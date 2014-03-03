Яндекс обновил панорамы для Ростовской области. Всего опубликовано 16 тысяч новых панорам. Съемки проходили летом 2013 года, в итоге было сделано около 64 тысяч фотографий Ростова-на-Дона,Таганрога, Азова, Батайска и Аксая.

Теперь любой пользователь может не только посмотреть, но и разместить панораму Яндекс.Карт на своем собственном сайте. Например, театр им. А.П. Чехова в Таганроге, или крепостной вал в Азове. Для гостей и жителей города панорамы — это отличный способ не только лучше сориентироваться на местности, но и посмотреть интересные и красиые места, а для вебмастера — это еще один инструмент для привлечения аудитории на свой сайт.

Присылайте свои собственные примеры использования панорам Яндекса в комментариях. Напоминаем, что в нашем клубе разработчиков, на страничках в Facebook и ВКонтакте можно задавать вопросы на которые отвечают разработчики команды API Яндекс.Карт.