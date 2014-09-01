5 сентября в Иркутске на Байкальском интернет форуме 2014, который пройдет с 4 по 6 сентября, выступит маркетолог API Яндекс.Карт Андрей Чеботарев и расскажет о том, как сделать сайт более удобным для посетителя, быстрее и лучше решать задачи пользователей при помощи визуальных географических карт, а также строить вокруг карт отдельные уникальные пользовательские сервисы. Из доклада слушатели узнают какие задачи решает API Яндекс.Карт и как его можно использовать.

Доклад пройдет с 15:30 до 16:00 в Аудитории 204, Иркутской областной библиотеки им. И.И. Молчанова-Сибирского. Готовьте интересные вопросы и приходите!

Подробная программа и регистрация на конференцию.