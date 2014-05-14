Блог API Яндекс.Карт

май 2014
Стадионы Минска на панорамах
14 мая 2014, 14:24

На панорамах Яндекса появились стадионы Минска, где сейчас проходит чемпионат мира по хоккею. Всего за время съемок было сделано более 2000 фотографий, из которых получилось около 500 панорам. Съемки проходили в середине апреля. Дорожки вокруг стадионов снимали с велосипеда с прикрепленной к нему камерой, а трибуны, саму ледовую площадку и всё остальное — вручную, с помощью штатива.

Доступны панорамы двух ледовых арен: «Минск-Арена» и «Чижовке-Арене». Также в Минске впервые проводились съемки интерьерных панорам. Теперь можно виртуально заглянуть в буфет или оказаться на трибунах «Минск-Арены». Помимо этого, у пользователей Яндекс.Карт есть возможность рассмотреть площадки для других видов спорта: например, велодром и теннисные корты «Минск-Арены».

Напоминаем, что теперь любой владелец сайта может встроить панорамы Яндекса на свой сайт. На сайтах панорамы будут работать точно так же, как на Яндекс.Картах: пользователи смогут виртуально перемещаться по городу и рассматривать его улицы.

панорамы,обновления карт
API Яндекс.Карт 2.1. Почему и зачем мы меняем API?
22 мая 2014, 12:51

30 мая в Челябинске на конференции UWDC2014 руководитель службы разработки API Яндекс.Карт Сергей Константинов расскажет о том, почему и зачем мы меняем API, про жизненный цикл продукта и почему мы продолжаем развиваться. А также про обратную совместимость — когда, зачем и почему ей приходится жертвовать и как нам от этого больно.

Тезисы выступления Сергея: 

- Вечное движение от «полуфабриката» к полноценному продукту. Из чего складывается наше ощущение продукта.
- От кейсов и задач пользователя к реализации.
- От потребностей к дизайну.
- Технологические изменения. Новые вызовы времени, что нам готовит ближайшее и не очень будущее.
- Новые устройства. Что с ними делать. Как держать и управлять зоопарком экранов и параметров.

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конференции,анонсы
Новые модули для CMS для Drupal, Joomla и OpenCart
23 мая 2014, 12:18

Сегодня в разделе Модули для CMS на нашем сайте мы опубликовали сразу четыре новых плагина для CMS.

Geofield Yandex Maps — это бесплатный плагин для Drupal, который позволяет устанавливать виджеты для ввода, theme-функцию для лёгкого вывода карты с помощью PHP, элемент формы для использования карты, а также поддерживает точки, линии и полигоны. Модуль работает с версией API 2.1.

Модуль Яндекс Карт с конструктором для Joomla 1.5-3.2 — бесплатное дополнение для Joomla. Модуль позволяет легко с помощью конструктора создавать и размещать на сайте карту с отметками.

Конструктор Яндекс Карт для Joomla — это бесплатный модуль для Joomla, который повторяет функциональность конструктора карт и позволяет сразу размещать созданную карту на сайт без переноса кода вручную.

Yandex Maps Lite 1.0 — бесплатный модуль для OpenCart, который позволяет размещать карту с метками созданную при помощи API Яндекс.Карт версии 2.1

Напоминаем, что в разделе модули для CMS на сайте API есть модули и для других популярных CMS: 1С-Битрикс, Drupal, NetCat и других. Обращаем ваше внимание, что все перечисленные модули разработаны сторонними компаниями или людьми. 

Скорее всего нам известны не все существующие модули. Если вы нашли плагин, которого нет в нашей базе, напишите о нем в клубе разработчиков, на наших страницах в Facebook или во ВКонтакте. Мы ознакомимся с ним и, возможно, добавим в список.

3 комментария
drupal,модули,cms,OpenCart,joomla
Изучаем API Яндекс.Карт версии 2.1
27 мая 2014, 15:30

Что из себя представляет новая версия API Яндекс.Карт, как на нее перейти, в чем ее преимущества и про многое другое читайте в новой статье про API Яндекс.Карт 2.1 в блоге «Занимательная веб-картография».

В статье разбирается пример создания карты, использования локалей и дополнительных параметров загрузки карты и API, работа с наборами инструментов управления и отдельными контролами и многое другое.

Если вы написали статью или хотите рассказать о своей реализации, пишите нам в КлубFacebookВКонтакте или на почту ymapsapi@ya.ru.

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API 2.1,статьи,статьи пользователей
Руководство по переходу на API Яндекс.Карт версии 2.1
28 мая 2014, 19:17

Мы написали подробное руководство по переходу с API Яндекс.Карт версии 2.0 на версию 2.1. Руководство содержит два десятка примеров от подключения API до геообъектов и поведения карты. Примеры представлены в удобной сравнительной таблице, а разница в коде объясняется.

Кроме этого также доступно руководство по переходу на API Яндекс.Карт 2.1 с версии 1.х.

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