Стикмен Банк4,284K+ играют
Отмена
Стикмен Банк
16+
Starodymov
84 000+
игроков
4,2
рейтинг
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Игра Стикмен Банк

16+
Starodymov
84 000+ игроков

Об игре

Стикмен решился ограбить банк. Это очень сложно, можно сказать, что нереально, но у него есть большое желание, поэтому всё может получиться. Это центральное отделение банка, поэтому вам нужно будет максимально хорошо подготовиться, ибо оно находится на самом видном месте, пусть даже и на пустыре пустыни. Игра начинается в пустыне у стены банка. Думайте и решайте, как именно поступить на этой локации. Есть восемь действий, который можно будет сделать, поэтому думайте, что именно будет лучше. Знайте о том, что есть только два правильных варианта, другие все однозначно не принесут никакого результата, и вас быстренько схватит охрана и отправит в тюрьму. Ищите правильное действие в каждой из локаций, в которую вы будете попадать, пока не сможете украсть ценности из банка, а это золото и деньги. В игре можно будет ограбить банк в стелс-режиме или громко с оружием. Вас ждут драки, перестрелки, погони, интересный сюжет, анимация и русская озвучка.

Как играть

Для управления игрой используйте компьютерную мышь. Если у вас мобильное устройство, то используйте стилус или палец. Чтобы пройти игру, нужно нажимать на разные предметы, кнопки и найти два успешных способа ограбления банка.

Информация об игре

Возрастной рейтинг
16+
Платформы
Поддержка авторизации
Нет
Локализация
английский, русский
Ориентация экрана
Дата выхода
26 мар. 2023 г.
Облачные сохранения
Нет