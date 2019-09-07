Удалили поджелудочную

Поджелудочная железа играет важную роль в нормальном функционировании человеческого организма. Она участвует в выработке ряда гормонов, важнейшим из которых является инсулин. При недостатке данного гормона в организме начинает развиваться сахарный диабет.
Некоторые заболевания поджелудочной железы, например, панкреатит, лечится медикаментозным путем и соблюдением строгой диеты. Однако есть заболевания, при которых рекомендуется удалить поджелудочную железу или ее часть. Такое радикальное решение помогает спасти жизнь человеку. Однако какая будет жизнь человека без поджелудочной железы.
Функции поджелудочной железы
Основная функция поджелудочной железы это выработка ферментов для обеспечения функционирования пищеварительной системы. Именно они влияют на расщепление белков, углеводов и жиров, а также формирования, так называемого комка из пищи, который проходит далее по пищеварительному тракту. Без нормального функционирование данной железы процесс усваивания пищи, и обмен веществ будет нарушен.
Причиной нарушения работы органа могут стать вредные привычки, употребление алкоголя, слишком жирная пища. В результате этого может возникнуть самое распространенное заболевание — панкреатит. При отсутствии воспалений, новообразований и кист, стабильного состояния можно достичь соблюдением специальной диеты. В остальных случаях требуется хирургическое вмешательство.
Однако сами специалисты рекомендуют такой метод лечения в самых крайних случаях. Ведь поджелудочная железа это крайне нежный орган и предугадать последствия операции достаточно трудно. Даже если операция пройдет успешно, то это не гарантирует повторного воспаления органа. Длительное воспаление и острый панкреатит поджелудочной железы способен трансформироваться в раковое заболевание органа.
Панкреатектомия — метод удаления поджелудочной железы
Панкреатектомия является основным методом оперативного лечения заболеваний поджелудочной железы. В процессе этой операции происходит удаление поджелудочной железы или ее части. В некоторых случаях при панкреатектомии удаляют органы, расположенные в непосредственной близости:
селезенку, желчный пузырь, верхнюю часть желудка.
Операция по удалению поджелудочной железы проходит следующим образом. Врач вскрывает брюшную полость в области поджелудочной железы. В зависимости от тяжести заболевания удаляется часть поджелудочной железы или целиком орган, а также другие органы поврежденные заболеванием. Далее разрез зашивается и закрепляется специальными скобами.
Во время операции и после нее существует большой риск возникновения осложнений. Речь идет не только о возможных воспалительных процессах и инфекциях, но и дальнейшем функционировании организма.
Еще до недавнего времени считалось, что человек не может прожить без поджелудочной железы, но сегодня прогноз благоприятный. В настоящее время человек может жить без этого органа, и последствия его не страшат, правда, придется строго соблюдать рекомендации врача и принимать гормоносодержащие препараты, заменяющие ферменты, вырабатываемые поджелудочной железой, и специальные таблетки от панкреатита поджелудочной железы.
Факторы, влияющие на возникновение осложнений после операции
избыточный вес; возраст пациента; неправильное питание; курение и употребление алкоголя; проблемы с сердечно-сосудистой системой.
Процесс реабилитации после панкреатектомии
Даже при отсутствии осложнений процесс реабилитации после удаления поджелудочной железы занимает длительный период времени, но прогноз благоприятный. После операции назначается строгая диета, прием большого количества медикаментов и инъекции инсулина.
На восстановления организма уйдет много времени. Пациента долгое время будут мучить болезные ощущения. Однако минимизировать их можно приняв обезболивающее. Гораздо важнее для пациента может оказаться моральная поддержка родных и близких.
Диета после удаления поджелудочной железы
Чтобы избежать осложнений после операции больному назначают строгую диету. В первые дни после операции больной должен голодать. Ему разрешено выпивать в день около 1,5 литров чистой не газированной воды. Дневную норму воды нужно разделить на несколько порций и пить ее небольшими глотками.
Через несколько дней в рацион больного разрешают ввести несладкий чай и омлет из белков яиц, приготовленный на пару. Можно употреблять в пищу гречневую или рисовую кашу приготовленную на воде или нежирном молоке.
Спустя неделю в рацион можно добавить небольшое количество хлеба, нежирного творога и масла. Полезными будут овощные супы, особенно из капусты. Перед употреблением все ингредиенты супа нужно тщательно перетереть.
Далее в рацион больного постепенно вводят нежирную рыбу и мясо. При приготовлении блюд следует помнить, что готовить их нужно исключительно на пару или употреблять в вареном виде.
Основным принципом диеты после удаления поджелудочной железы является максимальное содержание в блюдах белков и практически полное отсутствие жиров и углеводов. Следует сократить потребление соли, не более 10 грамм в день, и полностью отказаться от употребления сахара. В любом случае, пациент должен точно знать, что можно есть при панкреатите поджелудочной железы.
Весь дневной рацион следует разделить на 5-6 приемов пищи. Порции должны быть небольшими. Употреблять их нужно медленно, тщательно пережевывая. Пища должна содержать большое количество витаминов. Дополнительно рекомендуется принимать витамины и минералы в таблетках. Особое внимание водному режиму организма. Дневная норма воды после операции должно составлять 1,5-2 литра.
После удаления поджелудочной железы следует полностью отказаться от курения и употребления алкоголя. Также ограничить употребление картофеля, сладкого, мучного, газированных напитков и крепкого кофе. Категорически не рекомендуется употребление жирной, жаренной и копченной пищи.
Итак, примерный рацион пациента должен выглядеть следующим образом:
пища, содержащая максимальное количество белка; пища без сахара и лишь слегка подсоленная; специи в пище должны полностью отсутствовать; в рационе обязательно должны присутствовать молочные продукты с низким содержанием жира, несладкие компоты, натуральные соки; нежирное мясо и рыба должны стать основой рациона; несладкие фрукты; перетертые овощные супы и овощные пюре; сухое печенье и вчерашний хлеб.
Кроме правильного питания и соблюдение строгой диеты следует избегать любых стрессов, так как удаление органа является итак большим стрессом для организма.
Когда человек сталкивается с острым панкреатитом, он часто ищет любые способы избавиться от проблемы. Все дело в том, что при данном заболевании пациент испытывает очень сильную боль, которая буквально не дает ему жить. Иногда даже хочется вытащить орган из брюха, чтобы он не тревожил больного. Поэтому люди иногда интересуются, можно ли жить без поджелудочной железы, и какие могут быть последствия. Для ответа на такой вопрос необходимо немного разобраться в физиологии пищеварения.
Функции органа
Поджелудочная железа – одна из важнейших частей тела человека. Она представлена в единичном экземпляре и является незаменимым компонентом организма. Располагается немного ниже желудка, в «подкове» 12-перстной кишки. Выполняет следующие важнейшие функции:
Секреция пищеварительных ферментов (липаза, трипсин, химотрипсин, амилаза, нуклеаза и другие). Орган является главным «цехом» по производству веществ для переваривания пищи. Без него человек не смог бы жить, поскольку белки, жиры и углеводу попросту не усваивались. Секреция инсулина и глюкагона – гормонов, которые соответственно снижают и повышают количество сахара в крови. Для этого существуют особые эндокринные В-клетки, которые группируются в островки Лангерганса. Именно они обеспечивают нормальный уровень глюкозы у здоровых людей. Если вырезать железу, тогда 100%-но сформируется сахарный диабет 1-ого типа.
Возможные причины ликвидации органа
Тем не менее бывают ситуации, когда необходимо провести резекцию части поджелудочной железы (головка, хвост) или полностью удалить ее. После такого вмешательства могут наступить непредвиденные осложнения, которые крайне трудно спрогнозировать. Все зависит от индивидуальных особенностей каждого пациента. Главными причинами, которые могут привести к операции, являются:
Острый панкреонекроз. Состояние практически мгновенного отмирания паренхимы органа вследствие выброса протеолитических ферментов. Железа фактически «расплавляется» под воздействием собственного сока. Если пациенту не провести немедленное хирургическое вмешательство, он умрет от септического шока. Злокачественное новообразование. Наиболее часто встречается рак головки поджелудочной железы. На ранних этапах недуга можно ограничиться резекцией пораженной части органа, но при быстром прогрессировании заболевании необходимо удалить его целиком. Злоупотребление алкоголем. Весьма редко можно встретить настолько выраженное поражение железы производными эталона. В большинстве случаев пациенты страдают от проблем с печенью и варикозно-расширенными венами пищевода. Однако бывают ситуации, когда алкоголизм ведет к некрозу паренхимы. Закупорка выводящих проток конкрементом. Калькулезный панкреатит нечасто становится причиной полного удаления органа, но может значительно усугубить состояние больного. Нужно проводить ликвидацию камня и симптоматическое лечение.
Важно понимать, что панкреатэктомия – крайне радикальный шаг. Невозможно точно дать прогноз касательно его последствий. Именно поэтому решиться на него можно только в критической ситуации, когда речь идет о жизни человека. При малейшем шансе сберечь орган, нужно стараться это сделать.
Ранние осложнения после оперативного вмешательства
Для относительно достоверного прогноза касательно выздоровления пациента необходимо обеспечить максимальный уход за здоровьем больного в первые 72 часа после радикальной процедуры. Наиболее грозными и опасными являются следующие патологические состояния:
Кровотечение. Железа пронизана множеством сосудов, каждый из которых потенциально может быть поврежден. Очень важную роль играет навык хирурга и его техника. Инфицирование раны. Злокачественные микроорганизмы часто поражают ослабленный организм. Для предотвращения такой ситуации необходимо проводить предварительную антибиотикопрофилактику. Расхождение швов. В первые дни, когда пациент начинает двигаться, нити могут не выдержать нагрузки и разорваться. Пролежни. Длительное пребывание в лежачей позе способствует образованию дефектов кожи, которые требуют адекватного лечения.
Что ждет после операции?
До недавних пор считалось, что вмешательство по удалению поджелудочной железы – миф, и пациент не выживет после него. Тем не менее медицина сделала огромный шаг вперед. Теперь люди могут провести относительно хорошую жизнь и без данного важного органа. Главными последствиями, которые ждут пациентов, являются:
Жесткое соблюдение диеты. Без тщательного контроля за рационом невозможно будет добиться каких-то удовлетворительных результатов. Запрещается кушать любую жирную, жареную или копченую пищу. В основном можно употреблять только диетические продукты, которые легко усваиваются. Более подробно о диете можно прочитать в интернете. Пожизненный прием ферментных препаратов. Поскольку главный пищеварительный орган удален, а кушать надо, больные обязаны искусственно замещать протеолитические вещества таблеткам. Формирование сахарного диабета 1-ого типа. Данное последствие ликвидации железы развивается у 100% пациентов. Оно требует лечения инъекциями инсулина и соблюдения строгой диеты. Психологические расстройства. Один из важнейших моментов, над которыми надо работать. Часто люди, перенесшие операцию, не хотят так существовать. Они замыкаются и отгораживаются от окружающих, чувствуют себя неполноценными. На данном этапе необходимо помочь таким пациентам, дать им понять, что много людей в мире живут хорошо с такой же проблемой.
Похожие записи
В жизни бывает всякое. Пока у нас есть здоровье, нам кажется, что мы можем преодолеть все жизненные испытания. Мы считаем, что нас никогда не настигнет беда. Рак – звучит как приговор. Приговор счастливой жизни, успешной карьере. Рак поджелудочной железы приводит к тяжким последствиям и может закончиться резекцией этого органа. Живут ли люди без поджелудочной железы? В это сложно поверить, но живут. На что похожа эта жизнь, мы расскажем в нашей статье.
Удаление поджелудочной железы
В поджелудочной железе вырабатывается инсулин и пищеварительные ферменты. Без инсулина возникает сахарный диабет, а без ферментов – происходит частичное усвоение пищи. Удаляют ли поджелудочную железу полностью?
Если у пациента диагностируют злокачественное новообразование железы, то убирают её часть или полностью весь орган. В этот момент не стоит вопрос о том, как человек будет жить после резекции этого органа, перед врачами стоит цель – спасти жизнь больному.
Рассмотрим, в каких случаях проводят операции на поджелудочной железе и дальнейший прогноз:
При кистах осуществляется их удаление вместе с частью органа.При травме органа производят вскрытие сальниковой сумки, удаляют кровь из повреждённых тканей. Потом кровоточащие сосуды перевязывают, а ткани сшивают. Для вывода крови ставят дренаж. При полном разрыве железы или её главных протоков, накладывается анастомоз между поджелудочной и тонкой кишкой.Если в протоках есть камни, то рассекают железу, удаляют камни, дренируют проток и накладывают шов.Болезни этого органа.При абсцессе.При опухолях.При свищах.При панкреонекрозе.При кровотечениях из сосудов органа.При перитоните.
Если произошёл небольшой разрыв железы, то осуществляется:
удаление образовавшейся гематомы;сшивают разрыв;происходит установка дренажа.
При повреждении левой половины железы и нарушении протоков, проводится резекция тела и хвоста железы. Если пострадала головка поджелудочной, и произошёл разрыв основного панкреатического протока, то проводится панкреатодуоденальное иссечение. При этой операции смертность достигает 80%.
Распространённой причиной удаление поджелудочной железы является рак. Он может возникнуть по ряду причин:
сахарный диабет;острая и жирная пища;злоупотребление алкоголем;хирургические вмешательства на желудке;переедание;несбалансированное питание;курение;панкреатит;панкреонекроз;наследственная патология.
На определённой стадии развития злокачественной опухоли остаётся только один способ продлить жизнь — хирургическое вмешательство.
Операции на поджелудочной железе делятся на несколько видов:
Хирург восстанавливает отток желчи при помощи эндоскопии — билиодигестивный анастомоз.Во время операции желудок присоединяют к тонкой кишке – гастроэнтеростомия.Полное удаление поджелудочной железы — панкреатодуоденальная резекция -.Тотальная панкреатдуоденэктомия.
Удаление поджелудочной полностью осуществляют редко. Резекция поджелудочной железы отнесена к разряду сложных операций, так как доступ к железе скрыт за другими органами брюшной полости – желудком, тонким кишечником, печенью.
Резекция и ход операции
Если полностью удаляют орган, то ход операции следующий:
Сначала при помощи лапароскопа производится осмотр органа.Затем начинается операция.На передней стенке брюшной полости делают разрез.Потом производят удаление участка поджелудочной или всего органа.Оперативное вмешательство длится примерно 5 часов.
Как только больной открывает глаза, то сразу возникает вопрос — живут ли без поджелудочной железы и как долго. Срок жизни зависит от того, насколько правильно человек смог приспособиться к снижению качества жизни. Немаловажную роль в период реабилитации играет помощь психолога.
Как жить после операции
Операция прошла. Впереди вас ждёт жизнь без поджелудочной железы. Может ли человек прожить без поджелудочной железы? Что ждёт его? Жизнь после удаления поджелудочной железы сильно осложняется для больного:
Происходит нарушение углеводного обмена.Организм перестаёт вырабатывать инсулин, поэтому до конца жизни придётся делать его инъекции.Требуемые пищеварительные ферменты также не вырабатываются.
После удаления поджелудочной железы возможны последствия. Чтобы избежать появления новых доброкачественных образований, пациенту проводят химиотерапию и лучевую терапию. После того как у больного удалили поджелудочную железу, могут наступить следующие осложнения:
больной теряет в весе;может произойти инфекционное осложнение после операции;наблюдается повреждение нервов;кровотечение;диагностируют сахарный диабет;происходит нарушение пищеварительного процесса.
Режим питания
Может ли человек жить без поджелудочной железы, если он не придерживается строгой диеты? Сразу ответим – нет. После выписки домой, больному будет рекомендована диета 5п. Можно жить без поджелудочной железы, если помимо диеты больной принимает ферменты и вводит инсулин. Под строгий запрет попадают следующие продукты:
Колбасные и копчёные изделия.Соленья.Острая пища.Жирные и сладкие изделия.Крепкий чай и кофе.Свежая выпечка и хлеб.Специи и приправы.Кисломолочная продукция.Мучные изделия и картофель.Можно есть яйца, но очень редко.
Питание должно быть дробным, а пища должна легко усваиваться. Готовить продукты можно на пару, тушить, отваривать или запекать. После приготовления все необходимо перетереть. Желательно придерживаться белкового рациона.
Свежие овощи и фрукты, можно есть в неограниченном количестве, не забывая измельчать их. Грубую растительную клетчатку следует исключить. Больной должен выпивать не менее 2 литров в сутки.
Замещающая ферментная терапия
После того как вам удалили поджелудочную железу, последствия отражаются на пищеварительном процессе в целом. Недостаток ферментов приводит к тому, что пища перестаёт перерабатываться и всасываться через кишечник. Приём ферментов способствует нормализации пищеварения, их следует пить во время приёма пищи. Ферментные препараты выпускаются разного действия, вот некоторые из них:
Вестал – способствует стимуляции пищеварения.Альфа-амилаза — помогает переваривать углеводы, её принимают после приёма пищи.Микразим – в его состав входит панкреатин, который помогает белкам, жирам и углеводам усваиваться.Креон – оказывает комплексное замещающее воздействие на организм больного, при ферментной недостаточности.
Эти препараты следует принимать при каждом приёме пищи. Эффект от лечения заметен сразу — уходит тошнота, и нормализуется работа кишечника.
Можно ли жить без поджелудочной железы
После удаления поджелудочной железы прогноз врачей не утешающий. Многие прооперированные люди умирают в первый год жизни. Средний срок жизни таких больных, составляет 5 лет. Хотя некоторые доживают до глубокой старости.
Если удалена поджелудочная железа, то больному следует купить в аптеке глюкометр для определения уровня сахара и инсулиновые ручки для инъекций.
Иногда, при наличии донора, проводится трансплантация органа. Но это хирургическое вмешательство требует высокого профессионализма от врача.
После удаления поджелудочной железы, последствия и разочарование в жизни после операции не должны заставлять прооперированных людей замыкаться в себе. Следует ценить каждый прожитый день и стараться с улыбкой воспринимать все жизненные ситуации. Каждому человеку в жизни даётся столько, сколько он может перенести – и боль, и слезы, и любовь.
Иногда удаление такого органа, как поджелудочная железа, может спасти жизнь человеку, главное вовремя выполнить операцию. Что же ждет человека после удаления органа, и какие для этого есть показания, необходимо разобраться подробнее. В любом случае операция радикальный выход, но применять его стоит только в случае крайней необходимости и если есть прямая угроза жизни или здоровью.
Причины
Удаление поджелудочной железы потребуется при остром панкреатите, который сопровождается некрозом ткани железы.
Можно удалить и часть органа, к примеру, произвести резекцию головки, при наличии онкологии, кисты, причиной может стать и травма. Есть еще некоторые причины в связи, с которыми производится операция, в частности закупорка протоков камнем.
Стоит помнить, что удаление поджелудочной железы производится только после всестороннего обследования органа и строгих показаний, в проивном случае последствия могут быть самыми разнообразными, но чаще всего неудовлетворительными. Потребуется заместительная терапия гормонов и пищеварительных ферментов, а также правильное питание.
Безоговорочно показано удаление железы только при некрозе, когда речь идет о спасении жизни, но для этого должны быть строгие показания.
Последствия
После того как произведено удаление поджелудочной железы назначается строгая диета, а также прием ферментов и при тотальном удалении инъекции инсулина. После операции показан голод, и задача человека неукоснительно соблюдать все предписания.
Когда же человек после удаления был выписан из больницы, ограничиваются мучные изделия, картофель, приправы и специи, нельзя цельного молока, кофе и сладкое. Удаление поджелудочной железы категорически нельзя жаренного и пищи с грубой растительной клетчаткой. Питание должно содержать белки, с минимальным содержанием жиров, углеводов и сахара.
После удаления прием пищи должен быть не менее 5-6 раз на протяжении дня, небольшими порциями. При отсутствии поджелудочной необходимо потреблять не менее литра, а то и полутора литров воды. Дополнительно питание должно содержать витамины и минералы.
Удаление частей
Статистика свидетельствует о том, что 80% онкологии поджелудочной железы локализируется в области ее головки. Если опухоль можно удалить, выполняется оперативное вмешательство, при котором производится удаление головки. Оперативное вмешательство всегда имеет серьезные последствия, даже когда удаляется не весь орган. После обнаружения патологии в области головки удаляют и ее, а при поражении селезенки удаляется хвост и селезенка единым комплексом.
Прогноз после оперативного вмешательства в области головки или хвоста благоприятен. После оперативного вмешательства потребуется также специальное питание, особенно в первый период после операции.
Уход после операции
После того как произведено удаление поджелудочной или ее части за человеком необходим постоянный и тщательный уход. Голод накладывает свой негативный отпечаток, поэтому важна психологическая поддержка человека. В первое время после удаления поджелудочной железы показан постельный режим. По рекомендации врача необходимо вставать и ходить, а также сидеть в постели. Так можно ликвидировать не только причины пролежней, но и тромбозов, которые могут стать причиной инсультов и инфарктов.
После того, как произведено удаление поджелудочной железы или ее головки потребуется правильное и сбалансированное питание. Каким оно, должно быть, подскажет врач. При тотальном удалении поджелудочной железы необходима и консультация эндокринолога и назначение инсулина.
Во время постельного режима необходимо ликвидировать причины, которыми часто становятся опрелости, приводящие к воспалению и повреждению кожи в области складок. После каждого посещения туалета проводится гигиеническое подмывание, которое особенно актуально в жаркую пору года.
Если удалена часть поджелудочной железы, головки или хвоста, прогноз более благоприятный, поскольку остальная часть органа берет на себя функцию остальной. А вот удаление всей железы принесет немало проблем, которые связаны с приемом заместительной терапии, чего только стоит питание. Для операции имеются строгие показания, ведь в данной ситуации идет речь о спасении жизни.
Автор: Иванов Алексей Сергеевич,
специально для сайта Moizhivot.ru