Флуоксетин ланнахер

Форма выпуска, состав и упаковка
Капсулы твердые желатиновые, №3, корпус бежевый, непрозрачный, крышечка светло-зеленая, непрозрачная; содержимое капсул - порошок белого цвета.
|1 капс.
|флуоксетина гидрохлорид
|22.36 мг,
|что соответствует содержанию флуоксетина
|20 мг
Вспомогательные вещества: крахмал кукурузный прежелатинизированный - 185.64 мг, диметикон - 2 мг.
Состав корпуса капсулы: желатин - 30 мг, титана диоксид - 0.509 мг, краситель железа оксид желтый - 0.013 мг.
Состав крышечки капсулы: краситель синий патентованный V - 0.003 мг, титана диоксид - 0.291 мг, краситель железа оксид желтый - 0.054 мг, желатин - 20 мг.
10 шт. - блистеры (2) - пачки картонные.
Фармакологическое действие
Антидепрессант группы селективных ингибиторов обратного захвата серотонина. Избирательно блокирует обратный нейрональный захват серотонина (5-гидрокситриптамин) в синапсах нейронов ЦНС. Ингибирование обратного захвата серотонина приводит к повышению концентрации этого нейромедиатора в синаптической щели, усиливает и пролонгирует его действие на постсинаптические рецепторные участки. Обладает низким сродством к α1, α2, и β-адренергическим, серотониновым, допаминергическим, H1-гистаминовым, мускариновым и ГАМКергическим рецепторам.
Способствует улучшению настроения, снижает напряженность, тревожность и чувство страха, устраняет дисфорию, вызывает снижение аппетита. Вызывает редукцию обессивно-компульсивных расстройств. Не вызывает ортостатической гипотензии, седативного эффекта, не кардиотоксичен. Стойкий клинический эффект наступает через 1-2 недели лечения.
Фармакокинетика
Всасывание
При приеме внутрь препарат хорошо всасывается из ЖКТ. Прием пищи не влияет на биодоступность препарата. Cmax в плазме крови достигается через 6-8 ч.
Распределение
Препарат хорошо связывается с белками плазмы - около 95% (включая альбумин и альфа 1-кислый гликопротеин), хорошо накапливается в тканях. Vd препарата - высокий.
Легко проникает через ГЭБ, выделяется с грудным молоком (до 25% от концентрации в плазме).
Метаболизм и выведение
Метаболизируется в печени изоферментом CYP2D6 путем деметилирования до активного метаболита норфлуоксетина.
Метаболиты выводятся почками (80%) и кишечником (15%) преимущественно в виде глюкуронидов. T1/2 флуоксетина после достижения Css в плазме составляет 4-6 дней, при однократном приеме - 1-4 дней, T1/2 норфлуоксетина - 4-16 дней, что вызывает значительную кумуляцию активных форм и длительное присутствие в организме (5-6 недель) после отмены препарата.
Фармакокинетика у особых групп пациентов
У больных с циррозом печени T1/2 удлиняется в 3-4 раза.
Показания
- депрессии различного генеза;
- обсессивно-компульсивные расстройства;
- булимический невроз;
- предменструальная дисфория.
Режим дозирования
Препарат принимают внутрь.
При депрессии начальная доза составляет 20 мг 1 раз в сутки в первой половине дня, независимо от приема пищи. При необходимости доза может быть увеличена до 40-60 мг/сут, разделенных на 2-3 приема. Максимальная суточная доза - 80 мг.
Обсессивно-компульсивные расстройства: рекомендуемая доза составляет 20-60 мг/сут.
При булимическом неврозе и для пожилых пациентов препарат применяется в суточной дозе 60 мг, разделенных на 2-3 приема.
При предменструальных дисфорических расстройствах рекомендуемая доза составляет 20 мг/сут.
При заболеваниях печени и в пожилом возрасте лечение следует начинать с 1/2 дозы.
У пациентов с нарушениями функции почек следует уменьшать дозу и увеличить интервал между приемом препарата.
Курс лечения 3-4 недели.
Побочное действие
Со стороны ЦНС: головокружение, головная боль, нарушения сна, повышенная утомляемость, астения, тремор, ажитация, двигательное возбуждение, усиление суицидальных тенденций, тревожность, мания или гипомания.
Со стороны ЖКТ: снижение аппетита, нарушение вкуса, тошнота, рвота, сухость во рту или гиперсаливация, диарея.
Аллергические реакции в виде кожной сыпи, зуда, крапивницы, миалгии, артралгии, лихорадки.
Со стороны мочевыделительной системы: недержание или задержка мочи.
Со стороны половых органов и молочной железы: дисменорея, вагинит, снижение либидо, нарушение половой функции у мужчин (замедление эякуляции).
Прочие: повышенное потоотделение, тахикардия, нарушение остроты зрения, похудание, системные нарушения со стороны легких, почек или печени, васкулиты.
Противопоказания к применению
- повышенная чувствительность к препарату;
- одновременный прием ингибиторов МАО и в течение 14 дней после их отмены;
- одновременный прием тиоридазина, пимозида;
- тяжелые нарушения функции почек (КК менее 10 мл/мин) и печени;
- атония мочевого пузыря;
- период лактации;
- беременность;
- возраст до 18 лет (эффективность и безопасность не установлена).
С осторожностью: сахарный диабет, эпилепсия (в т.ч. в анамнезе), чрезмерное похудание, болезнь Паркинсона, суицидальная настроенность.
Применение при беременности и кормлении грудью
Применение препарата при беременности и в период грудного вскармливания противопоказано.
Применение при нарушениях функции печени
Противопоказано применение при тяжелых нарушениях функции печени.
Применение при нарушениях функции почек
Применение у детей
Применение у пожилых пациентов
Особые указания
У пациентов с сопутствующим сахарным диабетом возможно развитие гипогликемии во время терапии флуоксетином и гипергликемии после его отмены. Поэтому доза инсулина и/или любых других гипогликемических средств должна быть скорректирована. До наступления значительного улучшения в лечении сахарного диабета пациенты должны находиться под наблюдением врача.
При лечении пациентов с дефицитом массы тела следует учитывать анорексигенные эффекты (возможна прогрессирующая потеря массы тела).
Интервал между окончанием терапии ингибиторами МАО и началом лечения флуоксетином должен составлять как минимум 14 дней; между окончанием лечения флуоксетином и началом терапии ингибиторами МАО - не менее 5 нед.
При заболеваниях печени и в пожилом возрасте лечение следует начинать с 1/2 дозы.
У детей, подростков и молодых людей (в возрасте до 24 лет) с депрессией, другими психическими нарушениями антидепрессанты, по сравнению с плацебо, повышают риск возникновения суицидальных мыслей и суицидального поведения. Поэтому при назначении флуоксетина или любых антидепрессантов у детей, подростков и молодых людей (в возрасте до 24 лет) следует соотнести риск суицида и пользу от их применения. В краткосрочных исследованиях у людей старше 24 лет риск суицида не повышался, а у людей старше 65 лет несколько снижался. Любое депрессивное расстройство само по себе увеличивает риск суицида. Поэтому во время лечения антидепрессантами за всеми пациентами должно быть установлено наблюдение с целью раннего выявления нарушений или изменений поведения, а также суицидальных наклонностей.
Во время лечения флуоксетином следует воздержаться от приема алкоголя.
Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами
Во время лечения флуоксетином следует воздержаться от занятий потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенного внимания и быстроты психических и двигательных реакций.
Передозировка
Симптомы: тошнота, рвота, состояние возбуждения, двигательное беспокойство, судорожные расстройства, нарушение функции сердечно-сосудистой системы.
Лечение: специфические антагонисты к флуоксетину не найдены. Проводится симптоматическая терапия, промывание желудка, назначение активированного угля, при судорогах назначение транквилизаторов, поддержание дыхания, сердечной деятельности.
Лекарственное взаимодействие
Не следует применять препарат одновременно с ингибиторами МАО, т.к. возможно развитие серотонинового синдрома (гипертермия, озноб, повышенное потоотделение, миоклонус, гиперрефлексия, тремор, диарея, нарушение координации движения, вегетативная лабильность, возбуждение, бред и кома).
Триптофан усиливает серотонинергические свойства препарата (усиление ажитации, двигательного беспокойства, нарушений со стороны ЖКТ).
При применении с препаратами, содержащими зверобой продырявленный (Hypericum perforatum), может возникнуть усиление серотонинергического эффекта, усиление нежелательных эффектов.
Повышает в плазме концентрацию фенитоина, трициклических антидепрессантов, мапротилина, тразодона в 2 раза (необходимо на 50% снижать дозу данных препаратов при одновременном применении с флуоксетином).
Усиливает эффекты алпразолама, диазепама, этанола, гипогликемических лекарственных средств.
Одновременный прием флуоксетина с этанолом или с препаратами центрального действия, вызывающими угнетение функции ЦНС, усиливает их эффект и повышает риск развития побочных эффектов.
Лекарственные средства, содержащие литий, следует применять с осторожностью из-за возможного повышения концентрации лития и риска развития токсических эффектов.
На фоне проведения электросудорожной терапии возможно развитие продолжительных судорожных припадков.
При одновременном применении с препаратами, обладающими высокой степенью связывания с белками, особенно с антикоагулянтами и дигитоксином, возможно повышение концентрации в плазме свободных (несвязанных) лекарственных средств и увеличение риска развития неблагоприятных эффектов.
Условия и сроки хранения
Препарат следует хранить в недоступном для детей, сухом, защищенном от света месте при температуре не выше 25°С. Срок годности - 3 года. Не применять после истечения срока годности.
Условия отпуска из аптек
Препарат отпускается по рецепту.