнительных параметров загрузки карты и API, а также работе с наборами инструментов управления и отдельными контролами.

 Посмотреть пример в новом окне 

Если вы написали статью или хотите рассказать о своей реализации, пишите нам в КлубFacebookВКонтакте или на почту ymapsapi@ya.ru.

API 2.1,примеры,статьи пользователей
API Яндекс.Карт версия 2.1.11
27 июня 2014, 11:29

Сегодня мы опубликовали новую версию API Яндекс.Карт 2.1 — 2.1.11 с маршрутами общественного транспорта и обновленным модулем Регионы. Она доступна по адресу api-maps.yandex.ru/2.1.11 и api-maps.yandex.ru/2.1-dev.

Добавлено:

Общественный транспорт в мультимаршрутизаторе.

— Модуль ObjectManager для отображения большого количества меток на карте.

Изменено:

— Обновлен модуль Регионы.

— map.geoObjects.getBounds теперь учитывает объекты в составе кластеризатора.

Исправлено:

— Ошибки при инициализации карты в iframe.

— Перепутанный порядок событий click, select и press для FullscreenControl.

— Элемент управления zoomControl не учитывал отступ снизу при расчете своих размеров.

— Контейнер с подложкой смещался относительно контейнера событий в Android 4.x.

— В некоторых случаях неожиданно прекращал свою работу браузер на устройствах iOS с Retina-экранами.

— Неправильное отображение карты в элементе с position: fixed в webkit.

— Не срабатывала опция strictBounds в control.SearchControl.

— Ошибки анимации control.ListBox в iOS 6.

— Срабатываение enter на элементе управления «Поиск на карте» осуществляла submit родительской формы.

— Некорректное отображение время в панели пробок при смене часового пояса.

— Ошибка при использовании API с библиотекой sugar.js в IE8. 

Команда разработчиков API Яндекс.Карт

5 комментариев
API 2.1,маршрутизация,регионы,обновление