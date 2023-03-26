Стикмен Банк

Стикмен решился ограбить банк. Это очень сложно, можно сказать, что нереально, но у него есть большое желание, поэтому всё может получиться. Это центральное отделение банка, поэтому вам нужно будет максимально хорошо подготовиться, ибо оно находится на самом видном месте, пусть даже и на пустыре пустыни. Игра начинается в пустыне у стены банка. Думайте и решайте, как именно поступить на этой локации. Есть восемь действий, который можно будет сделать, поэтому думайте, что именно будет лучше. Знайте о том, что есть только два правильных варианта, другие все однозначно не принесут никакого результата, и вас быстренько схватит охрана и отправит в тюрьму. Ищите правильное действие в каждой из локаций, в которую вы будете попадать, пока не сможете украсть ценности из банка, а это золото и деньги. В игре можно будет ограбить банк в стелс-режиме или громко с оружием. Вас ждут драки, перестрелки, погони, интересный сюжет, анимация и русская озвучка.
Как играть
Для управления игрой используйте компьютерную мышь.
Если у вас мобильное устройство, то используйте стилус или палец.
Чтобы пройти игру, нужно нажимать на разные предметы, кнопки и найти два успешных способа ограбления банка.