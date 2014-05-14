На панорамах Яндекса появились стадионы Минска, где сейчас проходит чемпионат мира по хоккею. Всего за время съемок было сделано более 2000 фотографий, из которых получилось около 500 панорам. Съемки проходили в середине апреля. Дорожки вокруг стадионов снимали с велосипеда с прикрепленной к нему камерой, а трибуны, саму ледовую площадку и всё остальное — вручную, с помощью штатива.

Доступны панорамы двух ледовых арен: «Минск-Арена» и «Чижовке-Арене». Также в Минске впервые проводились съемки интерьерных панорам. Теперь можно виртуально заглянуть в буфет или оказаться на трибунах «Минск-Арены». Помимо этого, у пользователей Яндекс.Карт есть возможность рассмотреть площадки для других видов спорта: например, велодром и теннисные корты «Минск-Арены».

Напоминаем, что теперь любой владелец сайта может встроить панорамы Яндекса на свой сайт. На сайтах панорамы будут работать точно так же, как на Яндекс.Картах: пользователи смогут виртуально перемещаться по городу и рассматривать его улицы.