Блог API Яндекс.Карт

март 2014
Новые панорамы Ростова-на-Дону и области
3 марта 2014, 14:27

Яндекс обновил панорамы для Ростовской области. Всего опубликовано 16 тысяч новых панорам. Съемки проходили летом 2013 года, в итоге было сделано около 64 тысяч фотографий Ростова-на-Дона,Таганрога, Азова, Батайска и Аксая.

Теперь любой пользователь может не только посмотреть, но и разместить панораму Яндекс.Карт на своем собственном сайте. Например, театр им. А.П. Чехова в Таганроге, или крепостной вал в Азове. Для гостей и жителей города панорамы — это отличный способ не только лучше сориентироваться на местности, но и посмотреть интересные и красиые места, а для вебмастера — это еще один инструмент для привлечения аудитории на свой сайт.

Присылайте свои собственные примеры использования панорам Яндекса в комментариях. Напоминаем, что в нашем клубе разработчиков, на страничках в Facebook и ВКонтакте можно задавать вопросы на которые отвечают разработчики команды API Яндекс.Карт.

панорамы,обновления карт
Множественное геокодирование
5 марта 2014, 15:46

Нередко у пользователей API возникает задача геокодирования множества географических объектов. Например, когда на карте необходимо отметить сразу несколько городов, улиц или станций метро. Обычно геокодирование выполняется на стороне клиента, то есть запросы геокодеру отправляет бразуер. При множественном геокодировании такая практика может приводить к уменьшению скорости отображения объектов на карте и к увеличению трафика. Кроме этого, существует вероятность превысить суточный лимит в 25 000 запросов к геокодеру.

Решение проблемы — геокодирование данных на стороне сервера. Для реализации геокодирования на серверной стороне разработан Node.js-модуль (multi-geocode), который использует HTTP-сервис геокодирования. Данный модуль позволяет осуществлять поиск сразу множества объектов по их географическим названиям. Полученный результат может быть добавлен на карту с помощью встроенных функций API. Посмотреть более развернутый пример можно в следующих файлах: index.jssource.json (исходные данные), gecoded.json (результат геокодирования). Обратите внимание, что с помощью этого модуля можно делать только прямое геокодирование.

Если на карте необходимо искать всегда одни и те же географические объекты, то нет смысла производить геокодирование на каждом клиенте отдельно. В этом случае целесообразно выполнить его один раз на стороне сервера и кэшировать полученный результат. А клиентам передавать уже данные, подготовленные для добавления на карту, таким образом можно уменьшить количество запросов к геокодеру.

Описание геокодирования на стороне сервера добавлено на сайт API Яндекс.Карт в раздел Руководство разработчика.

примеры,геокодирование,документация,API 2.0
Карта поискового интереса к сериалам
11 марта 2014, 14:00

При помощи API Яндекс.Карт можно создавать не только карты реальных или вымышленных мест, а также различного типа инфографики. В феврале 2014 года Яндекс провел исследования популярности сериалов. В итоге кроме дерева классификации сериалов получились две карты поискового интереса к сериалам. Одна показывает объем поисковых запросов в зависимости от страны производства сериала, вторая — в зависимости от пола пользователя. Обе карты выполнены при помощи API Яндекс.Карт версии 2.1-beta.

Размер круга пропорционален количеству пользователей, которые интересовались этим сериалом в поиске Яндекса. Чем ближе круги друг к другу, тем больше общих пользователей в аудитории этих сериалов. Цветом показаны страны производства сериалов или мужские и женские сериалы.

Посмотреть карту в новом окне. 

Пользуйтесь и присылайте свои собственные примеры в комментариях. Напоминаем, что в нашем клубе разработчиков, на страничках в Facebook и ВКонтакте можно задавать вопросы на которые отвечают разработчики команды API Яндекс.Карт.

API 2.1,примеры
API Яндекс.Карт и Joomla. Обучающее видео
13 марта 2014, 14:22

Модули для CMS отлично подходят тем, кто хочет использовать API, но не умеет программировать, а функциональности конструктора карт уже недостаточно. Сегодня представляем вам подробное обучающее видео по работе с модулем API Яндекс.Карт для CMS Joomla, которое было опубликованно в блоге «Занимательная веб-картография». В обучающем виде подробно разобран пример работы с модулем Zh YandexMap для Joomla.

Напоминаем, что в разделе модули для CMS на сайте API есть модули и для других популярных CMS: 1С-Битрикс, Drupal, NetCat и других.Обращаем ваше внимание, что все перечисленные модули разработаны сторонними компаниями или людьми. 

Скорее всего нам известны не все существующие модули. Если вы нашли плагин, которого нет в нашей базе, напишите о нем в клубе разработчиков или на нашей странице в Facebook. Мы ознакомимся с ним и, возможно, добавим в список.

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Новые панорамы Санкт-Петербурга
17 марта 2014, 14:51

На Яндекс.Картах обновились панорамы Санкт-Петербурга. Весной и летом 2013 года мы отсняли более 2000 километров улиц Петербурга и пригородов: Пушкина, Павловска, Вырицы, Стрельны, Ломоносова, Кронштадта, Петергофа. Часть панорам обновили, а панорамы Вырицы появились на Картах впервые.

Некоторые достопримечательности Петербурга можно увидеть не только снаружи, но и изнутри. Теперь вы можете совершить виртуальную прогулку по крейсеру «Аврора», Мраморному дворцу, Летнему саду, Музею электрического транспорта или Плавучему музею подводной лодки С-189.

Напоминаем, что теперь любой владелец сайта может встроить панорамы Яндекса на свой сайт, в том числе и панорамы олимпийских объектов.

панорамы,обновления карт
Вращение метки
24 марта 2014, 15:30

Метка которая вращается вокруг определенной точки на карте? Нет ничего невозможного. Такая метка привлекает внимание пользователей, кроме этого, не стоит забывать, что стиль метки может быть любой, а скорость вращения можно задать в коде. В итоге можно получить уникальное выделение, например, для отметки главного офиса компании или места проведения выставки.

Посмотреть пример в новом окне. 

Пользуйтесь и присылайте свои собственные примеры в комментариях. Напоминаем, что в нашем клубе разработчиков, на страничках в Facebook и ВКонтакте можно задавать вопросы на которые отвечают разработчики команды API Яндекс.Карт.

5 комментариев
примеры,метки,API 2.0
Яндекс обновил карты
31 марта 2014, 15:27

Как мы и обещали, теперь карты обновляются каждый месяц. Мы добавляем на них появившиеся изменения: строящиеся дома, новые дороги, развязки, а также уточняем детали и исправляем неточности, которые присылают пользователи через форму обратной связи.

В прошлом месяце были внесены изменения в Иркутске, Пензе, Рязани, Ставрополе, Твери, Туле и других городах. А также полностью отрисован город Кирово-Чепецк Кировской области. Также мы улучшили качество маршрутизации в Казани, Екатеринбурге, Перми и Иркутске. В Москве на карте появилась нумерация съездов на МКАД.

Развязка на 33-ем километре МКАД очень похожа на сову, которая сидит на ветке. Правда же?

Одним из наиболее важных источников обновлений по-прежнему остаются комментарии наших пользователей. За прошедший месяц, благодаря замечаниям и комментариям пользователей в России, Беларуси и Казахстане, было внесено более 2500 исправлений. На карте Украины было сделано более 450 исправлений. Продолжайте присылать нам свои замечания и пожелания к исправлению через специальную форму — maps.yandex.ru/feedback и вместе мы сделаем Яндекс.Карты еще лучше.

Все эти обновления также доступны на картах, созданных через API Яндекс.Карт.

обновления карт