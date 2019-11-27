Флуоксетин ланнахер

Форма выпуска, состав и упаковка

Капсулы твердые желатиновые, №3, корпус бежевый, непрозрачный, крышечка светло-зеленая, непрозрачная; содержимое капсул - порошок белого цвета. 1 капс. флуоксетина гидрохлорид 22.36 мг, что соответствует содержанию флуоксетина 20 мг Вспомогательные вещества: крахмал кукурузный прежелатинизированный - 185.64 мг, диметикон - 2 мг. Состав корпуса капсулы: желатин - 30 мг, титана диоксид - 0.509 мг, краситель железа оксид желтый - 0.013 мг.

Состав крышечки капсулы: краситель синий патентованный V - 0.003 мг, титана диоксид - 0.291 мг, краситель железа оксид желтый - 0.054 мг, желатин - 20 мг. 10 шт. - блистеры (2) - пачки картонные.

Фармакологическое действие

Антидепрессант группы селективных ингибиторов обратного захвата серотонина. Избирательно блокирует обратный нейрональный захват серотонина (5-гидрокситриптамин) в синапсах нейронов ЦНС. Ингибирование обратного захвата серотонина приводит к повышению концентрации этого нейромедиатора в синаптической щели, усиливает и пролонгирует его действие на постсинаптические рецепторные участки. Обладает низким сродством к α 1 , α 2 , и β-адренергическим, серотониновым, допаминергическим, H 1 -гистаминовым, мускариновым и ГАМКергическим рецепторам. Способствует улучшению настроения, снижает напряженность, тревожность и чувство страха, устраняет дисфорию, вызывает снижение аппетита. Вызывает редукцию обессивно-компульсивных расстройств. Не вызывает ортостатической гипотензии, седативного эффекта, не кардиотоксичен. Стойкий клинический эффект наступает через 1-2 недели лечения.

Фармакокинетика

Всасывание При приеме внутрь препарат хорошо всасывается из ЖКТ. Прием пищи не влияет на биодоступность препарата. C max в плазме крови достигается через 6-8 ч. Распределение Препарат хорошо связывается с белками плазмы - около 95% (включая альбумин и альфа 1-кислый гликопротеин), хорошо накапливается в тканях. V d препарата - высокий. Легко проникает через ГЭБ, выделяется с грудным молоком (до 25% от концентрации в плазме). Метаболизм и выведение Метаболизируется в печени изоферментом CYP2D6 путем деметилирования до активного метаболита норфлуоксетина. Метаболиты выводятся почками (80%) и кишечником (15%) преимущественно в виде глюкуронидов. T 1/2 флуоксетина после достижения C ss в плазме составляет 4-6 дней, при однократном приеме - 1-4 дней, T 1/2 норфлуоксетина - 4-16 дней, что вызывает значительную кумуляцию активных форм и длительное присутствие в организме (5-6 недель) после отмены препарата. Фармакокинетика у особых групп пациентов У больных с циррозом печени T 1/2 удлиняется в 3-4 раза.

Показания

депрессии различного генеза;

обсессивно-компульсивные расстройства;

булимический невроз;

предменструальная дисфория.

Режим дозирования

Препарат принимают внутрь. При депрессии начальная доза составляет 20 мг 1 раз в сутки в первой половине дня, независимо от приема пищи. При необходимости доза может быть увеличена до 40-60 мг/сут, разделенных на 2-3 приема. Максимальная суточная доза - 80 мг. Обсессивно-компульсивные расстройства: рекомендуемая доза составляет 20-60 мг/сут. При булимическом неврозе и для пожилых пациентов препарат применяется в суточной дозе 60 мг, разделенных на 2-3 приема. При предменструальных дисфорических расстройствах рекомендуемая доза составляет 20 мг/сут. При заболеваниях печени и в пожилом возрасте лечение следует начинать с 1/2 дозы. У пациентов с нарушениями функции почек следует уменьшать дозу и увеличить интервал между приемом препарата. Курс лечения 3-4 недели.

Побочное действие

Со стороны ЦНС: головокружение, головная боль, нарушения сна, повышенная утомляемость, астения, тремор, ажитация, двигательное возбуждение, усиление суицидальных тенденций, тревожность, мания или гипомания. Со стороны ЖКТ: снижение аппетита, нарушение вкуса, тошнота, рвота, сухость во рту или гиперсаливация, диарея. Аллергические реакции в виде кожной сыпи, зуда, крапивницы, миалгии, артралгии, лихорадки. Со стороны мочевыделительной системы: недержание или задержка мочи. Со стороны половых органов и молочной железы: дисменорея, вагинит, снижение либидо, нарушение половой функции у мужчин (замедление эякуляции). Прочие: повышенное потоотделение, тахикардия, нарушение остроты зрения, похудание, системные нарушения со стороны легких, почек или печени, васкулиты.

Противопоказания к применению

повышенная чувствительность к препарату;

одновременный прием ингибиторов МАО и в течение 14 дней после их отмены;

одновременный прием тиоридазина, пимозида;

тяжелые нарушения функции почек (КК менее 10 мл/мин) и печени;

атония мочевого пузыря;

период лактации;

беременность;

возраст до 18 лет (эффективность и безопасность не установлена). С осторожностью: сахарный диабет, эпилепсия (в т.ч. в анамнезе), чрезмерное похудание, болезнь Паркинсона, суицидальная настроенность.

Применение при беременности и кормлении грудью

Применение препарата при беременности и в период грудного вскармливания противопоказано.

Применение при нарушениях функции печени

Противопоказано применение при тяжелых нарушениях функции печени.

Применение при нарушениях функции почек

Противопоказано применение при тяжелых нарушениях функции почек (КК менее 10 мл/мин).

Применение у детей

Противопоказан в возрасте до 18 лет.

Применение у пожилых пациентов

У пациентов пожилого возраста лечение следует начинать с 1/2 дозы.

Особые указания

У пациентов с сопутствующим сахарным диабетом возможно развитие гипогликемии во время терапии флуоксетином и гипергликемии после его отмены. Поэтому доза инсулина и/или любых других гипогликемических средств должна быть скорректирована. До наступления значительного улучшения в лечении сахарного диабета пациенты должны находиться под наблюдением врача. При лечении пациентов с дефицитом массы тела следует учитывать анорексигенные эффекты (возможна прогрессирующая потеря массы тела). Интервал между окончанием терапии ингибиторами МАО и началом лечения флуоксетином должен составлять как минимум 14 дней; между окончанием лечения флуоксетином и началом терапии ингибиторами МАО - не менее 5 нед. При заболеваниях печени и в пожилом возрасте лечение следует начинать с 1/2 дозы. У детей, подростков и молодых людей (в возрасте до 24 лет) с депрессией, другими психическими нарушениями антидепрессанты, по сравнению с плацебо, повышают риск возникновения суицидальных мыслей и суицидального поведения. Поэтому при назначении флуоксетина или любых антидепрессантов у детей, подростков и молодых людей (в возрасте до 24 лет) следует соотнести риск суицида и пользу от их применения. В краткосрочных исследованиях у людей старше 24 лет риск суицида не повышался, а у людей старше 65 лет несколько снижался. Любое депрессивное расстройство само по себе увеличивает риск суицида. Поэтому во время лечения антидепрессантами за всеми пациентами должно быть установлено наблюдение с целью раннего выявления нарушений или изменений поведения, а также суицидальных наклонностей. Во время лечения флуоксетином следует воздержаться от приема алкоголя. Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами Во время лечения флуоксетином следует воздержаться от занятий потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенного внимания и быстроты психических и двигательных реакций.

Передозировка

Симптомы: тошнота, рвота, состояние возбуждения, двигательное беспокойство, судорожные расстройства, нарушение функции сердечно-сосудистой системы. Лечение: специфические антагонисты к флуоксетину не найдены. Проводится симптоматическая терапия, промывание желудка, назначение активированного угля, при судорогах назначение транквилизаторов, поддержание дыхания, сердечной деятельности.

Лекарственное взаимодействие

Не следует применять препарат одновременно с ингибиторами МАО, т.к. возможно развитие серотонинового синдрома (гипертермия, озноб, повышенное потоотделение, миоклонус, гиперрефлексия, тремор, диарея, нарушение координации движения, вегетативная лабильность, возбуждение, бред и кома). Триптофан усиливает серотонинергические свойства препарата (усиление ажитации, двигательного беспокойства, нарушений со стороны ЖКТ). При применении с препаратами, содержащими зверобой продырявленный (Hypericum perforatum), может возникнуть усиление серотонинергического эффекта, усиление нежелательных эффектов. Повышает в плазме концентрацию фенитоина, трициклических антидепрессантов, мапротилина, тразодона в 2 раза (необходимо на 50% снижать дозу данных препаратов при одновременном применении с флуоксетином). Усиливает эффекты алпразолама, диазепама, этанола, гипогликемических лекарственных средств. Одновременный прием флуоксетина с этанолом или с препаратами центрального действия, вызывающими угнетение функции ЦНС, усиливает их эффект и повышает риск развития побочных эффектов. Лекарственные средства, содержащие литий, следует применять с осторожностью из-за возможного повышения концентрации лития и риска развития токсических эффектов. На фоне проведения электросудорожной терапии возможно развитие продолжительных судорожных припадков. При одновременном применении с препаратами, обладающими высокой степенью связывания с белками, особенно с антикоагулянтами и дигитоксином, возможно повышение концентрации в плазме свободных (несвязанных) лекарственных средств и увеличение риска развития неблагоприятных эффектов.

Условия и сроки хранения

Препарат следует хранить в недоступном для детей, сухом, защищенном от света месте при температуре не выше 25°С. Срок годности - 3 года. Не применять после истечения срока годности.

Условия отпуска из аптек