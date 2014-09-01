5 сентября в Иркутске на Байкальском интернет форуме 2014, который пройдет с 4 по 6 сентября, выступит маркетолог API Яндекс.Карт Андрей Чеботарев и расскажет о том, как сделать сайт более удобным для посетителя, быстрее и лучше решать задачи пользователей при помощи визуальных географических карт, а также строить вокруг карт отдельные уникальные пользовательские сервисы. Из доклада слушатели узнают какие задачи решает API Яндекс.Карт и как его можно использовать.
Доклад пройдет с 15:30 до 16:00 в Аудитории 204, Иркутской областной библиотеки им. И.И. Молчанова-Сибирского. Готовьте интересные вопросы и приходите!
Подробная программа и регистрация на конференцию.
Довольно часто перед пользователем API стоит задача отобразить на карте сотни и даже тысячи геообъектов. Добавление на карту такого большого числа объектов может привести к значительной потере производительности и даже зависанию страницы. Для работы с большим количеством объектов карты API мы запустили ObjectManager. Это менеджер объектов, который позволяет оптимально отображать, кластеризовать и управлять видимостью объектов.
Код примера доступен в Песочнице.
Пользуйтесь этим примером и присылайте свои собственные в комментариях. Напоминаем, что в нашем клубе разработчиков, на страничках в Facebook и ВКонтакте, можно задавать вопросы на которые отвечают разработчики команды API Яндекс.Карт.
Видео доклада разработчика интерфейсов API Яндекс.Карт Антона Корзунова про LoadingObjectManager и RemoteObjectManager на Яндекс.Субботнике по бекенду в Минске 30 августа 2014 года. Из доклада вы узнаете, зачем API нужен бэкенд, почему писать его придётся вам, как API Карт будет помогать этой задаче со стороны фронтенда.
Видеозаписи других докладов доступны по тегу «видео».
Мы переключили api-maps.yandex.ru/2.1 на версию API 2.1.15. Если вы хотите продолжить использование предыдущей версии, указывайте api-maps.yandex.ru/2.1.11.
Пожалуйста, прочтите статью о системе версионирования API.
Команда разработчиков API Яндекс.Карт.
Сегодня мы опубликовали новую версию API Яндекс.Карт 2.1 — 2.1.16. Она доступна по адресу api-maps.yandex.ru/2.1.16 и api-maps.yandex.ru/2.1-dev.
Добавлено:
— Опция activeRouteAutoSelection мультимаршрутизатора.
— Событие update мультимаршрутизатора.
— Поисковые подсказки в платной версии API.
Исправлено:
— Некорректная работа балуна кластера при задании html в clusterCaption.
— Ошибки при работе с балуном точки редактора геообъекта в IE8.
— Ошибки при фильтрации объектов в ObjectManager.
— Метод ObjectManager.getObjectState возвращал некорректные значения для объектов вне области видимости.
— В IE9, IE10 в некоторых случаях некорректно обрабатывалась смена zIndex маршрута.
— Метод autoPan возвращал некорректное значение для балуна в режиме панели.
— В некоторых случаях возникала ошибка при изменении значения опции yandexMapAutoSwitch.
— Узловые точки редактора геообъектов съезжали относительно объекта в iOS7.
— В некоторых случаях не срабатывала опция fillOpacity геообъекта.
— В некоторых случаях не срабатывало изменение опции fill геообъекта.
— Отсутствовал текст сообщения об ошибки в поисковом контроле в англоязычной версии.
— Проблемы со скроллом дефолтного балуна кластера при задании произвольного макета itemContentLayout.
— LoadingObjectManager и RemoteObjectManager отправляли некорректные запросы при переходе карты через нулевой меридиан.
— В некоторых случаях не срабатывали опции единичных объектов в ObjectManager.
— Ошибки при изменении опции hasHint кластеризатора.
— В некоторых случаях хинт кластера не закрывался при уходе курсора с метки.
— Ошибки в работе менеджера хинта ObjectManager.
— В некоторых случаях некорректно отображалась метка кластера при переходе балуна в режим панели.
— В некоторых случаях не закрывался балун метки при попадании метки в кластер в ObjectManager.
— При повторном вызове метода GeoQueryResult.addToMap объекты удалялись и добавлялись на карту заново.
Интересно, как мы делаем API? В статье на Хабре и в докладе руководитель службы разработки API Яндекс.Карт Сергей Константинов рассказывает о том, как мы разрабатываем API и что мы делаем, если нужно что-то рефакторить и не сломать по дороге обратную совместимость.
Видеозаписи других докладов доступны по тегу «видео».